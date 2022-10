Due derby aprono la 2a di Superlega

ROMA- La SuperLega Credem Banc a si è aperta col botto tra sorprese, maratone combattute e finali di gara al cardiopalma. Se il buongiorno si vede dal mattino, nella Regular Season 2022/23 non mancheranno i confronti incerti e le indigestioni di grandi match. Il 2° turno, previsto sabato 8 e domenica 9 ottobre, propone tra le gare due derby regionali (Monza – Milano e Piacenza – Modena) e uno “fluviale” (Verona – Trento). Sabato 8 ottobre, alle 18.00, si riaccendono i riflettori dell’Arena di Monza per il derby lombardo con diretta RAI Sport tra la Vero Volley Monza e l’Allianz Milano, due grandi deluse del primo turno. I brianzoli vogliono riscattarsi tra le mura amiche dopo la netta sconfitta a Perugia, nonostante la buona prova al palleggio di Petar Visic in sostituzione dell’indisponibile brasiliano Fernando “Cachopa” Kreling, fermo per l’infortunio al ginocchio. Non è andata meglio ai meneghini, battuti con il massimo scarto in casa da Cisterna nonostante l’equilibrio di fondo del primo e del terzo parziale, e desiderosi di rialzarsi nella prova impegnativa contro i due ex, Gianluca Galassi e Stephen Maar (a caccia dell’ace n. 100 in SuperLega). Il secondo anticipo del sabato, alle 20.30 nella cornice del PalaOlimpia di Verona, è il 43° derby dell’Adige tra WithU Verona e Itas Trentino, che hanno vinto all’esordio stagionale. Il team veneto ha espugnato il PalaBanca di Piacenza mostrando una grande spinta sulla banda e mantenendo una lucidità invidiabile anche nei momenti più delicati, mentre i vicecampioni d’Europa sono ripartiti da un gioco collaudato e autoritario in casa con Siena, concedendosi un piccolo giro a vuoto solamente nel finale del terzo set, poi rimediato nel successivo. A Verona torna da rivale un grande protagonista del passato scaligero, Matey Kaziyski, mentre Trento si trova davanti sia l’ex bandiera gialloblù Raphael Vieira De Oliveira che Lorenzo Cortesia, fino a due anni fa nel roster allenato da Angelo Lorenzetti. Record personali in vista per Rok Mozic e Luca Spirito da una parte, per Alessandro Michieletto e Marko Podrascanin dall’altra. Galvanizzata dall’impresa a domicilio contro Milano grazie anche alla grande serata di Petar Dirlic, nell’anticipo di domenica alle 16.00 la Top Volley Cisterna vuole il bis in coincidenza del vernissage stagionale del proprio palazzetto in SuperLega. I giganti pontini devono vedersela con la Gioiella Prisma Taranto, squadra ancora a zero punti in classifica, ma che nel primo match ufficiale del torneo è stata capace di mettere paura ai campioni d’Italia di Civitanova, poi vittoriosi alla distanza in tutti e tre i set senza mai prendere il largo. Le statistiche parlano di un equilibrio di fondo nelle sfide tra i due Club, visto che alla vigilia del diciottesimo faccia a faccia i pugliesi vantano una sola vittoria in più negli scontri diretti. In Regular Season Eric Loeppky è a 11 attacchi vincenti dai 500, Manuele Lucconi si avvicina ai 1000. Dopo il bentornato nella categoria, servito a suon di schiacciate da Trento alla BLM Group Arena, la matricola Emma Villas Aubay Siena ci riprova nel debutto ufficiale sul proprio campo che riserva una sfida tanto affascinante quanto proibitiva. Domenica, alle 18.00, la Sir Safety Susa Perugia va al PalaEstra con l’obiettivo di bissare la prova che ha fruttato i 3 punti lampo in casa con Monza, grazie ai numeri in attacco (57% circa), in ricezione (39% circa) e a Oleh Plotnytskyi, che ha sostituito al meglio Wilfredo Leon. In Toscana i Block Devils ritrovano 4 ex che si pongono come obiettivo il gioco di squadra per contrastare il tasso tecnico rivale: Omar Biglino, Nemanja Petric, Filippo Pochini e Fabio Ricci. Da una parte Juan Ignacio Finoli e Giacomo Raffaelli inseguono i 100 ace, dall’altra Leon è vicino agli 8000 attacchi vincenti. L’ultima gara ufficiale del 2021/22 all’Eurosuole Forum era andata in scena in prima serata e aveva fruttato il terzo tricolore di fila alla Cucine Lube Civitanova, che domenica, nel posticipo delle 20.30, forte dei 3 punti a Taranto nel 1° turno, vuole essere bella di notte con la Pallavolo Padova. Il sestetto patavino, sabato scorso alla stessa ora, non è stato solo bello ma tenace e spietato. La cattiveria agonistica dei giganti veneti e i 14 muri che hanno sbarrato la strada alle offensive modenesi hanno posto le basi per i 2 punti strappati contro una big. Non sarà una partita qualsiasi per i quattro biancorossi con trascorsi a Padova: i veneti Fabio Balaso, Mattia Bottolo (1 attacco vincente ai 500 in Regular Season) e Mattia Gottardo, ma anche il fanese Enrico Diamantini. Tra gli ospiti Asparuh Asparuhov è a 6 attacchi vincenti dai 500. Alle 20.30 di domenica la rete del PalaPanini separerà le grandi ambizioni di due team rimasti scottati sul filo di lana all’esordio stagionale in SuperLega Credem Banca. Le telecamere di RAI Sport sono pronte a seguire in diretta il decimo derby emiliano tra la Valsa Group Modena e la Gas Sales Bluenergy Piacenza. I padroni di casa, avanti con 6 vittorie a 3 nel bilancio dei precedenti, vengono dalla sconfitta al tie break incassata contro Padova alla Kioene Arena, mentre i piacentini, caduti in casa all’ultimo respiro contro Verona, in settimana si sono visti respingere dal giudice sportivo il ricorso per una presunta irregolarità in occasione del potenziale punto della vittoria negato dagli arbitri dopo il consulto del Video Check. Yoandy Leal torna a Modena da rivale per la prima volta, Adis Lagumdzija e Dragan Stankovic ricevono la visita del Club in cui hanno militato per una stagione. Record vicini per Earvin Ngapeth da una parte, Yuri Romanò ed Enrico Cester dall’altra. VERO VOLLEY MONZA - ALLIANZ MILANO-

