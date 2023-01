Perugia al 14° successo, vittorie interne per Padova e Monza

ROMA- Nelle tre partite serali di Superlega da registrare la quattordicesima vittoria in altrettante partite della capolista Sir Safety Susa Perugia travolgente anche sul campo della WithU Verona. Imperiosa rimonta di Padova che, sotto 0-2 contro la Top Volley Cisterna, ha saputo imporsi al tie break. Ha chiuso il programma Vero Volley Monza-Gioiella Prisma Taranto con il successo dei padroni di casa in quattro set.

TUTTE LE SFIDE-

WITHU VERONA – SIR SAFETY SUSA PERUGIA-

L’anno nuovo si apre col botto per la Sir Safety Susa Perugia.

I Block Devils di coach Anastasi giocano un match di altissimo livello ed espugnano l’Agsm Forum di Verona superando i padroni di casa della WithU con un perentorio 0-3.

Match davvero di spessore dei bianconeri che alzano i giri del motore fin dal primo pallone e conducono sempre le operazioni con l’eccezione della fase iniziale del secondo set quando Verona, spinta dal proprio caloroso e correttissimo pubblico, trova continuità al servizio andando avanti 11-6. In quel frangente però Perugia dimostra tutta la sua forza, rientra in campo dopo il timeout chiamato da Anastasi e piazza un break di 6-20 che capovolge tutto.

Sir Safety Susa eccellente un po’ in tutti i fondamentali, come dimostra il 62% di ricezione positiva contro una squadra che fa del servizio uno dei suoi punti di forza. Ma i bianconeri fanno la differenza soprattutto in fase break con un servizio dirompente (12 ace) e con una correlazione muro-difesa che ha tenuto i temuti attaccanti avversari al 36% di squadra consentendo ad un Giannelli al solito lucidissimo di poter giostrare a piacimento in contrattacco.

Mvp della sfida capitan Leon. L’asso cubano-polacco ne mette a terra 17 con il 73% in attacco (con 0 nella casella degli errori e delle murate) e con 6 ace. Doppia cifra anche per un concreto Solè (10 con il 70% in primo tempo e 3 muri punto), 9 per Plotnytskyi. Da sottolineare i numeri in seconda linea di Piccinelli (67%), impegnato come libero di ricezione, e gli ingressi dei caraibici Herrera e Cardenas (2 ace).

Coach Stoytchev si affida alle mani di capitan Raphael al palleggio, con Sapozhkov a completare la diagonale. I due schiacciatori sono Keita e Mozic, al centro spazio a Cortesia e Mosca, mentre nel ruolo di libero c’è GagginiSolè, Plotnytskyi e Piccinelli libero di ricezione. Anastasi sceglie Plotnytskyi-Solè in avvio (0-2). Fuori Sapozhkov poi ace di Giannelli e contrattacco di Rychlicki (0-5). Muro di Keita (2-5). Altro muro dei padroni di casa (4-6). Muro vincente anche per Russo (4-8). Out gli attacchi di Sapozhkov e Keita (5-11). Super Colaci in difesa con Plotnytskyi che capitalizza poi “no look” di Russo (6-14). Ace di Leon (6-15). Diagonale strettissima di Keita poi Sapozhkov (9-15). Solè chiude il primo tempo (12-18). Ricamo di Leon poi fuori Keita (13-21). L’ace di Leon vale il set point per i bianconeri (17-24). Muro di Russo, Perugia avanti (17-25).

Solè in primo tempo in avvio di secondo set (2-3). Ace di Keita (4-3). Ace anche per Sapozhkov poi smash di Mosca (8-5). Maniout di Sapozhkov (9-5). Altro break per i padroni di casa con Keita (11-6). Plotnytskyi in contrattacco poi ace di Russo (11-9). Muro vincente del neo entrato Herrera (13-12). Maniout di Leon, ace di Plotnytskyi, muro di Solè. Perugia sorpassa (13-15). Muro vincente di Giannelli (15-18). Magia di Leon in attacco e poi ace del capitano (16-20). Contrattacco di Plotnytskyi poi altri due ace di Leon (16-23). Russo porta i suoi al set point (17-24). Chiude subito Solè (17-25).

