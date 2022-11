Per Perugia la trappola Piacenza

ROMA- Messo in archivio l’esordio stagionale europeo dei Club italiani, la 7a giornata di andata della Regular Season di SuperLega Credem Banca, in programma nel fine settimana del 12 e 13 novembre, si apre col botto: alle 18.00 di sabato la capolista Perugia, finora dominatrice del torneo, è attesa da una trasferta insidiosa a Piacenza. Domenica Trento ospita Taranto, Civitanova cerca conferma a Cisterna di Latina. Ad aprire il 7° turno di andata è il big match del PalaBancaSport tra i padroni di casa della Gas Sales Bluenergy Piacenza e la capolista Sir Safety Susa Perugia . Reduci dal successo interno all’esordio in CEV Cup con Praga, i padroni di casa sono quarti in SuperLega Credem Banca a 10 punti dopo 6 gare e si sono riscattati in 3 set a Taranto dopo la battuta d’arresto casalinga con Monza, mentre per i Block Devils, che hanno stravinto l’esordio in Champions League contro Lubiana e festeggiano le 200 partite di Simone Giannelli in Regular Season, parlano i numeri di una corsa quasi perfetta con 18 punti presi in 6 match, con 18 set vinti e solo 3 concessi ai rivali. Sulla carta, precedenti alla mano, gli umbri inseguono l’ottava vittoria in altrettante sfide con il sestetto emiliano, ma le statistiche si scontrano con le ambizioni rinnovate di un team infarcito di talenti. Ad aprire il calendario domenicale, alle 15.30, è la sfida della Kioene Arena tra Pallavolo Padova e Allianz Milano. I patavini sono decimi a 6 punti in coabitazione con Taranto, mentre i meneghini hanno una lunghezza di vantaggio appaiati ai cugini brianzoli e occupano l’ottava piazza. La formazione di casa torna in campo dopo lo stop forzato per il rinvio del match interno della 6a giornata, mentre il collettivo lombardo ha collezionato a Perugia la seconda sconfitta di fila con il massimo scarto dopo quella incassata tra le mura amiche con Verona, ma vanta il doppio dei successi rispetto al Club padovano negli scontri diretti (12-6) e si presenta nella città del Santo con due ex, Marco Vitelli e Yuki Ishikawa. Quest’ultimo sarà protagonista di un derby nipponico con Ran Takahashi. Nel team di casa ad Asparuh Asparuhov bastano 4 punti per raggiungere i 500 nelle stagioni regolari. Domenica, alla 18.00, si gioca al PalaEstra con diretta RAI Sport. In lizza i padroni di casa della Emma Villas Aubay Siena, rimasti ai box nell’ultimo turno di campionato per il rinvio dell’incontro a Padova, e la Valsa Group Modena, formazione che dopo il quarto posto nella Del Monte ® Supercoppa si è rifatta con il successo in tre set al PalaPanini contro Cisterna e ha agganciato Verona in classifica. Ciliegina sulla torta l’esordio europeo con vittoria netta nei Sedicesimi di CEV Cup contro i finlandesi del Sastamala. In campionato i toscani, sconfitti dai gialli nei due precedenti, chiudono la graduatoria con 3 punti e una vittoria all’attivo, mentre Modena è settima con 8 punti messi in cascina. Un forte imprinting emiliano per Siena, che ha ben sei ex modenesi nel roster, mentre tra le fila degli ospiti c’è solo un ex, il palleggiatore Nicola Salsi. Dopo un inizio di stagione da sogno, la Top Volley Cisterna ha frenato la sua corsa restando a 10 punti come Piacenza per le sconfitte a Trento e a Modena, intervallate dallo stop in casa contro Siena. I pontini hanno raccolto 1 punto nelle ultime 3 gare e ne avevano totalizzati 9 nelle precedenti. Al Palasport laziale (ore 18.00) arriva la Cucine Lube Civitanova, che domenica scorsa ha battuto in rimonta Verona spezzando il digiuno di vittorie in Regular Season e portandosi a quota 12 con una gara in più. In settimana, per i marchigiani, è arrivato l’esordio rocambolesco nella Pool C di CEV Champions League vinto 3-2 in casa contro Lisbona. I precedenti tra Top Volley e Lube sono favorevoli ai cucinieri, ma i pontini hanno centrato vittorie cruciali al cospetto dei biancorossi. Tanti ex in campo e in panchina sui due fronti. Sempre alle 18.00, si confrontano sotto rete l’Itas Trentino, reduce dal successo interno nella Pool D di CEV Champions League contro il sestetto belga del Menen, e la Gioiella Prisma Taranto, che negli scontri del passato ha creato qualche grattacapo ai gialloblù. Il bilancio è di 9 vittorie a 7 per l’Itas. In classifica, grazie al successo corsaro da 3 in Brianza, i padroni di casa occupano la seconda posizione a -5 dalla vetta con una gara in più, gli ospiti gravitano nelle zone basse della classifica a 6 punti dopo le sconfitte casalinghe con Padova al tie break e con Piacenza in tre set. I trentini saranno privi di Oreste Cavuto, fermo ai box per una lesione agli addominali. Un ex per parte nei roster: il libero Gabriele Laurenzano nella passata stagione difendeva i colori del team pugliese, mentre lo schiacciatore Oleg Antonov ha militato per un biennio a Trento dal torneo 2015/16. Centesima in Serie A per Tommaso Stefani. Nel posticipo delle 20.30, con diretta RAI Sport, si misurano la WithU Verona e la Vero Volley Monza, formazioni separate da un solo punto in graduatoria. Dopo il blitz con il massimo scarto contro Milano non è riuscita la doppietta esterna agli scaligeri, che nella tana dei campioni d’Italia sono partiti fortissimo per poi cedere alla distanza nei momenti clou e restare a quota 8 punti in classifica. I monzesi, che nel quinto turno avevano violato il PalaBancaSport di Piacenza, nell’ultima giornata si sono dovuti arrendere tra le mura amiche all’intraprendenza degli avversari trentini. Tra le fila dei giganti veneti il laterale sloveno Rok Mozic è vicino ai 500 attacchi vincenti nelle stagioni regolari, mentre tra gli ospiti Stephen Maar è a un passo dai 1500 punti nelle Regular Season, distanti appena tre sigilli.

