Domani sera al via la corsa allo scudetto

ROMA- Al via un campionato nel campionato: messa in archivio una Regular Season che ha tenuto con il fiato sospeso tutti gli appassionati della grande pallavolo fino all’ultimo turno, con il braccio di ferro dalla terza alla settima posizione risolto solo domenica scorsa, scatta l’ora degli scontri a eliminazione diretta al meglio delle cinque gare. Domani, mercoledì 6 marzo, si aprono i Quarti di Finale con quattro confronti in programma alle 20.30. Alla ilT quotidiano Arena, davanti alle telecamere di Rai Sport, l’Itas Trentino, sulla scia del primato in Regular Season, vuole far valere le gerarchie contro la Valsa Group Modena, qualificata con l’ottavo pass utile. All’Eurosuole Forum va in scena il remake dei Quarti di finale della Del Monte ® Coppa Italia tra Cucine Lube Civitanova, quarta classificata, e Mint Vero Volley Monza, che ha chiuso al quinto posto. La Sir Susa Vim Perugia, seconda al termine del girone di ritorno, si ritrova ad affrontare un primo turno di Play Off insidioso contro Rana Verona, squadra ha chiuso settima, perdendo in extremis la chance della quarta posizione. Undicesima di ritorno col botto per la Gas Sales Bluenergy Piacenza, che ha blindato la terza piazza con una vittoria convincente nel derby della via Emilia e ora cerca una rivincita dei Quarti di Coppa Italia contro l’Allianz Milano, sesta in classifica grazie al successo centrato nell’ultimo match contro Perugia e già sorpresa dei Play Off Scudetto 2022/23.

LE QUATTRO SFIDE-

GAS SALES BLUENERGY PIACENZA-ALLIANZ MILANO-

Un altro remake dei Quarti di Del Monte® Coppa Italia ha il compito di aprire gli spareggi a caccia del tricolore. In Gara 1 dei Quarti Play Off la Gas Sales Bluenergy Piacenza di Andrea Anastasi, nel giorno della presenza n. 300 in carriera di Fabio Ricci, può contare sul fattore PalaBancasport dopo il successo per 3-1 nel derby regionale con Modena all’ultimo atto della Regular Season. Risultato che ha consentito di restare sul terzo gradino del podio alla vigilia degli spareggi. In Emilia si presenta l’Allianz Milano di Roberto Piazza, che ha vinto solo uno degli ultimi 9 scontri diretti con la Gas Sales. Si è trattato del colpo esterno al tie break nella gara secca di Coppa Italia per l’accesso alla F4 bolognese con sgambetto ai campioni uscenti. Nell’unico incrocio ai Play Off (2022/23), invece, c’è stata poca battaglia. Nella Finale per il terzo posto, i meneghini, sfiancati dalla precedente Semifinale chiusa a Gara 5, hanno opposto poca resistenza perdendo con il massimo scarto le tre gare giocate. Gli ambrosiani hanno chiuso la stagione regolare tra le mura amiche dell’Allianz Cloud mettendo in campo tutta la propria carica agonistica, forti anche del rientro di Matey Kaziyski. Grazie al successo al fotofinish contro Perugia, la formazione lombarda ha guadagnato una posizione su Verona evitando lo spauracchio Sir nei Quarti. Il destino, però, ha riservato un’altra avversaria di grande qualità. La formazione che riuscirà a proseguire il percorso lo farà lottando per avere il pass. Damiano Catania torna in Emilia da ex. Fabrizio Gironi, Nicolò Hoffer e Yuri Romanò, atleti con trascorsi a Milano, ritrovano la propria ex squadra.

PRECEDENTI: 15 (4 successi Allianz Milano , 11 successi Gas Sales Bluenergy Piacenza )



EX: Fabrizio Gironi a Milano nel 2018/19, 2019/20; Nicolò Hoffer a Milano nel 2018/19, 2019/20; Yuri Romanò a Milano nel 2021/22; Damiano Catania a Piacenza nel 2021/22

Yuri Romanò (Gas Sales Bluenergy Piacenza )- « Con Milano è una sfida importante, questa post season è l’ultimo grande obiettivo che ci è rimasto. Daremo il massimo fin dalla partita d’esordio, affrontiamo una squadra tosta e ben organizzata, lo sappiamo molto bene visto che ci ha eliminato dalla Coppa Italia e la scorsa stagione nei Quarti è passata contro Perugia. Milano in queste partite diventa bella tosta e difficile da affrontare, dovremo andare a mille da subito, dalla prima palla del primo set. Vincere Gara 1 soprattutto se si gioca in casa direi che è fondamentale nella serie ».



