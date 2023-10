Modena e Verona vincono gli anticipi

LE DUE SFIDE-

VALSA GROUP MODENA – ALLIANZ MILANO-

Modena parte col sestetto composto da Bruno-Sapozhkov in diagonale principale, Juantorena-Rinaldi di banda, Stankovi?-Sanguinetti al centro con Federici libero. Milano deve fare a meno del suo alzatore titolare Porro e schiera Zonta-Dirli?, Kaziyski-Ishikawa martelli, Piano-Loser centrali con Catania libero.

Nel prepartita la tifoseria gialloblù ha ricevuto il premio Jimmy George, assegnato dalla Lega Pallavolo ai supporters più corretti – e a parità di punteggio ai più numerosi – della stagione 2022/2023. Al PalaPanini oggi era presente anche l’ex Presidente di Modena Volley Giovanni Vandelli, salutato al microfono dallo speaker prima dell’inizio del match.

C’è stato poi il momento per il doveroso ricordo di Leo Novi e Carlo Gobbi, storiche figure della pallavolo modenese e nazionale recentemente scomparse. Inizia il match e i gialloblù sono i primi a mettere qualche break tra sé e gli avversari, è 11-8 col grande attacco di Rinaldi. Modena prende il largo, l’ace di Sapozhkov segna il 17-12. La squadra di coach Petrella chiude un ottimo primo set col 25-19 che vale l’1-0. Nel secondo parziale partono meglio gli uomini di Piazza, 2-7. Milano non si ferma e amplia il vantaggio, 7-18, poi chiude 12-25 e trova il pareggio nel conto dei set. Il terzo parziale parte all’insegna dell’equilibrio, 6-6. Modena riesce a mettere la testa avanti con il diagonale vincente di Davyskiba, 12-10. Milano recupera lo svantaggio e passa, 20-21, poi non cala il ritmo e va 21-25. Nel quarto la formazione di Petrella va subito sopra, 8-5. Gli ospiti riagganciano Modena nel punteggio, 16-16. Milano non molla, ma sul 24-24 va al servizio Davyskiba che l’ace del 26-24 porta la gara al tie-break. Anche il set decisivo parte all’insegna dell’equilibrio, 5-5. Modena prende il largo sfruttando un grande Davyskiba, 12-7. I gialloblù centrano l’allungo finale, 15-12 e bolgia finale al PalaPanini.

I PROTAGONISTI-

Vlad Davyskiba (Valsa Modena)- « Non mi aspettavo davvero si essere l’MVP del match all’esordio. Ero preparato a giocare da opposto, e credo di aver fatto la mia parte. Non abbiamo giocato benissimo però abbiamo fatto un buon lavoro come gruppo. Sono molto contento di aver vinto la prima partita. Era molto importante partire bene per noi e per i nostri tifosi. E’ molto emozionante giocare in questo palazzetto, dove c’erano tantissimi tifosi. Oggi abbiamo sofferto la loro battuta flot, abbiamo subito troppi muri. Abbiamo comunque tenuto e siamo stati nella partita anche quando le cose non andavano per il verso giusto ».

Roberto Piazza (Allenatore Allianz Milano)- « Partiamo dalla prestazione di Nicola Zonta, il nostro palleggiatore che lo scorso anno giocava in A3, bisogna dargli il merito, è stato molto bravo. Nel primo set abbiamo fatto quattro imprecisioni molto gravi che potevamo pagare per tutta la partita, invece abbiamo ripreso a giocare e ci siamo trovati in vantaggio 2-1. Contro squadre come Modena poi, può essere decisiva anche una singola giocata. Davyskiba è riuscito a fare la differenza. Nel tie-break c’era un’invasione di Juantorena dalla seconda linea, che non è stata chiamata, ma comunque avrebbero avuto un’altra occasione. A noi devono rimanere in mente le cose buone fatte e la consapevolezza che dobbiamo continuare a lavorare ».

IL TABELLINO-

VALSA GROUP MODENA – ALLIANZ MILANO 3-2 (25-19, 12-25, 21-25, 26-24, 15-12)

VALSA GROUP MODENA: Mossa de Rezende, Sapozhkov 21, Juantorena 14, Rinaldi 11, Sanguinetti 8, Stankovic 7, Federici (L), Davyskiba 12, Boninfante, Brehme, Gollini. N.E. Pinali R., Sighinolfi, Pinali G. (L). All. Petrella

ALLIANZ MILANO: Zonta 2, Dirlic 6, Kaziyski 14, Ishikawa 19, Piano 15, Loser 9, Catania (L), Vitelli, Reggers 3, Mergarejo3. N.E.Porro, Innocenzi, Colombo (L). All. Piazza

ARBITRI: Lot, Curto.

Durata set: 24’, 22’, 32’, 34’, 20’ ; tot: 132’

MVP: Vlad Davyskiba (Valsa Group Modena)

Spettatori: 4200

GIOIELLA PRISMA TARANTO – RANA VERONA-

La Rana Verona inizia la sua stagione vincendo 1-3 (22-25, 22-25, 28-26, 16-25 ) il primo match di campionato al PalaMazzola, dimostrando più efficacia in attacco e in difesa, nonostante il tentativo della Gioiella Prisma di riaprire il match vincendo il 3 set ai vantaggi, ma ai pugliesi non basta; nel quarto parziale Verona scende in campo ancor più determinata e aggressiva e nulla possono i rossoblù nonostante i cambi di mister Mastrangelo per cercare di risollevare le sorti del match. Sul campo rossoblù buone le prove di Jendryk con 16 punti, Sala e Lanza con 14 e 13 punti.

