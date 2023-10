La Vero Volley maschile diventa MINT

Il brand leader nell’Advertising Resource Management, guidato dal Chief Executive Officer Andrea Pezzi, consolida il suo legame con Vero Volley dopo aver già firmato con la sua presenza la maglia della prima squadra “rosa” del Consorzio. Con la nuova partnership, MINT rafforza il legame con la pallavolo maschile: darà infatti il nome MINT Vero Volley Monza alla formazione guidata da coach Massimo Eccheli, candidata a giocarsi le proprie carte in Italia e ben figurare in Europa, nella Challenge Cup, con atleti del calibro del centrale della nazionale italiana Gianluca Galassi, il portacolori nipponico Ran Takahashi, lo schiacciatore canadese Stephen Maar, il palleggiatore brasiliano Fernando Kreling e il capitano Thomas Beretta, insieme a tante altre stelle internazionali. Una stagione emozionante quella alle porte, che la formazione ammiraglia maschile del Consorzio si prepara a vivere insieme a MINT.

L’accordo di partnership tra MINT e Vero Volley, valido per tutta la durata stagione 2023/2024, prevede numerose attività congiunte, con un focus preciso per una sempre maggiore promozione della pallavolo e sulle iniziative sociali, obiettivi che il Consorzio sostiene sin dalla sua fondazione, nel 2008. Anche per queste ragioni, il Consorzio è il partner perfetto per sviluppare un progetto comune insieme a MINT, sostenendo i valori di uno sport ancora meravigliosamente… vero!

VERO VOLLEY-

Il Consorzio Vero Volley è un'eccellenza della pallavolo internazionale e un progetto di cultura sportiva, unico nel suo genere, che integra cinque società tra Milano e Monza, con circa 1000 atleti tesserati e oltre 3500 bambini coinvolti nei suoi corsi e progetti scolastici. Il vertice della struttura è rappresentato dalle sue prime squadre, protagoniste nei campionati nazionali di serie A1 femminile e SuperLega maschile, oltre che nelle competizioni europee. Vero Volley nel settore femminile ha vinto la Challenge Cup nel 2019, nel 2021 la CEV Cup e nel 2022 e 2023 ha disputato la finale per lo Scudetto nel settore femminile, qualificandosi tre volte alla Champions League. Nel 2022 il Consorzio ha conquistato la CEV Cup anche con la formazione maschile.

MINT-

MINT è una SaaS leader mondiale nel settore dell’Advertising Resource Management (ARM), nata a Milano e con una presenza internazionale che si estende da New York a Londra, Parigi, Monaco e San Paolo. Marchi globali nei settori finanziario, dei beni di largo consumo, automobilistico e delle telecomunicazioni scelgono di affidarsi a MINT per completare il loro Software Ecosystem e trasformarsi in una vera Data Driven Company. Seguendo la strada dei grandi colossi del mondo Software as a Service (SaaS) e riconoscendo l’avvento dell’intelligenza artificiale come un’opportunità da mettere a servizio dei propri clienti, MINT ha costruito una soluzione che permette ai brand di generare la propria Advertising Equity, consolidare le proprie risorse, i processi, i workflow e i dati in un’unica piattaforma, migliorando così l’efficienza delle operations pubblicitarie ed il modo in cui gli esseri umani lavorano.

Le parole di Andrea Pezzi, Chief Executive Officer di MINT-

« Siamo orgogliosi di essere Title sponsor di MINT Vero Volley Monza ma ancora di più di essere Main Sponsor dell’intero Consorzio Vero Volley. Ci siamo riconosciuti nei valori espressi da Alessandra Marzari e Aldo Fumagalli che amano l’eccellenza, vogliono la vittoria e il successo soprattutto perché possa essere strumentale a qualcosa di più grande e che riguarda tutti. Di Vero Volley, MINT ama la forza del suo impatto sociale, la voglia di insegnare, attraverso la pallavolo, a più di 800 tesserati e oltre 3500 bambini impegnati in corsi e progetti scolatici. Persone di tutte le età, a cui Vero Volley insegna i valori fondanti di uno sport ancora meravigliosamente sano. Nella pallavolo per vincere è necessario passare la palla ai propri compagni di squadra ed è l’unico sport nel quale si guarda sempre in alto e in avanti. Proprio come cerchiamo di fare noi di MINT ogni giorno aiutando i nostri clienti ad evolversi per ottenere un successo che faccia sempre di più rima con la società e l’ambiente ».

Alessandra Marzari, Presidente del Consorzio Vero Volley-

« Siamo davvero soddisfatti di aver intrapreso questo percorso con MINT e in particolare con il loro CEO, Andrea Pezzi. In MINT ho trovato un partner che abbraccia a 360° il progetto del Consorzio di un’attività sportiva guidata dai valori, comprendendone l’essenza più profonda e sposando in pieno la nostra filosofia. La velocità con la quale siamo entrati in sintonia, semplicemente conoscendoci in occasione di una partita in cui abbiamo condiviso sugli spalti l’esperienza e le emozioni, conferma quanto spontaneamente si sia sviluppato e consolidato questo legame. Avere uno sponsor come loro dà veramente senso a quanto abbiamo costruito in questi anni, custodendo i migliori pensieri sullo sport ».