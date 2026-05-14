Italia-Francia diretta volley femminile: segui l'amichevole delle azzurre di Julio Velasco LIVE
Dopo il trionfo alle Olimpiadi di Parigi del 2024 e ai Mondiali dello scorso anno in Thailandia (con due ori di fila in Nations League come contorno), l'Italvolley femminile di Julio Velasco è chiamata a dimostrare di non aver perso la fame già nei primi due test-match di preparazione alla prossima Nations League che prenderà il via il 3 giugno (e che vedrà le azzurre debuttare a Brasilia contro la Bulgaria). Una doppia amichevole contro la Francia di coach Cesar Hernandez Gonzalez, che le azzurre sfideranno a Biella oggi (14 maggio, ore 21) per poi replicare domani a Novara. Segui la diretta della partita con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
21:28
+++ Italia-Francia 25-18: primo set convincente delle azzurre +++
Si chiude la prima partita, con l'Italia che si impone sulla Francia per 25-18, ma che avrebbe potuto risolverla anche prima. Ottime impressioni dal nuovo corso di Velasco.
21:26
Italia-Francia 23-17: micidiale Manfredini
Funziona il richiamo di Velasco, l'Italia torna a macinare e si avvia a chiudere il primo set. Micidiale Manfredini dal centro.
21:22
Italia-Francia 20-15: ritorno delle transalpine
La Francia cerca la rimonta, Velasco interviene subito e richiama le sue giocatrici: "Non perdiamo la concentrazione".
21:19
Italia-Francia 19-10: bene Meli in battuta
Meli micidiale in battuta, l'Italia resta saldamente avanti sulla Francia. Adigwe imperfetta in ricezione, ma si riscatta sotto rete.
21:14
Italia-Francia 14-5: azzurre che dilagano
Belle ed efficaci le ragazze di Velasco in questo avvio: Italia che dilaga e scappa sul 14-5. Omoruyi è ispiratissima, Nervini una sentenza.
21:08
Italia-Francia 8-3: provano a prendere il largo le azzurre
Avvio esaltante dell'Italia, che allunga 8-3 sulla Francia, costretta al time-out per riorganizzare le idee.
21:07
Italia-Francia 4-2: Nervini e Manfredini a segno
Bella l'Italia in questo avvio, bene Nervini e Manfredini, che firmano il primo allungo delle azzurre sulla Francia.
21:05
Italia-Francia 1-1: primo punto per Meli
Si inizia con un botta e risposta e il primo punto in azzurro di Meli, che mette a segno il pareggio per l'Italia.
21:03
Non c'è Antropova
Unica delle big ad essere stata chiamata da Velasco per questi test-match, Kate Antropova ha raggiunto le altre ragazze, ma stasera non dovrebbe esserci. Per lei la nuova idea del ct, che vorrebbe impiegarla da schiacciatrice-ricevitrice, per riuscire a schierarla con Egonu come opposto. Esperimento intrigante, ma che avrà bisogno di tempo per dare i suoi risultati.
20:58
Fersino raccoglie l'eredità di De Gennaro
Dopo l'addio alla Nazionale del mito Monica De Gennaro, sarà Eleonora Fersino, libero di Milano, a raccoglierne l'eredità. Ma senza la pressione di dover subito essere paragonata ad una vera leggenda.
20:57
Inni nazionali, poi il via all'incontro
Suonano gli inni nazionali, poi sarà partita tra la nuova proposta italiana e le transalpine, che si incontreranno nuovamente domani, 15 maggio, ma a Novara, per il replay della sfida di questa sera.
20:56
Tutto pronto per Italia-Francia
Sale l'attesa al Biella Forum per assistere all'amichevole tra Italia e Francia, primo test-match delle azzurre di Velasco in vista di un'estate ricca di importanti appuntamenti, tra VNL ed Europeo in casa a fine estate.
20:00
Italia-Francia a Biella: dove vederla in tv e in streaming
Il primo dei due test-match tra l'Italia femminile di volley femminile e la Francia, in programma il Biella Forum, sarà trasmesso in diretta tv e in streaming. TUTTI I DETTAGLI