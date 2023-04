Play Off: si decidono le altre tre semifinaliste

ROMA- I Quarti di Finale Play Off Scudetto Credem Banca si sono rivelati il miglior spot possibile per un torneo combattuto e spettacolare come la SuperLega, così come la scelta a inizio anno di prolungare il turno al meglio delle cinque partite. Ben tre sfide saranno decise dalla bella e due dei tre match andranno anche in diretta RAI Sport. Alla vigilia di Pasqua, sabato 8 aprile (ore 18.00 con diretta RAI Sport), va in scena il confronto dell’Eurosuole Forum tra Cucine Lube Civitanova e WithU Verona. La serie è tiratissima: dopo i due successi scaligeri centrati a Civitanova e a Verona è arrivata la riscossa dei Campioni d’Italia con un aggiustamento tattico che ha restituito certezze ai biancorossi, capaci di riequilibrare la contesa conquistando Gara 3 in casa e Gara 4 in Veneto con il Pala AGSM AIM sold out. Se i laterali Noumory Keita, Rok Mozic e Maksim Sapozhkov hanno dimostrato di viaggiare sempre su altissimi livelli nell’attacco della WithU, le prestazioni dai nove metri di Alex Nikolov, autore di 8 ace nell’ultimo match, e Marlon Yant, capace di girare con la sua potenza un terzo set quasi compromesso, hanno fatto uscire allo scoperto la forza mentale di un team che non vuole scucirsi lo Scudetto dal petto. Luciano De Cecco è a 3 punti dai 1000 in Italia, tra gli ospiti Andrea Zanotti cerca la sua centesima presenza in Serie A. Nel giorno di Pasquetta la diretta RAI Sport spetta alla bella tra Sir Safety Susa Perugia, squadra che ha dominato in lungo in largo la Regular Season conquistando anche il titolo iridato e la Del Monte® Supercoppa SuperLega, e l’Allianz Milano, team che dopo aver centrato per il secondo anno di fila l’accesso alla F4 di Coppa Italia è entrata nella griglia Play Off come ottava testa di serie, ritrovandosi abbinata con la rivale più scomoda sulla carta, ma ora scossa dall’eliminazione in Semifinale di Champions League. Se in Gara 1 i Block Devils hanno avuto vita facile tra le mura amiche, i problemi sono iniziati dal secondo round, vinto in Lombardia dai meneghini al tie break. Il terzo atto ha visto gli umbri vacillare in casa per poi vincere in rimonta. Anche il quarto confronto ha regalato emozioni forti, con gli ambrosiani letali al fotofinish. Al PalaBarton i favori dei pronostici sorridono ai campioni del mondo, ma Yuki Ishikawa e compagni vendono sempre cara la pelle e amano sorprendere le big. Come ogni derby che si rispetti, non è mai detta l’ultima parola nella sfida della via Emilia tra Valsa Group Modena e Gas Sales Bluenergy Piacenza, con epilogo in programma alle 18.00 del lunedì di Pasquetta al PalaPanini. La formazione di casa, che in settimana ha alzato al cielo la CEV Cup al Golden Set in Belgio, vuole sfruttare il fattore campo per chiudere una serie iniziata con due vittorie sudatissime al tie break, frutto di forza mentale e concretezza. Una marcia poi uscita dai binari per il ritorno in gioco di Piacenza. La Gas Sales ha inflitto due 3-0 pesanti con tanta qualità nel gioco sia nel Tempio modenese che nel faccia a faccia del PalaBancaSport. Gli ospiti viaggiano con il vento a favore, ma la formazione modenese sul proprio campo è capace di compiere qualsiasi impresa grazie alla spinta del muro giallo sugli spalti. Gli ingredienti per un’altra sfida epica e non scontata ci sono tutti, in palio c’è il pass per la Semifinale al meglio delle cinque gare contro l’Itas Trentino, già qualificata.

PRECEDENTI: 47 (40 successi Cucine Lube Civitanova, 7 successi WithU Verona).

PRECEDENTI IN STAGIONE: 6 precedenti – 4 nei Quarti Play Off Scudetto (2 successi Civitanova, 2 successi Verona), 2 in Regular Season (1 successo Civitanova, 1 successo Verona).

PRECEDENTI NEI PLAY OFF SCUDETTO: 9 precedenti – 4 nei Quarti 2022/23 (2 successi Civitanova, 2 successi Verona), 2 nei Quarti 2018/19 (2 successi Civitanova), 2 nei Quarti di Finale 2013/14 (2 successi Civitanova) e 1 in Gara 1 Girone B 2011/12 (1 successo Civitanova).

