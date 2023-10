Verona-Modena,Trento-Taranto che anticipi !

Prima di ogni gara del weekend di Serie A e di tutti gli altri campionati di pallavolo, sarà osservato un minuto di silenzio per ricordare Giuseppe Brusi, storico dirigente e vero e proprio simbolo della pallavolo, scomparso mercoledì all’età di ottant’anni.

RANA VERONA - VALSA GROUP MODENA-

Forte del successo corsaro a Taranto, la Rana Verona vuole fornire una prova di forza anche sabato alle 18.00 nel debutto stagionale sul proprio campo. L’obiettivo è evitare cali di tensione come quello che ha allungato la partita in Puglia. Sul fronte opposto c’è un team attrezzato come la Valsa Group Modena, che all’esordio ha preso le misure alla distanza sul taraflex del PalaPanini con Milano ribaltando la sfida al tie break con l’esperienza dei suoi interpreti. La storia dei precedenti è favorevole agli emiliani (35 vittorie a 8). Modena schiera Maksim Sapozhkov, nel 2022/23 in forza agli scaligeri. Verona vanta in panchina coach Radostin Stoytchev e il suo secondo Dario Simoni, nel 2017/18 entrambi nello staff emiliano. Leandro Mosca è a 10 punti dai 500 in Regular Season, Rok Mozic a 9 dai 1000 in Italia.



PRECEDENTI: 43 (35 successi Valsa Group Modena, 8 successi Rana Verona)

EX: Maksim Sapozhkov a Verona nel 2022/23 - Allenatori: Dario Simoni a Modena nel 2017/18; Radostin Stoytchev a Modena nel 2017/18

A CACCIA DI RECORD:

In carriera Regular Season: Osmany Juantorena - 3 battute vincenti ai 400 (Valsa Group Modena); Leandro Mosca - 3 punti ai 500 (Rana Verona); Tommaso Rinaldi - 34 punti ai 500 (Valsa Group Modena).

In carriera tutte le competizioni: Mattia Boninfante - 1 battute vincenti ai 100 (Valsa Group Modena); Giulio Pinali - 1 punti ai 900 (Valsa Group Modena); Nicholas Sighinolfi - 2 muri vincenti ai 300 (Valsa Group Modena); Tommaso Rinaldi - 3 attacchi vincenti ai 600 (Valsa Group Modena); Roberto Pinali - 35 punti ai 1300 (Valsa Group Modena); Rok Mozic - 5 muri vincenti ai 100 (Rana Verona); Osmany Juantorena - 7 punti ai 4800 (Valsa Group Modena).



Radostin Stoytchev (Allenatore Rana Verona) « Con la partita di domani alziamo il livello, con tutto il rispetto per Taranto che ha un roster interessante ma era ancora indietro nella preparazione. Modena è una squadra esperta e quest'anno ha aggiunto giocatori importanti come Juantorena, che porta qualità ed esperienza, Davyskiba, molto forte in attacco, e Sapozhkov, che conosciamo bene e di sicuro come potenza e altezza cambia gli equilibri. Affrontiamo un avversario più bilanciato rispetto all'anno scorso. A noi ci aspetta una gara complicata, come del resto lo sono tutte in SuperLega. Dovremo fare del nostro meglio ».

Maksim Sapozhkov (Valsa Group Modena)- « Sono molto contento per la vittoria conquistata all'esordio contro Milano e per i tifosi che ci hanno spinto dall'inizio alla fine. Il gruppo e lo staff mi hanno accolto benissimo, voglio continuare così e migliorare giorno dopo giorno. Verona? È una squadra non ancora al completo, ma siamo pronti per affrontare questo avversario e vedremo come andrà ».