Osniel Mergarejo (Allianz Milano )- « Il campionato, con questi Play Off, sono l’unico obiettivo che ci rimane nell’anno, così come a Piacenza. Nella stagione regolare abbiamo subito per due volte, mentre in Coppa Italia è andata bene a noi. Piacenza è una squadra molto forte, così come era Perugia domenica scorsa, dobbiamo cercare di essere forti anche noi. Credo che per noi sia stato importante arrivare all’inizio dei playoff con una vittoria. Personalmente preferisco che la trasferta non sia lunga, così anche fuoricasa avremo un po’ del nostro pubblico a sostenerci ».

SIR SUSA VIM PERUGIA - RANA VERONA-

Ad accendere la curiosità nel primo appuntamento stagionale con i Play Off Scudetto c’è anche una sfida che si preannuncia spettacolare e che solo tre settimane fa nella Regular Season si è chiusa al tie break con una vittoria esterna. Al PalaBarton i campioni del mondo della Sir Susa Vim Perugia, secondi nella griglia delle teste di serie, ospitano per il primo atto dei Quarti la Rana Verona, formazione che ha visto sfumare in casa, con l’unico passo falso interno nel girone di ritorno, la possibilità di chiudere quarta la Regular Season. Con la sconfitta contro Civitanova gli uomini di Radostin Stoytchev sono scivolati in settima posizione e si ritrovano con il fattore campo sfavorevole contro una squadra di stelle. Block Devils e scaligeri si sono già misurati in due edizioni dei Play Off Scudetto (nei Quarti 2014/15 e 2015/15) e in entrambi i casi è servita la bella per decretare l’eliminazione di Verona, che non è mai approdata alle Semifinali ma più volte ci è andata vicino. Come nella passata stagione, quando era avanti 2-0 nella serie con la Lube, ma poi si è arresa in Gara 5. Anche gli umbri devono superare i fantasmi del passato, visto che lo scorso anno non sono riusciti a coronare i propri obiettivi uscendo di scena nella bella dei Quarti con Milano. Uno specialista delle sfide che scottano come coach Angelo Lorenzetti (ex del match), campione d’Italia lo scorso anno alla guida di Trento, sta preparando le contromisure per limitare i rischi. Due ex in campo: Max Colaci e Sebastian Solé (7 punti ai 500 nei Play Off). Due attacchi vincenti ai 1500 per Aidan Zingel tra gli ospiti.



PRECEDENTI: 37 (30 successi Sir Susa Vim Perugia , 7 successi Rana Verona )



EX: Massimo Colaci a Verona nel 2008/09, 2009/10; Sebastian Solé a Verona nel 2018/19, 2019/20 - Allenatori: Angelo Lorenzetti a Verona nel 2006/07

Goran Vujevic (Direttore Sportivo Sir Susa Vim Perugia)- « Il campionato ha dimostrato che non ci sono avversari più o meno facili nei Quarti di Finale. Noi siamo pronti, con Verona sarà dura, avremo di fronte un avversario ostico contro il quale abbiamo perso 2-3 recentemente in casa nostra. Tutte le prime otto del campionato hanno un movimento di pubblico importante, sono tutti campi difficili quando si va fuori casa e bisogna partire subito con il piede giusto mercoledì al PalaBarton. Quattro serie dei Quarti molto combattute e spettacolari? Questa è la Superlega ».

