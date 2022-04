Perugia-Modena e Civitanova-Trento, terzo atto

ROMA -Ancora tutta da giocare la serie di Semifinale Play Off Scudetto SuperLega Credem Banca tra Sir Safety Conad Perugia e Leo Shoes PerkinElmer Modena, attualmente in parità con una vittoria a testa. I due team sono pronti a sfidarsi mercoledì alle 20.30 in Gara 3 al PalaBarton. Finora il fattore campo non è riuscito a incidere sull’esito delle sfide, nonostante il grande calore dei tifosi. I gialli di Andrea Giani si sono imposti nel primo match con una partita esemplare, ma i Block Devils hanno ritrovato fiducia e vigore espugnando appena quattro giorni dopo il PalaPanini. Il discorso qualificazione è di nuovo apertissimo, anche perché gli emiliani, seppur privi di uno schiacciatore prolifico come lo squalificato Leal, hanno esperienza e valore per lottare senza demordere. Alle 20.30 di giovedì 21 aprile, sul campo dell’Eurosuole Forum di Civitanova, è in programma anche il terzo atto della Semifinale tra Cucine Lube Civitanova e Itas Trentino. Per i Campioni d’Italia, che stanno pagando l’assenza del capitano Osmany Juantorena, in panchina con una spalla acciaccata nei primi due faccia a faccia con i gialloblù, la sfida interna infrasettimanale è l’ultima spiaggia per evitare l’eliminazione nella serie. I cucinieri dal tricolore del 2016/17 non hanno mai saltato una Finale Scudetto, festeggiando ben tre vittorie finali, le ultime due consecutive. I gialloblù, invece, non giocano una serie di Finale Play Off da quella persa in tre partite contro la Lube proprio nel 2016/17, ma ora possono sognare in grande: dopo aver staccato il pass per la seconda Finale in due anni di Champions League, gli uomini di Lorenzetti sono ora a un successo dalla resa dei conti per la SuperLega.

SIR SAFETY CONAD PERUGIA - LEO SHOES PERKINELMER MODENA-

PRECEDENTI: 38 (19 successi Leo Shoes PerkinElmer Modena, 19 successi Sir Safety Conad Perugia)

EX: Matthew Anderson a Modena nel 2011/12 e nel 2019/20; Dragan Travica a Modena nel biennio 2003/04-2004/05, nel 2008/09 e nel 2016/17.

A CACCIA DI RECORD:

Play Off: Matthew Anderson - 26 punti ai 100 (Sir Safety Conad Perugia); Earvin Ngapeth - 36 punti ai 1000, 3 battute vincenti ai 100 (Leo Shoes PerkinElmer Modena); Dragan Stankovic - 7 punti ai 600 (Leo Shoes PerkinElmer Modena); Maarten Van Garderen - 8 punti ai 100 (Leo Shoes PerkinElmer Modena).

In tutte le competizioni: Stefano Mengozzi - 15 punti ai 2800 (Sir Safety Conad Perugia); Kamil Rychlicki - 23 punti ai 1600 (Sir Safety Conad Perugia); Nimir Abdel-Aziz - 32 punti ai 2600 (Leo Shoes PerkinElmer Modena); Sebastian Solé - 6 punti ai 2200, 1 battute vincenti ai 100 (Sir Safety Conad Perugia) .



Massimo Colaci (Sir Safety Conad Perugia)- « Si riparte da capo come sempre nei Play Off per affrontare un’altra partita complicata, lunga, difficile e tesa. Ci saranno momenti in cui soffriremo, altri dove andranno meglio le cose per noi. Insomma, un po’ quello che abbiamo visto nelle prime due gare ».

Andrea Giani (Allenatore Leo Shoes PerkinElmer Modena)- « Quello che ci eravamo proposti prima di Gara 2 era che nonostante l'assenza di Leal dovevamo stare sempre in partita e l'abbiamo fatto. Non abbiamo colto alcune occasioni che potevamo gestire un po' meglio, mentre Perugia in partita è cresciuta, dopo il primo set in cui c'era grande tensione. Noi siamo stati sempre lì, nel terzo set è stato un peccato aver sprecato quel recupero. Il nostro quarto posto ci dice che abbiamo vinto tanti scontri diretti: la differenza tra le prime era minima e infatti Trento dimostra di essere una corazzata in crescita. La sentenza di Leal? Difficile fare una previsione, il nostro focus è quello di giocare senza Yoandy, siamo pronti ad entrare in campo come domenica. Bruno in Gara 2 ha forzato in battuta come gli avevo chiesto, è stato fondamentale nella fase break. Il lavoro di muro-difesa per noi deve essere sempre ad alto regime, ma sono importanti tutti i fondamentali ».



CUCINE LUBE CIVITANOVA - ITAS TRENTINO-

PRECEDENTI: 85 (47 successi Cucine Lube Civitanova, 38 successi Itas Trentino)

EX: Osmany Juantorena a Trento dal 2009/10 al 2012/2013, Ricardo Lucarelli Santos De Souza a Trento nel 2020/21, Marko Podrascanin a Civitanova dal 2008/09 al 2015/16.

A CACCIA DI RECORD: .

Play Off: Daniele Lavia - 13 punti ai 100 (Itas Trentino); Matey Kaziyski - 7 punti ai 1200, 4 muri vincenti ai 100 (Itas Trentino).

In tutte le competizioni: Marlon Yant Herrera - 14 punti ai 300 (Cucine Lube Civitanova); Ivan Zaytsev - 15 punti ai 5000 (Cucine Lube Civitanova); Daniele Lavia - 17 punti ai 1600 (Itas Trentino); Marko Podrascanin - 2 battute vincenti ai 300 (Itas Trentino); Oreste Cavuto - 2 attacchi vincenti ai 1000 (Itas Trentino); Srecko Lisinac - 24 punti ai 1100 (Itas Trentino); Robertlandy Simon - 3 punti ai 2000 (Cucine Lube Civitanova).



Gianlorenzo Blengini (Allenatore Cucine Lube Civitanova)- « Abbiamo perso i primi due match della serie e ora non possiamo più fallire. Dobbiamo rialzare la testa e giocare un volley pulito senza strafare, ma partendo dalle cose semplici e ben fatte. Per ribaltare la serie è necessario riacquisire fiducia. In Gara 2, purtroppo, alla crescita in ricezione è coinciso un attacco altalenante. Per noi è essenziale mantenere i nervi saldi e restare lucidi dall'inizio alla fine ».

Riccardo Sbertoli (Itas Trentino)- « Gara 3 sarà ancora più difficile delle precedenti due, perché man mano che la serie arriva nella sua seconda metà il livello di gioco si alza, le squadre si conoscono meglio e diventa più impegnativo sorprendere gli avversari come invece abbiamo fatto sino ad ora. Anche questo appuntamento sarà quindi un momento importante del nostro processo di crescita, vogliamo vincere e cogliere la prima opportunità per andare in Finale ».

PROGRAMMA E ARBITRI DI GARA 3 SEMIFINALI PLAY OFF-

Mercoledì 20 aprile 2022, ore 20.30-

Sir Safety Conad Perugia - Leo Shoes PerkinElmer Modena Arbitri: Goitre, Pozzato



Giovedì 21 aprile 2022, ore 20.30-

Cucine Lube Civitanova - Itas Trentino Arbitri: Vagni, Piana