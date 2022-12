Civitanova doma Milano e entra in Coppa Italia

MILANO- Vittoria cruciale nell’ultima trasferta del girone di andata della Regular Season per i campioni d’Italia! Sul neutro di Monza, nel posticipo della 10ª giornata della SuperLega Credem Banca, la Cucine Lube Civitanova centra un successo corsaro contro l’Allianz Milano in quattro set (21-25, 25-22, 22-25, 21-25) e blinda la qualificazione ai Quarti di Del Monte® Coppa Italia. Una grande impresa, anche se per accedere agli spareggi del trofeo tricolore da testa di serie, entrando tra le prime quattro formazioni in classifica al giro di boa.

Nel primo set Milano naufraga per i propri errori, mentre Civitanova sfrutta il servizio e un buon muro-difesa (21-25). Al rientro l’Allianz aggiusta la mira in battuta, attacca con il 62% e si porta sull’1-1 con 7 punti di Ishikawa contro una Lube più fallosa (25-22). Nel cuore del terzo set sembra tutto facile per i campioni d’Italia (64% in attacco), avanti di 6 punti (17-23) con Garcia e Bottolo in campo dall’inizio. Poi Milano trova un’arma in più nella freschezza di Bonacchi e Lawrence (22-23), ma Chinenyeze e De Cecco chiudono i giochi (22-25). In avvio di quarto set i marchigiani sembrano incontenibili (12-17). Anche questa volta Milano non si arrende (16-18), ma gli uomini di Blengini non sbagliano più nulla e chiudono i conti con Garcia (21-25).

Decisivo ancora una volta il collettivo. La forza di un gruppo in cui, a seconda delle situazioni e grazie alla lettura del proprio tecnico, tutti i giocatori riescono a dare il proprio contributo nei momenti cardine. Se il top scorer è sul fronte opposto, l‘ex centrale biancorosso Vitelli con 18 sigilli, il man of the match in grado di riportare serenità in un momento difficile è Bottolo, premiato MVP dalla giuria di giornalisti. Con le due squadre pimpanti in attacco ed entrambe ampiamente sopra il 50%, il muro-difesa biancorosso gioca un ruolo determinante nei finali.

Civitanova ha già disputato il match dell’11ª e ultima giornata di andata della Regular Season, ma devono recuperare il match casalingo con Siena per definire il piazzamento al termine della prima parte di Regular Season. La classifica sarà decisiva anche per l’abbinamento nei Quarti di Del Monte® Coppa Italia.

Milano si dispone con l’ex Porro al palleggio per l’opposto Patry, Mergarejo e Ishikawa in banda, lo schiacciatore Ebadipour adattato al centro con l’ex Lube Vitelli, l’ex biancorosso Pesaresi libero. Lube in campo con De Cecco al palleggio per Zaytsev opposto, Nikolov e Yant in banda, Chinenyeze e Diamantini al centro, Balaso libero.

Avvio di personalità della Lube che serve bene e tocca molto a muro (7-9), ma Milano, non infallibile dai 9 metri, resta a contatto con mestiere. Dalla possibile palla del pari si arriva al +3 cella Lube (12-15) grazie a due block. I biancorossi rischiano, ma mantengono il doppio vantaggio con l’ausilio del Video Check sull’attacco di Yant toccato da Ishikawa (16-18). I campioni d’Italia riallungano con il “rigore” di Nikolov, il muro di Zaytsev e l’attacco out dei rivali (17-22). Sul 18-22 Fusaro fa il suo esordio in maglia Allianz. Nel finale Milano ci prova con l’ace di Porro (20-23), ma la Lube passa alla seconda palla set sull’errore al servizio di Mergarejo (21-25). Nonostante gli straordinari dell’ex biancorosso Vitelli (6 punti con il 100%) e gli attacchi di Milano, la Lube sfrutta i 12 errori avversari e lavora bene sia dai 9 metri sia nel muro-difesa.

Il secondo set si apre punto a punto, ma Milano gira al servizio e va in doppio vantaggio, complice l’attacco out di Zaytsev (12-10). Civitanova rientra subito in gara con l’ace di Yant (15-15). Milano non la prende e va sul +3 (errore biancorosso al servizio, attacco out di Nikolov e ace di Porro per il 18-15). Sul 19-17 Blengini inserisce Garcia e Bottolo, ma Milano avanza con un grande contributo di Vitelli (22-17). I marchigiani rosicchiano qualche punto (23-20) e mettono paura ai rivali (24-22), ma Mergarejo chiude i conti (25-22). Decisivi i 7 punti di Ishikawa, il 62% di efficacia di Milano e i 7 errori della Lube.

