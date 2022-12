Verona passa a Cisterna al tie break

CISTERNA (LATINA)- Nell’anticipo dell’11a giornata di SuperLega Credem Banca la WithU Verona conquista una vittoria fondamentale sul campo della Top Volley Cisterna, maturato solo al quinto set. I due punti in classifica conquistati regalano al team veneto la certezza matematica di disputare i Quarti di Finale di Del Monte® Coppa Italia sul proprio campo, mentre il punto ottenuto dai pontini non garantisce ancora l’accesso tra le prime otto. La Top Volley infatti, attualmente a 15 punti, dovrà attendere i risultati delle sfide di domani di Milano (in trasferta a Taranto alle 18.00 con diretta Rai Sport), che è a 14, o di Monza (in campo a Siena alle 15.30) che ne ha 12. Parte subito forte Verona che si porta avanti grazie alle giocate di Keita, 1-5, time out per Cisterna. Gli scaligeri riescono a contenere la reazione dei laziali mantenendo il più quattro, 4-8. Verona alimenta il vantaggio, troppi errori per i padroni di casa, 10-18. Doppio ace di Mozic e la WithU si prende il massimo vantaggio di più undici come le palle set a disposizione, ancora un ace, 13-25. Grande reazione per i pontini nel secondo set, subito avanti 5-1 con una serie positiva di Rossi in battuta che mette in grossa difficoltà la difesa avversaria, poi ci pensano Sedlacek e Zingel che murano prima Keita e poi Mozic, Stoytchev chiama time out. Al rientro in campo doppio muro di Zingel su Sapozhkov, 8-1. Verona affonda sotto i colpi dei battitori di Cisterna che fa della sua forza la potenza in battuta, 12-4. Sedlacek d’astuzia sotto rete punisce gli avversari e mette a segno il punto numero 16, doppiando gli avversari fermi a 8. Si rivede Verona che prova a recuperare con Keita accorciando la distanza, 17-14. Petar Dirlic riprende le distanze con un attacco imprendibile da posto due, 20-15. Mozic sbaglia la battuta, 22-18. Padroni di casa in confusione e coach Soli chiama time out, 23-21. Rossi c’è, si infila di prepotenza e mette a terra la palla magistralmente servita da capitan Baranowicz, 24-22. Chiude il set Sedlacek, 25-23. Terzo set in perfetto equilibrio, le due squadre in campo giocano punto a punto, 8-7. Verona ritrova il momentaneo vantaggio con l’ace di Sapozhkov, 10-11. Cisterna si riprende il vantaggio con l’ace di Kaliberda, 15-14. La Top Volley prova la fuga, ancora un ace, Matteo Staforini su Mozic che rimane immobile, 18-15. Sedlacek da posto quattro si inventa una diagonale imprendibile, 20-18, poi Zingel mura Mozic, 21-18. Bayram in campo va in battuta e mette a segno un ace pesantissimo, 24-19. Ennesima battuta sbagliata da Mozic, Cisterna si prende il terzo set, 25-20. Inizio quarto set giocato punto a punto, poi Verona mette la testa avanti con Spirito che mette a terra da posto tre, 5-8. La rimonta dei padroni di casa passa per le mani di Dirlic che con un pallonetto accorcia il distacco, 11-12. Aggancio eseguito, Sedlacek manda in confusione gli avversari con un bolide da posto tre, 13-13. Un parziale in perfetto equilibrio interrotto dal nuovo vantaggio di Verona, 15-18. Serie positiva di Keita in battuta che mette in difficoltà i padroni di casa, 16-20. Cisterna prova a reagire affidandosi alla potenza di Dirlic, 18-23. Mozic mette a terra la palla del 25-20 per Verona. Tie break in perfetto equilibrio, un inizio alla pari, 4-4. Stoytchev mette fuori Keita, Mozic trova spazio e infila punti pesanti, 4-6. Ancora Mozic, mette a terra una palla vacante, 5-8. Muro di Rossi su Perrin, 7-9. Triplo ace di Gutierrez, 11-10. Verona trova di nuovo il pareggio, 12-12. Keita trova il mani fuori, 13-14. Grozdanov mura Sedlacek, 13-15.