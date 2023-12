Catania-Modena apre la 10a giornata

ROMA- Messi in archivio il 9° turno di campionato e gli appuntamenti internazionali, con ottimi riscontri nelle coppe europee e con il bis iridato di Perugia al Mondiale per Club, le associate della SuperLega Credem Banca si tuffano a capofitto nella penultima giornata di andata della Regular Season in SuperLega Credem Banca. Il 10° atto della stagione regolare è in programma nel weekend del 16 e 17 dicembre. Si comincia con l’anticipo di sabato, alle 18.00 con diretta Rai Sport, tra Catania e Modena. La maratona domenicale di volley, con cinque partite in programma, si apre in grande stile alle 15.45 grazie al big match tra Trento e Perugia, con passerella d’eccezione in diretta su Rai 2 (l’inizio gara sarà trasmesso su RaiPlay, mentre dalle 16.00 inizierà la diretta su Rai 2). Alle 16.00 altra sfida mozzafiato: Piacenza ospita Civitanova con in palio punti fondamentali per l’economia della classifica. Alle 16.30 anticipano Milano e Taranto, mentre al classico orario delle 18.00 Verona riceve Cisterna e Monza accoglie Padova. Il turno di campionato si preannuncia determinante anche in ottica di qualificazione alla Del Monte ® Coppa Italia: le prime otto al termine del girone d’andata si giocheranno i Quarti di Finale il 3 e 4 gennaio, con le prime quattro che potranno contare sulla spinta del proprio pubblico. Conclusa questa giornata, la penultima del girone d’andata, sarà il “Boxing Day” di Santo Stefano, il 26 dicembre, a delineare il tabellone definitivo della Coppa Italia.

Alle 20.30 di sabato il PalaCatania inaugura il penultimo turno di andata. A fare gli onori di casa nella gara n. 100 nelle stagioni regolari di Filippo Santambrogio, con diretta Rai Sport, la Farmitalia Catania, ultima in classifica con tre punti fin qui accumulati e reduce dalla sconfitta davanti ai propri tifosi contro Monza. Sul fronte opposto una Valsa Group Modena carica come non mai dopo l’impresa interna per 3-1 che ha minato le certezze dei campioni in carica trentini. Un successo valso il sesto posto in classifica a 15 punti, con una sola lunghezza di ritardo da Civitanova. Etnei ed emiliani si incrociano per la prima volta, ma nel roster degli isolani figurano quattro atleti con trascorsi tra i canarini: Elia Bossi, Paul Buchegger, Jacopo Massari (10 attacchi vincenti ai 500 nelle Regular Season) e Santiago Orduna.



Santiago Orduna (Farmitalia Catania)- « Il gruppo è unito e stiamo lavorando per arrivare ad ogni partita nella migliore delle condizioni. Affronteremo il match di domani con il piglio con cui si affronta una grande finale. Ognuno di noi sa di dovere dare il massimo e la salvezza è decisamente alla nostra portata. Adesso è il momento di portare a casa qualcosa e noi abbiamo tutto il potenziale per farlo ».



Tommaso Rinaldi (Valsa Group Modena)- « La vittoria con Trento è stata voluta e meritata, ma pensiamo un passo alla volta, ora testa a Catania e poi ci sarà Piacenza in casa, vogliamo fare bene in entrambe le sfide. Catania ha un livello di gioco alto e ha giocatori forti nonostante siano al momento indietro in classifica, possono mettere in difficoltà chiunque e dobbiamo stare concentrati pensando al nostro gioco. Ci teniamo a portare a casa più punti possibile per ottenere il miglior piazzamento in vista della Coppa Italia ».



