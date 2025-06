QUEBEC CITY (CANADA) - Vittoria al debutto nella Volleyball Nations League 2025 per l'Italia di coach Ferdinando De Giorgi che ha iniziato in Canada il suo cammino nella Pool 1 s uperando per 3-1 la Bulgaria dell'ex ct azzurro Gianlorenzo Blengini sul parquet del 'QCCentre Videotron' di Quebec City. Al netto delle insidie portate dal match d'esordio e di qualche errore di troppo, successo meritato degli Azzurri, che alla distanza hanno fatto valere la superiore qualità. Rivivi la diretta della partita e tutti gli aggiornamenti...

Italia-Bulgaria 3-1 (25-16, 22-25; 25-19; 25-19)

19:17

Prossima rivale, la rampante Germania

Gli Azzurri di Fefè De Giorgi torneranno in campo già domani, giovedì 12 giugno, per affrontare un test più probante: la rampante Germania, giovane e ambiziosa. Previste le ore piccole, perché si dovrebbe partire attorno alle 22:30 italiane.

19:03

+++ La chiude Giannelli: 25-19 nel quarto set: Italia-Bulgaria finisce 3-1 +++

Ancora capitan Giannelli, che chiude il match con la Bulgaria, mettendo giù il punto del 25-19 nel quarto set e che vale il 3-1 per l'Italia, che parte bene in Nations League!

18:59

Romanò supersonico: ace del 21-18!

La Bulgaria fa di tutto per restare aggrappata al match, ma l'ace di Romanò è supersonico e l'Italia torna a +3!

18:56

Alexander Nikolov un fulmine: Bulgaria che resta a -2

Italia che comanda il set, ma ora con meno margine: impossibile anche solo da percepire Alexander Nikolov, che riporta la Bulgaria a -2: 16-14.

18:49

Punto a punto tra Italia e Bulgaria

Quarto set che prosegue all'insegna dell'incertezza, Italia che si mette davanti: 13-11 sulla Bulgaria con tre punti consecutivi di Gargiulo!

18:44

Avvio di quarto set interlocutorio

Grandi colpi ed errori marchiani, c'è un po' di tutto in questo avvio di quarto set, forse la stanchezza si fa sentire: È sei pari.

18:41

Via al quarto set: sale Nikolov

Si apre il quarto set con l'Italia subito avanti 2-0, poi Nikolov sale in cattedra e riporta la situazione in parità.

18:37

Terzo set Italia: Porro mette la firma sul 2-1 azzurro

Torna avanti l'Italia! È Porro a sfruttare alla perfezione il cioccolatino di un capitan Giannelli in versione trascinatore e a chiudere con la pipe il terzo set!

18:32

Italia a +4 sull Bulgaria!

Pazzo terzo set, ora a tentare la fuga è l'Italia, che sfrutta il nervosismo della Bulgaria dopo la contestata decisione arbitrale e allunga nel terzo set, portandosi sul 22-18 con l'ace di Giannelli!

18:28

Torna in parità l'Italia, Blengini furioso

L'Italia recupera lo svantaggio e raggiunge la Bulgaria sul 17-17 dopo un punto contestatissimo, che manda su tutte le furie Blengini (non con tutti i torti...). Tutto da rifare nel terzo set, importante per gli Azzurri capitalizzare il regalo degli arbitri.

18:24

Muro fuori di Gargiulo: Bulgaria avanti 16-13

Prova a reagire l'Italia, ma la Bulgaria ora è 'on fire' e anche aiutata da un vento favorevole: muro fuori di Gargiulo e 16-13.

18:20

L'ha ribaltata la Bulgaria

Incredibile serie positiva della Bulgaria, che capovolge il risultato del terzo set, portandosi sul 13-11 e costringendo De Giorgi a chiamare il tie-break.

18:15

Italia a +2 e Blengini 'spende' il time-out

Allungo dell'Italia (10-8) e Blengini 'spende' così il time-out per ricaricare la sua Bulgaria.

