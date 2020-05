Marchisio resta alla Lube

CIVITANOVA MARCHE (MACERATA)- Continua la storia tra Andrea Marchisio e la Cucine Lube Civitanova. Il libero cuneese, classe 1990, ha firmato un contratto che lo lega per altre due stagioni al Club cuciniero. Dopo i primi tre anni con la maglia con cui ha vinto 1 Scudetto, 1 Champions League, 1 Coppa Italia e 1 Mondiale per Club, lo specialista della seconda linea prosegue dunque la sua avventura in biancorosso.

LE PAROLE DI ANDREA MARCHISIO-

« Sono onorato e felicissimo di poter far parte ancora di questa squadra di fenomeni. E spero soprattutto di poter rivedere presto i nostri tifosi al palasport. Siamo un gruppo che finora si è dimostrato vincente e il nostro obiettivo, naturalmente, è continuare a puntare a tutti gli obiettivi possibili anche nella prossima stagione ».

LE PAROLE DEL VICE PRESIDENTE ALBINO MASSACCESI-

« Un giocatore fondamentale per noi, che ormai si sente davvero legato alla nostra società. Andrea ha un ruolo importante non solo in campo ma anche nello spogliatoio. Inoltre ci dà notevoli garanzie ogni volta che viene in causa dal tecnico. Per noi una conferma importante nella costruzione della squadra che affronterà la prossima stagione ».