ITAS TRENTINO - GIOIELLA PRISMA TARANTO-

Sabato alle 20.30 l’Itas Trentino di Fabio Soli, reduce dalla maratona vittoriosa a Cisterna, gioca la sua prima partita ufficiale tra le mura amiche da allenatore dei campioni d’Italia. La capacità di reagire alle difficoltà in ricezione contro una squadra di ottimi battitori ha dato una grande spinta ai dolomitici, che nell’anticipo della seconda giornata inseguiranno la posta piena con la Gioiella Prisma Taranto, caduta in casa per 3-1 contro Verona nel primo match di stagione. Gli uomini di Vincenzo Mastrangelo hanno dato battaglia disunendosi solo nel quarto e decisivo parziale. La trasferta sulla carta è estremamente complicata, ma il team pugliese darà il massimo. I precedenti pendono per i gialloblù trentini con 11 vittorie a 7. Uno per parte gli ex: Gabriele Laurenzano e Filippo Lanza, quest’ultimo con sette stagioni da gialloblù alle spalle. Kamil Rychlicki è a 37 punti dai 1500 in Regular Season, sul fronte opposto Aimone Alletti è a 11 punti dai 2500 in carriera e a caccia del muro n. 600.



PRECEDENTI: 18 (7 successi Gioiella Prisma Taranto, 11 successi Itas Trentino)

EX: Gabriele Laurenzano a Taranto nel 2021/22; Filippo Lanza a Trento nel 2011/12, 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18

A CACCIA DI RECORD:

In carriera Regular Season: Kamil Rychlicki - 21 punti ai 1500, 2 battute vincenti ai 100 (Itas Trentino); Marko Podrascanin - 23 punti ai 3000, 5 muri vincenti ai 800 (Itas Trentino); Aimone Alletti - 3 muri vincenti ai 500 (Gioiella Prisma Taranto); Oreste Cavuto - 4 punti ai 1000 (Itas Trentino).

In carriera tutte le competizioni: Oreste Cavuto - 1 muri vincenti ai 100 (Itas Trentino); Giacomo Raffaelli - 11 attacchi vincenti ai 700 (Gioiella Prisma Taranto); Josè Miguel Gutierrez - 12 attacchi vincenti ai 100 (Gioiella Prisma Taranto); Gabriele Nelli - 13 attacchi vincenti ai 1000, 4 muri vincenti ai 100 (Itas Trentino); Giulio Magalini - 22 punti ai 500 (Itas Trentino); Giovanni Maria Gargiulo - 23 punti ai 800 (Gioiella Prisma Taranto); Daniele Lavia - 28 punti ai 2100 (Itas Trentino); Alessandro Michieletto - 29 attacchi vincenti ai 1300 (Itas Trentino); Hampus Ekstrand - 31 punti ai 100 (Gioiella Prisma Taranto); Filippo Lanza - 6 attacchi vincenti ai 2800 (Gioiella Prisma Taranto); Aimone Alletti - 9 punti ai 2500, 9 attacchi vincenti ai 1700 (Gioiella Prisma Taranto).



Domenico Pace (Itas Trentino)- « È la nostra prima partita casalinga stagionale e non vediamo l'ora di giocarla per ricevere di nuovo l'abbraccio dei tifosi dopo la notte che, lo scorso 17 maggio, ci ha regalato lo Scudetto. Sappiamo perfettamente il valore di Taranto e quindi ci aspettiamo una partita difficile, tirata; vogliamo vincere per iniziare subito col sorriso la stagione di fronte al nostro pubblico ».



Angel Trinidad De Haro (Gioiella Prisma Taranto)- « Sabato sera sarà una partita importante per continuare ancora nella nostra evoluzione di squadra. Dopo la partita contro Verona in cui abbiamo visto che la squadra ha grande potenziale, ogni giorno ci serve per sistemare tutti i dettagli. Il clima è buono e stiamo lavorando forte per migliorare allenamento dopo allenamento ».



PALLAVOLO PADOVA - CUCINE LUBE CIVITANOVA-

Ad aprire le danze, alle 15.00 di domenica, è la sfida della Kioene Arena tra due squadre che devono riscattarsi dopo una partenza con il freno a mano tirato. I padroni di casa della Pallavolo Padova, spregiudicati e combattivi ma troppo fallosi, hanno lasciato i tre punti al debutto nella tana di Piacenza, e vogliono sfruttare la gara interna per un primo squillo. Dall’altra parte della rete ce la Cucine Lube Civitanova, reduce dalla doccia fredda imposta in tre set sul taraflex dell’Eurosuole Forum da Monza al termine di un match combattuto nei singoli parziali, ma con i marchigiani troppo contratti e meno efficaci rispetto alle uscite che hanno chiuso la preseason. Cucinieri nettamente avanti nei precedenti. Ben cinque gli ex, tra cui Mattia Bottolo, 3 punti ai 1000 in carriera e un attacco vincente agli 800. A caccia di record in carriera anche Ivan Zaytsev (14 punti ai 5500).