Taranto comincia con la diagonale Trinidad-Sala, al centro Alletti-Jendrik, in posto 4 Lanza-Gutierrez, libero Rizzo.

Verona schiera in diagonale Spirito-Amin, Mosca – Grozdanov al centro, Mozic-Trutchev in 4, libero D’Amico.

Inizio in parità con colpi variegati da Mozic e Lanza, Alletti firma il 5-5. Amin firma il 6-8, poi Gutierrez con un pallonetto mette a terra l’8-9, Sala fa ace per l’aggancio 9-9. Jendryk tiene la parità con un primo tempo per l’ 11-11. Grozdanov risponde 11-12, poi allunga Mozic 12-14. Trutchev firma il 12-15 e costringe gi ionici al primo time out. Al rientro Sala mette a terra da posto 4 il punto numero 13, poi Lanza fa ace per il 14-15. Alletti mura Grozdanov per il 15.16. Jendryk mura ancora Grozdanov e aggancia 16-16. Amin in diagonale conquista il 17-18. Mozic allunga 18-21. Lanza viene murato 18-22. Russell entra al servizio su Jendryk, ma sbaglia. Lanza tiene viva la Gioiella con una diagonale del 20-23, poi Amin firma il 20-24. Un tocco veronese a rete decreta il 22-24, poi Gutierrez viene murato 22-25.

Nel secondo set comincia bene la Gioiella con un ace di Trinidad 3-1. Lanza in pipe firma il 5-4. Gutierrez fa mani out per il 6-5.De Haro mura Mozic per il 7-6. Lanza mura Amin per l’8-6. Mozic fa mani out e firma l’8-8. Verona sorpassa ma Lanza mette a terra il 9-9 e il 10-9. Ancora Lanza per l’11-10. Gutierrez 12-11. Amin tiene la parità 12-12. Sala viene murato, poi Grozdanov allunga 13-15. Lanza in pipe conquista il 14-15. Jendryk riaggancia 15-15. Gutierrez mura Dzavoronok per il sorpasso 16-15. Sala fa ace 17-15. Dzavoronok attacca out 18-15. Verona però riaggancia e sorpassa con tre muri su Gutierrez e Sala, 18-19. Taranto riaggancia 20-20. Sala sorpassa 22-21. Verona però ritorna il vantaggio e mura Lanza per il 22-24, chiude Mozic 22-25.

Nel 3 set l’inizio è in equilibrio e gli ospiti si portano avanti 5-6. Amin firma l’ace del 7-10. Jendryk tiene viva la Gioiella 8-10. Gargiulo rileva Alletti, Gutierrez tiene in piedi con una pipe 9-11. Gargiulo firma il 10-12. Sala recupera ancora per l’11-12.Ancora Gargiulo in primo tempo 12-13. Jendryk mura Grozdanov. Entra Russell che fa ace per il 15-16. Un altro muro di Jendryk decreta il 16-16. Mozic passa ancora per il 19-20, poi Russell, Dzavoronok firma il 20-22. Entra Raffaelli, ma Verona ha firmato il 20-23. Spirito fa invasione e permette il 23-24. Viene murato Mozic per il 24-24. Pallonetto di Jendryk ribalta il vantaggio 25-24. Mozic attacca out per il 28-26 e Taranto riapre il match.

Il quarto parziale però vede ancora Verona in vantaggio 4-9 con alcuni errori in attacco dei rossoblù. Verona schiera Cortesia. Verona allunga 5-11. Mozic firma il 6-12, Dzavoronok fa ace per il 6-13. Una serie di errori in attacco e Verona si porta 8-17. Il gap è ampio e nonostante qualche acuto di Sala, Gutierrez e Gargiulo, Verona chiude con un attacco di Mosca 16-25.

I PROTAGONISTI-

Vincenzo Mastrangelo (Allenatore Gioiella Prisma Taranto)- « La chiave del match è stata la loro determinazione nelle azioni lunghe dei set, loro sono stati più cinici, soprattutto nella correlazione muro-difesa, nel quarto set non abbiamo saputo soffrire e loro hanno battuto ancor meglio. Un rammarico importante per i primi due set perché con un po’ di lucidità in più nelle azioni lunghe avremmo potuto fare qualcosa di meglio ».

IL TABELLINO-

GIOIELLA PRISMA TARANTO- RANA VERONA 1-3 (22-25, 22-25, 28-26, 16-25 )

GIOIELLA PRISMA TARANTO: Gargiulo 5, Alletti 2, Angel 2, Lanza 13, Jendryk 16, Sala 14, Russell 4, Gutierrez 9, Raffaelli 2, Bonacchi ne Paglialunga Luzzi All. Mastrangelo

RANA VERONA: Cortesia 4, Dzavoronok 10, D’Amico L, Amin 22, Grozdanov 6, Spirito 2, Mosca 7, MOzic 16, Trutchev 6, All. Stoytchev

ARBITRI: Zavater, Canessa

Durata set: 29’; 33’; 37’; 22’; Tot:121’



MVP: Amin Esmaeilnezhad (Rana Verona)