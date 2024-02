La 6a giornata parte sabato con Verona-Padova e Milano-Catania

Le sei partite di Superlega in programma sono divise tra il sabato e la domenica. Domani, sabato 3 febbraio, il turno si apre alle 18.00 con il botto, ovvero con il derby veneto tra Verona e Padova davanti alle telecamere di Rai Sport. Alle 18.30, invece, Milano ospita Catania, mentre alle 20.00 si fronteggiano Monza e Trento, in un vero e proprio “rematch” della Semifinale di Coppa Italia di sabato scorso. Due i match in programma alle 18.00 di domenica 4 febbraio: Piacenza e Perugia si sfidano in diretta Rai Sport, mentre Civitanova e Modena danno vita al faccia a faccia numero 108. Punti importanti in palio in chiave salvezza alle 20.00 tra Taranto e Cisterna.

TUTTE LE SFIDE-

RANA VERONA-PALLAVOLO PADOVA.

Derby veneto n. 36, sabato alle 18.00 (diretta Rai Sport) tra Rana Verona e Pallavolo Padova, con gli scaligeri avanti 21 a 14 nei precedenti, ma sconfitti 3-1 nella città del Santo all’andata. L’impresa esterna al tie break degli uomini di Radostin Stoytchev contro Monza al culmine di un’autentica battaglia sportiva è valsa l’aggancio dei brianzoli a 25 punti con salto al sesto posto, mentre il collettivo allenato da Jacopo Cuttini, che in settimana ha rescisso il contratto con il cubano Julio Cesar Cardenas Morales, ha incamerato tre punti d’oro in casa piegando Modena in quattro set e prendendosi il decimo posto solitario con tre lunghezze di vantaggio da Taranto. Alcuni dei protagonisti sono in odore di record: da una parte Aidan Zingel (11 attacchi vincenti ai 1500 in Italia, dall’altra Davide Gardini (11 punti ai 1000 in carriera).

PRECEDENTI: 35 (14 successi Pallavolo Padova, 21 successi Rana Verona)



EX: Nessuno

A CACCIA DI RECORD:



Nella Stagione 2023/2024 Regular Season: Federico Crosato - 13 punti ai 100 (Pallavolo Padova); Aleks Grozdanov - 20 punti ai 100 (Rana Verona); Amin Esmaeilnezhad - 21 attacchi vincenti ai 200 (Rana Verona); Noumory Keita - 29 punti ai 100 (Rana Verona); Gabi Garcia Fernandez - 3 punti ai 200 (Pallavolo Padova); Luca Porro - 36 punti ai 100 (Pallavolo Padova); Davide Gardini - 7 attacchi vincenti ai 200 (Pallavolo Padova); Francesco Sani - 8 punti ai 100, 21 attacchi vincenti ai 100 (Rana Verona).

Nella Stagione 2023/2024 tutte le competizioni: Federico Crosato - 13 punti ai 100 (Pallavolo Padova); Amin Esmaeilnezhad - 18 attacchi vincenti ai 200 (Rana Verona); Aleks Grozdanov - 20 punti ai 100 (Rana Verona); Noumory Keita - 21 punti ai 100, 29 attacchi vincenti ai 100 (Rana Verona); Gabi Garcia Fernandez - 3 punti ai 200 (Pallavolo Padova); Luca Porro - 36 punti ai 100 (Pallavolo Padova); Donovan Dzavoronok - 39 punti ai 200 (Rana Verona); Davide Gardini - 7 attacchi vincenti ai 200 (Pallavolo Padova); Francesco Sani - 8 punti ai 100, 21 attacchi vincenti ai 100 (Rana Verona).

In carriera Regular Season: Luca Spirito - 2 battute vincenti ai 100 (Rana Verona); Davide Gardini - 2 muri vincenti ai 100 (Pallavolo Padova).

In carriera tutte le competizioni: Aidan Zingel - 11 attacchi vincenti ai 1500 (Rana Verona); Davide Gardini - 11 punti ai 1000, 11 attacchi vincenti ai 800 (Pallavolo Padova); Noumory Keita - 14 punti ai 600, 12 attacchi vincenti ai 500 (Rana Verona); Amin Esmaeilnezhad - 18 attacchi vincenti ai 200 (Rana Verona); Mathijs Desmet - 19 attacchi vincenti ai 300 (Pallavolo Padova); Aleks Grozdanov - 19 punti ai 800, 8 attacchi vincenti ai 500 (Rana Verona); Francesco Fusaro - 20 punti ai 100 (Pallavolo Padova); Gabi Garcia Fernandez - 20 punti ai 600, 25 attacchi vincenti ai 500 (Pallavolo Padova); Leandro Mosca - 22 punti ai 700, 2 muri vincenti ai 200 (Rana Verona); Luca Porro - 22 punti ai 900 (Pallavolo Padova); Federico Crosato - 4 attacchi vincenti ai 200 (Pallavolo Padova); Julio Cesar Cardenas Morales - 40 punti ai 100 (Pallavolo Padova); Francesco Sani - 8 punti ai 100, 21 attacchi vincenti ai 100 (Rana Verona); Andrea Truocchio - 9 attacchi vincenti ai 400 (Pallavolo Padova).