Perugia avanti nel terzo dopo l’errore di Keita (1-2). Leon vince l’ingaggio sotto rete (2-4). Ancora il numero nove bianconero (3-6). Fuori il primo tempo di Russo (6-7). Plotnytskyi da posto due poi muro vincente di Solè (8-11). Pasticcino di Leon in contrattacco (9-13). Ace di Herrera (10-15). Ace anche per Leon (11-17). Ace anche per il neo entrato Cardenas (15-22). Altro ace del cubano, match point Perugia (15-24). Plotnytskyi fa scorrere i titoli di coda (16-25).

I PROTAGONISTI-

Radostin Stoytchev (Allenatore WithU Verona)- « Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile. Perugia, in questo momento, è la squadra più forte al mondo e ha dimostrato anche questa sera tutto il suo valore. Noi abbiamo avuto una piccola chance nel secondo set, ma poi Leon ha chiaramente fatto la differenza. Ora pensiamo alla gara di Taranto ».

Massimo Colaci (Sir Safety Susa Perugia)- « Abbiamo messo tanta pressione subito dal primo pallone. Era una partita complicata, loro hanno grandi battitori, ma abbiamo tenuto molto bene in ricezione e siamo stati bene in campo in generale. La differenza l’abbiamo fatta con il servizio, dove abbiamo spinto tanto a raccolto tanto, e con la fase break sfruttando un muro sempre molto composto ».

IL TABELLINO-

WITHU VERONA – SIR SAFETY SUSA PERUGIA 0-3 (17-25, 17-25, 16-25)

WITHU VERONA: Vieira De Oliveira 0, Keita 10, Cortesia 3, Sapozhkov 9, Mozic 4, Mosca 4, Gaggini (L), Zanotti 0, Perrin 0, Magalini 0. N.E. Bonisoli, Grozdanov, Jensen. All. Stoytchev.

SIR SAFETY SUSA PERUGIA: Giannelli 3, Plotnytskyi 9, Solé 10, Rychlicki 2, Leon Venero 17, Russo 6, Piccinelli (L), Colaci (L), Cardenas Morales 2, Herrera Jaime 4. N.E. Semeniuk, Mengozzi, Resende Gualberto, Ropret. All. Anastasi.

ARBITRI: Piana, Zanussi.

NOTE – durata set: 28′, 24′, 26′; tot: 78′.

MVP: Wilfredo Leon (Sir Safety Susa Perugia)

Spettatori: 4.688

PALLAVOLO PADOVA – TOP VOLLEY CISTERNA-

Una grande Padova batte in rimonta al tie break la Top Volley Cisterna. Dopo due set ben gestiti dagli ospiti, i bianconeri salgono in cattedra e incassano 2 punti d’oro in ottica salvezza, vista anche la contemporanea sconfitta di Siena in 3 set contro Milano. Asparuhov MVP della gara con 19 punti (70% in attacco), 2 ace e 1 muro, ma buona prova da parte di tutti i ragazzi di coach Cuttini, che iniziano come meglio non potevano il nuovo anno.

Avvio timido dei bianconeri, ne approfittano i pontini che con delle buone soluzioni a muro e al servizio mettono in difficoltà la difesa di Padova. Cuttini chiama time out (3-7), Petkovic aumenta i giri del motore e dimezza lo svantaggio dei suoi, che tuttavia non riescono ad impattare nel punteggio. Nel finale allunga la Top Volley e costringe Cuttini alla seconda interruzione (16-22), al rientro in campo gli ospiti amministrano il vantaggio e chiudono (17-25).

