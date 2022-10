Perugia fugge, Civitanova cade, Trento

ROMA - Dopo quattro giornate di campionato c’è una squadra che tenta la fuga in vetta. La Sir Safety Susa Perugia con il successo in rimonta a Padova inanella la quarta vittoria piena di fila e stacca la Top Volley Cisterna sconfitta, ma solo al tie break sul campo dell’Itas Trentino. Nell’altro incontro pomeridiano ancora un ko per i Campioni d’Italia della Cucine Civitanova che cadono pesantemente contro la Vero Volley Monza. Nell’anticipo odierno successo dell’Allianz Milano al quinto set sul terreno della Valsa Group Modena. Successi in trasferta negli anticipi di ieri, quello della Gas Sales Bluenergy Piacenza su un’Emma Villas Aubay Siena sempre più sola all’ultimo posto, e quello della Gioiella Prisma Taranto al quinto set sul campo della WithU Verona.

TUTTE LE SFIDE-

PALLAVOLO PADOVA - SIR SAFETY SUSA PERUGIA-

Cala il poker la Sir Safety Susa Perugia! I Block Devils espugnano la Kioene Arena superando in quattro set ed in rimonta i padroni di casa della Pallavolo Padova e volano solitari in vetta alla classifica a punteggio pieno.

Prestazione in crescendo quella degli uomini di coach Anastasi che escono da un primo set difficile e con poco ritmo, per merito anche di un’ottima Padova, facendo salire i giri del motore in particolare al servizio ed a muro e trovando nelle proprie tante bocche da fuoco dei terminali infallibili in contrattacco.

Lo raccontano bene i numeri della sfida nei quali Perugia fa meglio di Padova sia dai nove metri (8 ace contro 5) che in attacco (60% contro 46% di efficacia), ma soprattutto scavando il solco a muro dove i bianconeri di Perugia vanno a segno 12 volte contro lo 0 nella casella dei bianconeri di Padova.

Giannelli gestisce bene il gioco offensivo dei suoi a manda tutti e cinque gli attaccanti in doppia cifra. Best scorer un Rychlicki sugli scudi (23 punti, 2 ace, 4 muri ed il 71% in attacco), Mvp un Solè da 12 palloni vincenti ed il 91% in primo tempo. 14 di Plotnytskyi, 10 di Flavio (con l’89% sotto rete) e 11 di Semeniuk (con 5 ace) completano il quadro con il consueto Colaci (in campo dal secondo set per Piccinelli) a dare solidità in seconda linea.

Si alzano i ritmi ora per Perugia che martedì torna prontamente al lavoro in vista della sfida di giovedì sera a Civitanova, anticipo dell’undicesima di andata.

Partenza forte di Padova con Takahashi (3-1). Volpato va a segno in primo tempo (7-4). Ace di Rychlicki (7-6). Semeniuk chiude il contrattacco della parità (9-9). Due in fila (attacco ed ace) di Petkovic, poi Saitta (12-9). Petkovic chiude il contrattacco e Padova aumenta le distanze (17-13). Perugia ci prova con il maniout di Plotnytskyi (22-20). Takahashi trova la riga laterale in contrattacco e porta Padova al set point (24-20). Sempre il giapponese chiude il parziale (25-21).

Parte con un altro piglio Perugia nel secondo set con Colaci al posto di Piccinelli. Il muro di Solè vale l’1-5. Ace di Plotnytskyi (2-7). Muro vincente di Giannelli, poi out Petkovic (3-10). Flavio è incisivo in primo tempo, Rychlicki piazza il muro vincente (6-14). Ancora il lussemburghese, poi muro di Plotnytskyi (7-17). Sempre Rychlicki (9-19). Il muro a tre perugino ferma Petkovic e Perugia arriva al set point (12-24). Chiude subito l’ace di Semeniuk (12-25).

Si riparte con il contrattacco di Plotnytskyi (1-3). Solè perentorio in primo tempo (3-6). Muro vincente di Rychlicki (6-11). Plotnytskyi trova il varco nel muro patavino (7-13). Petkovic trova il break con due contrattacchi vincenti, poi ace di Asparuhov (12-14). Padova rientra pienamente nel set (14-15). Perugia riparte con la contesa vincente di Rychlicki (16-19). Triplo ace di Semeniuk (16-22). Padova però non molla di un centimetro (19-22). Chiude il primo tempo Flavio (19-23). Plotnytskyi in contrattacco porta Perugia al set point (19-24). Chiude subito Solè (19-25).

