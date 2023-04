Play Off 5° posto: Padova prosegue la corsa per l'Europa

PADOVA- A giocare per l'Europa ci andrà Padova che chiude in testa il preliminare a tre dei Play Off Quinto posto con Gioiella Prisma Taranto e Top Volley Cisterna. Stasera, nella partita decisiva contro i pugliesi, la squadra di Cuttini si impone per 3-1 (25-13, 25-21, 22-25, 25-18) in virtù di una convincente prestazione nella quale probabilmente hanno pesato in maniera determinante le maggiori motivazioni di Gardini (MVP del match con 21 punti all'attivo, 3 muri, 3 ace e 52% di efficacia) e compagni. Padova ora pregusta le sfide con le quattro formazioni eliminate dai Quarti dei Play off (Perugia, Modena, Verona, Monza). Da evidenziare nella gara di stasera i 14 muri bianconeri e il 55% in attacco complessivo. Sarà proprio Padova la prima formazione a scendere in campo nel Girone del Play Off 5° Posto, sabato 15 aprile in casa di Verona, mentre l’altra gara della prima giornata vedrà fronteggiarsi Modena e Monza domenica.

Coach Cuttini conferma il 6+1 dell’ultima uscita, con Gardini e Desmet in banda, Zoppellari in palleggio e Guzzo opposto. Al centro Crosato e Canella, Zenger libero. Taranto schiera la diagonale Cottarelli-Gargiulo, Ekstrand-Andreopouolous in 4, al centro Larizza-Alletti libero Rizzo.

Avvio fulminante di Padova che sfrutta l’ottima vena di Desmet in battuta e scappa subito 5-1. Di Pinto ferma il gioco, ma i bianconeri trovano le giuste soluzioni per creare un margine ancora più consistente e, praticamente senza nessuna sofferenza, incassano agevolmente il primo set (25-13). Il secondo set è più equilibrato. Taranto inizia con un piglio convinto e trova per prima il break. Con il passare dei minuti, però, sono nuovamente i padroni di casa a fare la voce grossa e a riprendere in mano le redini della sfida. I bianconeri lavorano bene a muro e in contrattacco, non lasciando scampo ai pugliesi che, alla distanza, sono costretti a cedere anche questo parziale (25-21). L’equilibrio resiste anche nella terza frazione. I martelli patavini sono ben serviti da Zoppellari, ma anche Guzzo, Crosato, Canella e Cengia rispondono presente. Lo scatto di Taranto arriva nel finale di set, quando aumenta la pressione e i bianconeri faticano più di quanto fatto nei precedenti set. L’attacco decisivo è di Ekstrand, che sfrutta un mani fuori del muro padovano per portare i suoi al quarto set (22-25). La quarta parte di gara è punto a punto solo in avvio, poi Padova prende il largo, aiutata anche dal supporto di Takahashi dalla panchina. Di Pinto chiama time out sul 21-14, ma ormai la squadra di Cuttini è lontana e chiude la gara, garantendosi un posto nel Girone.

I PROTAGONISTI-

Julian Zenger (Pallavolo Padova)- « Siamo contenti di aver passato il turno. Abbiamo affrontato una squadra che in SuperLega ci ha dato filo da torcere, anche se oggi erano un po’ in emergenza. Ora ci aspettano altre quattro partite con avversari di alto valore e la nostra speranza è di continuare ad offrire buone prestazioni davanti al nostro pubblico ».

Giovanni Gargiulo (Gioiella Prisma Taranto)- « Ci tengo a ringraziare il gruppo squadra, lo staff e la società per questa stagione che è stata bellissima: questa serata ha dimostrato la forza che ha avuto questo gruppo che nonostante le difficoltà si è messo sempre a disposizione, abbiamo giocato con tante difficoltà ma abbiamo vinto un set che è stato straordinario che rappresenta la voglia che ci abbiamo messo a prescindere dai risultati dagli alibi e dalle difficoltà ».

IL TABELLINO-

PALLAVOLO PADOVA – GIOIELLA PRISMA TARANTO 3-1 (25-13, 25-21, 22-25, 25-18) –

PALLAVOLO PADOVA: Zoppellari 1, Desmet 13, Canella 7, Guzzo 14, Gardini 21, Crosato 3, Zenger (L), Cengia 4, Takahashi 7, Asparuhov 7. N.E. Lelli, Saitta, Volpato. All. Cuttini.

GIOIELLA PRISMA TARANTO: Cottarelli 0, Andreopoulos 24, Larizza 3, Gargiulo 10, Ekstrand 9, Alletti 2, Pierri (L), Rizzo (L), Stefani 3. N.E. Falaschi. All. Di Pinto.

ARBITRI: Verrascina, Rossi.

NOTE – durata set: 21′, 26′, 28′, 25′; tot: 100′.

MVP: Davide Gardini (Pallavolo Padova)

Spettatori: 1385

CLASSIFICA PRELIMINARI PLAY OFF 5° POSTO CREDEM BANCA-



Pallavolo Padova 9, Top Volley Cisterna 6, Gioiella Prisma Taranto 3.

Pallavolo Padova si qualifica al Girone del Play Off 5° Posto

CALENDARIO PLAY OFF 5° POSTO-

1ª GIORNATA-



Sabato 15 aprile 2023, ore 20.30



WithU Verona – Pallavolo Padova

Domenica 16 aprile 2023, ore 18.00



Valsa Group Modena – Vero Volley Monza

Riposa: Sir Safety Susa Perugia

2ª GIORNATA-

Mercoledì 19 aprile 2023, ore 19.30



Vero Volley Monza – Sir Safety Susa Perugia

Mercoledì 19 aprile 2023, ore 20.30



Pallavolo Padova – Valsa Group Modena

Riposa: WithU Verona

3ª GIORNATA-



Sabato 22 aprile 2023, ore 19.30



Vero Volley Monza – Pallavolo Padova

Sir Safety Susa Perugia – WithU Verona

Riposa: Valsa Group Modena

4ª GIORNATA-

Martedì 25 aprile 2023, ore 18.00



WithU Verona – Vero Volley Monza

Sir Safety Susa Perugia – Valsa Group Modena

Riposa: Pallavolo Padova

5ª GIORNATA-

Domenica 30 aprile 2023, ore 18.00



Valsa Group Modena – WithU Verona

Pallavolo Padova – Sir Safety Susa Perugia

Riposa: Vero Volley Monza