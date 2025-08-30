Italia-Germania diretta Mondiali volley femminile: segui la sfida agli ottavi LIVE

Inizia la fase ad eliminazione diretta per l'Italia ai Mondiali di volley femminile, in corso in Thailandia. Dopo aver chiuso in testa nella Pool B con tre vittorie (Slovacchia, Cuba e Belgio), le azzurre di Velasco giocano gli ottavi di finale contro la Germania. Vincendo avanzerebbero ai quarti, dove ad aspettarle ci sarà la vincitrice della sfida tra Belgio e Polonia. Segui la sfida in diretta su Il Corriere dello Sport - Stadio.
12:46
Italia-Germania: 16-16
Non si sblocca l'equilibrio in questo secondo set: si lotterà fino alla fine, fino all'ultimo punto.
12:40
Italia-Germania: 11-13
Azzurre e tedesche si scambiano colpi su colpi, con un pieno equilibrio nel punteggio. Match spettacolare fin qui, Velasco chiama il timeout in un momento complicato per le sue ragazze.
12:34
Italia-Germania: 7-6
Tanto equilibrio anche nel secondo set. La Germania sbaglia dalla battuta e le azzurre si portano momentaneamente avanti.
12:26
L'Italia vince il primo set!
Mani fuori dopo la schiacciata di Nervini e l'Italia vince il primo set per 25-22. Azzurre in vantaggio ma la Germania ha dato l'impressione di voler lottare fino alla fine.
12:24
Italia-Germania: 24-22
Altro timeout di Velasco quando manca un solo punto alle azzurre per chiudere il set.
12:22
Italia-Germania: 21-19
Le tedesche si fanno improvvisamente sotto e accorciano a due punti di distanza. Timeout di Velasco per far ricompattare le azzurre e non rischiare di buttare questo primo set.
12:19
Italia-Germania: 20-15
Aumenta il vantaggio delle azzurre, che vogliono chiudere rapidamente questo primo set.
12:15
Italia-Germania: 16-13
L'Italia riprende vantaggio, riportandosi sul +3 e tornando in controllo del set.
12:10
Italia-Germania: 10-10
Rimonta delle tedesche, che poi si portano anche in vantaggio. Le azzurre si ricompongono e riportano la situazione in parità: match molto equilibrato fin qui.
12:06
Italia-Germania: 7-5
Buon inizio delle azzurre, subito avanti grazie alle schiacciate della solita Egonu. Vantaggio iniziale sul +3.
12:01
+++ Italia-Germania: si parte! +++
L'attesa è finita: inizia la sfida tra Italia e Germania!
11:50
Italia-Germania, tra 10 minuti si parte
Squadre già in campo per il riscaldamento, tra 10 minuti inizierà la sfida.
11:40
Italia, la possibile sfida ai quarti di finale
Prima ci sarà l'ostacolo Germania da superare. Se riusciranno a battere le tedesche, le azzurre di Velasco approderanno ai quarti di finale, dove ad attenderle ci sarà la vincitrice tra Belgio e Polonia, in campo alle ore 15:30 italiane.
11:30
Italia, i precedenti con la Germania
Sono in totale 74 i match disputati tra Italia e Germania, con un bilancio nettamente a favore delle azzurre di 52 vittorie e 22 sconfitte.
11:20
Velasco: "Dobbiamo essere forti di cuore e spirito"
Le parole di Julio Velasco prima della sfida tra la sua Italia e la Germania: "Credo che sia necessario combattere la mentalità secondo cui quando si vince si è fortissimi e quando invece si incontrano difficoltà tutto vada male. Non è che perché siamo l’Italia dobbiamo vincere tutte le partite 3-0 o 3-1, si può anche vincere al tiebreak, come spesso dico alle ragazze, 32-30, ma l’importante è vincere". LEGGI TUTTO
11:11
Italia-Germania, come vederla in tv e streaming
Tutte le informazioni sulla sfida tra le azzurre di Velasco e le tedesche: orario e come vederla in diretta. LEGGI QUI
11:05
Mondiali, l'Italia sfida la Germania agli ottavi di finale
Si apre la fase ad eliminazione diretta per le azzurre di Velasco, impegnate contro la Germania agli ottavi: segui l'incontro in diretta.