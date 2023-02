Taranto vince la sfida salvezza ma solo al tie break

TARANTO- Al Pala Mazzola è andata in scena una sfida al calor bianco tra Gioiella Prisma Taranto e Emma Villas Aubay Siena , in linea con l'importanza della posta in palio, in cui i tre punti avranno un peso determinante nella corsa alla salvezza. Nell'anticipo della 9a di ritorno la formazione di Di Pinto, davanti a 1400 spettatori chiamati a raccolta dalla società rossoblù, l'ha spuntata al tie break 3-2 (25-15, 23-25, 25-22, 23-25, 15-10) staccando i toscani in classifica a tre giornate dalla fine della regular season.

Nonostante la vittoria il presidente tarantino Antonio Bongiovanni non è completamente appagato dal risultato.

« Avrei sicuramente preferito una vittoria da tre punti ma si tratta comunque di un successo salvifico per la nostra classifica. Ringrazio il pubblico meraviglioso che è intervenuto ed ha incitato la squadra fino all’ultimo momento e l’amministrazione comunale, capitanata dal Sindaco Rinaldo Melucci, che ci ha mostrato vicinanza in un momento così importante della stagione. La salvezza? Ci crediamo, ma servirà ottenere il massimo dai tre match che restano alla fine della regular season ».

Importantissimo il contributo del greco Charalampos che ha rilevato Loeppky non ancora al 100%, ma un grandissimo Antonov mvp del match che ha messo a terra palloni scottanti, con uno spettacolare Lawani che chiude a 29. Grazie a una regia determinante di Falaschi, la Gioiella fa suo il tie break aggredendo l’avversario sin dalle battute iniziali.

Taranto scende in campo con la diagonale Falaschi-Lawani, al centro Alletti-Larizza, in 4 Loeppky-Antonov, libero Rizzo. Siena schiera la diagonale Finoli-Bartman, al centro Mazzone e Ricci, in posto 4 Petric-Van Garderen, libero Bonami.

Primi scambi infuocati per le due formazioni con Siena che si porta 3-6. Taranto impatta 6-6 con Lawani poi Antonov fa ace. Ancora Lawani stacca il primo break 8-6. Ancora Lawani e Taranto prende il largo 10-7 Loeppky firma l’11-8. Larizza attacca out Siena si avvicina un po’ 12-10, ma Loeppky sistema tutto e Larizza mura Mazzone poi Lawani guadagna il 15-10. Antonov firma il 18-11 in lungolinea. Ancora Antonov a terra per il 19-11. Alletti mura Van Garderen 20-12. Ancora Alletti mura Bartman per il 22-13. Loeppky chiude in pipe 25-15.

Nel secondo set parte bene Siena ma Taranto è sempre lì5-6. Loeppky firma il 6-7. Larizza mura ancora Mazzone per l’8-7. Larizza in primo tempo Lawani mura Van Garderen e lo stesso viene rilevato da Raffaelli 9-9. Larizza ancora in primo tempo 10-10. Passa anche Alletti 11-11. Lawani in diagonale e Taranto sorpassa. Alletti mura Bartman per il 14-12. Loeppky firma il 16-14. Siena si porta avanti, ma Antonov firma il mani out del 18-18. Lawani firma il 19-19. Lawani firma ace del 20-19. Errore di Ibrahim e Siena riguadagna il vantaggio 21-20, poi però sbaglia la battuta. Pereyra si aggiudica il 21-22. Alletti in primo tempo 22-22. Pereyra passa 22.23, Poi sbaglia la battuta. Mazzone firma il 23-24. Lawani murato 23-25.

Nel terzo set Siena firma il 5-6 con Petric, entra Charalampos su Loeppky, poi Sienasi porta 6-8. Antonov mette a terra il 7-8. Alletti tiene botta 8-9. Azzone sbaglia il servizio e Taranto insegue ancora 9-10. Charalampos firma il 10-11. Charalampos aggancia con un bel muro su Bartman. Ancora Charalampos 12-12. Charalampos ancora in diagonale 13-13. Siena però allunga ancora 13-16. Lawani mani out 16-14. Ntonov firma il 15-17. Lawani firma l’ace del 16-17. Antonov mette a terra il 17-18. Nvasione di siena per il 18-18. Muro su Ricci 19-19, poi Raffaelli firma il 19-20. Charalampos in lungolinea 20-20. Alletti mura Ricci. Altro muro su Pereyra 22-20 di Alletti. Harampos firma il 23-21. Antonov in lungolinea 24-22. Siena attacca oiut per il 25-22.