PRECEDENTI: 21 (9 successi Vero Volley Monza, 12 successi Allianz Milano)

EX: Gianluca Galassi a Milano Power nel 2016/2017, 2017/2018; Stephen Maar a Milano Power nel 2018/2019, 2020/2021.

A CACCIA DI RECORD:

In Regular Season: Stephen Maar - 1 ace ai 100 (Vero Volley Monza).

In carriera: Gabriele Di Martino - 3 muri vincenti ai 300, Georg Jr Grozer - 30 punti ai 900 (Vero Volley Monza); Arthur Szwarc - 4 punti ai 600 (Vero Volley Monza).



Massimo Eccheli (Allenatore Vero Volley Monza)- « Dopo la partita di Perugia abbiamo recuperato una serie di informazioni che saranno utili per affrontare al meglio il derby contro Milano. Sarà una sfida che vogliamo giocare con grinta, contro una formazione che è reduce da una sconfitta inaspettata sulla carta e che li motiverà a dare il massimo rendendo di conseguenza la gara molto infuocata. In Umbria ci è mancata continuità al servizio e in alcuni momenti la fase side-out. La passata stagione abbiamo perso due derby contro Milano, ma questo ora non conta. Dal punto di vista dei pensieri e del mood, sicuramente loro arrivano a questa sfida con un pizzico di sicurezza in più. Noi invece stiamo cercando di trovarci in questo nuovo assetto, più che di ritrovarci, visto che Fernando ha giocato davvero poco con noi, e puntiamo a fare una gara coraggiosa e determinata ».

