Colpi esterni per Civitanova e Piacenza

ROMA- Nelle due partite pomeridiane di Superlega si sono registrate due vittorie in trasferta. La Cucine Lube Civitanova ascrive i primi tre punti in classifica con la vittoria sul campo di Padova mentre la Gas Sales Bluenergy Piacenza si conferma grande andando ad espugnare il campo dell’Allianz Milano.

LE DUE SFIDE-

PALLAVOLO PADOVA – CUCINE LUBE CIVITANOVA-

In Veneto la Cucine Lube Civitanova riscatta la falsa partenza del suo impatto in SuperLega Credem Banca e incamera i primi tre punti stagionali in classifica tra gli applausi dei tanti tifosi Predators accorsi dalle Marche. Nel secondo turno di andata i biancorossi espugnano la Kioene Arena piegando i padroni di casa della Pallavolo Padova con il massimo scarto (22-25, 20-25, 21-25). Il biglietto da visita ideale per l’imminente F4 di Del Monte® Supercoppa, che si aprirà martedì 31 ottobre in Piemonte al Biella Forum.

Nel giorno del rientro di Simone Anzani seppur per qualche turno di battuta, la Lube costruisce il suo successo al servizio, sfrutta bene il muro-difesa (7 block di squadra, ben 4 di Enrico Diamantini che termina la gara con 10 punti all’attivo) e trova continuità in attacco grazie alle giocate di Luciano De Cecco chiudendo il match con Alex Nikolov MVP (13 punti, il 60% di positività e tante giocate decisive) e in veste di top scorer Adis Lagumdzija (14 punti di cui 3 dai nove metri e il 67% di efficacia) a braccetto con l’ex biancorosso Gabi Garcia (14 punti con il 42% e 1 ace). Tra i veneti da segnalare nel primo set l’ottimo ingresso di Luca Porro, impatto valso la conferma del giovane schiacciatore anche nei successivi due parziali.

Veneti schierati con una diagonale di ex biancorossi, il palleggiatore Falaschi e l’opposti Garcia Fernandez, al centro Crosato e Plak, sulla banda Cardenas e Gardini, Zenger libero. Marchigiani in campo con De Cecco al palleggio e Lagumdzija opposto, Chinenyeze e Diamantini centrali, Nikolov e Zaytsev laterali, Balaso libero.

Osservato al via un minuto di silenzio per onorare la memoria di Giuseppe Brusi, uno dei padri fondatori della pallavolo moderna e storico dirigente romagnolo.

Trame efficaci per la Lube che si porta sul +3 targato Nikolov (6-9). Meno precisa Padova che va sotto di 5 lunghezze con un errore di Cardenas e il successivo muro di Diamantini (8-13). Lagumdzija cresce alla distanza. Sul 12-16 Cuttini inserisce Porro. I patavini rialzano la testa (15-16). Zaytsev toglie il servizio ai rivali e Civitanova, con il buon impatto di Anzani, dentro per l’esordio stagionale, rimette la distanza di sicurezza (16-19). Sulla parallela out di Garcia Fernandez la forbice si allarga (19-23). Nel finale Padova dimezza il divario (21-23) spingendo Blengini al time out. La Lube rientra e chiude con lo Zar (22-25). Decisivo il 54% in attacco dei marchigiani, con 5 punti a testa per Zaytsev e Lagumdzija (100% di positività). Il resto lo fanno i 2 muri vincenti.

Nel secondo set Lagumdzija mette il turbo al servizio (1-4), ma Padova, con Porro ancora dentro, torna alla carica e prosegue la rincorsa (6-7). Ogni volta che gli uomini di Cuttini si avvicinano, quelli di Blengini allungano (9-12), almeno fino al giro a vuoto che rilancia i rivali (15-15). Le prodezze dei biancorossi e l’errore padovano valgono un altro strappo (16-19), ma il team di casa reagisce (18-19). Con l’ace di Lagumdzija, il block di Diamantini e il mani out di Nikolov, la Lube blinda un parziale (18-24) chiuso a muro proprio da Diamantini (20-25). La crescita degli ospiti parte dai 6 punti dell’opposto (3 ace) passando per il 62% corale in attacco, la ricezione solida e i 3 muri dei centrali.