ITAS TRENTINO-SIR SUSA VIM PERUGIA-

Domenica, alle 15.45, scocca l’ora del connubio perfetto al palasport dolomitico ilT quotidiano Arena. A immortalare le gesta dei campioni d’Italia in carica dell’Itas Trentino, opposti alla Sir Susa Vim Perugia, salita per il secondo anno di fila sul tetto del mondo, le telecamere di Rai 2 per una diretta tv d’eccezione sul secondo canale nazionale. La diretta su Rai 2 inizierà alle 16.00, mentre l’inizio gara ed il pre partita saranno in diretta su RaiPlay. Il faccia a faccia per la leadership della Regular Season arriva in un momento particolare. I Block Devils, dominanti con Padova nell’anticipo del 9° turno giocato a novembre, domenica alzavano al cielo la Coppa del Mondo per Club in India mentre al PalaPanini Trento sciupava l’occasione di superare gli umbri in vetta. I gialloblù si sono poi rifatti in Champions League consolidando con un 3-0 a Resovia il primato nella Pool B. Si tratta della sfida n. 53 tra i due team, con i perugini avanti con 29 vittorie a 23. Tanti gli ex della partita: Marko Podrascanin (4 attacchi vincenti ai 2000 nelle Regular Season) e Kamil Rychlicki ritrovano Perugia, mentre Davide Candellaro, Massimo Colaci, Simone Giannelli, Sebastian Solé e il tecnico Angelo Lorenzetti, lo scorso anno artefice dello scudetto targato Itas, tornano nelle Dolomiti da avversari. Nel team di casa Daniele Lavia è in odore di record (10 attacchi vincenti ai 1500 nelle stagioni regolari. Sul fronte ospite carica i muscoli Oleh Plotnytskyi, Credem Banca MVP di novembre.



PRECEDENTI: 52 (29 successi Sir Susa Vim Perugia, 23 successi Itas Trentino)



EX: Marko Podrascanin a Perugia nel 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20; Kamil Rychlicki a Perugia nel 2021/22, 2022/23; Davide Candellaro a Trento nel 2018/19, 2019/20; Massimo Colaci a Trento nel 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17; Simone Giannelli a Trento nel 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21; Sebastian Solé a Trento nel 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17 - Allenatori: Angelo Lorenzetti a Trento nel 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23

Daniele Lavia (Itas Trentino)- « Poter affrontare Perugia alla sua prima partita dopo la vittoria del titolo iridato in India è molto stimolante e complesso al tempo stesso: i nostri avversari saranno sicuramente molto galvanizzati da questo titolo prestigioso e verranno a Trento per giocare una grande partita. Dal canto nostro abbiamo però tante motivazioni per provare ad ottenere un risultato di rilievo; dopo la sconfitta con Modena e la successiva bella vittoria in Champions League in Polonia vogliamo infatti tornare a correre anche in SuperLega e faremo di tutto per regalare al nostro pubblico una grande emozione ».

Massimo Colaci (Sir Susa Vim Perugia)- « Il Mondiale per Club è ormai alle spalle, adesso il nostro focus è completamente sulla Superlega, sulla ricerca del miglior piazzamento possibile nella griglia di Coppa Italia ed ovviamente sul match di domenica a Trento. Andiamo ad affrontare la squadra campione d'Italia in carica, siamo perfettamente consapevoli delle difficoltà della partita e della forza degli avversari, sono partite belle da vivere e da giocare. Noi abbiamo ripreso subito con concentrazione il nostro lavoro al palazzetto. Siamo consci che la stagione è ancora davvero lunga ed andiamo a Trento a caccia di punti ».

GAS SALES BLUENERGY PIACENZA - CUCINE LUBE CIVITANOVA-

Sfida di cartello, alle 16.00 di domenica, anche al PalabancaSport con in palio punti importanti per classifica e, di conseguenza, per la griglia della Del Monte® Coppa Italia. Reduce dal successo corsaro di sabato per 3-1 a Taranto nel 9° turno di SuperLega, con consolidamento della terza piazza grazie ai 20 punti in classifica, e vittoriosa per 3-1 tra la le mura amiche contro Berlino nella Pool C di Champions League, la Gas Sales Bluenergy Piacenza ha la possibilità di blindare un posto come testa di serie in Coppa Italia. Dall’altra parte della rete c’è la Cucine Lube Civitanova, quinta forza della SuperLega, che dopo il passo falso casalingo con Trento si è rialzata in quattro set a Cisterna di Latina e si è ripetuta ai limiti del cinismo con un 3-0 in Belgio contro Maaseik consolidando la vetta della Pool E di Champions League grazie al 69% di efficacia in attacco. Anche i cucinieri sono già qualificati per i Quarti di Coppa Italia, ma con una sconfitta diminuirebbero le possibilità di un turno casalingo nei Quarti in gara unica. La tradizione degli scontri diretti è favorevole alla Lube (8-1), l’ultima vittoria in ordine di tempo è il 3-0 dei marchigiani a Biella in Semifinale di Del Monte® Supercoppa. Tanti gli ex in campo: Yoandy Leal, Ricardo Lucarelli, Fabio Ricci e Robertlandy Simon accolgono la loro vecchia squadra, Adis Lagumdzija torna a Piacenza da rivale. Anche Luciano De Cecco è un ex beniamino del volley emiliano, ma lui ha giocato per due anni alla Copra Elior. Triennio da secondo allenatore alla Copra nei primi anni del 2000 per Blengini.



