Play Off Scudetto: è il tempo delle rivincite

ROMA- I Quarti di Finale dei Play Off Scudetto entrano nel vivo con le quattro sfide di Gara 2, programmate nella giornata di domenica 10 marzo, con due match in diretta su Rai Sport. Il primo atto, andato in scena mercoledì, ha mantenuto le attese, tra agonismo e spettacolo. Sia a Civitanova Marche che a Piacenza è saltato il fattore campo rendendo incerto fin dall’inizio l’esito finale delle serie al meglio dei cinque incontri. Il secondo step dei Quarti si apre alle 16.00 di domenica al PalaPanini con il confronto tra Valsa Group Modena e Itas Trentino, partita in cui i padroni di casa cercheranno di agganciare i campioni d’Italia che hanno vinto Gara 1 in tre set. Passerella televisiva su Rai Sport, alle 18.00, all’OpiquadArena, per il faccia a faccia tra la Mint Vero Volley Monza, vittoriosa 3-1 in trasferta nella prima sfida, e la Cucine Lube Civitanova, che per riaprire i giochi deve violare l’impianto brianzolo come già accaduto in Regular Season. Dinamiche analoghe all’Allianz Cloud, dove alle 19.00 i padroni di casa dell’Allianz Milano scendono in campo a caccia della seconda vittoria dopo il successo corsaro al tie break centrato in Emilia, mentre la Gas Sales Bluenergy Piacenza vuole resettare la situazione. In prima serata con diretta Rai Sport e fischio d’inizio alle 20.30, la Rana Verona scende in campo al Pala Agsm AIM contro la Sir Susa Vim Perugia nel tentativo di riequilibrare una serie che mercoledì, in Umbria, si è aperta con il successo per 3-1 in rimonta dei Block Devils campioni del mondo. TUTTE LE SFIDE-

VALSA GROUP MODENA-ITAS TRENTINO-

La spinta del tempio, il muro giallo sugli spalti e l’orgoglio della Valsa Group Modena possono creare l’alchimia giusta per un’impresa casalinga nel match di domenica alle 16.00. Al PalaPanini arrivano i campioni d’Italia dell’Itas Trentino, che mercoledì nel primo appuntamento della serie hanno già dimostrato di poter tenere un elevato rendimento nonostante l’assenza in cabina di regia di Riccardo Sbertoli, fuori per sei settimane. Alessandro Acquarone si è confermato all’altezza del compito assistendo tutti gli attaccanti con grande ritmo. Avanti 1-0 nella serie grazie al successo lampo e in attesa di concentrare le energie sull’andata della Semifinale di Champions League con Civitanova, i gialloblù, con il nuovo arrivato Matthieu Garcia in panchina per la seconda volta, vogliono confermarsi su un campo dove in Regular Season hanno subito una delle uniche tre sconfitte della prima fase. Mercoledì, sul fronte opposto, il solo Vlad Davyskiba (20 punti) ha tenuto a galla il fronte offensivo di Modena, che per domare i dolomitici deve alzare il livello in attacco e un po’ in tutti i fondamentali.



PRECEDENTI: 85 (35 successi Valsa Group Modena, 50 successi Itas Trentino)



EX: Osmany Juantorena a Trento nel 2009/10, 2010/11, 2011/12, 2012/13; Giulio Pinali a Trento nel 2021/22; Daniele Lavia a Modena nel 2020/21 - Allenatori: Roberto Ciamarra a Trento nel 2017/18; Fabio Soli a Modena nel 2010/11, 2011/12

Alberto Giuliani (Allenatore Valsa Group Modena)- « A Trento, come avevo dichiarato, mi aspettavo di battagliare per tutto il match, ma non è stato così. I ragazzi capiscono dov'è il problema, ma i problemi non vanno solo capiti e vanno risolti. Trento ha giocatori esperti e di alto livello, non penso caleranno a Modena, dovremo essere noi a fare di più. Il PalaPanini? Mi aspetto una battaglia e un palazzo pieno può e deve darci una mano importante ».