Nella Stagione 2022/2023 Regular Season: Yoandy Leal - 25 punti ai 100, Yuri Romanò - 3 punti ai 100, (Gas Sales Bluenergy Piacenza); Kamil Rychlicki - 16 punti ai 100 (Sir Safety Susa Perugia); (Gas Sales Bluenergy Piacenza).

In Regular Season: Simone Giannelli - 1 gara alle 200 giocate, Oleh Plotnytskyi - 7 punti ai 1000 (Sir Safety Susa Perugia).

In carriera: Edoardo Caneschi - 9 punti ai 1000 (Gas Sales Bluenergy Piacenza), Yoandy Leal - 10 attacchi vincenti ai 1500, Ricardo Lucarelli Santos De Souza - 5 ace ai 100, Yuri Romanò - 1 muro vincente ai 100 (Gas Sales Bluenergy Piacenza); Roberto Russo - 14 punti ai 1000, - 3 ace ai 100 (Sir Safety Susa Perugia).



Santos De Souza Ricardo Lucarelli (Gas Sales Bluenergy Piacenza)- « Adesso siamo in campo ogni tre giorni, arriva il momento più bello e più importante della stagione. Con Perugia sarà una bella partita, sappiamo che dovremo dare il 110% per poter ottenere qualcosa, siamo pronti. Fino ad ora Perugia ha vinto tutte le partite e sta facendo un campionato a sé, noi con la prossima partita cercheremo di avvicinarla in classifica, stiamo crescendo sia in condizione fisica che, come meccanismi di gioco, sono fiducioso ».

Stefano Mengozzi (Sir Safety Susa Perugia)- « Arriva una trasferta bella e molto impegnativa. Piacenza è in un momento positivo e viene da alcuni risultati importanti. Dobbiamo andare al PalaBancaSport contenti e consapevoli del nostro cammino fatto finora. Stiamo esprimendo una buona pallavolo e penso che sarà una bella partita ».