Radostin Stoytchev (Allenatore Rana Verona)- « Ovviamente la partita contro Padova, al di là delle banalità, è molto importante per noi, come lo sono tutte le altre, perché ci servono punti e credo che anche per loro sia così. A maggior ragione in questa fase della stagione dobbiamo lottare su ogni singolo pallone. All'andata ci hanno battuto e arrivano carichi a questa sfida. A me piace pensare a noi: dovremo entrare in campo lucidi, concentrati e aggressivi. Il focus è stato concentrarci sugli aspetti che dobbiamo migliorare ».

Jacopo Cuttini (Allenatore Pallavolo Padova)- « Il nostro obiettivo è quello di creare, settimana dopo settimana, soluzioni che ci consentano di conquistare punti. Questo è l’obiettivo che ci dovremmo porre sabato con Verona. Verona ha mostrato particolare aggressività in battuta, soprattutto in casa. Prestare attenzione a questo sarà fondamentale ».



ALLIANZ MILANO - FARMITALIA CATANIA-

Punti che scottano in palio alle 18.30 di sabato sul campo dell’Allianz Cloud, con Yuki Ishikawa che insegue i 2500 sigilli in Italia (ora a -15). A contendersi il successo l’Allianz Milano, che nel weekend ha mancato l’accesso alla Finale di Coppa Italia al tie break con Perugia, e la matricola Farmitalia Catania, che nel 5° turno di ritorno ha messo paura ai vice campioni d’Italia della Lube portandosi avanti 2-1 in casa per poi cedere il passo ai marchigiani, seppur immagazzinando un punto prezioso e tanta fiducia nei propri mezzi. I meneghini, che hanno vinto la sfida di andata, sono quinti con 26 punti e sognano l’aggancio a Civitanova (29), ma devono guardarsi le spalle dal ritorno di Verona (25) e Monza (25), mentre gli etnei chiudono la classifica con 5 punti a -6 da Taranto e si preparano all’assalto. Luka Basic, Elia Bossi e Alessandro Tondo (15 punti ai 2000 in carriera) tornano all’ombra della Madonnina da rivali.



PRECEDENTI: 1 (1 successo Allianz Milano)



EX: Luka Basic a Milano nel 2018/19, 2019/20, 2020/21; Elia Bossi a Milano nel 2018/19; Alessandro Tondo a Milano nel 2016/17, 2017/18, 2018/19

A CACCIA DI RECORD:



Nella Stagione 2023/2024 Regular Season: Luigi Randazzo - 14 punti ai 200 (Farmitalia Catania); Paul Buchegger - 17 attacchi vincenti ai 300 (Farmitalia Catania); Agustin Loser - 2 attacchi vincenti ai 100 (Allianz Milano); Luka Basic - 23 punti ai 100, 29 attacchi vincenti ai 100 (Farmitalia Catania); Petar Dirlic - 25 punti ai 100 (Allianz Milano); Ferre Reggers - 27 punti ai 200 (Allianz Milano); Osniel Lazaro Mergarejo Hernandez - 4 attacchi vincenti ai 100 (Allianz Milano); Nemanja Masulovic - 5 punti ai 100 (Farmitalia Catania); Jacopo Massari - 7 punti ai 100, 20 attacchi vincenti ai 100 (Farmitalia Catania).

Nella Stagione 2023/2024 tutte le competizioni: Luigi Randazzo - 14 punti ai 200 (Farmitalia Catania); Paul Buchegger - 17 attacchi vincenti ai 300 (Farmitalia Catania); Ferre Reggers - 18 attacchi vincenti ai 200 (Allianz Milano); Matey Kaziyski - 18 punti ai 200 (Allianz Milano); Petar Dirlic - 19 punti ai 100, 28 attacchi vincenti ai 100 (Allianz Milano); Luka Basic - 23 punti ai 100, 29 attacchi vincenti ai 100 (Farmitalia Catania); Nemanja Masulovic - 5 punti ai 100 (Farmitalia Catania); Yuki Ishikawa - 6 punti ai 200 (Allianz Milano); Jacopo Massari - 7 punti ai 100, 20 attacchi vincenti ai 100 (Farmitalia Catania).