Marko Podrascanin (Itas Trentino)- « Siamo contenti di poter scendere a Modena avanti 1-0 nella serie ma al tempo stesso sappiamo perfettamente che vincere al PalaPanini, specialmente nei Play Off, non è mai semplice anche perchè mi aspetto una Valsa Group molto differente da quella che abbiamo visto a Trento mercoledì. Ci dobbiamo preparare al meglio per reggere l'onda d'urto dei padroni di casa ».



MINT VERO VOLLEY MONZA - CUCINE LUBE CIVITANOVA-

Sulla scia dell’entusiasmo per la vittoria corsara in Gara 1 nelle Marche e i 28 punti di un Eric Loeppky (1 match ai 100 in Italia) capace di vincere un set praticamente da solo, alle 18.00 di domenica, davanti alle telecamere di Rai Sport, la Mint Vero Volley Monza torna in Brianza all’Opiquad Arena per cercare l’allungo nella seconda partita della serie. Il team finalista di Coppa Italia a gennaio ha acquisito esperienza ed è sempre più consapevole dei propri mezzi. Sul fronte opposto una Cucine Lube Civitanova dalle mille facce, nel bene e nel male. Finora quasi perfetta in Champions League, competizione che mercoledì la vedrà impegnata nel primo atto delle Semifinali a Trento, indecifrabile in campionato. Spesso spietata lontano dalle mura amiche, persino in roccaforti inespugnabili, a volte tradita da un attacco ‘a salve’ in casa, nonostante la potenza di fuoco dei tifosi. I vice campioni d’Italia, veri e propri habitué delle rimonte ai Play Off, vogliono impattare la Serie.



PRECEDENTI: 26 (20 successi Cucine Lube Civitanova , 6 successi Mint Vero Volley Monza )



EX: Adis Lagumdzija a Monza nel 2020/21

Massimo Eccheli (Allenatore Mint Vero Volley Monza )- «Ci aspettiamo una partita molto difficile, contro una squadra che vorrà sicuramente impattare la serie, per questo ci stiamo preparando ad essere pronti e dare battaglia in ogni azione di Gara 2, esattamente come sicuramente faranno i nostri avversari ».

Fabio Balaso (Cucine Lube Civitanova )- « Quest'anno volevamo che fosse diverso l'approccio ai Play Off, ma mercoledì abbiamo giocato una brutta gara e ora dobbiamo rimboccarci le maniche. In Gara 2 vogliamo ritrovare il nostro gioco per riequilibrare la serie. Lavoriamo per avere ben chiaro dove migliorare con l'obiettivo di progredire ».

ALLIANZ MILANO - GAS SALES BLUENERGY PIACENZA-

Fattore campo ribaltato anche nel primo confronto tra la terza e la sesta forza della Regular Season, con l’Allianz Milano che è avanti 1-0 nella serie, grazie a un grande Marco Vitelli nel tie break vincente in Emilia-Romagna, invertendo i pronostici e ripetendo l’impresa dei Quarti di Del Monte® Coppa Italia. Questa volta non si è trattato di una sfida in gara unica e la Gas Sales Bluenergy Piacenza, che ha nelle proprie corde la qualità per espugnare Milano, come avvenuto nel girone di andata della Regular Season, vuole rialzarsi subito per evitare di trovarsi spalle al muro come nella passata stagione con Modena. Nei Quarti per passare il turno fu necessaria una rimonta monstre nella serie, finita al tie break di Gara 5. Mercoledì sono stati i dettagli a fare la differenza nel corso di una sfida equilibrata e con le percentuali di attacco e muro a referto lievemente superiori per la squadra che è uscita sconfitta al quinto set. Con due block Robertlandy Simon può raggiungere il traguardo dei 600 muri In Italia.