1-4 in avvio di quarto parziale con il muro di Plotnytskyi. Muro anche per Solè (2-6). Pallonetto millimetrico di Semeniuk (2-7). Ace di Takahashi (4-7). Plotnytskyi in pipe mantiene le tre lunghezze di vantaggio (8-11). Padova torna a -1 con il contrattacco di Takahashi (11-12). Ace di Rychlicki con l’aiuto del nastro (12-15). Rychlicki mette la diagonale stretta (15-19). Flavio vola al centro poi ace di Semeniuk (16-21). Ace di Petkovic (18-21). Sempre Flavio per le vie centrali, poi contrattacco di Rychlicki (18-23). Fuori Crosato, match point Perugia (18-24). Plotnytskyi porta altri tre punti alla classifica dei Block Devils (18-25).

I PROTAGONISTI-

Francesco Zoppellari (Pallavolo Padova)- « C’è un po’ di rammarico perché siamo partiti bene, poi la loro forza è uscita. Nel terzo e nel quarto set forse avremmo potuto fare qualcosa in più, ma con squadre come Perugia se non sfrutti le poche chance che hai vieni punito ».

Sebastian Solè (Sir Safety Susa Perugia)- « È stata una partita sofferta, soprattutto all’inizio. Sapevamo che loro giocano molto bene in particolare in casa. Sono partiti forte, poi siamo cresciuti, abbiamo avuto pazienza e pian piano la partita è cambiata con noi che abbiamo avuto costanza nel fare il nostro gioco ».

IL TABELLINO-

PALLAVOLO PADOVA – SIR SAFETY SUSA PERUGIA 1-3 (25-21, 12-25, 19-25, 18-25)

PALLAVOLO PADOVA: Saitta 1, Desmet 3, Volpato 5, Petkovic 15, Takahashi 16, Crosato 5, Zenger (L), Asparuhov 4, Canella 0, Zoppellari 0, Gardini 1. N.E. Lelli, Guzzo, Cengia. All. Cuttini.

SIR SAFETY SUSA PERUGIA: Giannelli 2, Semeniuk 11, Resende Gualberto 10, Rychlicki 23, Plotnytskyi 14, Solé 12, Colaci (L), Ropret 0, Russo 0, Piccinelli (L). N.E. Herrera Jaime, Cardenas Morales, Mengozzi, Leon Venero. All. Anastasi. ARBITRI: Giardini, Boris.

NOTE – durata set: 29′, 23′, 29′, 28′; tot: 109′.

MVP: Sebastian Solé (Sir Safety Susa Perugia)

Spettatori: 3.507



VERO VOLLEY MONZA - CUCINE LUBE CIVITANOVA-

Notte magica per la Vero Volley Monza, capace di portarsi a casa la prima vittoria della stagione in SuperLega Credem Banca 22/23 contro una delle squadre più ostiche del campionato: i campioni d’Italia in carica della Cucine Lube Civitanova. All’Arena finisce 3-0 per la formazione di Eccheli, in grado di sfornare una performance straordinaria e riprendere un cammino iniziato in salita con tre sconfitte, di cui una al tie-break, nelle prime tre uscite. L’aria delle grandi imprese la si respira fin dalle prime battute, quando la nuova diagonale (già rodata con la nazionale tedesca) Zimmermann-Grozer gira a meraviglia. Il vantaggio nella metà del parziale (16-12) fa ben sperare la formazione brianzola, solida a muro (12 finali, di cui 4 di Maar e 2 a testa di Galassi, Grozer, Davyskiba e Di Martino). Zaytsev e Yant vanno a bersaglio, ma i cucinieri soffrono troppo la battuta della Vero Volley, devastante nelle figure di Maar, Grozer, Di Martino e Davyskiba. Vinto il primo gioco, anche il secondo si apre con Monza avanti, nonostante un maggiore equilibrio fino alla metà. I padroni di casa sono più pimpanti ed affamati, mentre Civitanova manca nello sprint per riaprirla. Blengini tenta la carta Nikolov ma, a parte qualche sparuto tentativo di rimonta guidato dal solito Zaytsev, sono i brianzoli a fare la voce grossa, aggiudicandosi il gioco ed impattando in maniera superlativa il terzo, con uno scatenato Maar autore addirittura di 6 ace (saranno 7 finali, fondamentali per fargli ottenere il premio MVP). Forte del vantaggio accumulato (21-11), il finale è tutto a tinte blu fino al 25-12 che regala alla Vero Volley Monza il primo sorriso in assoluto in regular season contro i marchigiani in 9 stagioni di massima serie.

