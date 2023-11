Il coreano Woo-jin Lee in stage con Monza

MONZA- La MINT Vero Volley Monza comunica di aver raggiunto un accordo con il giocatore Woo-jin Lee, per uno stage annuale. Il giocatore, cercato da alcune delle migliori squadre della Korean Volleyball Federation, ha scelto di non iscriversi al draft, accettando l'opzione italiana per compiere un ulteriore step di crescita nella sua carriera. Lee arriverà in Italia la prossima settimana, per cominciare gli allenamenti con il team guidato da coach Massimo Eccheli.