Nel secondo set Padova non si fa sorprendere e ribatte colpo su colpo ai tentativi ospiti di incrementare il vantaggio. L’ace di Baranowicz regala il +3 a Cisterna (14-17), Cuttini ferma il gioco e cambia la diagonale: Zoppellari e Guzzo rimpiazzano Saitta e Petkovic. La squadra di Soli, anche con l’aiuto di un po’ di fortuna in due servizi, aumenta il vantaggio e conquista anche la seconda frazione (19-25).

Il terzo parziale si apre con equilibrio, i bianconeri arrivano fino al +3 (11-8), ma i pontini rimangono aggrappati grazie a un grande Dirlic e a degli ottimi salvataggi di Catania. L’allenatore di casa ferma il gioco dopo il nuovo sorpasso di Cisterna e, al rientro, Gardini piazza due servizi decisivi e permette ai suoi di rientrare in partita, con il punto esclamativo messo a terra da Asparuhov (25-21).

Padova rientra in campo con la giusta cattiveria e prova a premere subito sull’acceleratore. Soli ferma la gara (-4), ma Petkovic in battuta è una sentenza e mette a terra 2 ace consecutivi (17-13). Asparuhov e Takahashi danno garanzie, mentre gli ospiti accusano la potenza degli attacchi patavini. Finisce 25-20 per i bianconeri, che rimandano ogni discorso al tie break.

Quinto set che si apre con i padroni di casa che salgono 6-3, poi Asparuhov con un mani out e un ace incrementa il vantaggio e Soli ferma il gioco (9-6). Nel finale i bianconeri mantengono un margine rassicurante e portano a casa 2 punti pesantissimi in ottica salvezza.

I PROTAGONISTI-

Asparuh Asparuhov (Pallavolo Padova)- « E’ una vittoria che pesa tanto. Volevamo tanto fare dei punti oggi, siamo stati bravi a crederci in ogni momento e a sfruttare le occasioni avute in particolare nel terzo set. Sappiamo che non è ancora finita, ma guardiamo una partita alla volta consapevoli che se diamo tutto possiamo toglierci delle soddisfazioni. Ora però è giusto anche che ci godiamo questa vittoria ».

Fabio Soli (Allenatore Top Volley Cisterna)- « Padova è rimasta dentro la partita e ha saputo metterci in difficoltà soprattutto in battuta, abbiamo perso la nostra fluidità. Lo avevamo previsto e non siamo riusciti a rilanciare il ritmo dopo i primi due set. Da adesso in poi dobbiamo capire cosa vogliamo avere da questo campionato, oggi era un passaggio decisivo per entrare nei play off ».

IL TABELLINO-

PALLAVOLO PADOVA – TOP VOLLEY CISTERNA 3-2 (17-25, 19-25, 25-21, 25-20, 15-12)

PALLAVOLO PADOVA: Saitta 2, Desmet 7, Canella 0, Petkovic 18, Takahashi 18, Crosato 6, Asparuhov 19, Gardini 2, Zenger (L), Zoppellari 0, Volpato 3, Guzzo 1. N.E. Lelli, Cengia. All. Cuttini.

TOP VOLLEY CISTERNA: Baranowicz 2, Kaliberda 11, Zingel 5, Dirlic 16, Sedlacek 11, Rossi 13, Mattei 1, Gutierrez 9, Catania (L), Bayram 5. N.E. Martinez, Zanni. All. Soli.

ARBITRI: Curto, Cappello.

NOTE – durata set: 22′, 24′, 28′, 25′, 18′; tot: 117′.