Eccheli sceglie Zimmermann in diagonale con Grozer, Galassi e Di Martino al centro, Davyskiba e Maar schiacciatori e Federici libero. Blengini risponde con De Cecco in regia, Zaytsev opposto, Anzani e Chinenyeze centrali, Bottolo e Yant bande e Balaso libero. Parte bene la Vero Volley, con Grozer e l’ace di Maar a regalare il break, 4-2. Il primo tempo di Di Martino e l’ace di Zimmermann coincidono con il più tre Monza, 7-4, ma Bottolo e la battuta vincente di De Cecco riportano la Cucine Lube a meno uno, 7-6. Di Martino è scatenato dal centro, con Zimmermann bravo a servirlo, ma anche Maar è lucido a muro (su Bottolo) e Monza torna sul più tre, 9-6. Zaytsev a bersaglio, ma Maar e Grozer (ace) sono caldissimi: Vero Volley avanti 12-8 e Blengini chiama time-out. Zaytsev e Chinenyeze tengono incollata la Cucine Lube, ma la Vero Volley è concentrata e Galassi dal centro piazza il 14-10. Grozer martella forte, Zaytsev non è da meno, ma sempre padroni di casa avanti 16-14. Maar mura Zaytsev, bravo a rifarsi prontamente, ma Grozer piazza un lungolinea favoloso, spingendo i suoi sul 19-16. Mini break dei cucinieri con Yant e Zaytsev (bella giocata di De Cecco di nocche, dopo una bella difesa dei suoi), 19-18, ed Eccheli chiama time-out. Nikolov spara out in battuta, Zimmermann fa il contrario e Monza vola sul 22-19. Dopo il time-out di Blengini arriva un diagonale spettacolare di Grozer che vale il 23-19 dei padroni di casa. Di Martino dal centro e Maar con la slash regalano il parziale ai brianzoli, 25-20.

Alla ripresa stessi interpreti di inizio gara. Subito break Vero Volley con due lampi di Galassi dopo l’errore in battuta di Bottolo ed il muro di Maar su Zaytsev, 4-0. Maar a bersaglio, poi errore di Grozer da posto due e muro di De Cecco su Maar ed ace di Zaytsev: 5-4 Vero Volley ma Eccheli chiama time-out. L’errore di Grozer dopo l’errore di Galassi dai nove metri coincidono con la parità (7-7), ma il primo tempo di Di Martino e l’errore di Yant valgono il più due monzese, 9-7. Grozer sale in cattedra con delle giocate favolose: due mani e fuori dopo un pallonetto vincente portano la Vero Volley sul 12-9 e Blengini chiama time-out. Dentro Nikolov per Bottolo tra le file della Cucine Lube, con Davyskiba che martella bene in pipe e Grozer dai nove metri (14-10 Monza). Diversi errori per parte al servizio accompagnano il gioco sul 16-13, poi Grozer a segno per i lombardi, Nikolov per i marchigiani e Anzani che mura Davyskiba: 17-15 Vero Volley ma time-out Eccheli. Fase cruciale del set, con i campioni d’Italia in carica sempre in agguato (18-16). Monza però è davvero in giornata: Maar gioca bene il mani e fuori, Grozer mura Yant e la Vero Volley va sul 20-17, costringendo Blengini al time-out. Alla ripresa del gioco Galassi a segno dal centro, poi doppia di Zimmermann, muro di Chinenyeze su Maar e meno uno Civitanova, 21-20. Mani e fuori di Maar, con Blengini che rimanda dentro Bottolo per Nikolov, poi giocata di Yant ma errore di Zaytsev: 23-21 Vero Volley. Grozer non sbaglia dopo la giocata di Zaytsev, 24-22, ma Bottolo è chirurgico per il meno uno Civitanova. Grozer regala il set ai suoi, 25-23.