In carriera Regular Season: Mohammadjavad Manavinezhad - 40 punti ai 500 (Farmitalia Catania); Cristian Frumuselu - 7 punti ai 500 (Farmitalia Catania).

In carriera tutte le competizioni: Andrea Innocenzi - 12 punti ai 400 (Allianz Milano); Alessandro Tondo - 15 punti ai 2000, 1 muri vincenti ai 400 (Farmitalia Catania); Yuki Ishikawa - 15 punti ai 2500, 4 battute vincenti ai 200 (Allianz Milano); Paul Buchegger - 17 punti ai 2200, 30 attacchi vincenti ai 1900 (Farmitalia Catania); Ferre Reggers - 18 attacchi vincenti ai 200 (Allianz Milano); Luka Basic - 20 attacchi vincenti ai 500 (Farmitalia Catania); Mohammadjavad Manavinezhad - 27 attacchi vincenti ai 500 (Farmitalia Catania); Petar Dirlic - 29 attacchi vincenti ai 900 (Allianz Milano); Matey Kaziyski - 30 attacchi vincenti ai 4900 (Allianz Milano); Nemanja Masulovic - 5 punti ai 100 (Farmitalia Catania); Nicola Zonta - 6 punti ai 200 (Allianz Milano).

Damiano Catania (Allianz Milano)- « Quella di sabato sarà una partita importante sia per noi sia per Catania, una squadra affamata di punti salvezza. Noi veniamo da un periodo che è stato un vero tour de force, due mesi con due partite a settimana. Per la prima volta ci siamo potuti allenare mettendo anche un po' di energia dal punto di vista fisico, lavorando sugli aspetti che non hanno funzionato meglio nelle ultime uscite. Giochiamo in casa, non dobbiamo sottovalutare nessuno perché in SuperLega la classifica non sempre indica il valore di chi hai difronte in quel momento. All’andata ci misero in seria difficoltà. Per noi ora è importante mantenere alta la concentrazione perché siamo ormai alla volata finale della Regular Season che conduce ai Play Off ».

Giuseppe Bua (Allenatore Farmitalia Catania)- «La Milano che incontreremo domani è una squadra molto più quadrata di quella che ci ha sconfitto a novembre, noi dal canto nostro siamo molto più maturi e consapevoli delle nostre forze. Non sarà una partita facile, ma del resto sul nostro percorso non abbiamo partite facili, sappiamo di doverci mettere sempre il massimo dell'impegno. I ragazzi ci credono e stanno davvero facendo di tutto per centrare l'obiettivo salvezza, che rimane ancora accessibile ».



MINT VERO VOLLEY MONZA - ITAS TRENTINO-

Dalla coppa al campionato, le emozioni raddoppiano. Dopo l’adrenalinica Semifinale di Del Monte® Coppa Italia all’Unipol Arena tra brianzoli e trentini, con rimonta e passaggio del turno al tie break dei lombardi grazie al quarto successo su 30 incroci, si replica. La Mint Vero Volley Monza, reduce dal prezioso successo interno contro il Galatasaray nella Semifinale di andata della Challenge Cup, e l’Itas Trentino si ritrovano sotto rete all’Opiquad Arena per il match di sabato alle 20.00. All’andata, tra le Dolomiti, furono i gialloblù a spuntarla, ma gli uomini di Massimo Eccheli hanno già sorpreso tante big durante la stagione, anche se in Regular Season il trend non è dei più felici, come dimostrano le cinque sconfitte negli ultimi sei match in campionato. Gianluca Galassi affronta il Club in cui ha militato nel 2014/15, coach Fabio Soli torna in Brianza dove ha allenato per un triennio. Monitorata la situazione di Ran Takahashi, che in caso di rientro cercherebbe il punto personale n. 500 nelle stagioni regolari. Otto attacchi vincenti separano Kamil Rychlicki dal traguardo dei 2000 in Italia.



