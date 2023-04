Civitanova pareggia i conti con Verona

VERONA- In Gara 4 dei Quarti di Finale Play Off la Cucine Lube Civitanova pareggia i conti nel confronto con la WithU Verona, e rimanda la chiusura della Serie a sabato 8 aprile alle ore 18.00, in diretta su Rai Sport. L’avvio di gara è tutto di marca scaligera, con gli uomini di Stoytchev che si guadagnano alcune lunghezze di vantaggio. La reazione degli ospiti arriva tardi e, nonostante l’avvicinamento, Verona sblocca il match con due colpi di Keita. Inizio più equilibrato nel secondo parziale, poi Verona tenta l’allungo ma la Lube non si scompone e tiene il punteggio in parità con due ace di Nikolov. La squadra di Blengini, poi, si rimette in carreggiata, sorpassa e pareggia il match. Verona reagisce prontamente nel set successivo e domina soprattutto in attacco, lasciando poca possibilità di replica agli avversari. Nel finale, però, i marchigiani annullano tre set point e ai vantaggi ribaltano il risultato. La partita si conferma combattuta anche al rientro in campo, dove però Civitanova sembra avere una marcia in più e provano a prendere il largo. I gialloblù non cedono alle difficoltà e tengono apertissima la sfida, ma i Campioni d’Italia in carica mettono il sigillo sulla contesa con un muro. Ancora una volta il protagonista è stato Nikolov, autore di 22 punti che gli sono valsi il premio MVP. Per i padroni di casa grande prova di Keita e Sapozhkov, che hanno messo a terra rispettivamente 25 e 21 palloni.

I PROTAGONISTI-

Radostin Stoytchev (Allenatore WithU Verona)- « Sono orgoglioso della squadra e di quello che ha dato in campo. I set sono terminati punto a punto e questo ne è la dimostrazione. Il nostro punto debole è la ricezione, subiamo troppi ace, ma lo sappiamo e continuiamo a lavorarci. Sono molto contento della prestazione in tutti gli altri fondamentali. A muro, in attacco e in contrattacco abbiamo fatto bene. Merito a Civitanova per la partita che ha giocato. Il pubblico? Sento la partecipazione di questa gente e non posso che ringraziarla ».

Ivan Zaytsev (Cucine Lube Civitanova) -« Abbiamo sfoderato in campo una prestazione solida, concreta, anche dal punto di vista mentale, perché è stata un’altalena di tensione in entrambe le metà campo, dato che tutte due le squadre sapevano benissimo dell’importanza di questa partita. Cosa è successo nel terzo set? È andato al servizio Marlon Yant e ha fatto i danni, quelli veri. Appuntamento a Gara 5, per la quale mi aspetto un palas di quelli belli carichi e infuocati ».

IL TABELLINO-

WITHU VERONA – CUCINE LUBE CIVITANOVA 1-3 (25-20, 23-25, 26-28, 24-26) –

WITHU VERONA: Spirito 0, Keita 25, Grozdanov 7, Sapozhkov 21, Mozic 19, Mosca 3, Gaggini (L), Zanotti 0, Vieira De Oliveira 0, Cortesia 0, Magalini 0. N.E. Bonisoli, Cavalcanti, Jensen. All. Stoytchev.

CUCINE LUBE CIVITANOVA: De Cecco 3, Yant Herrera 17, Chinenyeze 8, Zaytsev 17, Nikolov 22, Anzani 4, Bottolo 2, Garcia Fernandez 1, Balaso (L), D’Amico (L), Diamantini 0. N.E. Ambrose, Gottardo, Sottile. All. Blengini.

ARBITRI: Pozzato, Zanussi.

NOTE – durata set: 30′, 33′, 36′, 31′; tot: 130′.

MVP: Aleksander Nikolov (Cucine Lube Civitanova)

Spettatori: 5000