Nel terzo set Nikolov al posto di Yant unica novità in campo rispetto agli stessi undici del primo e secondo set. Altra partenza da favola della Vero Volley, capace con il servizio (anche due ace di Maar) di costruire un muro solido e un contrattacco efficace: 6-2 e time-out Blengini. Alla ripresa del gioco ancora ace di Maar, pallonetto di Davyskiba e allungo monzese 9-2. Zaytsev interrompe la serie paurosa di Maar, ma Galassi schiaccia forte dal centro (10-3 Vero Volley). Di Martino, poi Anzani per due volte (muro su Grozer) ma sempre Monza in vantaggio, 14-6, grazie ai lampi di Davyskiba, Maar e ancora Di Martino (muro su Anzani). Grozer prima va a segno da posto due e poi agevola con un servizio fortissimo la slash di Galassi per il 17-8 Vero Volley. Ancora Grozer, poi due ace di Maar e monzesi che viaggiano sul velluto, portandosi sul 20-9. Yant e Zaytsev tentano di dare una scossa alla Cucine Lube, 20-11 ed Eccheli chiama time-out. Davyskiba a segno per due volte, intervallato dall’ace di Zimmermann, ed è 24-12 per i monzesi, che vanno a chiudere grazie all’invasione a muro di Yant, 25-12 e 3-0.

I PROTAGONISTI-

Stephen Maar (Vero Volley Monza)- « Che bella vittoria stasera. Merito del gruppo, della squadra che si è formata. Ci confrontiamo tanto tra di noi e puntiamo a crescere. Sappiamo che questo campionato è difficile e che devi far top performance ogni settimana se vuoi vincere le partite. Dopo le tre sconfitte subite abbiamo quindi cercato di alzare il nostro livello, a partire dall’allenamento, e stasera si è visto. Se giochiamo con determinazione, facendo le cose semplici, possiamo fare grandi cose. Tutti noi possiamo avere dei momenti up and down, ma se reagiamo di gruppo abbiamo ottime chance di dire la nostra. Il premio MVP? Lo dedico a Grozer. Lui è fondamentale per il nostro spogliatoio e anche per me ».

Gianlorenzo Blengini (Allenatore Cucine Lube Civitanova)- « Prima di parlare di aspetti tecnici credo che ci sia da ragionare sull’approccio alla partita, cosa di cui tra l’altro avevamo discusso, e quindi mi assumo pienamente la responsabilità di quello che si è visto in campo. Da una parte perché eravamo consapevoli del fatto che dopo la rimonta di Trento c’erano sicuramente delle aspettative più alte nei nostri confronti, dall’altra perché sapevamo di affrontare un avversario in difficoltà e ci aspettavamo quindi questa loro aggressività sin dall’inizio. Nel primo set siamo riusciti a rintuzzare e nel secondo siamo rimasti agganciati per lunghi tratti, ma è chiaro che loro son partiti più forte di noi. Questo evidenzia che probabilmente non sono riuscito a toccare i tasti giusti o comunque a farlo nel modo opportuno. Poi, nel terzo set, siamo stati sempre in difficoltà e quella è una cosa su cui bisogna ragionare bene perché sappiamo benissimo che tipo di campionato ci aspetta, ma anche dove dobbiamo progredire. Prima di tutto nel fatto di non mollare a prescindere. Tecnicamente stasera Monza ci ha messo molto in difficoltà con la battuta, costringendoci a faticare oltremodo per chiudere i punti, mentre quando siamo saliti di tono al servizio non siamo riusciti a essere altrettanto incisivi a muro. Questa è una squadra che sa di dover lavorare tanto ogni giorno per progredire, anche individualmente, e trovare i giusti meccanismi. Al di là del risultato della gara precedente ».

IL TABELLINO-

VERO VOLLEY MONZA – CUCINE LUBE CIVITANOVA 3-0 (25-20, 25-23, 25-12)

VERO VOLLEY MONZA: Zimmermann 3, Davyskiba 7, Di Martino 6, Grozer 20, Maar 17, Galassi 9, Pirazzoli (L), Szwarc 0, Federici (L), Beretta 0, Magliano 0. N.E. Pisoni, Marttila, Visic. All. Eccheli.

