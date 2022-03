Per Piacenza netta vittoria contro Verona

Inizio di partita equilibratissimo, con Verona che colpisce forte soprattutto con i centrali attentamente imbeccati da Spirito in cabina di regia, e Piacenza che ha in Lagumdzija il proprio trascinatore. Recine piazza un gran monster block su Jensen e da il là al primo tentativo di fuga per i padroni di casa, ora avanti sul parziale di 11-8. Gli uomini di Bernardi continuano a mettere grande pressione dai 9 metri alla retroguardia gialloblù e consolidano il vantaggio sul tabellone. Asparuhov mette a terra un ace che ridà verve alla rincorsa degli ospiti, ma Cester spegne subito l’entusiasmo tutto con una gran murata su Mads Jensen. 20-15 ora il punteggio. Verona ritrova smalto colpendo forte proprio con l’opposto danese, ma alla fine è Piacenza a chiudere la volata finale e a chiudere così il set sul 25-19 con una saetta di Lagumdzija.

I gialloblù entrano subito in campo aggressivi, ma è ancora una volta la compagine di casa a trovare per prima la fuga sul tabellone portandosi a +3 con il monster block di Lagumdzija su Mozic. Jensen chiude al meglio un pallone perfetto servito da Spirito, ma Verona fatica ancora troppo sul fronte d’attacco con i muratori avversari che continuano a chiudere ogni varco sottorete. 18-16 il parziale. Stoytchev si gioca il doppio cambio mettendo in campo capitan Raphael e Magalini. Jensen pesca un gran turno al servizio e brucia quasi tutto il vantaggio avversario mettendo a terra anche un ace di potenza. Ma è ancora una volta Lagumdzija a mettere la firma sul punto che consegna il set ai padroni di casa sul 25-23 finale.

I biancorossi si portano subito avanti con Recine grande protagonista, ma Verona recupera e riporta tutto in parità sul 5-5. Magalini gestisce bene i colpi da posto 4, ma Piacenza si riporta in vantaggio con Lagumdzija che non perdona l’inconsistenza a muro dei gialloblù. Il divario sul tabellone si allarga in favore dei padroni di casa che macinano punti coprendo ogni varco e contrattaccando con forza. 16-10 il parziale. Mozic e Magalini ritrovano efficacia in attacco e si dimezza il gap sul tabellone, ma Brizard continua a far girare perfettamente la macchina piacentina che non accenna a fermarsi. Il punto del definitivo 25-20 che consegna set e partita agli uomini di Bernardi arriva con l’ennesimo colpo di Lagumdzija su cui il muro degli ospiti non può nulla.

I PROTAGONISTI-

Damiano Catania (Gas Sales Bluenergy Piacenza)- « Siamo reduci da un’ottima performance che ci prepara ai Play Off: manca ancora una gara per decretare la nostra posizione. Noi ce la metteremo tutta per arrivare sesti. È stato emozionante entrare in campo per la prima volta oggi al PalaBanca-Sport con la maglia da libero, sono felice di aver dato il mio contributo. Il livello alto di Perugia a Bologna in Coppa Italia ci ha dato una grande spinta per giocare al meglio oggi. Dopo un periodo di stop molto lungo siamo stati bravi a rimettere in campo la nostra miglior pallavolo ».

Raphael Vieira De Oliveira (Verona Volley)- « La partita è stata molto dura. Sapevamo che sarebbero entrati in campo con grande aggressività e che la loro battuta ci avrebbe potuto mettere in difficoltà. Purtroppo così è stato. Di conseguenza non siamo riusciti a ricostruire il contrattacco in modo efficace. Dobbiamo lasciarci subito alle spalle questa serata e pensare alla sfida di sabato con una corazzata come la Lube. Saremo a casa nostra e colgo l’occasione per chiamare a raccolta tutti i nostri tifosi: riempiamo gli spalti dell’AGSM Forum perché voi siete l’uomo in più in campo. Insieme siamo più forti e possiamo conquistare grandi risultati. Vi aspettiamo! ».

IL TABELLINO-

GAS SALES BLUENERGY PIACENZA – VERONA VOLLEY 3-0 (25-19, 25-23, 25-20)

GAS SALES BLUENERGY PIACENZA: Brizard 5, Rossard 1, Cester 7, Lagumdzija 20, Recine 14, Holt 8, Catania (L), Scanferla (L), Caneschi 1, Tondo 0. N.E. Antonov, Stern, Pujol, Russell. All. Bernardi.

VERONA VOLLEY: Spirito 0, Asparuhov 9, Nikolic 4, Jensen 10, Mozic 11, Cortesia 5, Donati (L), Bonami (L), Wounembaina 0, Vieira De Oliveira 0, Aguenier 0, Magalini 7, Qafarena 3. N.E. Zanotti. All. Stoytchev.

ARBITRI: Cerra, Boris.

NOTE – durata set: 29′, 30′, 25′; tot: 84′.

MVP : Adis Lagumdzija (Gas Sales Bluenergy Piacenza)

Spettatori: 1.000