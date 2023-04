Play Off 5° posto: al via il torneo fra le deluse

ROMA -I Play Off 5° Posto Credem Banca promettono spettacolo e sfide di alto livello dato il valore delle squadre partecipanti. In lizza anche i campioni del mondo della Sir Safety Susa Perugia, eliminati da Milano in Gara 5 dei Quarti e fermi ai box nel weekend. Ai blocchi di partenza nella prima giornata del Girone le altre quattro squadre ammesse. L’ultima, in ordine temporale, è stata Pallavolo Padova , che si è qualificata vincendo il Preliminare. A rompere il ghiaccio, sabato 15 aprile alle 20.30, è un derby regionale. La WithU Verona, quinta forza a fine stagione regolare, poi uscita dai Play Off Scudetto a Gara 5 dei Quarti per mano di Civitanova, ospita la Pallavolo Padova, fuori dalle migliori otto dopo la prima fase, ma prima classificata nella Pool dei Preliminari davanti a Cisterna e Taranto. Il primato è valso il pass per il Girone del Play Off 5° Posto. Se gli uomini di Radostin Stoytchev, prima di subire la rimonta cuciniera, avevano pregustato l’accesso alle Semifinali per il tricolore dopo essersi trovati in vantaggio per 2-0 nella serie con la Lube, oltretutto registrando dei numeri molto importanti a livello di presenze sugli spalti del Pala AGSM AIM, il gruppo di Jacopo Cuttini ha dovuto mantenere alta la concentrazione in un minitorneo ad andata e ritorno chiuso al primo posto con tre vittorie e una sconfitta. Gli scaligeri hanno avuto la meglio in 20 dei 33 precedenti, battendo i padovani in entrambi gli scontri stagionali di campionato Domenica, alle 18.00, si misurano al PalaPanini la Valsa Group Modena e la Vero Volley Monza per uno scontro inedito negli spareggi per il 5° posto. Le due squadre si sono affrontate invece 18 volte in Regular Season e 3 in Coppa Italia. Il bilancio è di 15 affermazioni modenesi e 6 brianzole. Una vittoria a testa nei due incroci stagionali. I padroni di casa hanno chiuso la Regular Season al terzo posto, gli ospiti hanno partecipato ai Quarti da settimi in griglia. Grande rammarico per gli uomini di Andrea Giani, avanti 2-0 nella serie con Piacenza e poi rimontati nel derby della via Emilia con epilogo rocambolesco in Gara 5. Nei momenti clou è emersa l’esperienza dei giocatori piacentini. Alla vigilia della gara n. 100 di Giovanni Sanguinetti nei tornei di Lega, Modena può trarre ispirazione dalla CEV Cup vinta in Belgio durante i Play Off. La squadra lombarda, invece, ha avuto più giorni di riposo dopo l’eliminazione in Gara 4 sul proprio campo per mano di Trento. Tra le note positive in casa Vero Volley la migliore è il recupero di Fernando Kreling, MVP in Gara 2 nei Quarti e pezzo pregiato insieme a Jan Zimmermann per un reparto di elevata qualità al palleggio. WITHU VERONA - PALLAVOLO PADOVA-

PRECEDENTI: 33 (13 successi Pallavolo Padova, 20 successi WithU Verona)

PRECEDENTI IN STAGIONE: 2 in Regular Season (2 successi Verona)

PRECEDENTI NEI PLAY OFF 5° POSTO: 3 – 1 nella 4a Giornata 2020/21 (1 successo Verona), 2 nella Semifinale 2017/18 (1 successo Verona, 1 successo Padova)

EX: Asparuh Asparuhov a Verona nel 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022

A CACCIA DI RECORD:

Nella Stagione 2022/2023 tutte le competizioni: Lorenzo Cortesia - 8 punti ai 100, Leandro Mosca - 4 punti ai 100, Maksim Sapozhkov - 15 punti ai 500 (WithU Verona); Tommaso Guzzo - 17 punti ai 100 (Pallavolo Padova).

Nei Play Off 5° posto: Giulio Magalini - 20 punti ai 100, Rok Mozic - 34 punti ai 100 (WithU Verona); Marco Volpato - 25 punti ai 100 (Pallavolo Padova).

In carriera: Lorenzo Cortesia - 14 attacchi vincenti ai 500, Maksim Sapozhkov - 15 punti ai 500 (WithU Verona); Davide Saitta - 4 muri vincenti ai 300 (Pallavolo Padova).