Roberto Piazza (Allenatore Allianz Milano)- « Arriviamo alla seconda giornata, la partita del derby, sapendo che abbiamo tante cose da migliorare e sono certo che, alcune di queste, la squadra le ha già migliorate durante la settimana. È ovvio che non bisogna fare i conti, ma dobbiamo affrontare una partita che sarà complicata, come tutte le partite del campionato italiano, con una squadra che si presenta ben rodata nonostante l’assenza del palleggiatore titolare, ma con il secondo che ha già disputato diverse amichevoli. Dovremo mettere in campo il meglio di noi stessi: forse non saremo bellissimi, non ancora perlomeno, ma sicuramente saremo molto aggressivi, sicuri di scendere in campo non con la giacca e la cravatta questa volta, ma con il toni ».

WITHU VERONA - ITAS TRENTINO-

PRECEDENTI: 42 (12 successi WithU Verona, 30 successi Itas Trentino)

EX: Lorenzo Cortesia a Trento nel 2020/2021; Raphael Vieira De Oliveira a Trento nel 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013; Matey Kaziyski a Verona nel 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021.

A CACCIA DI RECORD:

In carriera Regular Season: Rok Mozic - 13 punti ai 500 (WithU Verona), Oreste Cavuto - 12 punti ai 1000, Donovan Dzavoronok - 11 attacchi vincenti ai 1500 (Itas Trentino).

In carriera tutte le competizioni: Luca Spirito - 1 muro vincente ai 200 (WithU Verona); Oreste Cavuto - 3 muri vincenti ai 100, Alessandro Michieletto - 18 punti ai 1000, Marko Podrascanin - 4 attacchi vincenti ai 2500, 2 ace ai 300 (Itas Trentino).



Radostin Stoytchev (WithU Verona)- « La prima partita contro Piacenza ha dimostrato la volontà dei nostri giocatori di vincere contro un avversario indiscutibilmente forte. I ragazzi non hanno mai mollato. Questo dimostra il nostro talento e la determinazione che i giocatori hanno già acquisito. È un buon inizio, ma dobbiamo stare con i piedi per terra. Trento ha meccanismi molto rodati e dispone di giocatori di grande esperienza come Kaziyski, Lisinac e Podrascanin, oltre che di tre campioni del mondo, quali Lavia, Sbertoli e Michieletto. È la squadra più in forma di tutte in questo momento. Dovremo sfruttare tutte le possibilità che si presenteranno e farci trovare pronti ».



Matey Kaziyski (Itas Trentino)- « Verona ha già dimostrato nel corso della prima partita di domenica sera a Piacenza di poter essere la mina vagante di questo campionato. A maggior ragione quindi essere protagonisti della sua prima partita casalinga sarà un compito molto difficile, ma emozionante al tempo stesso. Daremo il massimo per ottenere un altro risultato positivo, dopo l'esordio incoraggiante contro Siena; dobbiamo avere lo stesso spirito mostrato in quella occasione ».

TOP VOLLEY CISTERNA - GIOIELLA PRISMA TARANTO-

PRECEDENTI: 17 (8 successi Top Volley Cisterna, 9 successi Gioiella Prisma Taranto)

EX: nessuno

A CACCIA DI RECORD:

In carriera Regular Season: Oleg Antonov - 4 muri vincenti ai 100, Eric Loeppky - 11 attacchi vincenti ai 500, Manuele Lucconi - 14 punti ai 1000 (Gioiella Prisma Taranto).

