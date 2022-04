Deciso il calendario delle Semifinali Play Off

ROMA- All’indomani di Gara 2 dei Quarti di Finale, ecco di seguito il programma delle Semifinali Play Off SuperLega Credem Banca, che si giocheranno al meglio delle cinque gare. Si partirà mercoledì 13 aprile, alternando una giornata infrasettimanale e una nel fine settimana, fino all’eventuale Gara 5.

Alla luce dei risultati del week end appena passato, tre squadre hanno già staccato il pass per le Semifinali, e si tratta di Sir Safety Conad Perugia, Cucine Lube Civitanova e Leo Shoes PerkinElmer Modena, mentre Itas Trentino e Gas Sales Bluenergy Piacenza si giocheranno il passaggio del turno a Gara 3, in programma domenica 10 alle 18.30.