Radostin Stoytchev (Allenatore WithU Verona)- « Abbiamo avuto la possibilità di preparare bene la partita e adesso cerchiamo di migliorare alcuni aspetti del nostro gioco che ci servono per recuperare le partite quando siamo in svantaggio. Da quando sono qui in Italia non ho mai vissuto un campionato così interessante come quest’anno. Non mi aspetto nessuna partita scontata. E la presenza di Perugia e Modena nei Play Off 5° Posto ne è l'ennesima conferma. Se vogliamo diventare forti, e noi lo vogliamo, non possiamo permetterci di avere cali di tensione. Mi rendo conto che ci siamo fatti sfuggire una grande opportunità, ma dopo la delusione alcuni giocatori erano davvero provati e questo mi piace perché la sofferenza dopo una sconfitta è una cosa normale quando si dà importanza a quello che si fa ».

Julian Zenger (Pallavolo Padova)- « Abbiamo fatto un ottimo girone preliminare vincendo tre partite. Ora il livello si alza e inizieremo da Verona, una squadra che ha messo a dura prova la Lube e che ha sfiorato le Semifinali Scudetto. Noi vogliamo continuare a proporre una buona pallavolo e scendiamo sempre in campo con l'obiettivo di vincere la partita. In Regular Season Verona ci ha creato non pochi problemi, soprattutto in casa loro, quindi sappiamo come interpretare bene la gara e ci auguriamo di proseguire il trend positivo iniziato con Cisterna e Taranto ».



VALSA GROUP MODENA - VERO VOLLEY MONZA

PRECEDENTI: 21 (15 successi Valsa Group Modena, 6 successi Vero Volley Monza)

PRECEDENTI IN STAGIONE: 2 in Regular Season (1 successo Monza, 1 successo Modena).

PRECEDENTI NEI PLAY OFF 5° POSTO: nessuno.

EX: Adis Lagumdzija a Monza nel 2020/2021; Tomas Rousseaux a Monza nel 2015/2016; Thomas Beretta a Modena nel 2013/2014

A CACCIA DI RECORD:

Nella Stagione 2022/2023 tutte le competizioni: Earvin Ngapeth - 14 punti ai 400, Dragan Stankovic - 18 punti ai 200 (Valsa Group Modena), Stephen Maar - 11 punti ai 400 (Vero Volley Monza).

In carriera Play Off 5° posto: Vlad Davyskiba - 25 punti ai 100 (Vero Volley Monza).

In carriera: Earvin Ngapeth - 15 punti ai 4000, - 5 muri vincenti ai 300, Giovanni Sanguinetti - 1 gara alle 100 giocate (Valsa Group Modena); Georg Grozer - 2 muri vincenti ai 100 (Vero Volley Monza).



Nicola Salsi (Valsa Group Modena)- « C'è rammarico per l'eliminazione contro Piacenza, ma dobbiamo dare atto all'avversario di quello che ha saputo mettere in campo. Lo sport è così, ne passa sempre solo una. Il Girone per la Challenge Cup avrà squadre di valore, il ritmo sarà alto e noi vogliamo dare il massimo fino alla fine ».

Massimo Eccheli (Allenatore Vero Volley Monza)- « È un torneo di alto profilo con squadre che hanno fatto una stagione importante. La stessa Padova, che ha passato il preliminare con una squadra depotenziata rispetto alla Regular Season, è una formazione ben allenata, con giovani di prospettiva che vogliono mettersi in evidenza. Sarà quindi un torneo, almeno sulla carta, molto interessante. La settimana post eliminazione Play Off Scudetto è stata dedicata allo scarico mentale, oltre al lavoro fisico e tecnico, mentre in questi giorni abbiamo cercato di riprendere l'attività usuale di avvicinamento alle gare. Sarà interessante capire come tutte le squadre arriveranno agli appuntamenti: la delusione per non essere riusciti ad andare in fondo alla corsa Scudetto potrebbe far variare gli entusiasmi. Questo potrà essere l'ago della bilancia in un Play Off 5° Posto che dal punto di vista tecnico può offrire alti contenuti tecnici e anche tanto divertimento ».

PROGRAMMA E ARBITRI DELLA 1a GIORNATA PLAY OFF 5° POSTO-

Sabato 15 aprile 2023, ore 20.30

WithU Verona - Pallavolo Padova Arbitri: Goitre, Santoro

Domenica 16 aprile 2023, ore 18.00



Valsa Group Modena - Vero Volley Monza Arbitri: Frapiccini, Luciani



Riposa: Sir Safety Susa Perugia