Partenza sprint per Taranto nel quarto parziale che si porta 4-0. Antonov firma il 6-2. Charalampos firma l’8-3 e il 10-6. Ancora Charalampos 11-8.LAwani mura Petric 12-9. Antonov fa due errori in attacco, e Siena è di nuovo lì. Siena aggancia con una battuta di Mazzone. Siena si porta ancora avanti 14-16. Lawani aggancia ancora 16-16. Ancora Lawani 17-16. Siena di nuovo avanti 17-20 con buoni muri su Lawani. Larizza i primo tempo 19-21. Antonov firma il 20-21Bartman firma il 20-22. Lawani si aggiudica in diagonale il 21-22. Ntonov attacca out per il 21-23, pii però Petric sbaglia la battuta.Lawani sbaglia anche lui il servizio 22-24. Antonov firma il 23-24. Pallonetto di Bartman 23-25.

Nel tie break si porta sopra Taranto 4-2, ma Siena è sempre attaccata. E’ un punto a punto, Charalampos mura Bartman e firma il break,, Invasione senese decreta il 9-7. Bartman firma il 10-7, poi fa invasione per l’11-7.Antonov fa mani out per il 12-8. Altra invasione di Siena per il 13-8. Biglino sbaglia il servizio. Chiude un errore di Bartman 15-10.

I PROTAGONISTI-

Oleg Antonov (Gioiella Prisma Taranto)- « Partita piena di tensione sapevamo che contava tutto nel 4 set eravamo avanti poi siamo calati, però al tie break siamo stati bravi tutti a reagire e aggiudicarci questa vittoria importante. Voglio essere positivo e guardare il bicchiere mezzo pieno, per ora sono felice che l’abbiamo portata a casa ».

Fabio Mechini (Vicepresidente Emma Villas Aubay Siena)-« Abbiamo vissuto una partita lunghissima, non abbiamo giocato con la lucidità che abbiamo avuto nelle ultime gare da noi disputate. Conoscevamo le difficoltà di questa partita, abbiamo vissuto una serie di problematiche nei giorni scorsi. Abbiamo giocato a corrente alternata questo match, abbiamo sempre rincorso. Nel terzo set ci siamo un po’ bloccati. Dobbiamo tornare a casa, guardare cosa non ha funzionato bene, come ad esempio la battuta, e migliorare in vista delle ultime tre sfide del campionato. Ogni gara che ci rimane dovrà essere una Finale con l’obiettivo di raggiungere la salvezza ».

I PROTAGONISTI-

Oleg Antonov (Gioiella Prisma Taranto)- « Partita piena di tensione sapevamo che contava tutto nel 4 set eravamo avanti poi siamo calati, però al tie break siamo stati bravi tutti a reagire e aggiudicarci questa vittoria importante. Voglio essere positivo e guardare il bicchiere mezzo pieno, per ora sono felice che l’abbiamo portata a casa ».

Fabio Mechini (Vicepresidente Emma Villas Aubay Siena)-« Abbiamo vissuto una partita lunghissima, non abbiamo giocato con la lucidità che abbiamo avuto nelle ultime gare da noi disputate. Conoscevamo le difficoltà di questa partita, abbiamo vissuto una serie di problematiche nei giorni scorsi. Abbiamo giocato a corrente alternata questo match, abbiamo sempre rincorso. Nel terzo set ci siamo un po’ bloccati. Dobbiamo tornare a casa, guardare cosa non ha funzionato bene, come ad esempio la battuta, e migliorare in vista delle ultime tre sfide del campionato. Ogni gara che ci rimane dovrà essere una Finale con l’obiettivo di raggiungere la salvezza ».

IL TABELLINO-

GIOIELLA PRISMA TARANTO – EMMA VILLAS AUBAY SIENA 3-2 (25-15, 23-25, 25-22, 23-25, 15-10)

GIOIELLA PRISMA TARANTO: Falaschi 0, Loeppky 6, Larizza 9, Lawani 29, Antonov 20, Alletti 11, Rizzo (L), Cottarelli 0, Andreopoulos 12, Stefani 0, Ekstrand 0. N.E. Pierri, Gargiulo. All. Di Pinto.

EMMA VILLAS AUBAY SIENA: Finoli 1, Petric 12, Mazzone 7, Bartman 20, Van Garderen 7, Ricci 6, Pochini (L), Raffaelli 10, Bonami (L), Pinelli 0, Pereyra 2, Biglino 0. All. Pelillo.

ARBITRI: Zavater, Simbari.

NOTE – durata set: 25′, 32′, 35′, 36′, 19′; tot: 147′.

MVP: Oleg Antonov (Gioiella Prisma Taranto)

Spettatori: 1419