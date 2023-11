Perugia-Padova anticipano il match della 9a giornata

PERUGIA- Sir Susa Vim Perugia e Pallavolo Padova si sfideranno domani al Pala Barton (ore 20.30) della 9a giornata di Superlega. La partita è stata anticipata per consentire alla formazione umbra di prendere parte al prossimo Mondiale per Club in India da parte dei Block Devils impone un cambiamento nel calendario di SuperLega Credem Banca. Si tratta del 26° confronto in Serie A tra il collettivo umbro e il sodalizio veneto, che finora si è imposto solo in quattro occasioni. La classifica è molto diversa: i padroni di casa sono secondi a un punto dalla vetta, con una tabella di marcia fatta di 5 vittorie e una sola sconfitta (al tie break sul campo dei vicecampioni d’Italia), mentre gli ospiti sono più indietro in graduatoria, a 7 punti, ma sono stati capaci di inanellare prestazioni sorprendenti. Entrambe le squadre si presentano all’appuntamento con il morale alto. Domenica gli uomini di Angelo Lorenzetti (nel 2000/01 head coach dell’European Padova) hanno centrato una rimonta monstre con Piacenza, proprio al PalaBarton, da 0-2 a 3-2, mentre la formazione di Jacopo Cuttini nell’anticipo di sabato ha fatto suo il derby veneto con Verona chiudendo la pratica in quattro set davanti ai tifosi della Kioene Arena. Per la prima volta torna in Umbria da avversario c’è Julio Cesar Cardenas Morales, lo scorso anno nel roster perugino.

PRECEDENTI: 25 (4 successi Pallavolo Padova, 21 successi Sir Susa Vim Perugia)

EX: Julio Cesar Cardenas Morales a Perugia nel 2022/23 - Allenatori: Angelo Lorenzetti a Padova nel 2000/01



Tim Held (Sir Susa Vim Perugia)- « Vincere in rimonta domenica contro Piacenza è stato molto importante sotto l'aspetto mentale. Abbiamo dimostrato carattere e spirito di squadra e dobbiamo ringraziare anche il nostro pubblico che ci ha spinto tantissimo, soprattutto nei momenti di difficoltà. Ma ora la pagina di Piacenza è chiusa, mercoledì ci aspetta un nuovo match che mette in palio tre punti importanti per il nostro cammino e per la Coppa Italia. Al PalaBarton arriva una Padova in ottima condizione come dimostra il successo di domenica con Verona. Una squadra ben allenata che ha avuto un buon inizio di stagione e che verrà a Perugia senza pressioni e per giocarsela a viso aperto in particolare con i suoi attaccanti di palla alta tutti e tre pericolosi. Dovremo scendere in campo concentrati, determinati e mettere in campo la nostra miglior pallavolo per portare a casa la vittoria ».



Jacopo Cuttini (Allenatore Pallavolo Padova)- « Domani al Pala Barton incontreremo una delle squadre più forti di questa stagione di SuperLega. Sarà, di conseguenza, un match difficile, che implica il confronto con una squadra di alto livello. Questo però rappresenta per noi anche un elemento positivo, in quanto confrontarsi con un gruppo di questo calibro è costruttivo, poiché ci spinge a fare i conti con un livello di gioco elevato e ci costringe a giocare al meglio, per rimanere il più possibile vicino a tale livello ».

ANTCIPO 9a GIORNATA-



Mercoledì 22 novembre 2023, ore 20.30



Sir Susa Vim Perugia - Pallavolo Padova Arbitri: Canessa, Carcione