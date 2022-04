Modena ancora corsara a Perugia

PERUGIA – La Leo Shoes PerkinElmer Modena sbanca ancora il PalaBarton in Gara 3 di semifinale scudetto , al temine di una sfida emozionante, che ha visto le due squadre esprimere una pallavolo stellare e lottare alla pari per oltre due ore e mezza. Gli uomini di Giani hanno avuto la meglio al tie break 2-3 (26-24, 25-22, 16-25, 29-31, 13-15) dopo aver rimontato due set, riportandosi così avanti 2-1 nella serie che porta in finale, con la possibilità di giocarsi la sfida decisiva in casa domenica prossima al Pala Panini. Non capitalizza invece il vantaggio la Sir Safety Conad Perugia che cade sotto i colpi dell’Mvp Nimir (39 punti con 5 ace ed il 59% su 56 attacchi), stasera davvero incontenibile. Match da montagne russe con continui capovolgimenti di risultato, con tanto spettacolo ed anche con diversi errori, figli dell’importanza della posta in palio (ben 66 complessivi delle due squadre). Numeri del match molto equilibrati, gli ospiti la spuntano di un’incollatura ed alla fine dei conti la differenza la fanno una Modena migliore in attacco (56% contro 50%) ed alcune giocate dei singoli decisive nei momenti topici. Oltre al bomber olandese in doppia cifra anche Ngapeth E. (21) e Van Garderen (13). In casa Sir doppia cifra per Rychlicki (20 punti con 2 ace ed il 56% in attacco, il migliore dei suoi), Leon (18 palloni vincenti con il 55% sotto rete) ed Anderson (12).

Perugia inizia il match con Rychlicki opposto in diagonale a Giannelli, le bande sono Leon e Anderson, al centro Ricci e Solè, Colaci è il libero.

Modena parte con la diagonale Bruno-Abdel Aziz, in banda ci sono Earvin Ngapeth e Van Garderen, al centro Stankovic-Sanguinetti, il libero è Salvatore Rossini.

Primo break del match con i contrattacchi di Leon e Rychlicki (4-2). Ricci mantiene le distanze con il primo tempo del 7-5. Muro di Anderson, poi ace di Giannelli con l’ausilio del nastro (9-5). Modena torna a contatto con il turno al servizio di Sala (10-9). Si gioca punto a punto con Leon che mette a terra la pipe del 15-13. Nimir pareggia i conti (15-15). Entra Travica e mette l’ace (18-16). Ngapeth pareggia (20-20). Bruno trova l’ace e Modena passa avanti (21-22). Contrattacco di Nimir (21-23). Ngapeth porta i suoi al set point (22-24). Doppia fischiata a Nimir, si va ai vantaggi (24-24). Fuori Mazzone, vantaggio Perugia (25-24). In rete Nimir, il primo set è dei Block Devils (26-24).

Avvio di secondo set in equilibrio con Nimir che mette a terra il pallone del 3-3. Fuori l’attacco di Van Garderen (5-3). Maniout di Ngapeth e parità (6-6). Leon sfonda il muro in contrattacco (8-6). Ancora il capitano bianconero (10-7). Due di Nimir riportano a contatto Modena (11-10). Ace di Sala e parità (11-11). Maniout di Van Garderen, vantaggio ospite (11-12). Si gioca punto a punto con le due squadre incollate (16-16). Muro vincente di Leon (17-16). In campo Plotnytskyi per il servizio ed arriva l’ace (21-19). Anderson mantiene le distanze (23-21). Leon a bersaglio, set point Perugia (24-22). In campo Travica per il servizio. Grande difesa del Drago, Leon capitalizza e Perugia raddoppia (25-22).

Parte forte Modena nel terzo parziale con Nimir dai nove metri (2-6 con due ace). Rychlicki toglie l’olandese dal servizio (3-6). Ace anche di Van Garderen, poi out Leon (3-9). Dentro Plotnytskyi per Anderson. Solè chiude il primo tempo dopo un lungo scambio (5-9). Ngapeth (attacco e muro) fa ripartire i suoi (5-11). Perugia commette errori in serie e gli ospiti prendono il largo con Grbic che pesca a piene mani dalla panchina (6-19). Perugia recupera qualche punto con i turni al servizio di Travica e Plotnytskyi (2 ace per l’ucraino), ma il set è segnato. Lo chiude Ngapeth (16-25).

Si riparte con equilibrio (3-3). Non si schioda la parità (6-6). Doppio ace di Nimir (6-8). Fuori Solè (7-10). Modena scappa via con Nimir (9-13). Perugia non riesce ad accorciare (12-16). Ace di Rychlicki (15-17). Muro vincente di Anderson (17-18). Contrattacco di Rychlicki e parità (19-19). Vantaggio Perugia con Rychlicki (22-21). Stankovic capovolge (22-23). Rychlicki (23-23). Set point Modena (23-24). Out Van Garderen, si va ai vantaggi (24-24). Ace di Rychlicki, match point Perugia (25-24). Stankovic (25-25). Fuori Sala (26-25). Nimir dopo un lungo scambio (26-26). Ngapeth in contrattacco, set point Modena (26-27). Solè in primo tempo (27-27). Mazzone (27-28). Ricci per le vie centrali (28-28). Nimir in diagonale (28-29). Fuori il contrattacco di Van Garderen (29-29). Sempre Nimir (29-30). Ace di Nimir, si va al tie break (29-31).

Subito avanti Modena (0-2). 3-5 dopo l’errore al servizio di Leon. Muro di Nimir (4-7). Si cambia campo con Modena avanti 5-8. Fuori Anderson (5-9). Leon dimezza (8-10). Ngapeth buca il muro bianconero (10-13). Modena arriva al match point (11-14). Nimir chiude 13-15.

I PROTAGONISTI-

Simone Giannelli (Sir Safety Conad Perugia)- « Eravamo avanti di due set, ma nei playoff non conta niente. Mi spiace un po’ per l’inizio del terzo set e soprattutto per il quarto, abbiamo avuto la palla per vincere e non siamo stati bravi a metterla giù. Alla fine sono due punti, ma ovviamente quei due punti che per vincere dovevamo cercare di fare noi ».

Bruno (Leo Shoes PerkinElmer Modena)- « Noi viviamo per queste partite e questi momenti. E’ stato un match molto tosto contro una squadra di altissimo livello. Abbiamo avuto la pazienza di stare in partita in ogni momento e ce l’abbiamo fatta ».

IL TABELLINO-

SIR SAFETY CONAD PERUGIA – LEO SHOES PERKINELMER MODENA 2-3 (26-24, 25-22, 16-25, 29-31, 13-15)

SIR SAFETY CONAD PERUGIA: Giannelli 1, Anderson 12, Ricci 4, Rychlicki 20, Leon Venero 18, Solé 6, Piccinelli (L), Travica 1, Colaci (L), Ter Horst 0, Plotnytskyi 6. N.E. Dardzans, Russo, Mengozzi. All. Grbic.

LEO SHOES PERKINELMER MODENA: Mossa De Rezende 4, Ngapeth E. 21, Sanguinetti 3, Abdel-Aziz 39, Van Garderen 13, Stankovic 8, Gollini (L), Mazzone 3, Rossini (L), Sala 1. N.E. Ngapeth S., Salsi. All. Giani.

ARBITRI: Goitre, Pozzato.

NOTE – durata set: 33′, 31′, 25′, 42′, 22′; tot: 153′.

MVP: Abdel-Aziz (Leo Shoes Perkinelmer Modena)

Spettatori: 3068