Perugia alza la Coppa Italia

BOLOGNA -Esulta la Sir Susa Vim Perugia per il suo quarto successo nella Del Monte ® Coppa Italia. I ragazzi di Angelo Lorenzetti, al suo terzo trionfo, si sono imposti per 3-1 in rimonta su una Mint Vero Volley Monza che ha comunque giocato un’eccellente Final Four, pur nella difficoltà dovuta all’assenza di Takahashi. Di fronte agli oltre 9000 spettatori (sold out) la formazione del presidente Gino Sirci ha preso in mano le redini del gioco dopo la sconfitta nel primo set grazie soprattutto alle prove di Plotnytskyi, premiato come Del Monte ® MVP della manifestazione, di un concreto Semeniuk (18 volte a punti) e di un ottimo Flavio (16 punti); tra i brianzoli Szwarc ne ha messi a segno 22, Galassi, mai domo, 12 con 4 aces.

All’Unipol Arena c’è stato spazio anche per la pallavolo giovanile, perché il Presidente di Lega Pallavolo Serie A Massimo Righi e il presidente del Comitato Territoriale FIPAV Bologna hanno premiato i vincitori della Coppa Italia dei Territori, manifestazione svoltasi parallelamente alla Del Monte® Coppa Italia, vinta dal Comitato Territoriale di Roma.

L’Inno Nazionale è stato cantato dal coro delle voci bianche del Teatro Comunale di Bologna ed è stato osservato il minuto di silenzio in memoria di Gigi Riva. Nel momento dello starting six la D.D.WE.CO, formazione di percussioniste e danzatrici ha accompagnato i giocatori in campo ed acceso la passione delle tifoserie. I tifosi presenti all’Unipol Arena sono stati allietati anche dalla compagnia “Liberi Di… Physical Theatre”, fondata a Milano nel 2007, che produce e realizza innovativi show acrobatici che coinvolgono il pubblico con il linguaggio universale del movimento del corpo.

Un momento positivo di Loeppky dà a Monza il primo break del match (6-9), Szwarc (8 punti nel set) sigla il 9-13 e Lorenzetti chiama time out. Entra Leon in battuta e propizia il recupero della Sir (15-17), ma la Mint Monza tiene e chiude con l’ace di Galassi (22-25).

Coach Eccheli chiama subito time out nel secondo set perché i perugini partono con un secco 3-0. I monzesi non si fanno intimidire e rimangono a contatto (9-8), ma vengono ricacciati indietro da Ben Tara e Semeniuk (16-13). Il vantaggio rimane e la Sir Susa Vim si porta in parità (25-21).

Continua il punto a punto nel terzo set, fatto di sorpassi e controsorpassi, poi un turno al servizio di Plotnytskyi lancia i “Block Devils” (9-6 e time out Eccheli). La reazione di Mint Vero Volley tarda ad arrivare (14-7) e gli umbri vanno sul 2-1 in un set in cui Semeniuk ha attaccato col 100% (6 punti).

Time out Lorenzetti sul 6-10 del quarto set, Perugia va sotto di cinque (7-12) poi si rialza con Solé al servizio (14-12). Ben Tara viene colpito dai crampi dopo l’attacco del 22-20, entra Herrera per gran il finale, che assegna alla Sir Susa Vim Perugia la 46^ edizione della Del Monte® Coppa Italia.

Emozionante è stato il momento delle premiazioni perché Lega Pallavolo Serie A ha dapprima commemorato con le parole del Presidente Massimo Righi quattro grandi personaggi del mondo del volley recentemente scomparsi: lo storico dirigente di Ravenna Giuseppe Brusi, il decano dei giornalisti di pallavolo Carlo Gobbi e l’ex segretario della FIPAV Gianfranco Briani ed infine l’Avv. Guido Martinelli, la cui vedova, sig.ra Marisa ha consegnato il premio alla carriera a Max Colaci, alla sua sesta Coppa Italia conquistata, la quarta con i perugini dopo le due vinte con Trento.

Il presidente del Comitato Reginale Fipav Emilia-Romagna Silvano Brusori ha omaggiato con una targa gli arbitri della partita: Marco Zavater, Umberto Zanussi, Giuseppe Curto, Alessandro Cerra, Francesca Righi ed Enrico Dandolo.

La seconda classificata, Mint Vero Volley Monza, è stata premiata con le medaglie da Gianmaria Manghi, capo della segreteria politica della presidenza della Regione Emilia-Romagna, e dal vicepresidente di Lega Pallavolo Serie A, Albino Massaccesi, e con la targa da Roberta Li Calzi, assessora allo sport e al bilancio del Comune di Bologna.

Poi è iniziata la festa per la Sir Susa Vim Perugia: dapprima la coccarda della Coppa Italia è stata consegnata a Gino Sirci, presidente della Sir, da Massimo Righi e dal presidente Fipav, Giuseppe Manfredi, che hanno anche appeso al collo dei giocatori umbri le medaglie dei vincitori.