Anche nel terzo atto la Lube parte forte, mentre Padova limita i danni e rincorre. Gli ospiti sono aggressivi con De Cecco e Nikolov (6-10). Le reazioni venete sono alternate dalle sfuriate dei cucinieri, con Lagumdzija decisivo anche a muro (12-16). Il servizio di Gabi Garcia tiene aperti i conti (14-16). La Lube varia il gioco e scappa con il primo tempo di Diamantini (15-19), ma sul più bello i vicecampioni d’Italia si schiantano sul muro di casa e rimettono in corsa gli avversari (19-20). Dopo il colpo in diagonale di Nikolov (19-21) entra Larizza per alzare il muro e Padova calibra male l’attacco (19-22). Sul servizio out di Gardini la Lube ha quattro match point (20-24). Determinante l’errore di Plak dai nove metri (21-25).

I PROTAGONISTI-

Luca Porro (Pallavolo Padova)- « Una partita che ci lascia un po’ con l’amaro in bocca, perché sappiamo che possiamo fare ancora di più e per questo durante la settimana continueremo a lavorare duramente. Sapevamo che la partita con Lube sarebbe stata complicata, contro una delle squadre, del resto, più forti del campionato ».

Luciano De Cecco (Cucine Lube Civitanova)- « Oggi era importante vincere e lo abbiamo fatto. Non era una gara semplice ma siamo stati bravi a portare a casa tre punti, utili per trovare coralità di gioco. Supercoppa? Noi scendiamo sempre in campo per vincere, ma in questo momento stiamo cercando ancora la giusta amalgama, forse ora i nostri concorrenti sono maggiormente avvantaggiati ».

IL TABELLINO-

PALLAVOLO PADOVA – CUCINE LUBE CIVITANOVA 0-3 (22-25, 20-25, 21-25)

PALLAVOLO PADOVA: Falaschi 0, Gardini 9, Plak 5, Garcia Fernandez 14, Cardenas Morales 2, Crosato 7, Taniguchi (L), Zoppellari 0, Guzzo 1, Zenger (L), Desmet 0, Porro 7. N.E. Fusaro, Truocchio. All. Cuttini.

CUCINE LUBE CIVITANOVA: De Cecco 1, Zaytsev 12, Chinenyeze 5, Lagumdzija 14, Nikolov 13, Diamantini 10, Bisotto (L), Motzo 0, Balaso (L), Anzani 0, Larizza 0. N.E. Thelle, Bottolo, Yant Herrera. All. Blengini.

ARBITRI: Curto, Canessa.

Durata set: 30′, 28′, 32′; tot: 90′.

ALLIANZ MILANO- GAS SALES BLUENERGY PIACENZA-

Una Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza concreta e soprattutto concentrata in ogni momento della gara espugna l’Allianz Cloud e resta a punteggio pieno nel campionato di Superlega Credem Banca. Nonostante un avvio di gara difficile in ricezione, la formazione biancorossa non ha perso la calma e piano piano ha registrato anche questo fondamentale mentre già a muro e in attacco tutto funzionava bene.

Si è rivisto in campo dal primo scambio Leal, coach Andrea Anastasi nel corso della gara ha provato alcune soluzioni in ricezione con l’inserimento di Andringa al posto di Simon e il libero Scaferla restare in campo per Leal.

Ora la squadra si è trasferita direttamente a Biella dove martedì affronterà alle 20.30 la Lube Civitanova Marche nella semifinale della Supercoppa di Superlega.

In avvio di gara l’Allianz Milano schiera Zonta e Dirlic in diagonale, Piano e Loser al centro, Kaziyski e Ishikawa alla banda, Catania è il libero. Coach Anastasi manda in campo Brizard e Romanò in diagonale, Ricci e Simon al centro, Lucarelli e Leal alla banda, Scanferla è il libero.