Andrea Mattei (Top Volley Cisterna)- « Grandissima partita a Milano, siamo tornati molto contenti. Bottino pieno, tre punti e già da lunedì abbiamo messo la testa su Taranto. Per la partita di domenica pomeriggio siamo tutti coscienti che dovremo giocare con attenzione, andare in campo concentrati, cercheranno di metterci in difficoltà e noi dobbiamo essere bravi a reagire subito. Fino ad ora non abbiamo fatto nulla, abbiamo solo giocato una partita e non si può immaginare o volere niente. Giocheremo sicuramente con una marcia in più, con tanta fiducia. Taranto è una squadra giovane, ma non per questo significa che sia debole, anzi, hanno molte individualità promettenti e sicuramente il palleggiatore Falaschi e il libero Rizzo hanno esperienza avendo fatto molti anni in SuperLega, possono dare tranquillamente una mano alla squadra per gestire al meglio i giovani schierati da coach Di Pinto ».

Oleg Antonov (Gioiella Prisma Taranto)- « La partita ha una grande importanza per entrambe le compagini. Sappiamo che sarà molto difficile e dobbiamo essere pronti a combattere. Cercheremo di affrontare queste difficoltà insieme alla squadra, uniti, cercando di portare a casa un buon risultato su un campo ostico. Stiamo lavorando bene per questo in settimana e domenica a Cisterna ce la metteremo davvero tutta ».



EMMA VILLAS AUBAY SIENA - SIR SAFETY SUSA PERUGIA-

PRECEDENTI: 2 (2 successi Sir Safety Susa Perugia)

EX: Omar Biglino a Perugia nel 2019/2020, 2020/2021; Nemanja Petric a Perugia nel 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014; Filippo Pochini a Perugia nel 2012/2013; Fabio Ricci a Perugia nel 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022.

A CACCIA DI RECORD:

In carriera Regular Season: nessuno.

In carriera tutte le competizioni: Juan Ignacio Finoli - 1 ace ai 100, Giacomo Raffaelli - 2 muri vincenti ai 100; (Emma Villas Aubay Siena), Wilfredo Leon Venero - 8 attacchi vincenti ai 2000 (Sir Safety Susa Perugia).

Federico Bonami (Emma Villas Aubay Siena)- « Domenica al PalaEstra arriva Perugia e noi sappiamo benissimo quale sia la forza della Sir Safety Susa, un team che lotterà per vincere lo scudetto. Noi abbiamo una grande opportunità per fare un bel lavoro di squadra cercando di mettere in campo un atteggiamento aggressivo che ci servirà poi per tutto il campionato. Proviamo grande rispetto nei loro confronti, consci comunque che giocheremo in casa nostra e che davanti al nostro pubblico dovremo esprimere una prestazione aggressiva e combattiva. Poi il campo dirà quale sarà il risultato. Rispettiamo Perugia ma cercheremo ovviamente di fare punti e di vincere la partita nonostante che loro siano una squadra di campioni ».

Kamil Rychlicki (Sir Safety Susa Perugia)- « Affrontiamo una squadra che torna quest'anno in SuperLega e contro la quale abbiamo fatto alcune amichevoli in precampionato. La stiamo studiando per conoscerla meglio sotto l'aspetto tattico anche se i giocatori di Siena li conosciamo bene. Andiamo là per fare una buona prestazione a livello di gioco e prenderci i tre punti in palio. Noi stiamo iniziando ad avere una buona condizione. Un questo periodo della stagione non abbiamo impegni infrasettimanali e questo ci consente di focalizzarci sulle nostre prestazioni a livello di gioco e di lavorare al meglio per mettere benzina nel motore ».



CUCINE LUBE CIVITANOVA - PALLAVOLO PADOVA-

PRECEDENTI: 51 (45 successi Cucine Lube Civitanova, 6 successi Pallavolo Padova)

EX: Fabio Balaso a Padova nel 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018; Mattia Bottolo a Padova nel 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022; Enrico Diamantini a Padova nel 2015/2016; Mattia Gottardo a Padova nel 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022.

A CACCIA DI RECORD:

In carriera Regular Season: Mattia Bottolo - 1 attacco vincenti ai 500 (Cucine Lube Civitanova).

In carriera tutte le competizioni: Asparuh Asparuhov - 6 attacchi vincenti ai 500 (Pallavolo Padova).