18:12

Gli azzurri non mollano: aggancio e sorpasso

Gli azzurri non mollano e reagiscono: dopo l'aggancio sul 7-7 grazie a un muro di Giannelli è Rychlicki a firmare il sorpasso (8-7)

18:10

Nuovo allungo bulgaro con Aleksandar Nikolov

Nuovo +2 della Bulgaria con una prepotente schiacciata di Aleksandar Nikolov: 5-3 contro un'Italia che deve ritrovarsi.

18:08

Reazione Italia: muro di Rychlicki e 3-3

Reazione dell'Italia, che ha recuperato lo svantaggio iniziale e con un muro di Rychlicki riaggancia la Bulgaria sul 3-3 nel terzo set.

18:06

Via al terzo set: parte forte la Bulgaria

Pallonetto di Aleksandar Nikolov e muro di Petkov su Bottolo: 2-0 per la Bulgaria in avvio di terzo set, l'Italia deve reagire.

18:00

Errore in battuta di Boninfante: la Bulgaria chiude il secondo set sul 25-22

È un errore in battuta di Boninfante a consegnare il secondo set alla Bulgaria, che lo chiude sul 25-22 riequilibrando il conteggio dei parziali dopo che l'Italia si era aggiudicata il primo (25-16).

17:57

Time-out chiamato da Blengini: la Bulgaria vuole chiudere il set

Avanti 23-21, la Bulgaria vuole chiudere il set e Blengini chiede il time-out per 'catechizzare' i suoi: "Lavoriamo ogni giorno per questi palloni e queste ricezioni".

17:56

Allungo bulgaro con Asparuhov e muro di Petkov: azzurri a -3

Allungo della Bulgaria con una schiacciata da Asparuhov e un muri di Petkov: Italia a -3 (20-23).

17:52

Ace di Aleksandar Nikolov: 19-19 e altro time-out per l'Italia

Ace di Aleksandar Nikolov per l'aggancio della Bulgaria: 19-19 e nuovo time-out chiamato da De Giorgi, ct dell'Italia.

17:50

Rychlicki evita il sorpasso dei bulgari: 18-17

Rychlicki evita il sorpasso dei bulgari che avevano trovato l'aggancio: schiacciata vincente e 18-17 per l'Italia in questo secondo set.

17:48

Reazione della bulgaria e time-out chiamato da De Giorgi

Reazione della Bulgaria che si riporta a -1: time-out chiamato da De Giorgi per ricaricare la sua Italia, che resta comunque avanti (17-16).

17:46

Magia di Giannelli per Bottolo: 17-14

Magia di Giannelli, che alza con una mano per il punto di Bottolo: 17-14 per l'Italia il punteggio.

17:43

Time-out chiamato da Blengini sul 14-11 per gli azzurri

Time-out chiamato da Blengini sul 14-11 per l'Italia, il coach prova a scuotere la sua Bulgaria: "State mostrando troppo rispetto per l'avversario, dovete tirare forte perché loro ricevono bene".

17:40

'Pipe' di Bottolo e ace di Anzani: +3 Italia

Splendida 'pipe' di Bottolo e ace di Anzani: Italia sul +3 nel secondo set contro la Bulgaria (11-8).

17:36

Invasione azzurra, ma De Giorgi chiama il check: niente tocco e 7-5

Su una schiacciata fuori di Simeon Nikolov l'arbitro vede un invasione azzura, ma De Giorchi chiama il check e ha ragione, niente tocco e 7-5 per gli azzurri.

17:31

Sani 'on fire': 4-3 per gli azzurri

Avvio di secondo set equilibrato, ma Sani è 'on fire' e l'Italia mette la testa avanti: 4-3 degli azzurri sulla Bulgaria.

