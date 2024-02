Piacenza spavalda vince a Civitanova lo spareggio per il 3°posto

CIVITANOVA MARCHE (MACERATA)- Nell'anticipo pomeridiano della 10a di ritorno di regular season, in poco meno di un’ora e mezza di gioco Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza liquida la pratica Lube grazie ad una gara perfetta. Vinto il primo set, vinto il secondo ai vantaggi Brizard e compagni hanno dominato il terzo parziale dove solo sul finire i marchigiani hanno accorciato le distanze. Ottima prova del collettivo biancorosso, quattro ace per Caneschi e grande prova soprattutto in difesa per Scanferla.

In avvio la Cucine Lube Civitanova parte con De Cecco e Lagumdzija in diagonale, Chinenyeze e Anzani al centro, Bottolo e Nikolov alla banda, Balaso è il libero. Coach Anastasi manda in campo Brizard e Romanò in diagonale, Caneschi e Simon al centro, Lucarelli e Leal alla banda, Scanferla è il libero.

Il primo allungo è targato Lube (7-4 e 9-6) con Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza che ha già commesso tre errori gratuiti in attacco. Due ace consecutivi di Caneschi valgono la parità a quota 10 e dopo pochi scambi è Piacenza ad allungare: 15-18 con Caneschi a muro e subito dopo Lucarelli con una bomba che apre il muro avversario. Caneschi dalla linea dei nove metri segna ancora un ace che vale il più cinque (17-22) con Blengini a chiamare il secondo time out a disposizione. Al rientro in campo tre punti della Lube (20-22) obbligano Anastasi a chiamare time out, la pipe di Lucarelli porta in dote tre set point (21-24), chiude a Piacenza a muro con Simon.

Ancora un ace per Caneschi (0-2) in avvio di secondo set, Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza cerca subito l’allungo (3-6), il muro sull’attacco di Lucarelli vale la parità a quota 8 e l’ace di Lagumdzija il vantaggio dei padroni d casa (10-9). A quota 12 è ancora parità, due ace nel giro di pochi scambi di Lagumdzija e De Cecco valgono il 16-13 con Anastasi a chiamare tempo, il muro di Caneschi riporta il set in parità a quota 17 con Blengini a chiamare tempo. Allunga ancora la Lube (19-17), il tocco di seconda intenzione di Brizard vale la parità a quota 20, il braccio di ferro continua, a quota 23 è parità grazie all’invasione a rete della Lube certificata dal video check, ace di Brizard per il set point biancorosso (23-24). L’attacco out di Lucarelli consegna la parità ai padroni di casa, la Lube annulla altri tre set point a Piacenza e poi capitola sull’ace di Leal.

Blengini cambia, dentro Yant per Nikolov a fare coppia in posto 4 con Bottolo. Ma è Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza a comandare il gioco, il colpo di Leal vale tre lunghezze di vantaggio (7-10), Blengini inserisce Nikolov al posto di Lagumdzija, attacco di Brizard ed è 8-12 con Lube a chiamare il secondo time out. La Lube è all’angolo, Leal per più cinque (12-17), il muro di Simon-Romanò per il più sei (13-19), il vantaggio aumenta ancora (15-22), la Lube segna quattro punti consecutivi (19-22), Anastasi chiama time out e al rientro in campo punto di Lucarelli (19-23). Il primo di quattro match ball per Piacenza (20-24) arriva sull’attacco in rete della Lube, due vengono annullati, Romanò chiude alla terza occasione.

I PROTAGONISTI-

Gianlorenzo Blengini (Allenatore Cucine Lube Civitanova)- « Sento che abbiamo perso un’occasione, perché nei primi due set ce la siamo giocata bene mancando però nei frangenti finali, soprattutto con l’incisività in battuta nei momenti importanti. Piacenza ha avuto sicuramente più cattiveria di noi per riuscire a chiudere a proprio favore i primi due parziali. Poi nel terzo set abbiamo iniziato male, eravamo un po’ scossi e ci abbiamo messo del tempo a rientrare, anche con i cambi. Ripeto, il rammarico è per i primi due set, in cui le nostre occasioni le abbiamo avute, ma Piacenza è stata più brava. La sfida di mercoledì in Champions League? Sarà decisiva ed essendo tale dovremo affrontarla come se fosse una partita secca, quindi senza pensare alla partita di oggi né tanto meno a quella dell’andata giocata mercoledì scorso in Turchia ».

Andrea Anastasi (Allenatore Gas Sales Piacenza)- « Sono molto contento della prova dei ragazzi, è una vittoria importante perchè ci dà la certezza di chiudere la regular season almeno al quarto posto. Ho visto una squadra molto concentrata e che ha approcciato nel modo migliore la gara, quando giochiamo a questi livelli siamo anche belli da vedere. Mi è piaciuto come è stata in campo la squadra, vincere in casa della Lube non è mai facile ma io già penso alla prossima partita, tra pochi giorni co attende una gara di Champions League difficilissima. Il vantaggio di oggi è che abbiamo giocato bene, mi è piaciuta l’attenzione e il livello di gioco, ma è solo una partita, dobbiamo rimanere concentrati sul nostro percorso ».

IL TABELLINO-

CUCINE LUBE CIVITANOVA - GAS SALES BLUENERGY VOLLEY PIACENZA 0-3 (21-25, 27-29, 22-25)

CUCINE LUBE CIVIANOVA: Chinenyze 8, De Cecco 2, Bottolo 7, Anzani 1, Lagumdzija 12, Nikolov 10, Balaso (L), Bisotto, Diamantini 4, Yant 2, Thelle. Ne: Cremonini (L), Motzo, Larizza. All. Blengini.

GAS SALES BLUENERGY VOLLEY PIACENZA: Lucarelli 11, Caneschi 11, Romanò 13, Leal 8, Simon 6, Brizard 4, Scanferla (L), Andringa. Ne: Hoffer (L), Recine, Gironi, Alonso, Ricci, Dias. All. Anastasi.

ARBITRI: Cesare, Giardini.

Durata set 26’, 35’ e 27’ Tot: 88’.

MVP: Leonardo Scanferla (Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza)

Spettatori 2645