MVP: Asparuh Asparuhov (Pallavolo Padova)

Spettatori: 1.502

VERO VOLLEY MONZA – GIOIELLA PRISMA TARANTO-

Vittoria pesantissima per la Vero Volley Monza che, nella terza giornata di ritorno della SuperLega Credem Banca 22/23, batte 3-1 la Gioiella Prisma Taranto sul campo di casa dell'Arena di Monza e si regala il primo sorriso del 2023. Il confronto tra i due sestetti lo decidono i dettagli (13 muri a 12 e 7 ace a 6 per i per i brianzoli) con Monza incapace di trovare la giusta continuità al servizio in alcuni frangenti di gara e Taranto bravissima sia in ricezione che nel cambio palla. I pugliesi partono forte nel primo set ma subiscono il rientro della squadra di Eccheli, in grado di sprintare nel momento chiave del set d'apertura con uno straordinario Davyskiba. Vinto il primo parziale Monza si spegne e lascia il passo agli ospiti: con Falaschi ad imbeccare bene gli ispirati Stefani e Antonov, la Gioiella Prisma impone il suo ritmo e trova il guizzo vincente che riapre la gara. Nel terzo e nel quarto, invece, sono le accelerazioni dei singoli, con Szwarc, Maar e Davyskiba da favola per la Vero Volley e Stefani ed il greco Andreopoulos, entrato a gara in corso per un Loeppky non al meglio, ad accendere il match. Alla fine a spuntarla è la squadra lombarda, che si porta a casa la seconda vittoria consecutiva dopo quella del derby e guarda al futuro con maggiore fiducia e serenità.

Eccheli sceglie Zimmermann-Szwarc, Galassi e Di Martino centrali, Maar e Davyskiba in banda, Federici libero. Di Pinto risponde con Falaschi in regia, Stefani opposto, Larizza e Alletti centrali, Loeppky e Antonov schiacciatori e Rizzo libero. Punto a punto fino al 4-4, poi break tarantino, 8-5, con due muri (uno su Davyskiba) e un errore di Szwarc a costringere Eccheli a chiamare time-out. Taranto spinge bene in battuta, ma Monza è brava a reagire prontamente con i lampi di Davyskiba (attacco vincente e muro su Stefani), 9-8. Sul turno in battuta di Zimmermann i monzesi passano avanti, 10-9, ma gli ospiti agganciano con Loeppky e sorpassano con Stefani e l’errore di Maar (14-12). Due assoli di Szwarc coincidono con la parità Vero Volley (15-15), brava a mettere nuovamente la freccia con il muro di Davyskiba su Stefani (16-15) e Di Pinto chiama time-out. Bel break dei monzesi con Davyskiba e l’invasione di Antonovic (17-15) ma rientro dei pugliesi, bravi ad approfittare di un errore di Monza e del mani e fuori di Stefani per tornare in vantaggio, 18-17. Dopo il time-out di Eccheli si apre una fase di punto a punto fino al 22-22, con Davyskiba e Szwarc a schiacciare per la Vero Volley e Stefani a rispondere per la Gioiella Prisma. Uno scatenato Szwarc guida i suoi alla conquista del primo gioco, 25-23.

Nel secondo set nessuna novità in campo rispetto ad inizio gara e break Vero Volley con Maar e Zimmermann (3-1). Monzesi più pimpanti in fase offensiva, con Maar e Davyskiba ad andare a bersaglio con costanza, 5-2, ma Taranto sempre pronta a pungere con Loeppky (6-4). Dopo la diagonale vincente di Davyskiba, 8-5, arriva un filotto di tre punti della Gioiella Prisma guidato da Alletti (primo tempo ed ace) che vale la parità 8-8. Monza si riprende subito la scena con Szwarc, 10-8, ma il muro di Larizza su Galassi coincide con la parità (10-10) e apre una nuova fase equilibrata (14-14). Taranto sfrutta bene il cambio palla e piazza il break con l’ace di Antonov, costringendo Eccheli alla pausa sul 16-14 pugliese. Szwarc, Davyskiba e Maar accompagnano la Vero Volley al pari (18-18) e Di Pinto chiama time-out. Dentro Andreopoulos per Loeppky: il greco va a segno, accendendo Taranto (muro di Antonov su Szwarc), 21-19. Di Martino fa centro dopo l’errore di Galassi dai nove metri, Szwarc piazza un gran diagonale e Monza pareggia i conti (22-22), ma Stefani non sbaglia sull’azione successiva: 23-22 ospite e pausa Eccheli. Alla ripresa del gioco Andreopoulos e Stefani chiudono il set per Taranto, 25-22.