17:29

Via il secondo set: subito errore in battuta per la Bulgaria

Inizia con un errore in battuta del bulgaro Petkov il secondo set. Non il miglior avvio per la squadra di Blengini, che ha già ceduto il primo parziale agli azzurri.

17:26

Sani chiude sul 25-16: il primo set è dell'Italia!

È una schiacciata di Sani a chiudere il primo set, che finisce 25-16 per l'Italia contro una Bulgaria che solo in avvio di parziale è riuscita a tenere testa agli azzurri.

17:23

Muro di Gargiulo: 23-14 per gli azzurri

Muro di Gargiulo e massimo distacco finora per l'Italia, a +9 sulla Blulgaria in questo primo set (23-14).

17:19

L'Italia vola a +7 con Rychlicki: 19-12

Italia in fuga e ora a +7 dopo il punto firmato da Rychlicki: 19-12 il risultato per l'Italia nel primo set contro la Bulgaria.

17:17

Giannelli mura e inventa: 17-12 per gli azzurri

Dopo un muro vincente Giannelli inventa per Bottolo che trova la schiacciata vincente e porta gli azzurri sul 17-12. Altro time-out chiamato dal coach dei bulgari Blengini.

17:15

Ace di Gargiulo e 'mani out' di Bottolo: +4 Italia e time-out bulgaro

Ace di Gargiulo e 'mani out' di Bottolo: Italia a +4 (15-11) e time-out chiamato per la sua Bulgaria da coach Blengini.

17:11

Primo set finora equilibrato: 10-9

Primo set finora equilibrato tra Italia e Bulgaria: gli azzurri di De Giorgi sono avanti 10-9.

17:08

I bulgari reagiscono e riagganciano l'Italia: 6-6

L'Italia mantiente il +2 fino al 6-4, quando la Bulgaria riesce a reagire e trova l'aggancio con un ace di Alexandar Nikolov.

17:06

Gli azzurri provano a scappare: 5-3

Avvio su alti ritmi e all'insegna dell'equilibrio, ma l'Italia prova subito a scappare: 5-3 grazie a un intelligente 'mani out' di Sani.

16:56

Risuonano gli inni nazionali: tra poco il via al match

È il momento degli inni nazionali a Quebec City: squadre schierate in mezzo al campo, tra poco il via alla sfida di Nations League tra Italia e Bulgaria.

16:54

Italia e Bulgaria già in campo per il riscaldamento

I giocatori di Italia e Bulgaria sono in campo per il riscaldamento sul parquet del 'QCCentre Videotron' di Quebec City, dove tra poco le due nazionali si sfideranno nel match valido per la prima giornata della Pool 1 di Nations League.

16:51

Il calendario della Pool 1 a Quebec City

Ecco il calendario (con orari italiani) della Pool 1 di Nations League in programma dall'11 al 15 giugno a Quebec City, in Canada:

Mercoledì 11 giugno - Bulgaria-Italia (ore 17); Argentina-Francia (ore 22:30).

Giovedì 12 giugno - Germania–Canada (ore 2); Germania-Italia (ore 22:30).

Venerdì 13 giugno - Argentina-Canada (ore 2); Bulgaria-Argentina (ore 22:30).

Sabato 14 giugno - Francia–Italia (ore 2); Canada-Francia (ore 22:30).

Domenica 15 giugno - Bulgaria–Germania (ore 2); Argentina-Italia (ore 17); Bulgaria-Canada (ore 24).

16:42

Le parole di coach De Giorgi prima dell'esordio in Nations League

Così coach Ferdinando De Giorgi, a ridosso del debutto contro la Bulgaria, ha presentato l'avventura della sua Italia nella Nations League 2025: "Rispetto allo scorso anno - ha spiegato il ct azzurro -, abbiamo giocato qualche amichevole in più. Al di là del cercare di quantificare a che punto sia questa Italia, preferisco concentrarmi sul lavoro da fare per permettere a questa Nazionale di essere sempre competitiva, sfruttando ogni occasione per crescere. Gli obiettivi in questa Nations League sono due: il primo è raggiungere le finali; il secondo è cercare di arrivare il più in alto possibile nella Final Eight".