Mattia Gottardo (Cucine Lube Civitanova)- « Sento la responsabilità dello Scudetto sul petto perché rappresenta l’eredità di chi mi ha preceduto. La partita di domenica sarà molto complicata. Contro Padova non va mai allentata la tensione. La prima giornata ha già riservato sorprese e proprio i prossimi rivali, giovani e tenaci, sono stati protagonisti battendo Modena. Così come gli altri ex della gara, tengo molto a questa sfida ».

Federico Crosato (Pallavolo Padova)- « Sarà una partita ancora più difficile di quella fatta con Modena. Dobbiamo ripetere le ottime prestazioni a muro fatte sabato e essere molto aggressivi in battuta. Hanno diversi giocatori che possono metterci in difficoltà, oltre ovviamente ad essere i campioni d'Italia in carica. Vogliamo giocarcela a viso aperto senza timore reverenziale. Sarà una partita speciale anche perché incontreremo Bottolo e Gottardo, due ragazzi che sono cresciuti in questa società e che vorranno fare bella figura ».



VALSA GROUP MODENA - GAS SALES BLUENERGY PIACENZA-

PRECEDENTI: 9 (6 successi Valsa Group Modena, 3 successi Gas Sales Bluenergy Piacenza)

EX: Adis Lagumdzija a Piacenza nel 2021/2022; Dragan Stankovic a Piacenza nel 2019/2020; Yoandy Leal a Modena nel 2021/2022.

A CACCIA DI RECORD:

In carriera Regular Season: Earvin Ngapeth - 2 muri vincenti ai 200 (Valsa Group Modena); Yuri Romanò - 25 punti ai 1500 (Gas Sales Bluenergy Piacenza).

In carriera tutte le competizioni: Enrico Cester - 9 attacchi vincenti ai 1500, Yuri Romanò - 10 punti ai 1900, - 4 muri vincenti ai 100 (Gas Sales Bluenergy Piacenza).



Giovanni Sanguinetti (Valsa Group Modena)- « La sfida con Padova non è andata come volevamo ma la chiave per giocare un campionato di livello è non fermarsi alla prima sconfitta e continuare a lavorare sul nostro gioco. Domenica contro Piacenza sarà una gara complicata, ma avremo il nostro pubblico con noi e sappiamo cosa dobbiamo fare per metterli in difficoltà ».

Yoandy Leal (Gas Sales Bluenergy Piacenza)- « Mi aspetto una partita molto difficile, Modena è una buona squadra, il bello della SuperLega è che tutte le squadre sono forti. E proprio per questo noi dobbiamo pensare solo al nostro gioco e cercare di esprimerci al meglio, indipendentemente da chi troviamo dall’altra parte della rete. Stiamo crescendo allenamento dopo allenamento anche se fisicamente non siamo ancora al top, abbiamo due infortunati e la squadra non è al completo ma piano piano arriveremo al massimo. Con che spirito torno a Modena? Con lo spirito di chi vuole vincere, non ne conosco altri ».

PROGRAMMA E ARBITRI DELLA 2a GIORNATA-

Sabato 8 ottobre 2022, ore 18.00



Vero Volley Monza - Allianz Milano Arbitri: Zanussi, Giardini



Sabato 8 ottobre 2022, ore 20.30



WithU Verona - Itas Trentino Arbitri: Simbari, Florian



Domenica 9 ottobre 2022, ore 16.00



Top Volley Cisterna - Gioiella Prisma Taranto Arbitri: Cappello, Saltalippi



Domenica 9 ottobre 2022, ore 18.00



Emma Villas Aubay Siena - Sir Safety Susa Perugia Arbitri: Luciani, Mattei



Domenica 9 ottobre 2022, ore 20.30



Cucine Lube Civitanova - Pallavolo Padova Arbitri: Zavater, Verrascina

Valsa Group Modena - Gas Sales Bluenergy Piacenza Arbitri: Cesare, Caretti