PALLAVOLO PADOVA - ALLIANZ MILANO-

PRECEDENTI: 18 (6 successi Pallavolo Padova, 12 successi Allianz Milano)

EX: Yuki Ishikawa a Padova nel 2019/2020; Marco Vitelli a Padova nel 2020/2021, 2021/2022.

Nella Stagione 2022/2023 Regular Season: Ran Takahashi - 20 punti ai 100 (Pallavolo Padova); Jean Patry - 9 punti ai 100 (Allianz Milano).

In Regular Season: Asparuh Asparuhov - 4 punti ai 500, Davide Saitta - 4 ace ai 100 (Pallavolo Padova); Matteo Piano - 4 ace ai 100 (Allianz Milano).



Asparuh Asparuhov (Pallavolo Padova)- « Il livello si alza sempre di più, la vittoria di Taranto ci ha dato carica ma sappiamo che contro Milano sarà tutta un'altra storia. Ogni volta scendiamo in campo per vincere, in casa poi abbiamo il nostro pubblico che ci sostiene e ci dà una grande mano. Siamo consapevoli della nostra forza, dobbiamo avere continuità, cercando allo stesso tempo di limitare gli avversari ».

Marco Vitelli (Allianz Milano)- « Coach Cuttini approccerà alla partita in modo da spingere molto al servizio. Dalla nostra, dovremo riuscire a tenere un buon cambio palla contro l’ottima fase break di Padova, cercando di giocare al massimo perché sarà una partita determinante per la stagione, ma soprattutto vincere questa gara servirebbe per il morale. Abbiamo affrontato una settimana molto tosta, abbiamo lavorato molto sapendo che quella di domenica sarà un match con un altissimo coefficiente di difficoltà, ma i nostri allenamenti si sono focalizzati proprio su questo: in caso di difficoltà ci faremo trovare pronti ».

EMMA VILLAS AUBAY SIENA - VALSA GROUP MODENA-

PRECEDENTI: 2 (2 successi Valsa Group Modena)

EX: Daniele Mazzone a Modena nel 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022; Swan Ngapeth a Modena nel 2016/2017, 2017/2018, 2021/2022; Nemanja Petric a Modena nel 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2020/2021; Giulio Pinali a Modena nel 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020; Riccardo Pinelli a Modena nel 2012/2013; Maarten Van Garderen a Modena nel 2017/2018, 2021/2022; Nicola Salsi a Siena nel 2020/2021.

Nella Stagione 2022/2023 Regular Season: Earvin Ngapeth - 8 punti ai 100 (Valsa Group Modena).

In Regular Season: Giulio Pinali - 13 attacchi vincenti ai 500, Fabio Ricci - 4 attacchi vincenti ai 500 (Emma Villas Aubay Siena); Elia Bossi - 8 attacchi vincenti ai 500 (Valsa Group Modena).

In carriera: Fabio Ricci - 13 punti ai 1000, Giacomo Raffaelli - 1 muro vincente ai 100, Maarten Van Garderen - 3 ace ai 100 (Emma Villas Aubay Siena); Adis Lagumdzija - 29 attacchi vincenti ai 1000, 5 muri vincenti ai 100 (Valsa Group Modena); (Emma Villas Aubay Siena).



Juan Ignacio Finoli (Emma Villas Aubay Siena)- « Credo che a Cisterna si sia vista la qualità della nostra squadra. Il nostro gioco può ancora migliorare, c’è margine ma siamo stati presenti nel corso dell’intera sfida e tutti abbiamo dato una mano per il successo finale. Modena ha grandissimi giocatori che hanno tanta esperienza e hanno vinto molto. Sarà una gara tosta, ci stiamo preparando per affrontarli nel migliore dei modi. A Cisterna è stato chiave il fattore gruppo, dobbiamo andare avanti in quella direzione. La squadra sta rispondendo e pian piano stiamo migliorando nel nostro gioco ».





