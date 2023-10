Michieletto e Lavia a 'Stasera c'è Cattelan'

TRENTO-Reduci dalla sfortunata trasferta azzurra a Rio De Janeiro, che è costata all’Italia la qualificazione direttta per Parigi 2024, Alessandro Michieletto e Daniele Lavia, in attesa di iniziare il campionato di Superlega con l’Itas Trentino, formazione Campione d’Italia, sono stati ospiti della trasmissione “Stasera c’è Cattelan” andata in onda ieri su Rai 2. I due schiacciatori della nazionale si sono presentati con ironia, intrattenuti e intervistati in maniera simpatica dall’effervescente conduttore della trasmissione.

Fra gli ospiti della serata anche Kim Rossi Stuart, Andrea Delogu, Coez e Frah Quintale, a conferma della dimensione nazionale dell’appuntamento.