PRECEDENTI: 30 (4 successi Mint Vero Volley Monza, 26 successi Itas Trentino)



EX: Gianluca Galassi a Trento nel 2014/15 - Allenatori: Fabio Soli a Monza nel 2018/19, 2019/20, 2020/21

A CACCIA DI RECORD:



Nella Stagione 2023/2024 Regular Season: Gabriele Di Martino - 1 punti ai 100 (Mint Vero Volley Monza); Arthur Szwarc - 10 attacchi vincenti ai 200 (Mint Vero Volley Monza); Daniele Lavia - 17 punti ai 200 (Itas Trentino); Alessandro Michieletto - 29 punti ai 300 (Itas Trentino); Stephen Maar - 30 attacchi vincenti ai 200 (Mint Vero Volley Monza); Kamil Rychlicki - 38 punti ai 300 (Itas Trentino); Ran Takahashi - 4 punti ai 200 (Mint Vero Volley Monza); Gianluca Galassi - 5 attacchi vincenti ai 100 (Mint Vero Volley Monza); Eric Loeppky - 8 attacchi vincenti ai 100 (Mint Vero Volley Monza).

Nella Stagione 2023/2024 tutte le competizioni: Arthur Szwarc - 12 punti ai 300 (Mint Vero Volley Monza); Jan Kozamernik - 14 attacchi vincenti ai 100 (Itas Trentino); Ran Takahashi - 22 attacchi vincenti ai 200 (Mint Vero Volley Monza); Daniele Lavia - 23 attacchi vincenti ai 200 (Itas Trentino); Gianluca Galassi - 24 punti ai 200 (Mint Vero Volley Monza); Kamil Rychlicki - 7 punti ai 300 (Itas Trentino).

In carriera Regular Season: Ran Takahashi - 1 punti ai 500 (Mint Vero Volley Monza); Stephen Maar - 38 punti ai 2000 (Mint Vero Volley Monza); Oreste Cavuto - 4 punti ai 1000 (Itas Trentino); Kamil Rychlicki - 7 attacchi vincenti ai 1500 (Itas Trentino).

In carriera tutte le competizioni: Oreste Cavuto - 1 muri vincenti ai 100 (Itas Trentino); Gabriele Nelli - 11 attacchi vincenti ai 1000, 4 muri vincenti ai 100 (Itas Trentino); Giulio Magalini - 12 punti ai 500 (Itas Trentino); Alessandro Michieletto - 2 attacchi vincenti ai 1500 (Itas Trentino); Jan Kozamernik - 2 battute vincenti ai 100 (Itas Trentino); Arthur Szwarc - 21 punti ai 1100, 3 battute vincenti ai 100 (Mint Vero Volley Monza); Gianluca Galassi - 24 punti ai 1600 (Mint Vero Volley Monza); Ran Takahashi - 26 attacchi vincenti ai 500 (Mint Vero Volley Monza); Daniele Lavia - 32 punti ai 2300 (Itas Trentino); Francesco Comparoni - 6 attacchi vincenti ai 200 (Mint Vero Volley Monza); Eric Loeppky - 6 attacchi vincenti ai 900 (Mint Vero Volley Monza); Kamil Rychlicki - 8 attacchi vincenti ai 2000 (Itas Trentino).

Massimo Eccheli (Allenatore Mint Vero Volley Monza)- "Sarà una partita difficile, con Trento che arriverà all'Opiquad Arena vogliosa di rivalsa dopo la Coppa Italia. Un aspetto che aumenterà il coefficiente di difficoltà per noi. Sono sicuro che coach Soli preparerà il match pensando all'ultima sfida, così come lo farà Sbertoli che è sempre molto attento agli avversari: ci aspettiamo qualcosa di diverso da parte loro ».

Daniele Lavia (Itas Trentino)- « Torniamo in campo dopo la Coppa Italia, affrontando lo stesso avversario del precedente weekend: una circostanza sicuramente particolare ma siamo carichi e determinati a voltare pagina, vogliamo trovare subito il successo e continuare la nostra corsa in campionato ».



CUCINE LUBE CIVITANOVA-VALSA GROUP MODENA-

Un big match dal sapore diverso, domenica (ore 18.00) all’Eurosuole Forum. Faccia a faccia due escluse eccellenti dalla Final Four di Coppa Italia. Cucine Lube Civitanova e Valsa Group Modena si incrociano per la sfida n. 108 (biancorossi avanti 62 a 45), dopo il trionfo dei marchigiani in tre set all’andata. I cucinieri, quarti con 29 punti, a -3 da Piacenza e a +3 da Milano, vengono dai successi al tie break con l’Allianz in casa e con la Farmitalia a Catania, mentre gli emiliani, ottavi a quota 19 in coabitazione con Cisterna, hanno pagato un periodo duro e la sconfitta per 3-1 a Padova con l’esonero di Francesco Petrella, sostituito dall’ex tecnico biancorosso Alberto Giuliani. Tanti gli ex: da una parte Simone Anzani, Adis Lagumdzija e Ivan Zaytsev, dall’altra Osmany Juantorena, Bruno Mossa de Rezende e Dragan Stankovic. In odore di record Simone Anzani (10 punti ai 2500 in carriera) e Nicholas Sighinolfi (3 block ai 300 in carriera).