PRECEDENTI: 53 (46 successi Cucine Lube Civitanova, 7 successi Pallavolo Padova)

EX: Marco Falaschi a Lube nel 2020/21; Gabi Garcia Fernandez a Lube nel 2021/22, 2022/23; Fabio Balaso a Padova nel 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18; Mattia Bottolo a Padova nel 2019/20, 2020/21, 2021/22; Enrico Diamantini a Padova nel 2015/16

A CACCIA DI RECORD:

In carriera Regular Season: Luca Porro - 11 attacchi vincenti ai 500 (Pallavolo Padova).

In carriera tutte le competizioni: Andrea Truocchio - 14 attacchi vincenti ai 400 (Pallavolo Padova); Simone Anzani - 15 attacchi vincenti ai 1600 (Cucine Lube Civitanova); Mattia Bottolo - 2 punti ai 1000 (Cucine Lube Civitanova); Francesco Fusaro - 20 punti ai 100 (Pallavolo Padova); Davide Gardini - 23 punti ai 800 (Pallavolo Padova); Mathijs Desmet - 25 attacchi vincenti ai 200 (Pallavolo Padova); Marlon Yant Herrera - 31 punti ai 800 (Cucine Lube Civitanova); Gabi Garcia Fernandez - 6 punti ai 400 (Pallavolo Padova); Marco Falaschi - 6 punti ai 600 (Pallavolo Padova); Ivan Zaytsev - 8 punti ai 5500 (Cucine Lube Civitanova); Aleksandar Nikolov - 9 punti ai 500 (Cucine Lube Civitanova).



Marco Falaschi (Pallavolo Padova)- « Il match di domenica con Cucine Lube Civitanova rappresenta una sfida complessa, del resto la SuperLega è uno dei campionati più competitivi al mondo. Siamo ancora agli inizi di un percorso di crescita, e auspico che questo processo si concretizzi verso risultati positivi. Civitanova è una squadra di grande rilevanza, destinata a contendersi lo Scudetto, e sicuramente cercherà di riscattarsi dalla recente sconfitta subita in casa contro Monza. Spero che domenica la Kioene Arena sia gremita di tifosi e che possiamo regalare loro, nel corso di questo campionato, delle soddisfazioni ».



Fabio Balaso (Cucine Lube Civitanova)- « Tornare a Padova è sempre emozionante perché da lì è partita la mia avventura, domenica rivedrò familiari, amici ed ex compagni. In partita ci sarà molto agonismo perché entrambe le squadre devono riscattare un esordio negativo. Vengo da un’estate densa d’impegni con la Nazionale e forse sto pagando lo scotto, ma penso sia fisiologico e non cerco alibi. I momenti di stanchezza ci sono, numerosi atleti hanno speso energie in questi mesi. Dobbiamo trovare la continuità anche con la forza mentale in fasi come questa ».



ALLIANZ MILANO - GAS SALES BLUENERGY PIACENZA-

Reduce dall’esordio al PalaPanini fruttato 1 solo punto più per la bravura dei padroni di casa ce per demeriti dei meneghini, l’Allianz Milano punta sulla prima all’Allianz Cloud e si ritrova di fronte la seconda rivale emiliana in pochi giorni. Alle 16.30 di domenica, con diretta Rai Sport, la Gas Sales Bluenergy Piacenza arriva per bissare la prova di forza centrata nel 1° turno con Padova al culmine di un successo lampo in 80 minuti. Entrambe le squadre hanno iniziato il torneo con qualche defezione: con Paolo Porro infortunato, il tecnico Roberto Piazza ha elogiato pubblicamente Nicola Zonta per la sua prova, mentre sul fronte piacentino Recine e Ricci hanno sostituito con efficacia Leal e Caneschi. Il Club lombardo ha battuto Piacenza 3 volte in 12 sfide dirette. Quattro ex in campo. I meneghini attendono il punto n. 1000 di Marco Vitelli in carriera e i 3 punti che separano Matteo Piano dal traguardo dei 1000 in Regular Season. Tra gli ospiti Robertlandy Simon è a 12 punti dai 2500 in Italia.



