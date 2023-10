Nella 1a giornata l'impresa la firma Monza

ROMA- Scoppiettante prima giornata di Superlega che, dopo aver fatto registrare le vittorie negli anticipi di Modena e Verona , negli altri quattro incontri ha regalato soprese e conferme. Da circoletto rosso la prestazione della Mint Monza che ha sbancato il campo di Civitanova infliggendo alla Cucine Lube un secco 3-0. Petto in fuori pieno d’orgoglio anche per Cisterna che strappa un set ai Campioni d’Italia di Trento . Sir Susa Vim Perugia e Gas Sales Bluenergy Piacenza dimostrano invece da subito di avere ambizioni importanti travolgendo fra le mura amiche la Farmitalia Catania e Padova.

TUTTE LE SFIDE-

CISTERNA VOLLEY – ITAS TRENTINO-

Il Cisterna Volley emoziona e lotta per cinque set portando a casa un punto dalla complicata partita inaugurale della Superlega contro i campioni d’Italia in carica di Trento. I pontini vanno sotto nel primo parziale (18-25) poi recuperano stravincendo il secondo set (25-15) per poi ripetersi anche nel terzo (28-26) lottando fino ai vantaggi. Avanti 2-1 il Cisterna non è riuscito a chiudere il match nel quarto spicchio di gara in cui Trento ha ritrovato la qualità in fase offensiva e Cisterna ha avuto una flessione (17-25), per poi cedere anche 8-15 al quinto set.

Coach Guillermo Falasca schiera il Cisterna Volley utilizzando il sestetto base a cui si era affidato durante tutto il precampionato con Saitta in palleggio opposto al francese Faure, martelli Jordi Ramon e Peric, al centro Mazzone e Nedeljkovic con Piccinelli libero.

Cisterna cede il primo parziale a Trento 18-25 in 25 minuti. I campioni d’Italia in carica partono forte premendo molto con il servizio (7-10) ma Cisterna prova a restare in partita e ricuce con un proficuo turno al servizio di Jordi Ramon che porta i pontini dal 14-20 al 17-22. Trento interrompe il break con Michieletto e trova l’allungo decisivo approfittando anche di una migliore percentuale in attacco (81% contro il 39% del Cisterna). I trentini chiudono il primo parziale con quattro ace e un solo errore, mentre Cisterna archivia il set con due ace e quattro errori.

Nel secondo set il Cisterna ruggisce e riapre subito la partita con il 25-15 che rimette il match in parità. Ma i pontini sono molto più presenti in campo e i sistemi di gioco sembrano quasi improvvisamente quelli visti nel precampionato: il servizio è molto più incisivo e anche a muro vengono toccati tantissimi palloni. Trento non riesce ad arginare Peric e Faure che fanno quasi paura trascinando Cisterna fino al 21-10, massimo vantaggio nel set (+11). Nel finale di set Cisterna concede qualcosa a Sbertoli e soci che si riavvicinano ricucendo lo svantaggio.

Cisterna mette la testa avanti e si prende il terzo set che si apre con due ace di Jordi Ramon su Michieletto e la sfida cresce ancora di livello (8-7). Cisterna sempre con il naso avanti e Trento sempre in scia (11-9, 14-13). La sfida continua a essere molto divertente ma Cisterna è ancora una volta molto presente, proprio come nel parziale precedente: sul 17-15 coach Fabio Soli chiama il time-out per Trento, si torna in campo e Cisterna continua a mantenere un margine di vantaggio (18-16). Trento però è sempre in partita e piazza un break di tre punti (18-19), così stavolta è Falasca a volerci parlare su. Il Cisterna si guadagna quattro set point, Trento li annulla, ma i pontini trascinati da Faure e Peric si prendono il vantaggio (2-1).

Trento Cisterna è lanciato e anche nel quarto set si fa apprezzare per intensità e precisione (specie con il servizio) mentre Trento è obbligato a vincere il set per riaprire la partita: Cisterna parte alla grande (6-2) poi i trentini si riavvicinano (10-10) e superano 11-14 la formazione pontina che risponde con la pipe di Jordi Ramon (12-14). Trento cresce (12-18, 13-21) e chiude il quarto spicchio di gara 17-25.