CUCINE LUBE CIVITANOVA: De Cecco 2, Bottolo 5, Anzani 2, Zaytsev 14, Yant Herrera 8, Chinenyeze 2, D’Amico (L), Balaso (L), Nikolov 4, Garcia Fernandez 0, Gottardo 1. N.E. Ambrose, Diamantini, Sottile. All. Blengini.

ARBITRI: Cerra, Cesare.

NOTE – durata set: 28′, 29′, 25′; tot: 82′.

MVP: Stephen Marr (Vero Volley Monza)

Spettatori: 2425

ITAS TRENTINO - TOP VOLLEY CISTERNA-

Torna alla vittoria l’Itas Trentino, reduce dalla sconfitta interna contro Civitanova nell’anticipo della 5a giornata, ma per superare l’imbattuta Top Volley Cisterna sono stati necessari cinque combattutissimi set che hanno dimostrato la bontà della squadra di Soli, uscita dal campo a testa altissima, e la crescita progressiva di Michieletto e comapagni che oggi hanno potuto contare su un Kaziyski strepitoso (30 punti e MVP del Match). Per i pontini Dirlic (27 punti) e Sedlacek (22) hanno disputato un match di eccellente livello.

Inizio set punto a punto, Sedlacek protagonista della prima parte tra i bianco blu, riesce a superare di potenza gli avversari, 8-7. Dirlic prende di sorpresa Michieletto e con un pallonetto trova il punto della parità, poi arriva il vantaggio grazie all’errore di Lisiniac, 9-10. Trento è distratta, Cisterna ne approfitta portandosi avanti più tre con un muro di Rossi su Michieletto, 13-16. Forbice a più quattro con Kaliberda che chiude la porta in faccia a Michieletto, Lorenzetti chiama il secondo time out, 14-18. La Top Volley mantiene il vantaggio grazie a Rossi che mette a terra la palla del 17-21. Sedlacek allunga in pipe, 18-23. Scambio lunghissimo a cui mette fine Dirlic, 20-24, dentro Staforini che chiude il primo parziale con un ace, 20-25. Perfetto equilibrio inizio secondo set, 7-7. I trentini provano a staccare gli avversari portandosi avanti più due con Lavia, risponde Dirlic con una diagonale potentissimo, 8-9. Trento trova il massimo vantaggio di partita con il più quattro firmato Kaziyski, che riprende il servizio, 13-9. Cisterna in confusione, coach Soli chiama il secondo time out dopo un ace di Lisiniac che porta l’Itas avanti 17-11. Baranowic per Zingel, mani out di Lavia, 20-14. Otto palle set per i padroni di casa, dopo due occasioni sprecate, chiude Michieletto, 25-18, tutto da rifare al BLM Group arena. Avvio spinto per Cisterna, doppio Zingel, poi Sedlacek e Dirlic, 1-4, coach Lorenzetti chiama time out. Primo tempo efficace di Andrea Rossi seguito dalla diagonale potente di Dirlic, 4-8. Baranowicz serve in ginocchio Sedlacek che non sbaglia, nell’azione successiva mette a segno un ace, 12-16. Podrascanin trova il pareggio con un muro, 18-18. Cisterna torna a più due con il muro di Zingel su Kaziyski, 18-20. Cavuto mette a segno il punto che permette a Trento di agganciare per la terza volta la Top Volley, 22-22. Dzavoronok ferma la corsa pontina 24-24, poi Kaziyski sfonda il muro a tre pontino e trova il primo vantaggio per Trento nel terzo set, 25-24. Kaliberda ribalta la situazione con un ace, 28-29. L’Itas torna in vantaggio con Kaziyski dopo uno scambio lunghissimo, 30-29. Chiude Trento 35-33. Parte forte Trento nel terzo set che si porta a più quattro con Dzavoronok, 8-4. Aggancio riuscito, Cisterna trova il pareggio con Sedlacek, 12-12. Sorpasso con Bayram ben servito da Baranowicz, 13-14. Baranowicz mura Dzavoronov, la Top Volley mantiene il vantaggio, 18-19. Quattro palle set per Cisterna che chiude il set con Bayram, 21-25. Tie break decisivo, Trento fatica a tenere il passo dei pontini che sono meglio organizzati, Lavia trova il punto del vantaggio che vale il cambio campo, 8-7. Ace di capitan Baranowicz ed è pareggio, 9-9. Partita combattutissima, prima palla match per Trento annullata da Sedlacek, 14-13, poi Podrascanin chiude l’incontro, 15-13.