PRECEDENTI: 9 (8 successi Cucine Lube Civitanova, 1 successo Gas Sales Bluenergy Piacenza)



EX: Yoandy Leal a Lube nel 2018/19, 2019/20, 2020/21; Ricardo Lucarelli Santos De Souza a Lube nel 2021/22; Fabio Ricci a Lube nel 2012/13; Robertlandy Simon a Lube nel 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22; Adis Lagumdzija a Piacenza nel 2021/22

Robertlandy Simon (Gas Sales Bluenergy Piacenza)- « Con Civitanova sarà sicuramente una partita molto difficile, più di tante altre per noi. Affrontiamo una squadra forte e soprattutto capace di giocare al meglio ogni partita importante. Cosa in cui noi dobbiamo ancora migliorare, lo dimostra il fatto di avere quasi sempre perso contro la Lube, anche in questa stagione in Supercoppa. Dobbiamo migliorare nel sapere soffrire in certe partite, con Berlino pochi giorni fa è stato un ottimo test sotto questo aspetto, dovrà essere così anche con Civitanova, gara in cui sono in palio punti pesanti in vista della Coppa Italia. Mi aspetto una partita tosta, dobbiamo essere bravi ad aspettare ed uscire da eventuali momenti di difficoltà ».



Adis Lagumdzija (Cucine Lube Civitanova)- « La speranza è quella di giocare a Piacenza con lo stesso livello di intensità della prima sfida stagionale contro gli emiliani, cioè nella Semifinale di Supercoppa a Biella. Andremo sul campo di una squadra molto forte e faremo il possibile per centrare un successo importante. Al PalaBancaSport dobbiamo battere meglio rispetto alla gara di martedì in Belgio, sarà fondamentale anche ricevere bene per raggiungere percentuali elevate in attacco. La SuperLega mi dà stimoli speciali, tutte le partite presentano numerose insidie ».



ALLIANZ MILANO-GIOIELLA PRISMA TARANTO-

Alle 16.30 di domenica è prevista una battaglia sportiva all’ultima schiacciata sul campo dell’Allianz Cloud. I padroni di casa dell’Allianz Milano cercano la sesta affermazione in altrettanti scontri diretti con la Gioiella Prisma Taranto. Settimi nelle gerarchie di SuperLega Credem Banca con 14 punti dopo la sconfitta al tie break rimediata senza Yuki Ishikawa a Verona, ma vittoriosi 3-0 in settimana nel match al PalaPirastu di Cagliari con i greci del Paok per l’andata degli Ottavi di CEV Cup, i meneghini vogliono risalire in fretta anche in prospettiva Del Monte® Coppa Italia. Tanta voglia di scalare la classifica c’è anche sul fronte ionico, con il Club pugliese penultimo a 5 punti, ma consapevole di avere il potenziale per superare anche formazioni dalle ambizioni maggiori. Nell’ultimo turno l’ottima partenza tra le mura amiche contro Piacenza, con tanto di primo set vinto a 19, aveva illuso l’ambiente. Poi è arrivata l’accelerata degli emiliani. All’ombra della Madonnina Taranto vuole rifarsi spezzando il tabù milanese forte dei tre ex nel proprio roster: Aimone Alletti (2 block vincenti ai 500 nelle Regular Season), Federico Bonacchi e Marco Rizzo. Taranto, come detto, ha iniziato con difficoltà questa stagione di SuperLega Credem Banca, ma ha comunque sempre lottato fino all’ultimo pallone contro ogni avversario. Lo dimostrano i ben cinque tie-break giocati che hanno però portato soltanto a 5 punti in classifica. Dalla fine di novembre l’arrivo del coach serbo Ljubo Travica, uno che ha fatto la storia del volley da giocatore e allenatore (passando pure da Milano) le cose sono ulteriormente migliorate tra i pugliesi. Lanza e Russel, uno dei due nazionali americani di Taranto, l'altro è il centralone Jendryk, sono gli attaccanti da curare maggiormente. Buono anche il torneo fino a questo momento del cubano Gutierrez (passato dalla Francia e da Cisterna) che si troverà difronte Osniel Mergarejo. In casa Milano Ishikawa è stato tenuto ancora a riposo assoluto nell’impegno di Cev, mentre si sono visti per alcuni scampoli in campo insieme Dirlic e Reggers, con il belga che non ha sfigurato con la ricezione. Arbitrano Andrea Puecher e Antonella Verrascina (3° arbitro Marco Pernpruner), video check Valerio Rusconi, segnapunti Laura Monti.