Il tie-break vede Cisterna sempre costretta a inseguire: Jordi Ramon pizzica la linea con l’ace dell’8-10 (il challenge richiesto da coach Falasca è decisivo poiché la palla era stata chiamata fuori), Trento cresce ancora (8-12) e chiude 8-15 tra gli applausi del pubblico che ha apprezzato lo sforzo del Cisterna.

I PROTAGONISTI-

Guillermo Falasca (Allenatore Cisterna)- «Forse potevamo vincere la partita ma loro sono molto forti, ci tengo a dire che noi in tanti momenti abbiamo sfiorato livelli molto alti di gioco ma loro sono più abituati di noi a giocare con questa intensità perché hanno giocatori molto importanti. Noi siamo stati bravi a restare sempre in partita fino alla fine».

Fabio Soli (Allenatore Itas Trentino)- «Bilancio positivo perché portare a casa una vittoria su un campo solitamente ostico come quello di Cisterna è per noi una cosa positiva, conoscevano le loro velocità in battuta e questo ci ha creato problemi. Siamo riusciti a uscire da queste difficoltà con il contributo di tutti i ragazzi e questo è molto importante per noi».

IL TABELLINO-

CISTERNA VOLLEY – ITAS TRENTINO 2-3 (18-25, 25-15, 28-26, 17-25, 8-15)

CISTERNA VOLLEY: Saitta 0, Ramon 21, Mazzone 6, Faure 22, Peric 19, Nedeljkovic 5, De Santis (L), Piccinelli (L), Czerwinski 0, Bayram 0. N.E. Finauri, Rossi. All. Falasca.

ITAS TRENTINO: Sbertoli 2, Lavia 18, Kozamernik 9, Rychlicki 16, Michieletto 21, Podrascanin 4, Nelli 6, D’Heer 0, Pace (L), Magalini 1, Laurenzano (L), Acquarone 0. N.E. Cavuto, Berger. All. Soli.

ARBITRI: Simbari, Carcione.

Durata set: 25′, 25′, 36′, 25′, 21′; tot: 132′.

MVP: Daniele Lavia (Itas Trentino)

Spettatori:2.196

CUCINE LUBE CIVITANOVA – MINT VERO VOLLEY MONZA-

Inizia nel migliore dei modi il cammino dellaMINT Vero Volley Monza nel campionato di SuperLega Credem Banca 2023/2024: al suo esordio nella nuova stagione, la squadra di Massimo Eccheli brilla a Civitanova Marche, superando con un netto 0-3 (23-25, 21-25, 22-25) i vice-Campioni d’Italia della Cucine Lube Civitanova.

È stata un’ottima prova corale da parte della formazione monzese, al completo solo da una settimana. Coach Eccheli per la prima partita della stagione parte con Kreling-Szwarc per la diagonale palleggiatore-opposto, i due centrali Galassi e Di Martino, la coppia Maar-Takahashi come schiacciatori e Gaggini libero.

Inizia subito forte la MINT che mette a segno con Di Martino, dopo il servizio di Takahashi, il primo punto della gara. L’inizio del match è molto equilibrato con Monza che, grazie ad una serie di muri vincenti e a un ace di Maar (alla fine saranno 5 complessivi sia per lui che per Takahashi), si porta per prima a +2: 7-9. Civitanova reagisce e ritrova la parità (12-12), ma la formazione di Eccheli allunga ancora una volta: 12-16. I padroni di casa si riavvicinano a -1 (20-21) ma è Monza la prima ad arrivare al set point con una pipe di Maar. L’ace di Kreling mette la firma sul 23-25.

La Cucine Lube accelera in apertura del secondo parziale (8-5) ma Vero Volley ritrova prima la parità e, poi, un nuovo doppio vantaggio: 8-10. Le due squadre proseguono punto a punto fino a un doppio attacco di Szwarc che segna un altro “strappo” per Monza (18-20). Due ace di Takahashi mettono pressione alla ricezione di Civitanova e permettono alla squadra monzese di allungare a +4: 19-23. Eccheli chiama un time-out sul 21-24 e la MINT chiude il set su un errore dei locali.

Nella terza frazione la formazione di casa arriva ancora per prima a quota 8 (a 5), ma un altro doppio ace di Takahashi riporta Monza prima in parità e, poi, al sorpasso: 14-15. La MINT schiaccia l’acceleratore con decisione (14-16) e sale fino a 16-20. Sul finale Civitanova reagisce e recupera fino al 19-20, ma è Szwarc (MVP della gara) a mettere l’ultimo sigillo sul match: 22-25 e 0-3, per una grande “prima” della MINT Vero Volley Monza.