La conferma di Andreopoulos per Loeppky è l’unica novità nel terzo set rispetto ad inizio match. Break Vero Volley Monza con Szwarc, l’errore di Andreopoulos e l’invasione aerea di Alletti: 4-1. Tentativo di rientro dei pugliesi con Andreopoulos interrotto dall’invenzione di Szwarc (6-3), ma Taranto arriva al pari complice l’errore di Davyskiba ed il muro di Larizza su Maar (6-6). I monzesi si guadagnano un bel break con Davyskiba, 10-8, ma lo disperdono in un attimo, grazie anche al buon turno in battuta di Antonov che agevola i muri dei suoi (10-10). Si viaggia punto a punto fino al 15-15, con i due sestetti molto prolifici nella fase cambio palla grazie anche ad una ottima ricezione, poi break monzese con l’errore di Stefani ed il mani e fuori di Davyskiba, 17-15. Maar consolida il break (18-16), ma Taranto non molla: prima accorcia con Andreopolulos, 19-18 e poi pareggia con Falaschi (19-19). Punto a punto fino al 20-20, poi break Gioiella Prisma con Stefani (22-20) ed Eccheli chiama time-out. Muro di Di Martino su Stefani dopo la giocata vincente di Maar: 22-22 e time-out Taranto. Tensione altissima fino al 25-25, con Maar che annulla un set point agli ospiti e poi va a murare Stefani: 26-25 Monza. L’ace di Davyskiba regala il set, 27-25, a Monza.

Stessi dodici di inizio terzo parziale nel quarto e punto a punto iniziale (4-4). Break Gioiella Prisma con il muro di Falaschi su Davyskiba (6-4) ma rientro dei padroni di casa con Davyskiba sul turno dai nove metri di Di Martino (6-6). Stefani e Antonov (due ace) firmano il più tre dei pugliesi, 9-6 ed Eccheli chiama time-out. Prosegue il momento sì degli ospiti, prima con il muro di Alletti su Davyskiba (10-6) e poi con il diagonale di Stefani (12-7). Il servizio di Alletti mette in difficoltà la Vero Volley, che riesce ad interrompere il filotto dei pugliesi con Szwarc e Davyskiba (ace), 13-9. Monza sbaglia tanto, Taranto ringrazia e scappa sul 16-10, ma il mani e fuori di Maar ed il muro di Di Martino su Antonov riaccendono i lombardi (16-12) e Di Pinto chiama time-out. Muro di Di Martino su Stefani, sempre sul turno dai nove metri di Szwarc (16-13), ma Antonov continua a fare male alla difesa di Monza, 18-14. Davyskiba tiene in corsa la Vero Volley (19-16), con Andreopoulos che però non sbaglia successivamente (22-18). Davyskiba e l’invasione di Larizza coincidono con il meno due dei padroni di casa (22-20), in grado di arrivare acciuffare la parità con due ace consecutivi di Szwarc (22-22). Antonov e l’errore di Maar valgono il set point Taranto, 24-22, ma Szwarc e Maar (ace) pareggiano ancora i conti, 24-24. Maar risponde ad Antonov (25-25), poi ace di Di Martino ma mani e fuori di Antonov per la nuova parità (26-26). Diagonale vincente di Davyskiba ma mani e fuori di Stefani per il 27-27. Larizza annulla la palla match ai monzesi, 28-28, ma due lampi di Maar regalano set, 30-28, e gara 3-1 alla Vero Volley Monza.