Radostin Stoytchev (Allenatore Rana Verona)- « Iniziamo la fase più importante della stagione. Perugia, con l’infortunio di Sbertoli a Trento e con la ripresa di Leon. è la squadra che più di tutti può vincere lo Scudetto. Ha una buona ricezione, attaccanti con percentuali alte e tre centrali forti che giocano anche con la palla staccata. La loro forza è la pressione che mettono alle altre squadre con la battuta. In generale hanno tutti giocatori con un bagaglio non solo tecnico importante ma anche di esperienza internazionale ad alto livello. Non abbiamo niente da perdere, dobbiamo cercare di essere più sciolti in campo rispetto all’ultima partita e cogliere ogni minima occasione che si presenterà. Non so se la sconfitta con la Lube lascerà degli strascichi, ognuno la vive secondo il carattere e la personalità che ha. Dobbiamo affrontare una nuova battaglia nel modo giusto ».



CUCINE LUBE CIVITANOVA-MINT VERO VOLLEY MONZA-

Il tabellone Play Off propone il remake dei Quarti di Finale della Del Monte® Coppa Italia SuperLega tra Cucine Lube Civitanova, qualificata anche per la Semifinale di Champions League prima di blindare il quarto posto a fine Regular Season con un successo corsaro in tre set a Verona, e Mint Vero Volley Monza, capace di bruciare sul filo di lana per la quinta piazza sia Milano che Verona grazie a una prova di forza casalinga contro Cisterna di Latina. Il bilancio complessivo dei precedenti premia i biancorossi con 20 vittorie a 5, così come l’unico incrocio nei Quarti del torneo 2020/21 ha visto i cucinieri prevalere con due successi. In epoca più recente qualcosa è cambiato. I brianzoli hanno avuto la meglio in quattro degli ultimi cinque match giocati grazie a tre vittorie su quattro in Regular Season (due all’Eurosuole Forum) e al successo in casa nella gara secca di Coppa Italia. Nei passati Play Off Monza si è vista eliminare da Trento in Gara 4 dei Quarti. Sempre i gialloblù hanno poi fermato in Finale Civitanova dopo un botta e risposta con le due squadre sempre vincenti in casa, decisiva Gara 5 in Trentino. Nei roster impegnati mercoledì figura un solo ex, l’opposto cuciniero Adis Lagumdzija (1 attacco vincente ai 300 stagionali), premiato MVP domenica e pronto a sfidare il Club che nel 2020/21 lo accolse in Italia. Tra gli ospiti, Ran Takahashi mira ai 500 attacchi vincenti in Italia, ne mancano 15.

PRECEDENTI: 25 (20 successi Cucine Lube Civitanova, 5 successi Mint Vero Volley Monza )



EX: Adis Lagumdzija a Monza nel 2020/21

Gianlorenzo Blengini (Allenatore Cucine Lube Civitanova )- « Il nostro finale di Regular Season è stato agrodolce. La bella vittoria a Verona è stata preceduta dal passo falso interno con Piacenza. Anche nei Play Off ci sarà equilibrio. Fatta eccezione per Zaytsev, che sta riprendendo a toccare il pallone e resterà ancora fuori per un po', sono tutti disponibili. Siamo consapevoli dei nostri mezzi, ma anche che tra campionato e Champions avremo poco tempo per allenarci. Dovremo ottimizzare il riposo e gestire le risorse mentali senza guardare troppo avanti. Monza ci ha eliminato dalla Coppa Italia, non lo abbiamo scordato. Vogliamo imporci e avere la meglio nella serie contro una rivale che ci darà del filo da torcere ».

Massimo Eccheli (Allenatore Mint Vero Volley Monza )- « Il gioco delle combinazioni ci ha riservato il Quarto contro Lube, probabilmente la squadra attualmente più in forma tra le otto, così come dimostrano i recenti risultati in CEV Champions League e in Regular Season. Le ultime due gare giocate contro Civitanova (entrambe a Monza) sono state combattute e avvincenti, per cui ci aspettiamo che possa essere ancora così, a partire da domani. È vero che ora inizia un altro torneo, ma è altrettanto importante cominciarlo con la consapevolezza delle proprie qualità e con l’atteggiamento adeguato a quello che ci aspetterà ».

