Bulgaria-Italia, Volley Nations League: orario e come vederla in tv e streaming

Si alza il sipario sulla Volleyball Nations League 2025 , con l’Italia che fa il suo debutto contro la Bulgaria . Prima stagionale per gli azzurri, a caccia di un posto nelle finali di VNL.

Italia-Bulgaria, tutti i precedenti

Quello tra Italia e Bulgaria sarà il novantunesimo confronto ufficiale tra le due Nazionali: nei 90 precedenti, sono state 53 le vittorie azzurre. Dopo la sfida contro la Bulgaria, la Nazionale tricolore affronterà nell’ordine: Germania (12 giugno, ore 22.30 italiane), Francia (14 giugno, ore 2 italiane) e Argentina (17 giugno, ore 17).

VNL, Bulgaria-Italia: quando si gioca

Il match tra Bulgaria e Italia, valevole per la week 1, si giocherà a Quebec City in Canada, sul campo del Centre Vidéotron. Le due nazionali scenderanno in campo alle ore 17 italiane.

VNL, Bulgaria-Italia: come vederla in diretta

Il match tra Bulgaria e Italia sarà visibile in diretta streaming su DAZN e sulla piattaforma VBTV (la piattaforma ufficiale FIVB).