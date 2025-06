L'Italia supera il Canada nel test match

QUEBEC CITY (CANADA)- Bel test a Quebec City per l'Italia di Ferdinando De Giorgi che sta rifinendo la preparazione in vista dell'esordio in Volleyball Nations League. Gli azzurri hanno affrontato e battuto i padroni di casa del Canada per 3-0 (25-20, 25-22, 25-22).

Giannelli e compagni hanno testato il loro stato di forma fornendo cal commissario tecnico azzurro, Ferdinando De Giorgi, importanti indicazioni in vista del primo match della prima week contro la Bulgaria (in programma l’11 giugno alle ore 12 locali, le 17 italiane).

Il CT tricolore, per questa ultima uscita pre VNL, ha schierato Giannelli in palleggio, Rychlicki sulla sua diagonale, Bottolo e Sani schiacciatori, Anzani e Gargiulo, con Laurenzano libero.

Il Canada, invece, è sceso in campo con Herr, Hofer, Sclater, Young, Schnitzer, McCarthy e Currie libero.

Primo set cominciato con gli azzurri che, superata un po’ di emozione nei primi scambi, hanno provato a prendere in mano la situazione, iniziando ad essere incisivi in attacco, con Sani particolarmente ispirato. Il Canada, però, da parte sua è rimasto attaccato all’Italia impedendo di fatto la fuga azzurra. Ciò che ne è scaturito nella parte centrale del parziale è stata una lotta punto a punto (11-11).

Giannelli e compagni con il passare delle azioni,hanno ripreso il comando delle operazioni, trovando il +3 (15-12), che ha costretto il coach del Canada Lewis a chiamare il primo time-out. Al rientro in campo, i padroni di casa hanno trovato un nuovo e rinnovato entusiasmo e hanno trovato prima il pareggio (17-17) e poi compiuto il sorpasso (17-18). Un turno favorevole in battuta con Rychlicki ha portato l’Italia sul 21-19. Un ace di Francesco Sani, infine, ha permesso all’Italia di chiudere sul 25-20.

Inizio di secondo set con uno schema molto simile al primo, con l’Italia avanti e successivamente raggiunta dal Canada (6-6). Il passare delle azioni ha visto l’alternanza al comando delle due formazioni con vantaggi minimi. Con il passare dei minuti, l’intensità agonistica è cresciuta ancora e le due squadre non si sono affatto risparmiate, regalando agli oltre 3.000 spettatori presenti una buona pallavolo. L’Italia è poi riuscita a piazzare un buon break e si è portata sul +4 (13-9). Da questo punto in poi, gli azzurri sono stati bravi a condurre il gioco e a impedire ogni tentativo di rimonta degli avversari. Sul 21-18, Romanò ha sostituito Anzani per il turno in battuta. Nel finale, il set è scivolato fino al 25-22 con l’attacco vincente di Gargiulo. 2-0 tra Italia e Canada.

Nel terzo set coach De Giorgi ha cambiato la diagonale con Boninfante e Romanò al posto di Giannelli e Rychlicki e ha inserito Porro e Sanguinetti. Qui i canadesi sono stati bravi a trovare il primo allungo, sorprendendo un po’ gli azzurri. Sul 10-8 per il Canada, il CT De Giorgi ha concesso minuti a Domenico Pace, che ha fatto il suo debutto in campo con la Nazionale seniores. Il giovane libero azzurro (classe 2000), infatti aveva fatto il suo esordio a referto nell’amichevole giocata dall’Italia a Monaco di Baviera ma non entrato in campo.

Successivamente ha fatto il suo ingresso in campo anche Recine. Gli azzurri hanno giocato una buona pallavolo, rimontando lo svantaggio (14-14) e compiendo il successivo sorpasso con un doppio ace di Luca Porro (17-15). Sul finale, l’inerzia della gara non è cambiata e l’Italia si è involata verso la meritata vittoria (25-22).

Al termine della gara, i due allenatori hanno deciso di disputare un ulteriore set concluso 25-21 in favore dell’Italia. Francesco Sani è stato eletto MVP del match.

I protagonisti

Francesco Sani (Italia)- « Quello di oggi è stato un buon test. Nelle scorse settimane abbiamo avuto modo di giocarne altri, ma questo giocato qui in Canada è molto importante per prendere confidenza con il posto ed è stato anche uno dei più belli. Anche oggi un’emozione speciale: giocare per questa maglia e con questi ragazzi è ogni volta incredibile. Sono anche felice del premio di MVP di questa amichevole, che però condivido con il resto del gruppo.

Siamo molto carichi per il match d’esordio contro la Bulgaria in VNL. Conosco tanti giocatori della Bulgaria. Ci siamo preparati bene in queste settimane di lavoro e siamo molto fiduciosi per questa prima week di Volleyball Nations League. Ripeto: per me è speciale, ogni giorno, allenarmi con questa Nazionale. Per tutti noi esordienti in questa manifestazione è qualcosa di speciale e ci godiamo ogni momento ».

Il Tabellino

ITALIA-CANADA 3-0 (25-22, 25-22, 25-20)

ITALIA: Rychilicki 13, Sani 10, Gargiulo 4, Giannelli 3, Bottolo 9, Anzani 2, Laurenzano (L). Recine 4, Romanò 3, Sanguinetti 2, Boninfante 1, Porro 6 Pace. N.e: Cortesia All. De Giorgi.

CANADA: Schnitzer 4, Herr, Young 7, Mc Carthy 9, Sclater 8, Hofer 6, Currie (L). Gymah 1, Elser 1, Greves, Neaves, Elgert, Varga 2. N.e: Ketrzynski, Lui, Heslinga, Schoenherr. All. Lewis.

ARBITRI: 1° Dziewirz, 2° Teriault

Durata: 27’, 29’, 24’ Tot: 80’

Italia: a 10, bs 17, mv 5, et 26

Iran: a 2, bs 15, mv 4, et 18