ITAS TRENTINO - VALSA GROUP MODENA-

Gli onori della ribalta in diretta Rai Sport spettano ai campioni d’Italia dell’Itas Trentino, vincitori della Regular Season, e alla Valsa Group Modena, che si è dovuta accontentare dell’ottava piazza, entrando nei Play Off dall’ultimo vagone. Se la squadra di Fabio Soli ha dato prova di continuità, raggiungendo le Semifinali di Champions League e inanellando vittorie, salvo qualche pausa come quella in casa nell’ultimo turno con Padova, complice il massiccio turnover, la formazione emiliana non è riuscita a incanalare il proprio gioco sui binari della costanza. Dopo l’approdo in panchina di Alberto Giuliani si è vista la cattiveria agonistica che era rimasta sopita, ma c’è rammarico per il derby emiliano. Tra le partite migliori della precedente gestione, invece, spicca il 3-1 interno del decimo turno di andata con Trento. In Gara 1 dei Quarti da una parte mancherà Riccardo Sbertoli (out per diverse settimane), dall’altra potrebbe rientrare un ex, Osmany Juantorena. Il club gialloblù ha annunciato l’acquisto del regista francese Matthieu Garcia, proveniente dall’Arago de Sethe, formazione transalpina. Nei roster e in panchina sono presenti altri ex. Nella passata stagione Trento ha strappato il tricolore alla Lube in Gara 5 di Finale, Modena è uscita nei Quarti con la Gas Sales. Gialloblù e canarini non si incrociano nei Play Off dalla Semifinale 2015/16 (passaggio del turno di Modena). Nei precedenti faccia a faccia della seconda fase sono arrivati lo Scudetto di Trento 2014/15, due qualificazioni a testa nei confronti andati in scena nei Quarti e il colpo dei trentini per l’accesso alla Finalissima 2011/12. Da una parte Kamil Rychlicki è vicino ai 300 attacchi vincenti nei Play Off (-4), dall’altra Vlad Davyskiba è ancora distante dai 1000 in Italia (-30).



PRECEDENTI: 84 (35 successi Valsa Group Modena, 49 successi Itas Trentino)



EX: Daniele Lavia a Modena nel 2020/21; Osmany Juantorena a Trento nel 2009/10, 2010/11, 2011/12, 2012/13; Giulio Pinali a Trento nel 2021/22 - Allenatori: Fabio Soli a Modena nel 2010/11, 2011/12; Roberto Ciamarra a Trento nel 2017/18

Fabio Soli (Allenatore Itas Trentino)- «Credo che questa edizione di Play Off sarà caratterizzata da grande equilibrio, il pronostico di ogni singolo Quarto di Finale è più che mai incerto. Da questa impressione non sfugge nemmeno la serie che ci vedrà affrontare Modena: sappiamo bene che nella rosa della Valsa Group sono presenti tanti giocatori che hanno conclamata esperienza in partite come quelle che inizieranno mercoledì e com’è noto ci mancherà l’apporto di Sbertoli. Ci stiamo preparando con grande determinazione per entrare in campo pronti a lottare su ogni pallone, consci che dovremo costruirci il nostro futuro passo dopo passo e azione dopo azione. Tutto il nostro focus è su Gara 1, non vediamo l’ora di tuffarci in una sfida che credo vedrà come protagonista il gruppo squadra ».

Tommaso Rinaldi (Valsa Group Modena)- « Con l’infortunio di Sbertoli avremo qualche chance in più per giocarcela contro una grandissima squadra. Il nostro punto di forza è quello di non avere niente da perdere, siamo l’ottava contro la prima e quindi andremo lì carichi per esprimere il miglior gioco possibile. È una scalata molto difficile, ma non impossibile. Dovremo partire forte così come successo nella gara d’andata, provando a destabilizzarli e a puntare su un ritmo alto nel corso di tutta la partita ».

PROGRAMMI E ARBITRI DI Gara 1 DEI QUARTI DI FINALE – PLAY OFF-



Mercoledì 6 marzo 2024, ore 20.30



Gas Sales Bluenergy Piacenza – Allianz Milano Arbitri: Puecher, Caretti

Mercoledì 6 marzo 2024, ore 20.30



Sir Susa Vim Perugia – Rana Verona Arbitri: Piana, Pozzato

Mercoledì 6 marzo 2024, ore 20.30



Cucine Lube Civitanova – Mint Vero Volley Monza Arbitri: Cesare, Saltalippi

Mercoledì 6 marzo 2024, ore 20.30



Itas Trentino – Valsa Group Modena Arbitri: Zanussi, Simbari