PRECEDENTI: 12 (3 successi Allianz Milano, 9 successi Gas Sales Bluenergy Piacenza)

EX: Damiano Catania a Piacenza nel 2021/22; Fabrizio Gironi a Milano nel 2018/19, 2019/20; Nicolò Hoffer a Milano nel 2018/19, 2019/20; Yuri Romanò a Milano nel 2021/22

A CACCIA DI RECORD:

In carriera Regular Season: Marco Vitelli - 1 attacchi vincenti ai 500 (Allianz Milano); Matteo Piano - 3 attacchi vincenti ai 1000, 3 battute vincenti ai 100 (Allianz Milano); Yuri Romanò - 4 muri vincenti ai 100 (Gas Sales Bluenergy Piacenza).

In carriera tutte le competizioni: Marco Vitelli - 1 punti ai 1000 (Allianz Milano); Yoandy Leal - 1 punti ai 2200 (Gas Sales Bluenergy Piacenza); Roamy Alonso - 11 punti ai 100 (Gas Sales Bluenergy Piacenza); Robertlandy Simon - 12 punti ai 2500, 2 attacchi vincenti ai 1600 (Gas Sales Bluenergy Piacenza); Andrea Innocenzi - 12 punti ai 400 (Allianz Milano); Francesco Recine - 17 attacchi vincenti ai 1400 (Gas Sales Bluenergy Piacenza); Petar Dirlic - 2 muri vincenti ai 100 (Allianz Milano); Fabrizio Gironi - 2 punti ai 600, 23 attacchi vincenti ai 500 (Gas Sales Bluenergy Piacenza); Fabio Ricci - 21 punti ai 1100, 2 muri vincenti ai 300 (Gas Sales Bluenergy Piacenza); Yuri Romanò - 27 attacchi vincenti ai 2100 (Gas Sales Bluenergy Piacenza); Nicola Zonta - 8 punti ai 200 (Allianz Milano); Agustin Loser - 9 punti ai 300, 7 attacchi vincenti ai 200 (Allianz Milano).



Nicola Zonta (Allianz Milano)- « La Gas Sales Bluenergy Piacenza è una delle maggiori candidate a vincere il campionato, sono una squadra molto forte. È vero che abbiamo giocato due volte nella preseason con loro, e una volta abbiamo vinto, ma, nel sestetto, Anastasi non aveva tre giocatori del calibro di Romanò, Lucarelli e Scanferla. Cambierà completamente il loro modo di giocare. Noi dovremo approcciare bene la partita ed essere subito aggressivi. Per me sarà egualmente emozionante poter scendere in campo per la prima volta all’Allianz Cloud ».



Yuri Romanò (Gas Sales Bluenergy Piacenza)- « Con Milano sappiamo che sarà una partita difficile perché è una squadra cambiata poco dallo scorso anno e anzi ha inserito Kaziyski, un giocatore molto importante e che può da solo cambiare l’esito di una partita. Milano gioca bene, ha dimostrato anche nella prima giornata di campionato di essere sul pezzo portando via due set a Modena e rischiando di vincere la partita. Noi dobbiamo essere pronti alla battaglia, dobbiamo essere pronti a lunghi scambi perché affrontiamo una squadra che difende tanto e bene. Per il resto abbiamo lavorato tanto in questo periodo, stiamo ritrovando i giusti meccanismi perché, se è vero che ci conosciamo già dallo scorso anno è anche vero che tutti insieme lavoriamo da poco. Quella con Milano è una partita che deve fare parte del nostro percorso di crescita e quindi penseremo tanto al nostro campo cercando di fare bene le nostre cose. Dobbiamo essere pronti a giocare una partita lunga ».



