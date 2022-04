Trento-Piacenza si giocano la semifinale in Gara 3

TRENTO- Manca solo un tassello per completare il tabellone delle Semifinali Play Off. Domenica 10 aprile, con fischio d’inizio alle 18.30 e diretta RAI Sport, alla BLM Group Arena andrà in scena la terza e decisiva sfida dei Quarti di Finale tra l’ Itas Trentino e la Gas Sales Bluenergy Piacenza. I gialloblù di Angelo Lorenzetti, nel giorno della partita n. 200 di Sbertoli, vogliono guadagnarsi il pass per disputare la terza serie di Semifinale consecutiva contro la Lube, mentre gli uomini di Lorenzo Bernardi hanno già stravolto i pronostici arrivando a Gara 3, ma hanno l’obbligo di non accontentarsi e di cercare una grande impresa nel quartier generale trentino. I padroni di casa ieri hanno sostenuto tra le mura amiche una sfida difficilissima che ha richiesto un notevole dispendio di energie fisiche e nervose, il ritorno della Semifinale di CEV Champions League contro Perugia. Il match si è chiuso con un’impresa dei trentini al Golden Set contro i Block Devils. Un percorso che ha fruttato il pass per la seconda finalissima consecutiva della massima competizione continentale. Seppur euforici per l’exploit, Michieletto e compagni hanno poco tempo per recuperare, mentre gli emiliani si sono potuti preparare con più calma all’appuntamento. Lagumidzija è a 11 punti dai 900 sigilli in Italia.

ITAS TRENTINO – GAS SALES BLUENERGY PIACENZA-

PRECEDENTI: 10 (9 successi Itas Trentino, 1 successo Gas Sales Bluenergy Piacenza)

EX: Oleg Antonov a Trento nel biennio 2015/16-2016/17, Aaron Russell a Trento nel biennio 2018/19-2019/20.

A CACCIA DI RECORD:

In carriera: Oreste Cavuto – 2 attacchi vincenti ai 1000, – 3 muri vincenti ai 100, Alessandro Michieletto – 3 ace ai 100, Marko Podrascanin – 15 punti ai 3800, Riccardo Sbertoli – 1 gara alle 200 giocate (Itas Trentino); Enrico Cester – 19 attacchi vincenti ai 1500, Adis Lagumdzija – 11 punti ai 900, Francesco Recine – 30 punti ai 1500 (Gas Sales Bluenergy Piacenza).

Riccardo Sbertoli (Itas Trentino): « Sapevamo che questo poteva essere il Quarto di Finale più equilibrato e che il sesto posto in classifica di Piacenza non era veritiero. Le due partite sin qui giocate lo hanno confermato ed è giusto che lo spareggio decida quale sarà la squadra qualificata alla Semifinale. Avremo la possibilità di giocare in casa questo appuntamento, senza dimenticare che nei primi due confronti abbiamo sempre giocato una buona pallavolo, la stessa che proveremo a mettere in campo anche domenica ».

Oleg Antonov (Gas Sales Bluenergy Piacenza)- « Gara 3 sarà una partita secca, da dentro o fuori, di quelle belle da giocare e da vivere. Troveremo Trento che arriva dalla Semifinale di Champions League vinta al Golden Set contro Perugia. Per esperienza so che non è facile giocare ogni tre giorni e sempre arrivare al tie break. Però prima di pensare se troveremo Trento stanca o distratta, che comunque è una squadra molto attrezzata, dobbiamo pensare prima a noi stessi. Restiamo concentrati su di noi, di certo andiamo a Trento per riprovarci. In Gara 2 sono riuscito a fare una certa prestazione, così come tutta la squadra, che ha giocato molto bene nel break point. Il match si potrebbe decidere al servizio. Cercheremo di avere un equilibrio in questo fondamentale. Domenica abbiamo fatto una grande rimonta, quindi sarà una gara difficile più dal punto di vista mentale perché tutto è possibile. Fra tutte le partite o serie che ho giocato nella mia carriera, la partita di Gara 2 la inserisco nella mia personale top five. Queste partite sono più facili da giocare che da vedere dalla panchina, perché soffri e non puoi fare nulla ».

GARA 3 QUARTI PLAY OFF-



Domenica 10 Aprile 2022, ore 18.30



Itas Trentino – Gas Sales Bluenergy Piacenza Arbitri: Goitre, Puecher