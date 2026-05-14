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giovedì 14 maggio 2026
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Italia-Francia diretta volley femminile: segui l'amichevole delle azzurre di Julio Velasco LIVE

Azzurre in campo a Biella contro le transalpine per il primo test-match di preparazione alla prossima Nations League: aggiornamenti in tempo reale
5 min
TagsItalvolleyVelasco
Aggiorna

Dopo il trionfo alle Olimpiadi di Parigi del 2024 e ai Mondiali dello scorso anno in Thailandia (con due ori di fila in Nations League come contorno), l'Italvolley femminile di Julio Velasco è chiamata a dimostrare di non aver perso la fame già nei primi due test-match di preparazione alla prossima Nations League che prenderà il via il 3 giugno (e che vedrà le azzurre debuttare a Brasilia contro la Bulgaria). Una doppia amichevole contro la Francia di coach Cesar Hernandez Gonzalez, che le azzurre sfideranno a Biella oggi (14 maggio, ore 21) per poi replicare domani a Novara. Segui la diretta della partita con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

21:28

+++ Italia-Francia 25-18: primo set convincente delle azzurre +++

Si chiude la prima partita, con l'Italia che si impone sulla Francia per 25-18, ma che avrebbe potuto risolverla anche prima. Ottime impressioni dal nuovo corso di Velasco.

21:26

Italia-Francia 23-17: micidiale Manfredini

Funziona il richiamo di Velasco, l'Italia torna a macinare e si avvia a chiudere il primo set. Micidiale Manfredini dal centro.

21:22

Italia-Francia 20-15: ritorno delle transalpine

La Francia cerca la rimonta, Velasco interviene subito e richiama le sue giocatrici: "Non perdiamo la concentrazione".

21:19

Italia-Francia 19-10: bene Meli in battuta

Meli micidiale in battuta, l'Italia resta saldamente avanti sulla Francia. Adigwe imperfetta in ricezione, ma si riscatta sotto rete.

21:14

Italia-Francia 14-5: azzurre che dilagano

Belle ed efficaci le ragazze di Velasco in questo avvio: Italia che dilaga e scappa sul 14-5. Omoruyi è ispiratissima, Nervini una sentenza.

21:08

Italia-Francia 8-3: provano a prendere il largo le azzurre

Avvio esaltante dell'Italia, che allunga 8-3 sulla Francia, costretta al time-out per riorganizzare le idee.

21:07

Italia-Francia 4-2: Nervini e Manfredini a segno

Bella l'Italia in questo avvio, bene Nervini e Manfredini, che firmano il primo allungo delle azzurre sulla Francia.

21:05

Italia-Francia 1-1: primo punto per Meli

Si inizia con un botta e risposta e il primo punto in azzurro di Meli, che mette a segno il pareggio per l'Italia.

21:03

Non c'è Antropova

Unica delle big ad essere stata chiamata da Velasco per questi test-match, Kate Antropova ha raggiunto le altre ragazze, ma stasera non dovrebbe esserci. Per lei la nuova idea del ct, che vorrebbe impiegarla da schiacciatrice-ricevitrice, per riuscire a schierarla con Egonu come opposto. Esperimento intrigante, ma che avrà bisogno di tempo per dare i suoi risultati.

20:58

Fersino raccoglie l'eredità di De Gennaro

Dopo l'addio alla Nazionale del mito Monica De Gennaro, sarà Eleonora Fersino, libero di Milano, a raccoglierne l'eredità. Ma senza la pressione di dover subito essere paragonata ad una vera leggenda.

20:57

Inni nazionali, poi il via all'incontro

Suonano gli inni nazionali, poi sarà partita tra la nuova proposta italiana e le transalpine, che si incontreranno nuovamente domani, 15 maggio, ma a Novara, per il replay della sfida di questa sera.

20:56

Tutto pronto per Italia-Francia

Sale l'attesa al Biella Forum per assistere all'amichevole tra Italia e Francia, primo test-match delle azzurre di Velasco in vista di un'estate ricca di importanti appuntamenti, tra VNL ed Europeo in casa a fine estate.

20:00

Italia-Francia a Biella: dove vederla in tv e in streaming

Il primo dei due test-match tra l'Italia femminile di volley femminile e la Francia, in programma il Biella Forum, sarà trasmesso in diretta tv e in streaming. TUTTI I DETTAGLI

Biella Forum

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VNL, le convocate di VelascoL'intervista a Fabris

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