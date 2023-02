Nei due anticipi pomeridiani vincono Verona e Piacenza

PALLAVOLO PADOVA – WITHU VERONA-

Al termine di una gara ad altissima intensità, la WithU Verona supera la Pallavolo Padova nel Derby del Veneto e festeggia una vittoria fondamentale, che le permette di allungare la striscia positiva. Dopo essere andata sul 2 a 0, la squadra scaligera subisce il recupero degli avversari, ma non si disunisce, lotta su ogni pallone e sfodera il colpo di coda finale nel tie-break, chiuso dai due ace di Keita, autore di 22 punti. I ragazzi di coach Stoytchev salgono così a quota 29 in classifica. Da sottolineare la grande prestazione di Spirito, coronata con il titolo di MVP.

La gara parte con un muro di Mozic ai danni di Takahashi, che rimedia con un punto diretto dai nove metri per il momentaneo sorpasso (3-2). Il primo break porta la firma dei padroni di casa, che allungano sul 5 a 2 e incrementano il proprio vantaggio. Verona ritrova lucidità e riduce il gap che si è creato, grazie a due colpi di Keita e Mozic (9-8). Il maliano alza la voce anche a muro, pareggiando i conti. Dopo un salvataggio prodigioso, Verona mette a terra la palla del 12-12, poi va di nuovo sotto, ma con un attacco di Magalini resta in scia. L’equilibrio viene spezzato da una buona serie al servizio di Spirito, che permette agli ospiti di rimettere il muso avanti. Magalini firma il +3, prima che un ace di Keita regali il set point agli scaligeri. Ci pensa Cortesia a chiudere i conti sul 21-25.

Al rientro in campo, Padova va sul 2-0, ma la reazione dei gialloblù non tarda ad arrivare. Con Keita trovano il pari, poi ereggono una diga sottorete, che porta Magalini a siglare il sorpasso (6-7). Si gioca punto a punto, ma Mozic sale ottimamente a muro, stoppando gli avversari per il 9-11. Dopo l’ace firmato da Petkovic, la WithU risponde con due attacchi vincenti di Keita, che danno il via all’allungo (12-15). Mozic spinge a tutto braccio dai nove metri, mentre Magalini stampa due muri che incrementano il vantaggio (12-18). Il martello sloveno incide anche da seconda linea con due pipe consecutive. Magalini non è da meno da posto sei, mettendo di fatto il sigillo sul set. La squadra di Cuttini torna a sperare con Zoppellari in battuta. Poi Keita spegne l'entusiasmo padovano e mette fine al parziale sul 22-25.

L’avvio della terza frazione vede una ripresa da parte di Padova, che cerca di caricare dai nove metri con Gardini, bravo a trovare l’ace. Poi, Spirito coglie di sorpresa gli avversari con un colpo di seconda intenzione, che vale la parità (6-6). I padroni di casa prima accusano il ritorno di Verona, che va avanti nel punteggio, poi ritrovano continuità, invertono il trend e distanziano gli scaligeri di tre lunghezze. I patavini mantengono un discreto vantaggio (19-16) e mettono in difficoltà la retroguardia ospite. In seguito, i toni si alzano e l’arbitro estrae il cartellino rosso a Stoytchev, dando così il punto agli uomini di casa, che si portano sul 23-20. La carica di Mozic al servizio non basta per rifarsi sotto e Saitta dimezzano lo svantaggio, vincendo il parziale 25 a 20.

Keita fa da apripista al quarto parziale. Verona prova subito l’allungo, andando sull’1-3, ma i bianconeri non demordono ed effettuano il sorpasso. L’ace di Saitta permette ai padovani di salire sull’11-6. Gli ospiti non si abbattono e riacquisiscono fiducia con un lungolinea vincente di Mozic. Keita, poi, infila due ace consecutivi e riduce il gap. Per sorprendere la difesa locale, Spirito premia al centro Cortesia, che trova due ottimi primi tempi, prima di attivare il mirino dai nove metri e trovare l'ace. Grozdanov alza la voce a muro, stoppando due volte gli avversari (17-16). Al primo pallone toccato, Sapozhkov buca il muro di casa, ma Padova allunga di nuovo (22-19), soprattutto grazie a un grande Takahashi. Verona è viva e con Mozic agguanta la parità (23-23). Si alza l'intensità del derby e il set va ai vantaggi, dove Padova ha la meglio, mandando il match al tie-break.

Nel tie break Keita sblocca il punteggio con un diagonale imprendibile. Sapozhkov, schierato nel sestetto iniziale, ritrova confidenza col campo e spinge in attacco, firmando anche il punto del 4-4. Entrambe le squadre vogliono aggiudicarsi la posta e l’azione prolungata che conclude Volpato ne è la dimostrazione (7-5). I gialloblù riprendono gli avversari sull’8-8. Dopo il mani-out di Guzzo, Verona prima pareggia, poi sorpassa con la battuta ben calibrata di Mozic, per il 13-14. I padroni di casa rimettono la gara sui binari dell’equilibrio e la tensione si fa sempre più palpabile. Alla fine, Keita decide di mettersi in proprio, timbrando i due ace decisivi. I due punti vanno ai gialloblù.