Nel terzo set tra i biancorossi partono Garcia opposto e Bottolo con Nikolov. in banda. Dopo una fase di studio con imprecisioni da ambo le parti, con Nikolov al servizio la Lube firma tre break grazie a Chinenyeze, che si esalta a muro contro la sua ex squadra, e a Bottolo, bravo a finalizzare (12-16). Applausi a scena aperta anche per le difese di Balaso e di D’Amico, inserito più volte nel match. Piazza si gioca la carta Piano a muro, ma la Lube governa il set (16-19) e aumenta il divario trovando il vantaggio massimo sull’attacco di Nikolov (17-23). Per il team lombardo entrano Bonacchi e Lawrence, che si presentano bene. Sull’ace di Ishikawa e il colpo di Vitelli (21-23) Blengini si gioca il secondo time out in pochi minuti. Civitanova si risveglia con un mani out, ma un controverso Video Check assegna il punto a Milano (22-23). Il primo tempo di Chinenyeze e il muro di De Cecco vanificano la rimonta milanese (22-25) in un set che vede Garcia siglare 6 punti con il 67% di efficacia.

Il quarto set si apre con Anzani nel sestetto e l’iniziativa costantemente per i biancorossi (6-9), che carburano subito con Garcia (7-11) e approfittano dei colpi forzati di Milano (8-13). Piazza punta ancora sui giovani Bonacchi e Lawrence, ma i cucinieri sono in palla (12-17). Nel suo miglior momento, Civitanova accusa un breve passaggio a vuoto (16-18). Il team lombardo si illude, ma i giovani biancorossi rialzano i giri e chiudono con un bolide di Garcia (21-25).

I PROTAGONISTI-

Jean Patry (Allianz Milano)- «È difficile parlare così a caldo. Ci sono tante cose che non hanno funzionato stasera, ma su tutte l’energia che non siamo riusciti a trovare, che è una componente molto importante per la nostra squadra. L’energia che avevamo a Trento è mancata molto, secondo me, soprattutto per conquistare quei piccoli punti che non abbiamo fatto, ci siamo andati molto vicini, ma questi piccoli punti con l’energia che non avevamo oggi. Non credo che ci siano tante cose da dire sulla parte tecnica, ma più sulla parte dell’emozione e della grinta della squadra, che è mancata facendoci subire il gioco di Civitanova. Ora dobbiamo andare con la testa giusta a Taranto per una gara che sarà molto difficile e ritrovare questa energia ».

Mattia Bottolo(Cucine Lube Civitanova)- « Abbiamo vinto una partita tosta, sia perché Milano man a mano è riuscita ad alzare il livello di gioco, sia perché noi siamo arrivati a questo appuntamento reduci da una serie di sfide ravvicinate, impegnative e importanti. Ancora una volta è arrivata una vittoria figlia di tutta la squadra, voluta e ottenuta con il contributo dei 14 giocatori della rosa. Siamo nuovamente riusciti a invertire la rotta a match in corso, quando si stava facendo dura per noi. Ce ne torniamo dunque a casa con tre punti pesanti per la classifica, ma l’imperativo dev’essere affrontare una gara alla volta e sempre al massimo, concentrandoci sull’avversario di turno senza guardare ad altro ».

IL TABELLINO-

ALLIANZ MILANO – CUCINE LUBE CIVITANOVA 1-3 (21-25, 25-22, 22-25, 21-25)

ALLIANZ MILANO: Porro 3, Mergarejo Hernandez 8, Ebadipour 8, Patry 13, Ishikawa 17, Vitelli 18, Bonacchi 0, Pesaresi (L), Fusaro 0, Lawrence 1, Piano 0. N.E. Colombo. All. Piazza.

CUCINE LUBE CIVITANOVA: De Cecco 4, Yant Herrera 5, Diamantini 3, Zaytsev 7, Nikolov 15, Chinenyeze 13, Ambrose 0, D’Amico (L), Balaso (L), Anzani 0, Garcia Fernandez 10, Gottardo 0, Bottolo 11. N.E. Sottile. All. Blengini.

ARBITRI: Brancati, Cerra.

NOTE – durata set: 27′, 30′, 30′, 25′; tot: 112′.

MVP: Mattia Bottolo (Cucine Lube Civitanova)

Spettatori: 2462

LA CLASSIFICA-

Sir Safety Susa Perugia 33, Valsa Group Modena 20, Itas Trentino 19, WithU Verona 17, Cucine Lube Civitanova 17, Gas Sales Bluenergy Piacenza 16, Allianz Milano 14, Top Volley Cisterna 14, Vero Volley Monza 12, Gioiella Prisma Taranto 9, Pallavolo Padova 6, Emma Villas Aubay Siena 3.



1 incontro in più: Sir Safety Susa Perugia, Valsa Group Modena, Itas Trentino.

1 incontro in meno: Pallavolo Padova.

2 incontri in meno: Emma Villas Aubay Siena.