Parte bene Gas Sales, primo punto di Leal e quindi ace di Romanò ma Milano trova la parità a quota 3 e l’allungo sulla battuta di Loser che mette in crisi la ricezione biancorossa (9-6). Si avvicina Piacenza (12-10) ma due ace consecutivi di Piano valgono quattro lunghezze di vantaggio per i meneghini (14-10). Romanò scalda il braccio, tre punti consecutivi ed è 15-13, l’ace di Simon vale il meno uno (15-14) con Piazza a chiamare tempo. L’ace di Brizard vale il 16 pari, si viaggia punto a punto, a quota 19 le due squadre sono ancora in parità, errore in battuta di Milano, ace di Romanò (19-21), nuova parità a quota 21, Piacenza avanti con Leal dopo una lunga azione (21-22), il set point è biancorosso con Lucarelli (23-24), chiude Ricci.

Subito avanti di due lunghezze Milano, due muri consecutivi di Simon e Romanò valgono il vantaggio (2-3), l’ace di Lucarelli vale il 7-9 e la bomba di Romanò porta a tre le lunghezze di vantaggio dei biancorossi (8-11) con Piazza a chiamare time out. Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza cresce scambio dopo scambio e mette pressione a Milano che inizia a sbagliare qualche pallone, l’errore di Dirlic in attacco vale il più cinque per Piacenza (12-17) con Piazza a chiamare tempo. Un paio di lunghezze Milano le recupera (16-19), l’ace di Vitelli vale il meno due (19-21) con Anastasi a chiamare tempo, Lucarelli picchia forte sulle mani del muro (20-23), grande difesa di Andringa appena entrato in campo per Leal e punto di Lucarelli che vale il set point (20-24). Si va al cambio campo sulla battuta in rete di Milano.

Kaziyski resta in panca, al suo posto Mergarejo, Piacenza ha trovato colpi e misura (2-6), Milano reagisce, due grandi difese di Catania permettono ai suoi di chiudere i successivi attacchi (4-6). Piacenza continua a guidare le danze ma Milano resta lì aggrappata al set grazie soprattutto a Dirlic, il muro su Leal vale il meno uno per Milano (15-16), si rifà subito lo schiacciatore biancorosso con un mani fuori da applausi. Milano ora difende tanto ma Piacenza ha la forza di non perdere calma e concentrazione, primo tempo di Simon, ace dello stesso gigante cubano ed è 18-21. Gran muro di Lucarelli (19-23), il muro su Ricci riporta a meno uno Milano (22-23) con Anastasi che chiama tempo. Il primo di due match ball arriva sulla battuta out di Kaziyski da poco entrato in campo, Milano annulla il primo, chiude Leal.

I PROTAGONISTI-

Andrea Anastasi (Allenatore Gas Sales Bluenergy Piacenza)- « Sono contento non solo per la vittoria ma perché ho visto delle belle cose, abbiamo provato qualche nuova soluzione in ricezione e sono soddisfatto per le risposte che ho avuto. Siamo stati molto concreti contro una squadra a cui mancava una pedina importante come Porro, siamo stati bravi a reagire nel primo set quando la nostra ricezione era versione horror ».

IL TABELLINO

ALLIANZ MILANO – GAS SALES BLUENERGY VOLLEY PIACENZA 0-3 (23-25, 21-25, 23-25)

ALLIANZ MILANO: Kaziyski 3, Piano 2, Zonta 1, Ishikawa 9, Loser 5, Dirlic 23, Catania (L), Mergarejo 2, Vitelli 5. Ne: Reggers, Innocenzi, Porro, Colombo (L). All. Piazza.

GAS SALES BLUENERGY VOLLEY PIACENZA: Ricci 2, Romanò 14, Leal 14, Simon 8, Brizard 3, Lucarelli 16, Scanferla (L), Andringa, Recine, Gironi. Ne: Hoffer (L), Alonso, Caneschi, Dias. All. Anastasi.

ARBITRI: Cesare, Saltalippi

Durata set: 27’, 27’ e 29’ Tot: 83’.

MVP: Ricardo Lucarelli (Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza)

Spettatori 3947.