PRECEDENTI: 5 (5 successi Allianz Milano)

EX: Aimone Alletti a Milano nel 2015/16, 2019/20; Federico Bonacchi a Milano nel 2022/23; Marco Rizzo a Milano nel 2014/15

Paolo Porro (Allianz Milano)- « Dobbiamo subito cercare il riscatto perché abbiamo ancora l’amaro in bocca per il risultato di Verona che ha interrotto un momento molto buono in campionato. È importante fare punti fino al termine dell’andata anche per l’accesso alla Coppa Italia. Taranto sta facendo sudare tutte le squadre che incontra ed è cresciuto ancora. Hanno un eccellente sistema di muro e difesa, ma noi siamo pronti e vogliamo fare bene davanti al nostro pubblico ».

Federico Bonacchi (Gioiella Prisma Taranto)- « Sappiamo molto bene che loro sono una squadra molto forte e ben organizzata ma dalla nostra parte stiamo prendendo sempre più consapevolezza in noi stessi e continuando in questa direzione potremo fare bei risultati. Sicuramente per me è molto bello tornare a Milano perché è la città dove ho tutti gli amici storici e la mia famiglia è in più sarà una emozione perché tornerò a giocare nel palazzetto che mi ha “lanciato” nella SuperLega ».

RANA VERONA - CISTERNA VOLLEY-

Alle 18.00 si riaccendono i riflettori del Pala Agsm AIM per la seconda domenica consecutiva. Dopo l’esordio stagionale tra le fila della Rana Verona a gara in corso di Noumory Keita, reduce dall’intervento chirurgico in estate e molto utile per la rimonta casalinga al tie break contro Milano, gli scaligeri sono noni in classifica con 9 punti e possono ancora rientrare tra le migliori otto squadre del girone di andata con pass per la Del Monte® Coppa Italia. Nella città dell’Arena arriva Cisterna Volley, decima a 7 punti dopo un trittico di gare dalle poche sodddisfazioni, tutte sfuggite di mano per 3-1: in casa con Modena, a Perugia e di nuovo tra le mura amiche con Civitanova. Umori opposti alla vigilia della sfida che segna il ritorno di Michele Baranowicz (2 block ai 200 nelle Regular Season) a Verona da rivale. Nel sodalizio veneto Donovan Dzavoronok dista 24 attacchi vincenti dal traguardo significativo dei 2000 in Italia.