I PROTAGONISTI-

Fernando Kreling (MINT Vero Volley Monza)- « È solo una settimana che ci alleniamo con la squadra al completo e sicuramente dobbiamo ancora conoscerci meglio, ma siamo venuti a Civitanova con l’obiettivo di giocare la miglior partita possibile e di pensare solo successivamente al risultato. Sono molto contento di come è andata: la Lube è una squadra forte e vincere in trasferta 3-0 è stato molto importante. Quello che mi è piaciuto di più del match è stata l’unione tra di noi ».

Gianlorenzo Blengini (Allenatore Cucine Lube Civitanova)- « Per vincere questa gara avremmo dovuto fare meglio molte cose. Ci siamo andati vicino nel primo e nel terzo set, però non basta per il livello che chiede questo campionato. Molte squadre si sono avvicinate alle migliori e Monza è una di queste. Sappiamo che c’è tanto da fare, al di là del risultato. Non puoi pensare di vincere una partita di questo tipo quando fai così tanta fatica su alcuni fondamentali. Gli esordienti hanno dimostrato carattere? Se sono qui è perché crediamo in loro. Hanno un ruolo ben preciso e possono dire la loro anche in partita, non sono in allenamento! ».

IL TABELLINO-

CUCINE LUBE CIVITANOVA – MINT VERO VOLLEY MONZA 0-3 (23-25, 21-25, 22-25)

CUCINE LUBE CIVITANOVA: De Cecco 1, Zaytsev 6, Chinenyeze 7, Lagumdzija 6, Nikolov 13, Diamantini 6, Bisotto (L), Thelle 1, Motzo 2, Balaso (L), Bottolo 1, Larizza 0, Yant Herrera 2. N.E. Anzani. All. Blengini.

MINT VERO VOLLEY MONZA: Takahashi 15, Di Martino 3, Szwarc 17, Maar 15, Galassi 8, Kreling 1, Morazzini (L), Visic 0, Loeppky 0, Beretta 0, Gaggini (L). N.E. Comparoni, Lawani. All. Eccheli.

ARBITRI: Zanussi, Brancati, Merli.

Durata set: 28′, 28′, 36′; tot: 92′.

MVP: Arthur Szwarc (MINT Vero Volley Monza)

Spettatori: 1.947

GAS SALES BLUENERGY PIACENZA – PALLAVOLO PADOVA-

Inizia con la marcia giusta il viaggio in campionato della Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza che al PalabancaSport batte la Pallavolo Padova per 3-0 (25-21, 25-19, 25-16) nella prima giornata di Superlega Credem Banca. Il sestetto di coach Andrea Anastasi ha saputo distendersi nell’arco dei tre parziali, capitalizzando al meglio sia i colpi dei propri interpreti che gli errori degli avversari.

Capitan Brizard ha distribuito in maniera equilibrata il gioco sui suoi compagni, che a turno si sono ritagliati il proprio momento “on fine” in attacco (52% complessivo), mentre Padova ha pagato una serie di errori nelle fasi cruciali dei set (27 offensivi e 16 battute sbagliate) che hanno ulteriormente dato strada ai biancorossi.

Anche la seconda linea di Piacenza ha tenuto bene (62% complessiva, Lucarelli 71%), così come il servizio (8 ace a 5) ed il muro (5-3) hanno dato un buon contributo per la vittoria finale, che non è mai stata in discussione per i padroni di casa.

Da martedì Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza inizierà a pensare alla difficile trasferta contro la Allianz Milano, reduce dalla sconfitta al tie-break in casa della Valsa Group Modena.

Scelte obbligate sia per Piacenza che per Padova per i rispettivi sestetti. I padroni di casa devono fare a meno di Leal e Caneschi, così coach Anastasi schiera Recine con Lucarelli in posto 4, Ricci con Simon al centro, mentre capitan Brizard e Romano formano la diagonale palleggiatore-opposto, con Scanferla libero. Mister Cuttini invece manda in campo Falaschi in regia, Gabi Garcia opposto, Gardini-Cardenas schiacciatori, Plak-Truocchio centrali e Zenger libero.