MINT VERO VOLLEY MONZA - SIR SUSA VIM PERUGIA-

Nella lista dei big match è d’obbligo trascrivere la sfida delle 19.30 di domenica tra il collettivo brianzolo di Massimo Eccheli, che ha messo a segno il colpo più importante della prima giornata, e i Block Devils di Angelo Lorenzetti, allenatore campione d’Italia che al debutto sulla panchina umbra ha fatto subito centro. L’impianto monzese, recentemente ribattezzato OpiquadArena, ospita il faccia a faccia tra i beniamini di casa della Mint Vero Volley Monza, osannati in Brianza dopo il blitz da 3 punti a Civitanova, e il collettivo della Sir Susa Vim Perugia, alla prima trasferta dopo aver piegato in tre set la neopromossa Catania al PalaBarton. I precedenti indicano una supremazia della Sir, che ha sconfitto il consorzio Vero Volley 23 volte su 30 incroci. In campo da ex Thomas Beretta e Gianluca Galassi (10 attacchi vincenti ai 1000 in carriera), che vantano trascorsi in bianconero, e Oleh Plotnytskyi, con alle spalle un biennio a Monza. Tra gli ospiti Simone Giannelli è a 5 punti dai 1000 in carriera.



PRECEDENTI: 30 (7 successi Mint Vero Volley Monza, 23 successi Sir Susa Vim Perugia)

EX: Thomas Beretta a Perugia nel 2014/15; Gianluca Galassi a Perugia nel 2018/19; Oleh Plotnytskyi a Monza nel 2017/18, 2018/19

A CACCIA DI RECORD:

In carriera Regular Season: Wilfredo Leon Venero - 4 battute vincenti ai 300 (Sir Susa Vim Perugia); Arthur Szwarc - 8 attacchi vincenti ai 500 (Mint Vero Volley Monza).

In carriera tutte le competizioni: Gianluca Galassi - 10 attacchi vincenti ai 1000 (Mint Vero Volley Monza); Wilfredo Leon Venero - 12 attacchi vincenti ai 2300 (Sir Susa Vim Perugia); Eric Loeppky - 12 punti ai 900, 24 attacchi vincenti ai 800 (Mint Vero Volley Monza); Oleh Plotnytskyi - 14 punti ai 1500 (Sir Susa Vim Perugia); Tim Held - 3 battute vincenti ai 200 (Sir Susa Vim Perugia); Jesus Herrera Jaime - 35 punti ai 300 (Sir Susa Vim Perugia); Gabriele Di Martino - 4 punti ai 1100 (Mint Vero Volley Monza); Simone Giannelli - 5 punti ai 1000 (Sir Susa Vim Perugia); Francesco Comparoni - 6 attacchi vincenti ai 200 (Mint Vero Volley Monza).



Massimo Eccheli (Allenatore Mint Vero Volley Monza): « Abbiamo fatto una bellissima gara contro Civitanova, di cui siamo molto contenti e speriamo ci dia gas per fare un'altra buona partita. Non ci sono partite facili né difficili sulla carta, perché penso la SuperLega sia un campionato molto livellato. Soprattutto in questa fase della stagione, dove le grandi squadre ancora faticano, pensare ci possano essere dei risultati scontati è sbagliato. Ovviamente Perugia è una squadra fortissima, probabilmente la più forte del campionato in questa stagione. Per dare seguito al buon esordio di Civitanova, dovremo essere convinti, determinati e tosti come siamo stati una settimana fa. Voglio vedere lo stesso atteggiamento e più continuità in servizio, perché so che possiamo fare meglio di quanto visto nella scorsa partita ».



Sebastian Solè (Sir Susa Vim Perugia)- « La prima trasferta di Superlega sarà subito un test molto impegnativo per noi. Monza è una squadra importante, con un palleggiatore dal gioco veloce ed imprevedibile e con attaccanti di qualità e dalle caratteristiche differenti. Non a caso nella prima giornata hanno espugnato Civitanova giocando un match importante. Noi veniamo da una settimana piena di lavoro, ci stiamo amalgamando e stiamo prendendo man mano confidenza con il sistema di gioco e le richieste tecnico-tattiche del nuovo allenatore. Scenderemo in campo per dare battaglia e per conquistare la posta in palio, cosa che sarebbe anche un buon viatico in vista della Final Four di Supercoppa di martedì e mercoledì a Biella dove sarà in palio il primo trofeo stagionale ».