I PROTAGONISTI-

Matey Kaziyski (Itas Trentino)- « La cosa importante per noi era vincere e uscire da questa serie di sconfitte. Ci siamo riusciti e dobbiamo essere contenti, anche se sappiamo perfettamente di non aver espresso un gioco continuo. Sono due punti meritati ma possiamo fare meglio ».



Fabio Soli (Allenatore Top Volley Cisterna)- « Andiamo via da un palazzetto importante con un punto, consapevoli che ce lo siamo guadagnati per muovere la classifica e andare avanti al fine di raggiungere il nostro obiettivo, cioè la salvezza. Usciamo da questo campo con la convinzione di poter tenere testa alle grandi. Quando ci si presentano le occasioni ne dobbiamo approfittare, abbiamo i mezzi per impensierire anche una big come Trento ».

IL TABELLINO-

ITAS TRENTINO – TOP VOLLEY CISTERNA 3-2 (20-25, 25-18, 35-33, 21-25, 15-13)

ITAS TRENTINO: Sbertoli 2, Michieletto 10, Podrascanin 6, Kaziyski 30, Lavia 22, Lisinac 9, Nelli 0, Dzavoronok 9, Laurenzano (L), Cavuto 3. N.E. Pace, Berger, Depalma, D’Heer. All. Lorenzetti.

TOP VOLLEY CISTERNA: Baranowicz 2, Kaliberda 10, Zingel 9, Dirlic 27, Sedlacek 22, Rossi 6, Staforini (L), Catania (L), Mattei 0, Bayram 8, Gutierrez 0. N.E. Martinez, Zanni. All. Soli.

ARBITRI: Piperata, Puecher.

NOTE – durata set: 26′, 27′, 44′, 30′, 19′; tot: 146′.

MVP: Matey Kaziyski (Itas Trentino)

Spettatori: 2354

I RISULTATI-

Itas Trentino-Top Volley Cisterna 3-2 (20-25, 25-18, 35-33, 21-25, 15-13);

Valsa Group Modena-Allianz Milano 2-3 (26-24, 21-25, 25-21, 23-25, 14-16);

Vero Volley Monza-Cucine Lube Civitanova 3-0 (25-20, 25-23, 25-12);

WithU Verona-Gioiella Prisma Taranto 2-3 (25-17, 17-25, 25-23, 22-25, 13-15) Giocata ieri;

Pallavolo Padova-Sir Safety Susa Perugia 1-3 (25-21, 12-25, 19-25, 18-25);

Emma Villas Aubay Siena-Gas Sales Bluenergy Piacenza 0-3 (12-25, 19-25, 22-25) Giocata ieri

LA CLASSIFICA-

Sir Safety Susa Perugia 12, Top Volley Cisterna 10, Cucine Lube Civitanova 9, Allianz Milano 7, Gas Sales Bluenergy Piacenza 7, Itas Trentino 7, WithU Verona 5, Gioiella Prisma Taranto 5, Valsa Group Modena 5, Pallavolo Padova 4, Vero Volley Monza 4, Emma Villas Aubay Siena 0.

Note: 1 Incontro in più: Cucine Lube Civitanova, Itas Trentino;

IL PROSSIMO TURNO- 30/10/2022 Ore: 18.00-

Sir Safety Susa Perugia-Valsa Group Modena Si gioca il 24/11/2022 ore 20:30;

Itas Trentino-Cucine Lube Civitanova Si gioca il 20/10/2022 ore 20:30;

Allianz Milano-WithU Verona;

Gas Sales Bluenergy Piacenza-Vero Volley Monza Ore 15:30;

Top Volley Cisterna-Emma Villas Aubay Siena Si gioca il 29/10/2022 ore 18:00;

Gioiella Prisma Taranto-Pallavolo Padova