Klistan Lawrence sarà il secondo opposto di Milano

MILANO- L’Allianz Milano puntella l’organico completando il roster con il secondo opposto che sarà il vice di Patry. La società del presidente Fusaro ha ingaggiato il diciannovenne Klistan Lawrence Vidal, nato a Cuba ma trasferitosi da bambino in Portorico, nazione della quale difende i colori. Dopo aver partecipato al Mondiale con la nazionale caraibica, durante il quale si è messo in luce realizzando segno 40 punti in tre partite risultando il miglior realizzatore della sua squadra, Klistan è già a Milano a disposizione di coach Piazza. Lawrence ha studiato negli Usa dove ha giocato con diverse formazioni tra le quali la Houston Volleyball Academy e per la Long Beach, società che ha lasciato a gennaio 2022.