Alexander Boricic, Presidente della Cev, ha premiato Oleh Plotnytskyi, Del Monte® MVP della Finale. La Del Monte® Coppa Italia è scesa dall’alto dell’Arena assieme alla ballerina Valentina Marino fino alle mani del presidente Righi, che l’ha consegnata a capitan Wilfredo Leon.

I PROTAGONISTI-

Angelo Lorenzetti (Allenatore Sir Susa Vim Perugia)- « Sono stati due giorni intensi come pensavamo, stasera avevamo sulle spalle anche il peso dell’essere favoriti. Monza già con Trento in semifinale aveva fatto vedere di essere salita di livello ed oggi nel primo set non ci ha fatto vedere palla. Faccio i complimenti ai ragazzi perché vincere non era assolutamente facile. Sono felice per loro, per il presidente, per la società e per tutta Perugia ».

Massimo Eccheli (MINT Vero Volley Monza)- « E’ stato un weekend molto intenso, un’esperienza bellissima. Oggi ci è mancata un po’ di energia; Perugia è una squadra molto forte ed attrezzata. Siamo stati molto bravi a non darci mai per vinti. Ci è mancato poco ad arrivare al tie-break, speriamo che questa finale ci possa portare consapevolezza delle nostre possibilità per questo finale di stagione ».

IL TABELLINO-

SIR SUSA VIM PERUGIA – MINT VERO VOLLEY MONZA 3-1 (22-25, 25-21, 25-15, 25-23)

SIR SUSA VIM PERUGIA: Giannelli 2, Plotnytskyi 14, Resende Gualberto 15, Ben Tara 16, Semeniuk 18, Russo 3, Toscani (L), Held 0, Herrera Jaime 0, Leon Venero 0, Solé 8, Colaci (L). N.E. Candellaro, Ropret. All. Lorenzetti.

MINT VERO VOLLEY MONZA: Kreling 0, Loeppky 12, Di Martino 7, Szwarc 22, Maar 7, Galassi 12, Visic 0, Mujanovic 2, Morazzini (L), Gaggini (L). N.E. Frascio, Comparoni, Beretta. All. Eccheli.

ARBITRI: Zanussi, Zavater.

Durata set: 26′, 26′, 23′, 29′; tot: 104′.

MVP: Oleg Plotnytskyi (Sir Susa Vim Perugia)

Spettatori: 9125

L'ALBO D'ORO-

Stagione Vincitrice Sede

1978/79 Panini Modena Venezia

1979/80 Panini Modena Modena

1980/81 Edilcuoghi Sassuolo Ancona

1981/82 Santal Parma Battipaglia (SA)

1982/83 Santal Parma Firenze

1983/84 Bartolini Bologna Forlì

1984/85 Panini Modena Chieti

1985/86 Panini Modena Arona (NO)

1986/87 Santal Parma Parma, Modena e Bologna

1987/88 Panini Modena Bologna e Modena

1988/89 Panini Modena Forlì

1989/90 Maxicono Parma Milano

1990/91 Il Messaggero Ravenna Venezia

1991/92 Maxicono Parma Treviso

1992/93 Sisley Treviso Napoli

1993/94 Daytona Modena Perugia

1994/95 Daytona Las Modena Roma

1995/96 Alpitour Traco Cuneo Firenze

1996/97 Las Daytona Modena Siena

1997/98 Casa Modena Unibon Firenze

1998/99 TNT Alpitour Cuneo Roma

1999/00 Sisley Treviso Milano

FINAL SIX

2000/01 Lube Banca Marche Macerata S. Benedetto del Tronto (AP), Macerata, Pesaro, Ancona

FINAL EIGHT

2001/02 Noicom Brebanca Cuneo Forlì, Biella e Milano

2002/03 Lube B. Marche Macerata Bolzano e Trento

2003/04 Sisley Treviso La Spezia e Firenze

2004/05 Sisley Treviso Sansepolcro (AR) e Forlì

2005/06 Bre Banca Lannutti Cuneo Bassano del G. (VI), Ferrara e Forlì

2006/07 Sisley Treviso Bassano del G. (VI) e Milano

2007/08 Lube Banca Marche Macerata Bassano del G. (VI) e Milano

2008/09 Lube Banca Marche Macerata Bassano del G. (VI), Mantova, Forlì

FINAL FOUR

2009/10 Itas Diatec Trentino Montecatini Terme (PT)

2010/11 Bre Banca Lannutti Cuneo Verona

2011/12 Itas Diatec Trentino Roma

2012/13 Itas Diatec Trentino Milano

2013/14 Copra Elior Piacenza Bologna

2014/15 Parmareggio Modena Bologna

2015/16 DHL Modena Milano

2016/17 Cucine Lube Civitanova Bologna

2017/18 Sir Safety Conad Perugia Bari

2018/19 Sir Safety Conad Perugia Bologna

2019/20 Cucine Lube Civitanova Bologna

2020/21 Cucine Lube Civitanova Bologna

2021/22 Sir Safety Conad Perugia Bologna

2022/23 Gas Sales Bluenergy Piacenza Roma

2023/24 Sir Susa Vim Perugia Bologna