16:35

La 'nuova' Bulgaria di Blengini: quali sono i punti di forza

Di fronte l'Italia a Québec City ci sarà una 'nuova' Bulgaria, quella che Gianlorenzo Blengini sta plasmando con la sua bravura e la sua sapienza di allenatore vincente. Il tecnico che ha guidato l’Italia sull’ultimo podio olimpico a Rio 2016, sta facendo un buonissimo lavoro su una squadra giovane, che può contare sulla classe cristallina dei fratelli Nikolov, sulla prestanza fisica del pacchetto dei centrali (in cui spicca il neo acquisto di Grottazzolina Ilya Petkov) e sulla grande qualità dell’attaccante laterale Atanasov.

16:27

La carica di capitan Giannelli: "Vogliamo le finali"

Prima della sfida contro la Bulgaria ci ha pensato il capitano Simone Giannelli: "Siamo felici di essere qui e del percorso fatto finora in allenamento - ha detto il palleggiatore azzurro alla vigilia del match -. Ci aspettano quattro partite sicuramente impegnative: saranno l’occasione per giocare e migliorare, cercando di vincere il più possibile per conquistare punti importanti in chiave qualificazione alle fasi finali, che rappresentano uno dei nostri obiettivi. In questa Nazionale ci sono tanti esordienti e sono felice soprattutto per loro: giocheranno per la prima volta con la maglia azzurra in un torneo internazionale. Ricordo ancora il mio esordio in Australia e so bene le emozioni che stanno vivendo. Io, insieme agli altri compagni più esperti, siamo qui anche per aiutarli. Faremo del nostro meglio per onorare i colori azzurri".

16:19

Il bilancio degli azzurri nei precedenti con la Bulgaria

La sfida di Quebec City contro la Bulgaria sarà il 91° confronto ufficiale tra le due nazionali: nei 90 precedenti, sono state 53 le vittorie azzurre. E se quella di 12 mesi fa a Lubiana aprì all’Italia le porte della Final Eight, un successo oggi conforterebbe le ottime sensazioni offerte dalla squadra di De Giorgi nelle recenti gare vinte contro l’Iran (nel Memorial Michele Pasinato a Padova) e contro il Canada (nell’ultimo test-match).

16:11

Nell'Italia impegnata in Canada cinque esordienti

Cinque gli esordienti nell'Italia di De Giorgi: il martello Francesco Sani, il centrale Giovanni Gargiulo, l’opposto lussemburghese con nazionalità sportiva italiana Kamil Rychlicki, più Mattia Boninfante e Domenico Pace, tra le novità più interessanti emerse nell’ultima combattutissima SuperLega di casa nostra.

16:04

La lista dei 14 azzurri scelti dal ct De Giorgi

Di seguito la lista dei 14 azzurri scelti dal ct Ferdinando De Giorgi per la 'Week 1' di Quebec City con i rispettivi numeri di maglia:

Palleggiatori - 6) Simone Giannelli (capitano), 26) Mattia Boninfante

Centrali - 25) Giovanni Gargiulo, 13) Lorenzo Cortesia, 17) Simone Anzani, 18) Giovanni Sanguinetti

Schiacciatori - 12) Mattia Bottolo, 3) Francesco Recine, 9) Francesco Sani, 31) Luca Porro

Opposti - 16) Yuri Romanò, 11) Kamil Rychlicki

Liberi - 4) Gabriele Laurenzano, 28) Domenico Pace

16:00

Italia-Bulgaria: dove vederla in tv e in streaming

La sfida tra Italia e Bulgaria a Quebec City, match di esordio per gli azzurri di De Giorgi nella Pool 1 della Nations League 2025, sarà trasmessa in diretta tv e streaming. TUTTI I DETTAGLI

Quebec City, Canada