EX: Simone Anzani a Verona nel 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017; Daniele Sottile a Verona nel 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010

Nella Stagione 2022/2023 Play Off: Alex Nikolov - 33 punti ai 100, Ivan Zaytsev - 38 punti ai 100 (Cucine Lube Civitanova); Noumory Keita - 24 punti ai 100, Maksim Sapozhkov - 24 punti ai 100 (WithU Verona).

Nella Stagione 2022/2023 tutte le competizioni: Lorenzo Cortesia - 11 punti ai 100, Leandro Mosca - 5 punti ai 100, Rok Mozic - 3 punti ai 400, Maksim Sapozhkov - 29 punti ai 500 (WithU Verona).

Nei Play Off: Alex Nikolov - 33 punti ai 100, Marlon Yant - 21 punti ai 200 (Cucine Lube Civitanova); Noumory Keita - 24 punti ai 100, Maksim Sapozhkov - 24 punti ai 100 (WithU Verona).

In carriera: Barthelemy Chinenyeze - 4 muri vincenti ai 200, Luciano De Cecco - 3 punti ai 1000 (Cucine Lube Civitanova); Giulio Magalini - 23 punti ai 500, Maksim Sapozhkov - 29 punti ai 500, Andrea Zanotti - 1 gara alle 100 giocate (WithU Verona).



Enrico Diamantini (Cucine Lube Civitanova)- « La serie è in perfetto equilibrio e questo mi fa pensare che Gara 5 all’Eurosuole Forum potrebbe essere una partita molto lunga. Dobbiamo scendere in campo con la consapevolezza che una sfida del genere sarà caratterizzata da fasi molto diverse tra loro, con le due squadre che a tratti comanderanno il gioco. Cerchiamo un’impresa casalinga, mi aspetto il palazzetto pieno e un grande sostegno di tanti tifosi calorosi per coronare i nostri propositi ».

Radostin Stoytchev (WithU Verona)- « Lo sapevamo già prima, ma in queste partite ci siamo resi conto ancora di più della forza di Civitanova. Noi scenderemo in campo per combattere fino all’ultimo punto e faremo tanto lavoro per contrastarli anche nella gara di sabato. I ragazzi sono sani e affronteremo bene l’impegno che ci attende. Loro hanno trovato una soluzione in ricezione che è molto valida e che ha funzionato. Analizzando bene le partite, però, abbiamo introdotto anche noi qualche novità. I giocatori ci tengono tanto a fare bene e lo dimostreranno anche sabato ».

PRECEDENTI: 15 (10 successi Valsa Group Modena, 5 successi Gas Sales Bluenergy Piacenza).

PRECEDENTI IN STAGIONE: 6 precedenti - 4 nei Quarti Play Off Scudetto (2 successi Modena, 2 successi Piacenza), 2 in Regular Season (2 successi Modena).

PRECEDENTI NEI PLAY OFF SCUDETTO: 4 precedenti nei Quarti 2022/23 (2 successi Modena, 2 successi Piacenza).

EX: Adis Lagumdzija a Piacenza nel 2021/2022; Dragan Stankovic a Piacenza nel 2019/2020; Yoandy Leal a Modena nel 2021/2022 - Allenatori: Paolo Zambolin a Modena nel 2018/2019

Nella Stagione 2022/2023 Play Off: Earvin Ngapeth - 36 punti ai 100, Adis Lagumdzija - 35 punti ai 100 (Valsa Group Modena); Yoandy Leal - 27 punti ai 100 (Gas Sales Bluenergy Piacenza).

Nella Stagione 2022/2023 tutte le competizioni: Adis Lagumdzija - 1 punto ai 500, Earvin Ngapeth - 32 punti ai 400, Tommaso Rinaldi - 9 punti ai 300, Dragan Stankovic - 24 punti ai 200 (Valsa Group Modena); Roamy Alonso - 34 punti ai 100, Basic - 6 punti ai 100, Yoandy Leal - 37 punti ai 400, Francesco Recine - 8 punti ai 100, Robertlandy Simon - 14 punti ai 300 (Gas Sales Bluenergy Piacenza).

Nei Play Off: Earvin Ngapeth - 21 punti ai 1100 (Valsa Group Modena); Edoardo Caneschi - 22 punti ai 100, Enrico Cester - 18 punti ai 300, Fabrizio Gironi - 12 punti ai 100, Yoandy Leal - 1 punto ai 400, Ricardo Lucarelli Santos De Souza - 27 punti ai 300, Robertlandy Simon - 35 punti ai 700 (Gas Sales Bluenergy Piacenza).

In carriera: Earvin Ngapeth - 33 punti ai 4000, - 5 muri vincenti ai 300 (Valsa Group Modena).



