Ljubomir Travica è nuovo tecnico di Taranto

La carriera-

Travica dopo un passato da giocatore in Italia (schiacciatore) a Modena, Padova, Brugherio, diventa allenatore e dal 1990 comincia un percorso da tecnico di numerose squadre tra A1 e A2, Ferrara, Catania, Brescia, Milano, Parma, Piacenza, Latina, per concludere il percorso italiano passa anche dalla Calabria (Vibo Valencia) e dalla Puglia (Castellana Grotte).

In seguito le esperienze all’estero,. Nelle ultime stagioni è protagonista in Polonia a Resovia dal 2008 al 2011, poi in Qatar all’Al Rayyan e Al Arabi, in Iran nella stagione 2016-17 all’Urmia, in Russia al Krasnoyarsk 2018-19 infine in Tunisia con l’Esperance sportive de Tunisi con cui vince 3 campionati consecutivi.

Le parole di Ljubomir Travica-

« Come tutte le esperienze che ho vissuto fino ad ora, Taranto si presenta come una bella sfida che intendo cogliere con molta serietà e su cui lavorerò insieme a tutto il gruppo, fin da subito, che mi auguro possa coglierla insieme a me. È davvero stimolante e voglio vincerla, per riuscire a raggiungere l’obiettivo preposto” poi sul suo ritorno in Italia “È chiaro, quanto sia allettante tornare in Italia a giocare nel campionato più forte e spettacolare del mondo, davanti agli occhi di tutti, sarà senz’altro stimolante ritrovare questo ambiente e il calore del pubblico di Superlega ».

Le parole del Presidente Antonio Bongiovanni-

« Affidiamo la nostra squadra nelle mani esperte e sapienti di un grande allenatore. Siamo certi che con il lavoro e l’impegno quotidiano sotto la guida di una persona esperta ed altamente qualificata Ljubo Travica tutta la squadra saprà trovare la continuità per ottimizzare il valore tecnico individuale dei singoli giocatori ».