I PROTAGONISTI-

Arthur Szwarc (Vero Volley Monza)- « Oggi è stata una grande serata. Abbiamo iniziato male, ma poi siamo tornati forte nel match prendendoci tre punti d'oro. Non abbiamo murato tanto ma abbiamo difeso e attaccato alla grande. Merito dell'ottimo lavoro svolto nelle ultime due settimane. Cosa mi è piaciuto di più? Abbiamo parlato tanto in campo e lo abbiamo fatto insieme. Ora ci aspetta la sfida contro Civitanova che dovremo affrontare con la stessa determinazione di stasera. Dobbiamo spingere ogni giorno, al massimo: questo è troppo importante per noi ».

Tommaso Stefani (Gioiella Prisma Taranto)- « In questo momento c'è tanto rammarico. Possiamo essere contenti per la reazione nel terzo set, dopo i primi due non giocati al meglio, e per la prestazione di Andreopoulos che ha sostituito bene Loeppky, ma per il resto è una sconfitta che fa male. Come si riparte? Come ogni domenica. La delusione andrà scemando con l'inizio della settimana. Poi tra due giorni ricominceremo da zero, prendendo gli aspetti positivi di oggi e correggendo gli errori ».

IL TABELLINO-

VERO VOLLEY MONZA – GIOIELLA PRISMA TARANTO 3-1 (25-23, 22-25, 27-25, 30-28)

VERO VOLLEY MONZA: Zimmermann 1, Davyskiba 23, Di Martino 7, Szwarc 25, Maar 22, Galassi 4, Federici (L), Beretta 0. N.E. Pirazzoli, Magliano, Visic, Marttila, Frascio, Rossi. All. Eccheli.

GIOIELLA PRISMA TARANTO: Falaschi 1, Loeppky 8, Larizza 6, Stefani 22, Antonov 18, Alletti 11, Ekstrand 0, Rizzo (L), Cottarelli 0, Andreopoulos 8. N.E. Pierri, Gargiulo. All. Di Pinto.

ARBITRI: Florian, Braico.

NOTE – durata set: 33′, 31′, 39′, 44′; tot: 147

MVP: Arthur Szwarc (Vero Volley Monza)

Spettatori: 784

I RISULTATI-

Itas Trentino - Gas Sales Bluenergy Piacenza 1-3 (22-25, 25-19, 19-25, 21-25)



Emma Villas Aubay Siena - Allianz Milano 0-3 (15-25, 22-25, 15-25)



WithU Verona - Sir Safety Susa Perugia 0-3 (17-25, 17-25, 16-25)



Pallavolo Padova - Top Volley Cisterna 3-2 (17-25, 19-25, 25-21, 25-20, 15-12)



Vero Volley Monza - Gioiella Prisma Taranto 3-1 (25-23, 22-25, 27-25, 30-28)

Valsa Group Modena - Cucine Lube Civitanova 3-0 (25-16, 25-21, 25-19) Giocata ieri

LA CLASSIFICA-

Sir Safety Susa Perugia 42, Valsa Group Modena 29, Cucine Lube Civitanova 26, Itas Trentino 25, Gas Sales Bluenergy Piacenza 25, Top Volley Cisterna 21, Allianz Milano 20, WithU Verona 19, Vero Volley Monza 18, Pallavolo Padova 11, Gioiella Prisma Taranto 10, Emma Villas Aubay Siena 6.

IL PROSSIMO TURNO-



Sabato 14 gennaio 2023, ore 18.00



Gioiella Prisma Taranto - WithU Verona

Domenica 15 gennaio 2023, ore 15.30



Cucine Lube Civitanova - Vero Volley Monza

Domenica 15 gennaio 2023, ore 18.00



Sir Safety Susa Perugia - Pallavolo Padova

Allianz Milano - Valsa Group Modena

Domenica 15 gennaio 2023, ore 20.30



Gas Sales Bluenergy Piacenza - Emma Villas Aubay Siena

Top Volley Cisterna - Itas Trentino