Tommaso Rinaldi (Valsa Group Modena)- « Piacenza è una squadra molto forte e lo sappiamo bene, nelle prime due gare della serie siamo stati bravi ad arginarli con battuta, difesa e contrattacco. In Gara 3 e 4 loro hanno alzato il livello, noi adesso vogliamo ripetere quanto fatto nelle prime due sfide. La vittoria della Coppa CEV ci ha provato che siamo una squadra con un grande cuore, anche in Gara 5 questa dovrà essere la nostra forza ».

Yoandi Hidalgo Leal (Gas Sales Bluenergy Piacenza)- “Noi stiamo molto bene di testa, un po' stanchi fisicamente ma in partite come può essere una Gara 5 conta soprattutto la testa. Ci stiamo preparando bene, sappiamo che non sarà una gara facile perchè vincere là a Modena non è mai semplice per nessuna squadra, noi cercheremo di riuscirci per la seconda volta consecutiva. In campo ci sarà da dare il 100%, io cercherò di fare il 150%, siamo cresciuti come squadra rispetto alle prime due gare che comunque non avevamo giocato male ma eravamo un po' meno squadra ».



PRECEDENTI: 25 (5 successi Allianz Milano, 20 successi Sir Safety Susa Perugia).

PRECEDENTI IN STAGIONE: 6 precedenti – 4 nei Quarti Play Off Scudetto (2 successi Milano, 2 successi Perugia), 2 in Regular Season (2 successi Perugia).

PRECEDENTI NEI PLAY OFF SCUDETTO: 7 precedenti – 4 nei Quarti 2022/23 (2 successi Milano, 2 successi Perugia), 3 nei Quarti 2020/21 (2 successi Perugia, 1 successo Milano).

EX: Alessandro Piccinelli a Milano nel 2017/2018

Nella Stagione 2022/2023 Play Off: Wilfredo Leon Venero - 37 punti ai 100 (Sir Safety Susa Perugia); Yuki Ishikawa - 35 punti ai 100 (Allianz Milano).

Nella Stagione 2022/2023 tutte le competizioni: Simone Giannelli - 7 punti ai 100, Jesus Herrera Jaime - 6 punti ai 200, Kamil Rychlicki - 27 punti ai 300 (Sir Safety Susa Perugia); Milad Ebadipour - 4 punti ai 200, Yuki Ishikawa - 38 punti ai 400, Agustin Loser - 6 punti ai 200, Osniel Lazaro Mergarejo Hernandez - 1 punto ai 300, Jean Patry - 13 punti ai 400, Matteo Piano - 2 punti ai 100 (Allianz Milano).

Nei Play Off: Wilfredo Leon Venero - 2 ace ai 100, Roberto Russo - 20 punti ai 100, Sebastian Solé - 9 punti ai 500 (Sir Safety Susa Perugia); Yuki Ishikawa - 39 punti ai 200 (Allianz Milano).

In carriera: Oleh Plotnytskyi - 38 punti ai 1500, Flavio Resende Gualberto - 1 muro vincente ai 100 (Sir Safety Susa Perugia); Marco Vitelli - 4 punti ai 1000 (Allianz Milano).

Simone Giannelli (Sir Safety Susa Perugia)- « Dopo la sconfitta in Champions dobbiamo subito ricaricare energie mentali e fisiche. Soprattutto mentalmente dobbiamo stare con la testa alta. Lo sport è questo, bisogna stare uniti quando si vince e quando si perde, perché vincere sempre è impossibile. La Champions era una competizione a cui la società e noi giocatori tenevamo molto, ma ora bisogna guardare avanti ed il calendario ci offre subito la possibilità lunedì di reagire, di dimostrare il nostro gioco e di mettere tutto quello che abbiamo. Sarà una partita difficile, Milano è una squadra che sta giocando veramente bene e ci ha già messo in difficoltà quindi dobbiamo andare in campo con aggressività, cuore e testa per passare il turno ».

Roberto Piazza (Allenatore Allianz Milano)- « Diciamo che saliamo sul ring per l’ultimo round, è in ogni caso l’ultima avventura di questa serie contro Perugia. Sappiamo come loro ci aspettano, noi pensiamo più dalla nostra parte, a guardare il nostro campo rispetto a quello avversario, cercando di difenderci su alcune situazioni dove loro ci attaccheranno in maniera importante, preparando bene i nostri contrattacchi, poi alla fine vedremo che epilogo avrà la gara. Credo che in questo momento a punti siamo più o meno sullo stesso livello, quindi sarà determinante accettare di subire in certe occasioni, cercando di farlo il meno possibile ».

Sabato 8 aprile 2023, ore 18.00

Cucine Lube Civitanova - WithU Verona Arbitri: Cesare Stefano, Caretti



Sir Safety Susa Perugia - Allianz Milano Arbitri: Zavater, Cappello

Valsa Group Modena - Gas Sales Bluenergy Piacenza Arbitri: Puecher, Giardini