PRECEDENTI: Nessuno



EX: Michele Baranowicz a Verona nel 2015/16, 2016/17

MINT VERO VOLLEY MONZA - PALLAVOLO PADOVA-

Domenica, alle 18.00, si misurano anche Mint Vero Volley Monza e Pallavolo Padova, formazioni separate da 7 punti in classifica. Il sestetto brianzolo è quarto a quota 17 dopo il successo per 3-1 di domenica scorsa a Catania, seguito dall’impresa al tie break ad Atene nell’andata degli Ottavi di Challenge Cup contro il Panathinaikos di Jiri Kovar. Già qualificati ai Quarti di Del Monte® Coppa Italia, gli uomini di Massimo Eccheli vogliono mettere altri punti in cassaforte per scongiurare il sorpasso di Civitanova, attualmente a -1, e rientrare nelle quattro teste di serie che giocheranno in casa il primo turno del trofeo che assegna la coppa con la coccarda tricolore. Ottava a quota 10 grazie alla vena realizzativa di Gabi Garcia Fernandez, la formazione patavina non è scesa in campo nel weekend perché aveva già giocato e perso 3-0 a Perugia l’anticipo del 9° turno andato in scena lo scorso 22 novembre. Piuttosto equilibrati i precedenti tra lombardi e veneti con Monza che ha il naso avanti (14 vittorie a 13). Gli ospiti ritrovano tre ex da rivali: Eric Loeppky, Stephen Maar e Ran Takahashi. Sul fronte monzese Gabriele Di Martino è a 18 punti dai 1000 nelle Regular Season, su quello padovano Davide Gardini è alla gara n. 100 nelle manifestazioni della Lega Volley. In classifica i ragazzi di coach Eccheli sono momentaneamente al quarto posto a quota 17 punti, mentre i Padovani sono all'ottavo posto con 10 punti. Monza dovrà essere brava a gestire le energie, vista la recente partita di Challenge Cup ad Atene, dove i ragazzi di Eccheli sono usciti vittoriosi per 2-3 al tie-break, al termine di una maratona di 2 ore.



PRECEDENTI: 27 (14 successi Mint Vero Volley Monza, 13 successi Pallavolo Padova)



EX: Eric Loeppky a Padova nel 2021/22; Stephen Maar a Padova nel 2016/17; Ran Takahashi a Padova nel 2021/22, 2022/23

Massimo Eccheli (Allenatore Mint Vero Volley Monza): « Domenica affronteremo Padova e siamo consapevoli dell'importanza delle prossime due partite, nell'ottica del raggiungimento del quarto posto utile ai fini della Coppa Italia. Quelle contro Padova e Cisterna saranno due partite complicate, con squadre che stanno lottando per raggiungere al più presto i loro obiettivi. Due compagini tecnicamente ben organizzate: per noi saranno due battaglie molto dure. Come ho detto prima della partita con il Panathinaikos, il problema più grosso per noi è quello della gestione delle risorse, tra i pochi allenamenti fatti e qualche defezione a causa dell'influenza ».

Tommaso Guzzo (Pallavolo Padova)- « La partita di domenica con Monza sarà molto impegnativa. Monza ha avuto, quest’anno, un avvio di stagione importante, con giocatori tecnicamente e fisicamente molto preparati, e una squadra compatta. Da parte nostra, invece, possiamo contare su un gruppo che, rispetto all’inizio di Campionato, è migliorato notevolmente e dove si è travata la giusta alchimia di squadra. Domenica cercheremo di dare il massimo nell’ottica di portare a casa dei punti ».

Sabato 16 dicembre 2023, ore 18.00



Farmitalia Catania – Valsa Group Modena Arbitri: Simbari, Saltalippi

Domenica 17 dicembre 2023, ore 15.45



Itas Trentino – Sir Susa Vim Perugia Arbitri: Zanussi, Lot

Domenica 17 dicembre 2023, ore 16.00



Gas Sales Bluenergy Piacenza – Cucine Lube Civitanova Arbitri: Curto, Zavater

Domenica 17 dicembre 2023, ore 16.30



Allianz Milano – Gioiella Prisma Taranto Arbitri: Puecher, Verrascina

Domenica 17 dicembre 2023, ore 18.00



Rana Verona – Cisterna Volley Arbitri: Cesare, Rossi

Domenica 17 dicembre 2023, ore 18.00



Mint Vero Volley Monza – Pallavolo Padova Arbitri: Vagni, Giardini

Sir Susa Vim Perugia 24, Itas Trentino 22, Gas Sales Bluenergy Piacenza 20, Mint Vero Volley Monza 17, Cucine Lube Civitanova 16, Valsa Group Modena 15, Allianz Milano 14, Pallavolo Padova 10, Rana Verona 9, Cisterna Volley 7, Gioiella Prisma Taranto 5, Farmitalia Catania 3.