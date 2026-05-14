Italia-Francia diretta volley femminile: segui l'amichevole delle azzurre di Julio Velasco LIVE

Dopo il trionfo alle Olimpiadi di Parigi del 2024 e ai Mondiali dello scorso anno in Thailandia (con due ori di fila in Nations League come contorno), l'Italvolley femminile di Julio Velasco è chiamata a dimostrare di non aver perso la fame già nei primi due test-match di preparazione alla prossima Nations League che prenderà il via il 3 giugno (e che vedrà le azzurre debuttare a Brasilia contro la Bulgaria). Una doppia amichevole contro la Francia di coach Cesar Hernandez Gonzalez, che le azzurre sfideranno a Biella oggi (14 maggio, ore 21) per poi replicare domani a Novara. Segui la diretta della partita con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.