L’avvio del match è subito a favore della Gas Sales Bluenergy che apre il primo solco sul 10-6 costringendo Padova al time-out. Brizard e compagni vanno sul +6 (19-13) salvo rallentare verso il traguardo del primo set. Gli ospiti dimezzano lo svantaggio fino al 23-20 ma Piacenza inverte il trend e chiude sul 25-21 con un muro di Simon.

Il secondo parziale vive sulla falsariga del primo, anche se Padova resta maggiormente agganciata agli avversari fino al 15-14. Da quel momento in avanti è un efficace turno al servizio di Simon (tre aces) che crea il break decisivo (20-15). Piacenza allunga il vantaggio di una lunghezza fino al 25-19 decretato da un errore di Cardenas.

Il terzo set è un assolo biancorosso. Padova regge fino al 4-4 poi in un amen si ritrova sotto di cinque lunghezze (10-5). Romanò, opaco nei primi due parziali, trova la verve giusta ed assieme a Lucarelli e Simon (i più positivi e continui della serata) porta Piacenza sul 20-10. La Gas Sales Bluenergy inserisce il pilota automatico e chiude 25-16 (errore di Garcia) per il 3-0 finale.

I PROTAGONISTI-

Andrea Anastasi (Allenatore Gas Sales Bluenergy Piacenza)- « Siamo stati molto concentrati, quando hai rispetto per l’avversario prepari la gara nel migliore dei modi. Non sapevo cosa aspettarmi ma alla fine, a parte nel secondo set, abbiamo avuto il controllo e questo è positivo. Possiamo migliorare qualche dettaglio durante il gioco e l’unico modo è allenarsi e giocare insieme. Dobbiamo oliare i meccanismi anche perché non ci conosciamo, non abbiamo molto tempo ma dobbiamo fare questa strada insieme. Avevamo 3 giocatori borderline che comunque si sono riscaldati, da martedì spero che saremo tutti operativi. Mi auguro che possa essere una pedina fondamentale per questa squadra ma abbiamo bisogno di tutti perché quest’anno giocheremo in continuazione ».

Jacopo Cuttini (Allenatore Pallavolo Padova)- « Sapevamo fin dall’inizio che questa partita con Piacenza sarebbe stata complicata. Siamo consapevoli che la SuperLega è un campionato complesso e difficile, però mi è piaciuto l’approccio in questa partita di ciascun giocatore. Ho chiesto loro di non avere timori, di essere spavaldi e inizialmente lo siamo stati fin troppo. All’inizio abbiamo fatto diversi errori al servizio, ma comunque abbiamo provato a mettere in difficoltà l’avversario. Sono particolarmente soddisfatto dell’andamento dell’attacco, soprattutto nei primi due set, poi nel terzo set siamo calati, per questa ragione dobbiamo lavorare su alcune situazioni in vista delle prossime partite ».

IL TABELLINO-

GAS SALES BLUENERGY PIACENZA – PALLAVOLO PADOVA 3-0 (25-21, 25-19, 25-16)

GAS SALES BLUENERGY PIACENZA: Brizard 3, Santos De Souza 9, Ricci 6, Romanò 12, Recine 8, Simon 10, Hoffer (L), Scanferla (L), Andringa 0. N.E. Gironi, Alonso, Leal, Caneschi, Dias. All. Anastasi.

PALLAVOLO PADOVA: Falaschi 0, Gardini 13, Plak 5, Garcia Fernandez 11, Cardenas Morales 9, Truocchio 2, Taniguchi (L), Zoppellari 0, Guzzo 0, Zenger (L), Desmet 1, Porro 0, Crosato 1. N.E. Fusaro. All. Cuttini.

ARBITRI: Pozzato, Boris.

Durata set: 26′, 29′, 25′; tot: 80′.