PRECEDENTI: 107 (62 successi Cucine Lube Civitanova, 45 successi Valsa Group Modena)



EX: Simone Anzani a Modena nel 2018/19; Adis Lagumdzija a Modena nel 2022/23; Ivan Zaytsev a Modena nel 2018/19, 2019/20; Osmany Juantorena a Lube nel 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22; Bruno Mossa De Rezende a Lube nel 2018/19, 2019/20; Dragan Stankovic a Lube nel 2009/10, 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19 - Allenatori: Gianlorenzo Blengini a Modena nel 2004/05, 2005/06; Alberto Giuliani a Lube nel 2011/12, 2012/13, 2013/14, 2014/15

A CACCIA DI RECORD:



Nella Stagione 2023/2024 Regular Season: Aleksandar Nikolov - 12 attacchi vincenti ai 200 (Cucine Lube Civitanova); Giovanni Sanguinetti - 13 attacchi vincenti ai 100 (Valsa Group Modena); Maksim Sapozhkov - 19 attacchi vincenti ai 200 (Valsa Group Modena); Osmany Juantorena - 25 punti ai 200 (Valsa Group Modena); Vlad Davyskiba - 30 attacchi vincenti ai 200 (Valsa Group Modena).

Nella Stagione 2023/2024 tutte le competizioni: Maksim Sapozhkov - 11 attacchi vincenti ai 200 (Valsa Group Modena); Osmany Juantorena - 16 punti ai 200 (Valsa Group Modena); Adis Lagumdzija - 23 punti ai 300 (Cucine Lube Civitanova); Vlad Davyskiba - 28 attacchi vincenti ai 200 (Valsa Group Modena); Marlon Yant Herrera - 32 punti ai 100 (Cucine Lube Civitanova); Giovanni Sanguinetti - 8 attacchi vincenti ai 100 (Valsa Group Modena).

In carriera Regular Season: Maksim Sapozhkov - 12 attacchi vincenti ai 500 (Valsa Group Modena); Tommaso Rinaldi - 24 attacchi vincenti ai 500 (Valsa Group Modena); Marlon Yant Herrera - 38 punti ai 500 (Cucine Lube Civitanova).

In carriera tutte le competizioni: Mattia Boninfante - 1 battute vincenti ai 100 (Valsa Group Modena); Giulio Pinali - 1 punti ai 900 (Valsa Group Modena); Simone Anzani - 10 punti ai 2500 (Cucine Lube Civitanova); Marlon Yant Herrera - 11 attacchi vincenti ai 700 (Cucine Lube Civitanova); Vlad Davyskiba - 11 attacchi vincenti ai 900 (Valsa Group Modena); Nicholas Sighinolfi - 2 muri vincenti ai 300 (Valsa Group Modena); Aleksandar Nikolov - 3 attacchi vincenti ai 600 (Cucine Lube Civitanova); Tommaso Rinaldi - 30 punti ai 900 (Valsa Group Modena); Roberto Pinali - 35 punti ai 1300 (Valsa Group Modena); Osmany Juantorena - 37 punti ai 5000 (Valsa Group Modena); Mattia Bottolo - 4 muri vincenti ai 100 (Cucine Lube Civitanova).

Fabio Balaso (Cucine Lube Civitanova)- « La sfida tra Civitanova e Modena mantiene sempre inalterato il suo fascino. Si parla di due squadre che da tante stagioni si danno battaglia ad altissimi livelli. Dal mio punto di vista arriva una gara bella da giocare, che richiederà il miglior approccio possibile da parte nostra. Magari Modena viene da un periodo complicato, ma può puntare su grandi atleti e questo non dobbiamo scordarlo. Tra l’altro Osmany Juantorena tornerà qui per la prima volta da avversario. Sarà una partita speciale per lui, per noi ex compagni e per i tifosi. Mi farà effetto vederlo all’Eurosuole Forum dall’altro lato del campo. Con noi ha sempre dato il massimo e ci ha aiutato a vincere trofei importanti ».