I PROTAGONISTI-

Davide Gardini (Pallavolo Padova)- « Abbiamo fatto una grande rimonta. Siamo soddisfatti, anche se per come si era messa, avremmo addirittura potuto portare a casa un punto in più. E’ un punto importante che ci avvicina un po’ all’obiettivo, ma la strada è ancora lunga. La mia partita? Quando gioco con continuità e do una mano alla squadra sono davvero felice e spero di farlo ancora da qui a fine stagione ».

Dario Simoni (Vice Allenatore WithU Verona)- « Per come si era messa la partita, il risultato ottenuto vale tanto. Dobbiamo imparare a essere più cattivi e decisi in certe situazioni. Il clima caldo? Si gioca anche per vivere momenti forti come questi in ambienti così. Oggi abbiamo fatto due punti, domenica prossima dovremo lottare ancora tanto per raccogliere un'altra vittoria ».

IL TABELLINO-

PALLAVOLO PADOVA – WITHU VERONA 2-3 (21-25, 22-25, 25-20, 29-27, 17-19)

PALLAVOLO PADOVA: Saitta 1, Asparuhov 4, Volpato 5, Petkovic 9, Takahashi 18, Crosato 4, Zenger (L), Zoppellari 1, Desmet 2, Gardini 20, Guzzo 11, Canella 5. N.E. Lelli, Cengia. All. Cuttini.

WITHU VERONA: Spirito 3, Magalini 12, Grozdanov 4, Keita 22, Mozic 20, Cortesia 10, Bonisoli (L), Gaggini (L), Vieira De Oliveira 0, Sapozhkov 10. N.E. Zanotti, Mosca, Jensen, Menazza. All. Stoytchev.

ARBITRI: Boris, Piana.

NOTE – durata set: 26′, 28′, 29′, 32′, 22′; tot: 137′.

MVP: Luca Spirito (WithU Verona)

GAS SALES BLUENERGY PIACENZA – ALLIANZ MILANO-

Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza batte l’Allianz Milano e fa un buon passo in avanti in classifica. Vinto il primo set ai vantaggi dopo aver annullato ai meneghini tre set point, la squadra biancorossa ha dominato il secondo set per poi alzare bandiera bianca nel terzo. Bella la reazione nel quarto parziale combattuto fino a quota 17 poi il break biancorosso con Romanò sugli scudi. Battuta e muro hanno fatto la differenza, Leal ha chiuso con il 70% in attacco, Romanò con il 62%, Simon domina a muro dove ne piazza quattro vincenti.

In avvio di gara coach Botti manda in campo Brizard e Romanò in diagonale, Caneschi e Simon al centro, Lucarelli e Leal alla banda, Scanferla è il libero. Dall’altra parte della rete Milano risponde con Porro e Patry in diagonale, Loser e Vitelli al centro, Mergarejo e Ishikawa alla banda, Pesaresi è il libero. Non c’è Piano a casa per un attacco influenzale.

Avvio di parziale equilibrato, il primo allungo è targato Gas Sales Bleunergy Volley Piacenza grazie a due muri consecutivi (9-6), Milano trova la parità a quota 10 capitalizzando un errore in battuta e un attacco out dei biancorossi. E sono i meneghini ad allungare (14-16) poco dopo sempre grazie ad un errore in battuta e uno in attacco dei padroni di casa. Il muro di Leal riporta le due squadre in parità a quota 18, riparte Milano con un Mergarejo scatenato (18-20), squadre sul 20 pari grazie a Leal, ospiti ancora avanti di due lunghezze (20-22). Si lotta in campo, il primo di due set point è per Milano (22-24) con Botti a chiamare time out, Lucarelli annulla il primo, Simon il secondo (24 pari), Patry porta il terzo set point ai suoi (24-25) annullato da Lucarelli, ora è Piacenza ad avere il set point grazie all’attacco out di Patry (26-25), al rientro in campo dopo il time out di Milano l’ace di Lucarelli chiude il set.

Due errori consecutivi di Simon non intaccano morale e determinazione di Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza che scrollata di dosso la tensione ha ritrovato colpi e misura, Romanò dalla linea dei nove metri picchia duro e mette all’angolo Milano, due muri consecutivi di Brizard, l’ace di Romanò e il diagonale di Leal portano i biancorossi sul 11-4 con i meneghini che chiamano il secondo time out a disposizione. Quando Romanò esce dalla battuta si è sul 12-5. Il punto di Scanferla fatto con una ottima difesa vale il 16-8 e di fatto taglia le gambe agli avversari, il set è tutto in discesa, Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza gestisce il vantaggio che arriva anche a 10 lunghezze (20-10), Milano qualche punto lo rosicchia (23-17), il primo di tanti set point arriva sulla battuta in rete degli ospiti, chiude Lucarelli.