MVP: Antoine Brizard (Gas Sales Bluenergy Piacenza)

Spettatori: 2.179

SIR SUSA VIM PERUGIA – FARMITALIA CATANIA-

Esordio vincente in Superlega per la Sir Susa Vim Perugia, che supera in tre set la Farmitalia Catania nella prima giornata di campionato. Esordio vincente anche per Angelo Lorenzetti alla prima ufficiale sulla panchina bianconera nel nuovo PalaBarton vestito a festa per salutare i propri beniamini. Una Perugia ancora in rodaggio dal punto di vista dei sincronismi in campo, ma capace di giocare un match solido in seconda linea (60% di ricezione positiva), concreto ed efficace in attacco dove i padroni di casa chiudono con il 60% di squadra. La Farmitalia Catania, al suo esordio assoluto in Superlega, ci prova, specialmente nel terzo set. A condannare gli etnei una giornata non positiva al servizio (0 ace, 17 errori diretti) e un attacco non sempre incisivo (39% di squadra). Tre in doppia cifra per Perugia: Herrara (11 punti), Solè (10 palloni vincenti) e l’Mvp Flavio (10 punti con il 100% in primo tempo e 3 muri). Nella metà campo siciliana 12 per Randazzo, 9 per Buchegger.

I PROTAGONISTI-

Wilfredo Leon (Sir Susa Vim Perugia)- « Considerando il poco tempo avuto a disposizione per allenarci tutti insieme, credo che abbiamo giocato una partita tutto sommato buona portando a casa un buon risultato. Abbiamo naturalmente bisogno di lavorare e di crescere, oggi era importante vincere. Grazie a tutti gli spettatori presenti, è stato bello debuttare di fronte a un bel pubblico ».

Cezar Douglas Silva (Allenatore Farmitalia Catania)- « Abbiamo giocato contro Perugia consapevoli che avremmo incontrato una squadra dalle altissime potenzialità. Nel terzo set abbiamo visto quel gioco su cui dobbiamo puntare e che dobbiamo continuare a consolidare. Abbiamo ancora tante partite davanti e da martedì torneremo ad allenarci per migliorare quei meccanismi che ci permetteranno di dare sempre qualcosa in più ».

IL TABELLINO-

SIR SUSA VIM PERUGIA – FARMITALIA CATANIA 3-0 (25-15, 25-18, 25-22)

SIR SUSA VIM PERUGIA: Giannelli 5, Semeniuk 8, Resende Gualberto 10, Herrera Jaime 11, Leon Venero 4, Solé 10, Toscani (L), Held 3, Ben Tara 0, Colaci (L), Plotnytskyi 3. N.E. Candellaro, Russo, Ropret. All. Lorenzetti.

FARMITALIA CATANIA: Orduna 0, Manavinezhad 1, Tondo 2, Buchegger 9, Randazzo 12, Masulovic 5, Pierri (L), Basic 3, Cavaccini (L), Bossi 0. N.E. Frumuselu, Baldi, Santambrogio. All. Douglas.

ARBITRI: Giardini, Cerra.

Durata set: 22′, 28′, 30′; tot: 80′.

MVP: Flavio Resende Gualberto (Perugia)

Spettatori: 2. 891

I RISULTATI-

Sir Susa Vim Perugia-Farmitalia Catania 3-0 (25-15, 25-18, 25-22);

Valsa Group Modena-Allianz Milano 3-2 (25-19, 12-25, 21-25, 26-24, 15-12);

Cucine Lube Civitanova-Mint Vero Volley Monza 0-3 (23-25, 21-25, 22-25);

Gas Sales Bluenergy Piacenza-Pallavolo Padova 3-0 (25-21, 25-19, 25-16);

Cisterna Volley-Itas Trentino 2-3 (18-25, 25-15, 28-26, 17-25, 8-15);

Gioiella Prisma Taranto-Rana Verona 1-3 (22-25, 22-25, 28-26, 16-25)

LA CLASSIFICA-

Sir Susa Vim Perugia 3, Gas Sales Bluenergy Piacenza 3, Mint Vero Volley Monza 3, Rana Verona 3, Itas Trentino 2, Valsa Group Modena 2, Allianz Milano 1, Cisterna Volley 1, Gioiella Prisma Taranto 0, Cucine Lube Civitanova 0, Pallavolo Padova 0, Farmitalia Catania 0.

IL PROSSIMO TURNO-29/10/2023 Ore: 18.00-

Itas Trentino-Gioiella Prisma Taranto Si gioca il 28/10/2023 Ore20.30;

Rana Verona-Valsa Group Modena Si gioca il 28/10/2023 Ore 18.00;

Mint Vero Volley Monza-Sir Susa Vim Perugia Ore 19.30;

Allianz Milano-Gas Sales Bluenergy Piacenza Ore 16.30;

Pallavolo Padova-Cucine Lube Civitanova Ore 15:00;

Farmitalia Catania-Cisterna Volley Ore 21.00