Alberto Giuliani (Allenatore (Valsa Group Modena) « In questi primi allenamenti ho visto una squadra con tanta voglia di crescere, i giocatori sono carichi per apprendere un sistema di gioco nuovo. Ho visto da parte loro positività e speriamo di metterla in campo già a partire dalle prime gare. Mi aspetto una Lube vogliosa di far punti, partiranno molto aggressivi e noi dovremo avere la pazienza di reagire con la tecnica alle situazioni che si presenteranno. Ai ragazzi dirò di dare il meglio sia a livello individuale che di squadra, ognuno deve cercare di mettere in campo il proprio miglior gioco ».



GAS SALES BLUENERGY PIACENZA - SIR SUSA VIM PERUGIA-

Il secondo match con diretta Rai Sport nel weekend è il confronto di domenica, alle 18.00, tra Gas Sales Bluenergy Piacenza e Sir Susa Vim Perugia, che coincide con la gara n. 200 in carriera di Leonardo Scanferla. Una di fronte all’altra la terza e la seconda forza in classifica. I padroni di casa, esclusi eccellenti dalla Coppa Italia, fermi a 32 punti, giocano per tenere a distanza Civitanova (29 punti) e riscattare il passo falso a Cisterna, mentre i Block Devils tornano in Emilia a pochi giorni dal trionfo bolognese nella Finale di Coppa Italia contro Monza, risultato che ha permesso a Lorenzetti di mettere in bacheca, accanto a Supercoppa e Mondiale per Club, il terzo trofeo a pochi mesi dal suo arrivo in Umbria. Su 11 precedenti la Gas Sales ha avuto la meglio solo in un’occasione, lo scorso anno nella Semifinale di Coppa Italia. La formazione perugina vanta 40 punti in graduatoria e nell’ultima sfida di campionato ha liquidato Taranto 3-0. Un ex per parte in campo, Fabio Ricci e Davide Candellaro, mentre i tecnici degli emiliani, l’head coach Andrea Anastasi e il vice Antonio Valentini, lo scorso anno sono riusciti a vincere Mondiale e Supercoppa con il team bianconero.



PRECEDENTI: 11 (10 successi Sir Susa Vim Perugia, 1 successo Gas Sales Bluenergy Piacenza)



EX: Fabio Ricci a Perugia nel 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22; Davide Candellaro a Piacenza nel 2020/21 - Allenatori: Andrea Anastasi a Perugia nel 2022/23; Antonio Valentini a Perugia nel 2021/22, 2022/23



A CACCIA DI RECORD:



Nella Stagione 2023/2024 Regular Season: Robertlandy Simon - 25 punti ai 200 (Gas Sales Bluenergy Piacenza); Flavio Resende Gualberto - 3 attacchi vincenti ai 100 (Sir Susa Vim Perugia); Yoandy Leal - 3 punti ai 100, 14 attacchi vincenti ai 100 (Gas Sales Bluenergy Piacenza); Francesco Recine - 36 punti ai 200 (Gas Sales Bluenergy Piacenza); Jesus Herrera Jaime - 4 attacchi vincenti ai 100 (Sir Susa Vim Perugia); Fabrizio Gironi - 5 punti ai 100, 28 attacchi vincenti ai 100 (Gas Sales Bluenergy Piacenza).

Nella Stagione 2023/2024 tutte le competizioni: Fabrizio Gironi - 12 attacchi vincenti ai 100 (Gas Sales Bluenergy Piacenza); Robertlandy Simon - 14 punti ai 200 (Gas Sales Bluenergy Piacenza); Francesco Recine - 22 punti ai 200 (Gas Sales Bluenergy Piacenza); Wassim Ben Tara - 24 punti ai 200 (Sir Susa Vim Perugia); Edoardo Caneschi - 25 punti ai 100 (Gas Sales Bluenergy Piacenza); Yoandy Leal - 3 punti ai 100, 14 attacchi vincenti ai 100 (Gas Sales Bluenergy Piacenza).

In carriera Regular Season: Yuri Romanò - 1 muri vincenti ai 100 (Gas Sales Bluenergy Piacenza); Flavio Resende Gualberto - 11 punti ai 500 (Sir Susa Vim Perugia); Edoardo Caneschi - 20 punti ai 1000 (Gas Sales Bluenergy Piacenza); Wilfredo Leon Venero - 24 attacchi vincenti ai 1500, 1 battute vincenti ai 300 (Sir Susa Vim Perugia).