Andrea Giani (Valsa Group Modena)- « La gara con Siena è importante per la classifica, veniamo da un buon risultato contro Cisterna ma sarà una gara delicata. Dobbiamo essere bravi a mantenere questo trend di crescita e approcciare bene la partita. Siena ha buonissimi giocatori, non sarà facile ».

TOP VOLLEY CISTERNA - CUCINE LUBE CIVITANOVA-

PRECEDENTI: 57 (9 successi Top Volley Cisterna, 48 successi Cucine Lube Civitanova)

EX: Michele Baranowicz a Lube nel 2013/2014, 2014/2015; Denys Kaliberda a Lube nel 2016/2017; Luciano De Cecco a Cisterna nel 2008/2009; Daniele Sottile a Cisterna nel 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021; Ivan Zaytsev a Cisterna nel 2007/2008.

Nella Stagione 2022/2023 Regular Season: Marko Sedlacek - 11 punti ai 100 (Top Volley Cisterna); Gabi Garcia Fernandez - 28 punti ai 100, Aleksandar Nikolov - 26 punti ai 100 (Cucine Lube Civitanova (Cucine Lube Civitanova).

In Regular Season: Ivan Zaytsev - 2 ace ai 400 (Cucine Lube Civitanova).

In carriera: Simone Anzani - 5 attacchi vincenti ai 1500, 4 muri vincenti ai 700 (Cucine Lube Civitanova); Aidan Zingel - 5 muri vincenti ai 600 (Top Volley Cisterna).



Aidan Zingel (Top Volley Cisterna)- « Una partita sicuramente difficile ma non impossibile. Dovremo trovare lo stesso focus che avevamo contro Trento, se vogliamo essere competitivi e darci una chance per rubare un punto prezioso contro una squadra molto importante in questo campionato e protagonista nelle competizioni internazionali ».

Daniele Sottile (Cucine Lube Civitanova): « Ci attende un’avversaria ostica, sarà una partita complicata. Lo si è visto anche in Champions League che quest’anno dovremo sudarci ogni match, ma l’obiettivo è quello di crescere. Domenica sarà importante centrare il giusto approccio. Loro hanno un grande palleggiatore come Baranowicz che può metterci in difficoltà, sarà essenziale per noi battere molto bene. Incontrerò tanti amici, è un piacere affrontare un team in cui ho giocato per 11 anni ».



ITAS TRENTINO - GIOIELLA PRISMA TARANTO-

PRECEDENTI: 16 (9 successi Itas Trentino, 7 successi Gioiella Prisma Taranto)

EX: Gabriele Laurenzano a Taranto nel 2021/2022; Oleg Antonov a Trento nel 2015/2016, 2016/2017.

Nella Stagione 2022/2023 Regular Season: Eric Loeppky - 19 punti ai 100 (Gioiella Prisma Taranto).

In Regular Season: Oreste Cavuto - 8 punti ai 1000, Donovan Dzavoronok - 3 ace ai 200, Alessandro Michieletto - 1 ace ai 100 (Itas Trentino); Manuele Lucconi - 14 punti ai 1000, Tommaso Stefani - 1 gara alle 100 partite giocate (Gioiella Prisma Taranto).

In carriera: Oreste Cavuto - 2 muri vincenti ai 100, Daniele Lavia - 3 ace ai 100, Srecko Lisinac - 3 ace ai 100 (Itas Trentino); Oleg Antonov - 3 punti ai 1700 (Gioiella Prisma Taranto).



Gabriele Laurenzano (Itas Trentino)- « Quella che sta per concludersi è stata una settimana particolare per me, l'avevo segnata con l'evidenziatore sul mio calendario perché dopo aver vissuto giovedì sera la prima partita di Champions League, potrò affrontare la mia ex squadra, grazie a cui ho calcato per la prima volta il palcoscenico di SuperLega. Sono quindi grato a Taranto ma al tempo stesso determinato per conquistare un'altra vittoria in campionato, risultato che ci farebbe fare un ulteriore passo in avanti ».

