Italia-Germania diretta Mondiali volley femminile: segui la sfida agli ottavi LIVE

Inizia la fase ad eliminazione diretta per l'Italia ai Mondiali di volley femminile , in corso in Thailandia. Dopo aver chiuso in testa nella Pool B con tre vittorie (Slovacchia, Cuba e Belgio ), le azzurre di Velasco giocano gli ottavi di finale contro la Germania . Vincendo avanzerebbero ai quarti, dove ad aspettarle ci sarà la vincitrice della sfida tra Belgio e Polonia. Segui la sfida in diretta su Il Corriere dello Sport - Stadio.

12:46

Italia-Germania: 16-16

Non si sblocca l'equilibrio in questo secondo set: si lotterà fino alla fine, fino all'ultimo punto.

12:40

Italia-Germania: 11-13

Azzurre e tedesche si scambiano colpi su colpi, con un pieno equilibrio nel punteggio. Match spettacolare fin qui, Velasco chiama il timeout in un momento complicato per le sue ragazze.

12:34

Italia-Germania: 7-6

Tanto equilibrio anche nel secondo set. La Germania sbaglia dalla battuta e le azzurre si portano momentaneamente avanti.

12:26

L'Italia vince il primo set!

Mani fuori dopo la schiacciata di Nervini e l'Italia vince il primo set per 25-22. Azzurre in vantaggio ma la Germania ha dato l'impressione di voler lottare fino alla fine.

12:24

Italia-Germania: 24-22

Altro timeout di Velasco quando manca un solo punto alle azzurre per chiudere il set.

12:22

Italia-Germania: 21-19

Le tedesche si fanno improvvisamente sotto e accorciano a due punti di distanza. Timeout di Velasco per far ricompattare le azzurre e non rischiare di buttare questo primo set.

12:19

Italia-Germania: 20-15

Aumenta il vantaggio delle azzurre, che vogliono chiudere rapidamente questo primo set.

12:15

Italia-Germania: 16-13

L'Italia riprende vantaggio, riportandosi sul +3 e tornando in controllo del set.

12:10

Italia-Germania: 10-10

Rimonta delle tedesche, che poi si portano anche in vantaggio. Le azzurre si ricompongono e riportano la situazione in parità: match molto equilibrato fin qui.

12:06

Italia-Germania: 7-5

Buon inizio delle azzurre, subito avanti grazie alle schiacciate della solita Egonu. Vantaggio iniziale sul +3.

12:01

+++ Italia-Germania: si parte! +++

L'attesa è finita: inizia la sfida tra Italia e Germania!

11:50

Italia-Germania, tra 10 minuti si parte

Squadre già in campo per il riscaldamento, tra 10 minuti inizierà la sfida.

11:40

Italia, la possibile sfida ai quarti di finale

Prima ci sarà l'ostacolo Germania da superare. Se riusciranno a battere le tedesche, le azzurre di Velasco approderanno ai quarti di finale, dove ad attenderle ci sarà la vincitrice tra Belgio e Polonia, in campo alle ore 15:30 italiane.

11:30

Italia, i precedenti con la Germania

Sono in totale 74 i match disputati tra Italia e Germania, con un bilancio nettamente a favore delle azzurre di 52 vittorie e 22 sconfitte.

11:20

Velasco: "Dobbiamo essere forti di cuore e spirito"

Le parole di Julio Velasco prima della sfida tra la sua Italia e la Germania: "Credo che sia necessario combattere la mentalità secondo cui quando si vince si è fortissimi e quando invece si incontrano difficoltà tutto vada male. Non è che perché siamo l’Italia dobbiamo vincere tutte le partite 3-0 o 3-1, si può anche vincere al tiebreak, come spesso dico alle ragazze, 32-30, ma l’importante è vincere". LEGGI TUTTO

11:11

Italia-Germania, come vederla in tv e streaming

Tutte le informazioni sulla sfida tra le azzurre di Velasco e le tedesche: orario e come vederla in diretta. LEGGI QUI

11:05

Mondiali, l'Italia sfida la Germania agli ottavi di finale

Si apre la fase ad eliminazione diretta per le azzurre di Velasco, impegnate contro la Germania agli ottavi: segui l'incontro in diretta.

Bangkok - Thailandia