In carriera tutte le competizioni: Leonardo Scanferla - 1 alle 200 partite giocate (Gas Sales Bluenergy Piacenza); Roamy Alonso - 11 attacchi vincenti ai 100 (Gas Sales Bluenergy Piacenza); Flavio Resende Gualberto - 11 punti ai 600 (Sir Susa Vim Perugia); Jesus Herrera Jaime - 17 punti ai 400 (Sir Susa Vim Perugia); Antoine Brizard - 2 muri vincenti ai 100 (Gas Sales Bluenergy Piacenza); Roberto Russo - 24 punti ai 1200 (Sir Susa Vim Perugia); Wassim Ben Tara - 24 punti ai 200 (Sir Susa Vim Perugia); Ricardo Lucarelli Santos De Souza - 27 punti ai 1400, 5 muri vincenti ai 100 (Gas Sales Bluenergy Piacenza); Kamil Semeniuk - 32 punti ai 600 (Sir Susa Vim Perugia); Wilfredo Leon Venero - 34 punti ai 3000, 4 attacchi vincenti ai 2300 (Sir Susa Vim Perugia); Francesco Recine - 4 battute vincenti ai 100 (Gas Sales Bluenergy Piacenza); Fabio Ricci - 4 punti ai 1100 (Gas Sales Bluenergy Piacenza); Yoandy Leal - 4 punti ai 2300 (Gas Sales Bluenergy Piacenza); Tim Held - 40 punti ai 1600 (Sir Susa Vim Perugia).



Andrea Anastasi (Allenatore Gas Sales Bluenergy Piacenza)- « Dopo gli ultimi due risultati negativi in campionato stiamo lavorando per apportare qualche miglioramento, ci attende una partita molto difficile perché Perugia è una squadra fortissima ma lo siamo anche noi. E di questo dobbiamo essere certi e convinti. Perugia è una squadra molto solida, vorrei che quella di domenica fosse una gara come quella dell’andata perché vorrei che la mia squadra tornasse a giocare bene a pallavolo, tornasse a giocare come sa fare. L’importante è proprio questo tornare a giocare bene poi, in questo momento, il risultato può avere anche una importanza relativa, bisogna cancellare le due ultime deludenti prestazioni ».

Angelo Lorenzetti (Allenatore Sir Susa Vim Perugia)- « Torniamo in campionato subito con uno scoglio duro. Conosciamo il valore di Piacenza e conosciamo la classifica nostra e loro. Abbiamo la volontà di fare qualche punto in più rispetto al girone d’andata e quindi abbiamo la necessità di far punti dappertutto. Siamo consapevoli delle difficoltà che derivano sia dall’avversario, che ha avuto anche un periodo per recuperare energie per affrontarci al meglio, sia da noi che veniamo da una Coppa Italia nella quale, al di là del risultato, abbiamo speso energie mentali e quindi siamo nella necessità di doverle recuperare, ma di non metterci troppo tempo. Sotto l’aspetto più tecnico, noi e Piacenza abbiamo numeri molto simili. Piacenza tra l’altro ha ottenuto questi numeri nonostante assenze di rilievo e questo testimonia il valore della squadra che andiamo ad affrontare e che, come ho detto fin da inizio stagione, è un team con cui bisogna fare i conti per arrivare in alto ».



GIOIELLA PRISMA TARANTO - CISTERNA VOLLEY-

Il turno si chiude alle 20.00 di domenica con la sfida tra Gioiella Prisma Taranto e Cisterna Volley, che nel girone di andata ha avuto la meglio al tie break tra le mura amiche nell’unico precedente assoluto in Serie A. I padroni di casa, penultimi con 11 punti e reduci dal netto stop al PalaBarton contro Perugia, hanno bisogno di benzina per scongiurare una rimonta di Catania, che chiude la classifica a quota 5. Gli ospiti, invece, vengono dall’esaltante 3-1 ai danni di Piacenza e vantano una tabella di marcia di tutto rispetto dopo il giro di boa con un en plein dei 9 punti disponibili in casa e balzo a quota 19 a braccetto con Modena e in odore di Play Off. I pontini, però, devono rompere il tabù trasferta nel girone di ritorno e sono pronti a lottare contro gli uomini di Ljubomir Travica per proseguire l’ascesa in campionato.



PRECEDENTI: 1 (1 successo Cisterna Volley)



EX: Nessuno

A CACCIA DI RECORD:



Nella Stagione 2023/2024 Regular Season: Efe Bayram - 1 attacchi vincenti ai 100 (Cisterna Volley); Kyle Russell - 21 punti ai 200 (Gioiella Prisma Taranto); Josè Miguel Gutierrez - 22 attacchi vincenti ai 200 (Gioiella Prisma Taranto); Filippo Lanza - 23 attacchi vincenti ai 200 (Gioiella Prisma Taranto); Theo Faure - 23 attacchi vincenti ai 300 (Cisterna Volley); Lorenzo Sala - 24 punti ai 100 (Gioiella Prisma Taranto); Jordi Ramon - 6 punti ai 200 (Cisterna Volley); Jeffrey Jendryk - 8 attacchi vincenti ai 100 (Gioiella Prisma Taranto).