Hampus Ekstrand (Gioiella Prisma Taranto)- « Trento è una squadra molto forte, abituata a giocare ogni partita con molta attenzione e con tanti giovani campioni del mondo, diversi terminali di attacco versatili e determinati. Noi proveremo ad entrare in partita con molta fiducia nei nostri mezzi e capacità. Non siamo naturalmente i favoriti di questa sfida, ma proveremo con un buon approccio a strappare qualche punto alla seconda forza del campionato ».

WITHU VERONA - VERO VOLLEY MONZA-

PRECEDENTI: 18 (12 successi WithU Verona, 6 successi Vero Volley Monza)

EX: Marco Gaggini a Monza nel 2021/2022; Aleks Grozdanov a Monza nel 2021/2022; Stephen Maar a Verona nel 2017/2018.

Nella Stagione 2022/2023 Regular Season: Noumory Keita - 23 punti ai 100, Rok Mozic - 5 punti ai 100 (WithU Verona); Vlad Davyskiba - 25 punti ai 100, Stephen Maar - 26 punti ai 100 (Vero Volley Monza).

In Regular Season: Rok Mozic - 15 attacchi vincenti ai 500 (WithU Verona); Gianluca Galassi - 14 punti ai 1000, Stephen Maar - 3 punti ai 1500 (Vero Volley Monza).

In carriera: Thomas Beretta - 2 muri vincenti ai 800, Georg Grozer - 22 punti ai 1000 (Vero Volley Monza).



Radostin Stoytchev (WithU Verona)- « Sarà una bella partita, molto importante per noi, tra due squadre che certamente si daranno battaglia. Dovremo migliorare alcuni fondamentali, ma soprattutto gestire bene i momenti chiave. A Milano abbiamo fatto una grande prova, contro la Lube si sono intraviste cose buone, ma non siamo soddisfatti perché le nostre ambizioni sono molto più alte. Spero che domenica il palazzetto possa dare il suo contributo diventando il nostro uomo in più, perché questa squadra lotta e ha bisogno dell’aiuto dei suoi tifosi ».

Massimo Eccheli (Allenatore Vero Volley Monza)- « Dopo aver affrontato una squadra importante contro Trento, che siamo riusciti a tratti a mettere in difficoltà esprimendo un'ottima pallavolo, affrontiamo una formazione diversa: molto giovane e con potenzialità di alto profilo. A Verona dovremo arrivare preparati e concentrati perché ci aspetta un match molto tosto. Tecnicamente dovremo essere più efficaci al servizio e più continui nella fase side-out. Nel primo e terzo set contro i trentini, infatti, abbiamo pagato alcune situazioni in questo aspetto che ci ha messo in difficoltà ».

Sabato 12 novembre 2022, ore 18.00-



Gas Sales Bluenergy Piacenza - Sir Safety Susa Perugia Arbitri: Florian, Luciani



Domenica 13 novembre 2022, ore 15.30

Pallavolo Padova - Allianz Milano Arbitri: Braico, Goitre

Domenica 13 novembre 2022, ore 18.00-

Emma Villas Aubay Siena - Valsa Group Modena Arbitri: Cesare, Caretti



Top Volley Cisterna - Cucine Lube Civitanova Arbitri: Cappello, Saltalippi



Itas Trentino - Gioiella Prisma Taranto Arbitri: Verrascina Antonella, Puecher



Domenica 13 novembre 2022, ore 20.30-

WithU Verona - Vero Volley Monza Arbitri: Frapiccini Bruno, Vagni Ilaria (Lot Dominga)

LA CLASSIFICA-

Sir Safety Susa Perugia 18, Itas Trentino 13, Cucine Lube Civitanova 12, Gas Sales Bluenergy Piacenza 10, Top Volley Cisterna 10, WithU Verona 8, Valsa Group Modena 8, Allianz Milano 7, Vero Volley Monza 7, Pallavolo Padova 6, Gioiella Prisma Taranto 6, Emma Villas Aubay Siena 3.



1 incontro in più: Itas Trentino e Cucine Lube Civitanova.

1 incontro in meno: Pallavolo Padova e Emma Villas Aubay Siena.