Milano non ha più nulla da perdere e spinge ogni colpo, Piacenza qualche errore lo commette e vede scappare gli avversari (8-12) con l’ace di Porro e il successo punto di Ishikawa. Botti ha già chiamato time out, Porro in battuta continua a creare problemi ai biancorossi, secondo ace per il palleggiatore meneghino ed è 8-15 e quando esce alla linea dei nove metri il punteggio dice 9-16: break di Milano di 8 punti. Dentro Basic per Leal, poco dopo Cester per Caneschi, il primo di tanti set point (16-24) per Milano arriva sulla battuta lunga di Brizard, chiude alla terza occasione Ishikawa.

Milano ha preso coraggio e difende tantissimo, l’ace di Leal vale il 9-8, in campo si vedono buoni scambi e tanto equilibrio, le due squadre spingono in battuta e qualche errore arriva, Piacenza guida le danze ma sempre di una lunghezza (16-15) con il mani fuori di Caneschi, punto di Romanò (17-15) e Piazza chiama time out. Arriva il break dei padroni di casa, Lucarelli, Simon e quindi Simon e Romanò protagonisti a muro: 20-16. Romanò c’è, lungolinea ed è 21-17, l’opposto piazza anche il muro del 22-18, il primo di 6 match ball arriva con la bomba di Leal, chiude Romanò.

I PROTAGONISTI-

Massimo Botti (Allenatore Gas Sales Bluenergy Piacenza)- « Era una partita molto importante e averla vinta non solo porta punti in classifica ma fa anche tanto morale in un momento particolare per la squadra. Ho visto delle belle cose, sono contento della prova di Romanò, avevamo tutti noi bisogno di lui e lui aveva bisogno di fare una gara così, Lucarelli è un giocatore troppo importante, dà grande equilibrio alla squadra e fa anche tanto in attacco. Ci manca un po’ di continuità è vero ma stiamo lavorando su questo, del resto Lucarelli da due mesi in giocava e Leal sta convivendo con un dolore alla spalla ma sta migliorando. Si, sono contento per questa vittoria ma non c’è nulla da festeggiare, mercoledì ci attende un’altra gara difficilissima con Montpellier, importante pe la nostra stagione in Europa ».

Roberto Piazza (Allenatore Allianz Powervolley Milano)- « È stata una Milano strana, perché abbiamo iniziato la partita bene, secondo me, abbiamo subìto alcune situazioni, abbiamo avuto la palla per chiudere il primo set che non abbiamo sfruttato con un doppio cambio, a differenza loro che alla prima occasione hanno messo a frutto il break portando a casa il parziale, un parziale molto importante. Nel secondo ci siamo persi subito, più precisamente ci siamo persi d’animo. Non abbiamo creduto si potesse rimanere attaccati alla gara. Nel terzo, invece, siamo stati bravi a rimanere attaccati alla gara e recuperare tanto punti con Paolino (Porro) nelle variazioni, poi il quarto set, il set più bello e più importante da vivere per cercare di portarli al tie break, dove abbiamo commesso onestamente un po’ troppi errori al servizio: nei primi 12 punti loro abbiamo fatto 6 errori in battuta di cui 5 a rete. Ovviamente sono cose che ci stiamo dicendo durante le settimane, le stiamo ripetendo dall’inizio dell’anno a dire il vero, questo non vuol dire che quando le cose te le ripeti ti riescono. Peccato perché la nostra Milano non è questa, poi qualche acciacco c’è, io compreso e fortunatamente non gioco. Anche i cambi stasera non sono andati per il verso giusto: per esempio nell’ultimo set il cambio di Fusaro per alzare il muro e l’unica battuta in cui Vitelli riesce a fare mezzo punto, non abbiamo trasformato la situazione. Per cui diciamo che non siamo stati neanche un pelo fortunati, ma è altrettanto vero che la fortuna bisogna cercarsela ».

IL TABELLINO-

GAS SALES BLUENERGY PIACENZA – ALLIANZ MILANO 3-1 (27-25, 25-18, 18-25, 25-19)

GAS SALES BLUENERGY PIACENZA: Brizard 2, Santos De Souza 10, Simon 11, Romanò 19, Leal 15, Caneschi 4, Scanferla (L), Gironi 0, Basic 3, Cester 0. N.E. Hoffer, Alonso, Recine, De Weijer. All. Botti.

ALLIANZ MILANO: Porro 3, Ishikawa 15, Loser 6, Patry 15, Mergarejo Hernandez 6, Vitelli 6, Bonacchi 0, Pesaresi (L), Ebadipour 8, Lawrence 1, Fusaro 0. N.E. Colombo. All. Piazza.

ARBITRI: Vagni, Brancati.

NOTE – durata set: 32′, 25′, 23′, 24′; tot: 104′.