FARMITALIA CATANIA - CISTERNA VOLLEY-

Alle 21.00 di domenica tutti i riflettori e le cineprese di Rai Sport sono per il PalaCatania e il debutto tra le mura amiche della squadra di casa. Sconfitta in tre set all’esordio stagionale a Pian di Massiano contro Perugia, la Farmitalia Catania vuole sfruttare l’euforia dei propri tifosi per cercare un’impresa che dia maggiori certezze al gruppo. In arrivo, però, dei clienti scomodi come i giocatori di Cisterna Volley, capaci di mettere una grandissima pressione ai campioni d’Italia di Trento nella prima giornata incamerando 1 buon punto casalingo. Lo scontro inedito tra etnei e pontini potrebbe indirizzare, almeno in questa primissima fase, il cammino delle due squadre. I padroni di casa caldeggiano in Regular Season i 500 punti di Elia Bossi, a 2 offensive vincenti, e i 500 punti di Christian Frumuselu, a 7 sigilli. Nel team laziale Daniele Mazzone è a 4 block dai 500 nelle stagioni regolari.



PRECEDENTI: Nessuno

EX: Nessuno

A CACCIA DI RECORD:

In carriera Regular Season: Elia Bossi - 2 attacchi vincenti ai 500 (Farmitalia Catania); Paul Buchegger - 22 punti ai 1500 (Farmitalia Catania); Davide Saitta - 3 battute vincenti ai 100 (Cisterna Volley); Daniele Mazzone - 4 muri vincenti ai 500 (Cisterna Volley); Cristian Frumuselu - 7 punti ai 500 (Farmitalia Catania).

In carriera tutte le competizioni: Luigi Randazzo - 14 attacchi vincenti ai 1900 (Farmitalia Catania); Daniele Mazzone - 19 punti ai 2300 (Cisterna Volley); Paul Buchegger - 21 punti ai 1900, 4 attacchi vincenti ai 1600 (Farmitalia Catania); Davide Saitta - 4 muri vincenti ai 300 (Cisterna Volley); Andrea Rossi - 5 battute vincenti ai 100 (Cisterna Volley).



Cezar Douglas Silva (Allenatore Farmitalia Catania)- « Cisterna verrà a Catania con la nostra stessa nostra consapevolezza, quella di una partita che mette di fronte due "avversarie dirette". Loro metteranno tutto in campo, ma lo faremo anche noi. Sappiamo cosa dobbiamo fare per vincere questa partita e le prime cose su cui puntare sono sicuramente la lucidità e la consapevolezza dell'importanza di questa gara ».



Daniele Mazzone (Cisterna Volley)- « Affrontiamo una squadra che non vede la serie A da molti anni e per questo mi aspetto un pubblico incandescente, siamo due squadre che come primo obiettivo hanno la salvezza anche se ovviamente poi i valori dei singoli club si vedranno più avanti in questa stagione: mi aspetto una partita molto intensa e non dobbiamo fare l'errore di sottovalutare il nostro avversario dopo la prestazione importante con il Trento. Il nostro obiettivo deve essere sempre quello di mettere tanta pressione al nostro avversario ».

PROGRAMMA E ARBITRI DELLA 2ª GIORNATA DI ANDATA –

Sabato 28 ottobre 2023, ore 18.00



Rana Verona – Valsa Group Modena Arbitri: Zanussi Umberto, Caretti

Sabato 28 ottobre 2023, ore 20.30



Itas Trentino – Gioiella Prisma Taranto Arbitri: Vagni, Rossi

Domenica 29 ottobre 2023, ore 15.00



Pallavolo Padova – Cucine Lube Civitanova Arbitri: Curto, Canessa

Domenica 29 ottobre 2023, ore 16.30



Allianz Milano – Gas Sales Bluenergy Piacenza Arbitri: Cesare, Saltalippi

Domenica 29 ottobre 2023, ore 19.30



Mint Vero Volley Monza – Sir Susa Vim Perugia Arbitri: Lot, Piana

Domenica 29 ottobre 2023, ore 21.00



Farmitalia Catania – Cisterna Volley Arbitri: Florian, Cappello

LA CLASSIFICA-

Sir Susa Vim Perugia 3, Gas Sales Bluenergy Piacenza 3, Mint Vero Volley Monza 3, Rana Verona 3, Itas Trentino 2, Valsa Group Modena 2, Allianz Milano 1, Cisterna Volley 1, Gioiella Prisma Taranto 0, Cucine Lube Civitanova 0, Pallavolo Padova 0, Farmitalia Catania 0.