Trento in Paradiso: è Campione d'Italia

TRENTO- L’Itas Trentino torna sul tetto d’Italia dopo otto anni (quinto titolo della storia del club) strappandolo dalle maglie della Cucine Lube Civitanova che abdica dopo tre vittorie consecutive. Una vittoria meritata e netta 3-0 (25-20; 25-20; 25-19) in Gara 5 quella della squadra di Lorenzetti che ha dimostrato superiorità sin dall’inizio giocando una partita perfetta in tutti i fondamentali. La regia di Sbertoli, un Michieletto in formato nazionale, capitan Kaziyski (MVP della serata) sempre concreto e positivo le chiavi vincenti dell’Itas ma tutta la squadra stasera, come in tutti i Play Off, ha meritato ampiamente questo grande risultato.

Ancora prive di Lisinac e Zaytsev le due formazioni si schierano con le formazioni annunciate.

Lorenzetti scende in campo con Sbertoli in cabina di regia Kaziyski opposto, Podrascanin e D’Heer, Lavia e Michieletto di banda, Laurenzano libero.

Blengini schiera De Cecco in regia, Nikolov opposto, Anzani e Chinenyeze centrali, Yant e Bottolo in posto 4, Balaso è il libero.

Kaziyski apre i giochi, poi due muri di Lavia e D’Heer indirizzano la contesa (3-0), con Trento che mette subito in chiaro le proprie intenzioni. Civitanova fatica anche nel cambio palla, gli uomini di Lorenzetti prendono subito il largo anche grazie ad un servizio molto incisivo (8-3). Blengini richiama i suoi ma l’inerzia non sembra cambiare. I Campioni d’Italia però si scuotono e si riavvicinano. Difesa e contrattacco ora funzionano. Una botta di Nikolov porta il match sul 14-13. Testa a testa, un errore di Michieletto porta le formazioni in parità (19-19). Lo stesso Michieletto firma con un muro su Nikolov il nuovo vantaggio trentino (21-19), ribadito da un altro block di Kaziyski (22-19). Ace di Lavia e i padroni di casa prendono il volo (23-19). Nelli entra al servizio sul match point e trova subito con una bomba un ace sporco che chiude il primo set. Boato della BLM Arena. 25-20 e 1-0 per Trento.

Si riparte con il match in equilibrio ma è la Lube che tenta di accelerare. Un doppio muro di Anzani, molto positivo, permette ai biancorossi di allungare (3-6). Nikolov, servito da Balaso, mette a terra il pallone del 4-8. Ace di D’Heer e Trento è di nuovo lì (10-11). Ancora un servizio vincente, stavolta di Kaziyski, ed è parità (13-13). D’Heer sfruttando una free ball riporta avanti la squadra di Lorenzetti (15-14). Ancora un ace di D’Heer, davvero pesantissimo al servizio, e Trento si prende un gruzzoletto di due punti (19-17). Bomba di Michieletto, corroborata da un servizio imprendibile di Kaziyski. E’ il gap decisivo del secondo set (22-18). La chiude un murone di Riccardo Sbertoli (25-20). Trento sul 2-0 ad un passo dal Paradiso.

Un ace di capitan Kaziyski e un colpo vincente di Michieletto tracciano il primo solco a favore di Trento nel terzo parziale (6-3). Civitanova non ci sta, Yant, dopo una serie incredibile di muri e difese, riavvicina i Campioni d’Italia (7-6). Michieletto è in forma nazionale e regala ai suoi un nuovo margine (14-10) con due conclusioni vincenti. L’esito della finale a questo punto sembra scontato. Blengini si gioca la carta Gabi Garcia che firma un ace riportando sotto i biancorossi (17-15). E’ un fuoco di paglia, un muro di Michieletto e un’incertezza tra Chinenyeze e De Cecco porta il parziale sul 20-16. Ventunesimo punto firmato ancora da Michieletto. Il tricolore sembra prendere decisamente la strada di Trento. Muro di Podrascanin e giochi praticamente fatti (22-16). La Lube sembra arrendersi. Yant spara fuori. Pipe di Daniele Lavia e sette match point per gli uomini di Lorenzetti. Civitanova ne annulla due, poi ci pensa Sbertoli a chiudere i conti (25-19). La BLM Arena può esplodere di gioia. Trento è Campione d’Italia.