Nella Stagione 2023/2024 tutte le competizioni: Efe Bayram - 1 attacchi vincenti ai 100 (Cisterna Volley); Kyle Russell - 21 punti ai 200 (Gioiella Prisma Taranto); Josè Miguel Gutierrez - 22 attacchi vincenti ai 200 (Gioiella Prisma Taranto); Filippo Lanza - 23 attacchi vincenti ai 200 (Gioiella Prisma Taranto); Theo Faure - 23 attacchi vincenti ai 300 (Cisterna Volley); Lorenzo Sala - 24 punti ai 100 (Gioiella Prisma Taranto); Jordi Ramon - 6 punti ai 200 (Cisterna Volley); Jeffrey Jendryk - 8 attacchi vincenti ai 100 (Gioiella Prisma Taranto).

In carriera Regular Season: Aimone Alletti - 2 muri vincenti ai 500 (Gioiella Prisma Taranto).

In carriera tutte le competizioni: Giovanni Maria Gargiulo - 17 punti ai 900, 15 attacchi vincenti ai 600 (Gioiella Prisma Taranto); Kyle Russell - 21 punti ai 200 (Gioiella Prisma Taranto); Theo Faure - 23 attacchi vincenti ai 300 (Cisterna Volley); Hampus Ekstrand - 31 punti ai 100 (Gioiella Prisma Taranto); Jordi Ramon - 6 punti ai 200 (Cisterna Volley); Andrea Rossi - 7 punti ai 2000, 3 battute vincenti ai 100 (Cisterna Volley); Jeffrey Jendryk - 8 attacchi vincenti ai 100 (Gioiella Prisma Taranto).

Giovanni Gargiulo (Gioiella Prisma Taranto)- « È una partita importante in cui dovremo metterci molta concentrazione senza però aggiungerci più pressione rispetto a quella che già presenta il match e ogni domenica è importante, dobbiamo lavorare giorno dopo giorno per arrivare pronti. Ci stiamo allenando sia al Palazzetto che in sala pesi per prepararci nel miglior modo possibile. Arriveremo con la voglia di dare il massimo, e ci auguriamo che il pubblico sia presente numeroso e ci sostenga spingendoci durante il match ».

Guillermo Falasca (Allenatore Cisterna Volley)- « Sarà una trasferta particolarmente difficile per tutto quello che ci giochiamo, Taranto è una squadra che sta giocando una buona pallavolo: giocano in casa e mi aspetto una partita molto difficile perché sono ancora alla ricerca di punti importanti per chiudere definitivamente il loro discorso salvezza. Nella loro testa avranno l'idea di vincere contro di noi e per loro sarà una finale ma ovviamente lo sarà anche per noi perché vogliamo giocarci le nostre chance di raggiungere i Play Off ».

PROGRAMMA E ARBITRI DELLA 6ª GIORNATA DI RITORNO –

Sabato 3 febbraio 2024, ore 18.00



Rana Verona – Pallavolo Padova Arbitri: Piana, Lot

Sabato 3 febbraio 2024, ore 18.30



Allianz Milano – Farmitalia Catania Arbitri: Verrascina, Puecher

Sabato 3 febbraio 2024, ore 20.00



Mint Vero Volley Monza – Itas Trentino Arbitri: Carcione, Florian

Domenica 4 febbraio 2024, ore 18.00



Cucine Lube Civitanova – Valsa Group Modena Arbitri: Goitre, Canessa

Domenica 4 febbraio 2024, ore 18.00



Gas Sales Bluenergy Piacenza – Sir Susa Vim Perugia Arbitri: Cerra, Cesare

Domenica 4 febbraio 2024, ore 20.00



Gioiella Prisma Taranto – Cisterna Volley Arbitri: Boris, Zanussi

LA CLASSIFICA-

Itas Trentino 43, Sir Susa Vim Perugia 40, Gas Sales Bluenergy Piacenza 32, Cucine Lube Civitanova 29, Allianz Milano 26, Rana Verona 25, Mint Vero Volley Monza 25, Valsa Group Modena 19, Cisterna Volley 19, Pallavolo Padova 14, Gioiella Prisma Taranto 11, Farmitalia Catania 5.