IL TABELLINO-

ITAS TRENTINO – CUCINE LUBE CIVITANOVA 3-0 (25-20, 25-20, 25-19) –

ITAS TRENTINO: Sbertoli 3, Lavia 11, D’Heer 4, Kaziyski 13, Michieletto 17, Podrascanin 7, Nelli 1, Laurenzano (L), Dzavoronok 0. N.E. Pace, Cavuto, Berger, Lisinac, Depalma. All. Lorenzetti.

CUCINE LUBE CIVITANOVA: De Cecco 1, Yant Herrera 11, Anzani 5, Nikolov 12, Bottolo 7, Chinenyeze 6, Gottardo 0, Balaso (L), D’Amico (L), Garcia Fernandez 1. N.E. Ambrose, Diamantini, Sottile. All. Blengini.

ARBITRI: Puecher, Florian.

NOTE – durata set: 29′, 24′, 27′; tot: 80′.

MVP: Matej Kaziyski (Itas Trentino)

Spettatori: 4.000

L’ ALBO D’ORO-

1946 Robur Ravenna

1947 Robur Ravenna

1948 Robur Ravenna

1949 Robur Ravenna

1950 Ferrovieri Parma

1951 Ferrovieri Parma

1952 Robur Ravenna

1953 Minelli Modena

1954 Minelli Modena

1955 Minelli Modena

1956 Crocetta Modena

1957 Avia Pervia Modena

1958 Ciam Villa D’Oro Modena

1959 Avia Pervia Modena

1960 Avia Pervia Modena

1961 Ciam Villa D’Oro Modena

1962 Interauto Avia Pervia Modena

1962/63 Avia Pervia Modena

1963/64 Ruini Firenze

1964/65 Ruini Firenze

1965/66 Virtus Bologna

1966/67 Virtus Bologna

1967/68 Ruini Firenze

1968/69 Pallavolo Parma

1969/70 Panini Modena

1970/71 Ruini Firenze

1971/72 Panini Modena

1972/73 Ruini Firenze

1973/74 Panini Modena

1974/75 Ariccia

1975/76 Panini Modena

1976/77 Federlazio Roma

1977/78 Paoletti Catania

1978/79 Klippan Torino

1979/80 Klippan Torino

1980/81 Robe di Kappa Torino

1981/82 Santal Parma

1982/83 Santal Parma

1983/84 Kappa Torino

1984/85 Mapier Bologna

1985/86 Panini Modena

1986/87 Panini Modena

1987/88 Panini Modena

1988/89 Panini Modena

1989/90 Maxicono Parma

1990/91 Il Messaggero Ravenna

1991/92 Maxicono Parma

1992/93 Maxicono Parma

1993/94 Sisley Treviso

1994/95 Daytona Las Modena

1995/96 Sisley Treviso

1996/97 Las Daytona Modena

1997/98 Sisley Treviso

1998/99 Sisley Treviso

1999/00 Piaggio Roma

2000/01 Sisley Treviso

2001/02 Daytona Modena

2002/03 Sisley Treviso

2003/04 Sisley Treviso

2004/05 Sisley Treviso

2005/06 Lube Banca Marche Macerata

2006/07 Sisley Treviso

2007/08 Itas Diatec Trentino

2008/09 Copra Nordmeccanica Piacenza

2009/10 Bre Banca Lannutti Cuneo

2010/11 Itas Diatec Trentino

2011/12 Lube Banca Marche Macerata

2012/13 Itas Diatec Trentino

2013/14 Cucine Lube Banca Marche Macerata

2014/15 Energy T.I. Diatec Trentino

2015/16 DHL Modena

2016/17 Cucine Lube Civitanova

2017/18 Sir Safety Conad Perugia

2018/19 Cucine Lube Civitanova

2019/20 NON ASSEGNATO

2020/21 Cucine Lube Civitanova

2021/22 Cucine Lube Civitanova

2022/23 Itas Trentino