PRECEDENTI: 16 (5 successi Allianz Milano , 11 successi Gas Sales Bluenergy Piacenza )

EX: Damiano Catania a Piacenza nel 2021/22; Fabrizio Gironi a Milano nel 2018/19, 2019/20; Nicolò Hoffer a Milano nel 2018/19, 2019/20; Yuri Romanò a Milano nel 2021/22

Damiano Catania (Allianz Milano )- «Domenica abbiamo una grande occasione perché abbiamo anche il fattore campo dalla nostra, ma sappiamo che quella contro la Gas Sales Bluenergy Piacenza sarà una serie lunga. Dobbiamo però provare a sfruttare la carica che di solito ci dà l'Allianz Cloud. Il mio invito è proprio al pubblico. Devono darci una mano in questa avventura. Come hanno fatto nella partita contro Perugia, vogliamo sentire tutta la loro spinta e noi in campo faremo di tutti per non deludere i nostri tifosi ».



Andrea Anastasi (Allenatore Gas Sales Bluenergy Piacenza )- « È stata dura in Gara 1 e sarà dura anche a Milano, non mi aspetto niente di diverso. Certamente adesso partiamo con uno svantaggio rispetto ai nostri avversari, l’esito della prima partita è stato condizionato da alcuni nostri moment bui soprattutto nel quarto set, sulla serie al servizio di Kaziyski siamo andati in difficoltà. La differenza l’hanno fatta i dettagli e questa volta dovremo essere noi bravi a sfruttare al meglio questi dettagli e chiudere le occasioni che ci si presenteranno. Andiamo a Milano a giocarcela, mi aspetto ancora una partita molto tirata e difficile, dobbiamo stare tranquilli anche se qualcosa non va bene, la serie è lunga, dobbiamo essere bravi e pazienti a recuperare la nostra condizione mentale ».

RANA VERONA - SIR SUSA VIM PERUGIA-

A chiudere il poker di match domenicali, alle 20.30 con diretta Rai Sport, c’è un’altra sfida imperdibile. Il Pala Agsm AIM, tra gli impianti più vivaci della SuperLega Credem Banca grazie alla sua cornice di pubblico, attende la sfida-evento tra la Rana Verona e i campioni del mondo della Sir Susa Vim Perugia. Nel primo match della serie, seppur con un po’ di sofferenza iniziale, i Block Devils sono riusciti a far valere il fattore campo in quattro set grazie ai 24 punti di uno scatenato Kamil Semeniuk e a una prova corale costante al servizio e nel muro-difesa. Gli scaligeri, che a Pian di Massiano erano passati in vantaggio al fotofinish del primo set, nonostante l’ottima serata di Amin (23 punti personali) e una buona prova esterna dai nove metri, sono stati fermati più volte dai lunghi di casa, capaci di sporcare tanti palloni a muro e di chiudere con 10 block a referto. Per impattare il Quarto di finale, il team veneto cerca conforto sul proprio campo, imbattuto per quasi tutto il girone di ritorno della Regular Season. Aidan Zingel prenota l’attacco vincente n. 1500 in Italia.



PRECEDENTI: 38 (31 successi Sir Susa Vim Perugia , 7 successi Rana Verona )





EX: Massimo Colaci a Verona nel 2008/09, 2009/10; Sebastian Solé a Verona nel 2018/19, 2019/20 - Allenatori: Angelo Lorenzetti a Verona nel 2006/07

Radostin Stoytchev (Allenatore Rana Verona )- « Nonostante non abbiamo giocato male in Gara 1, non è bastato contro una squadra come Perugia. Dovremo riuscire a mettere molta più pressione in battuta e a muro e non dobbiamo sbagliare situazioni in contrattacco. Sono piccole cose che però in partite come questa fanno la differenza. Giocare in un palazzetto pieno ci dà una grande carica e dobbiamo cercare di fare di tutto per prolungare la serie. I giocatori non avranno bisogno di ulteriori motivazioni: basta sapere che affrontiamo la squadra più forte del campionato in questo momento e che giochiamo in casa con il nostro pubblico a spingerci ».

Sebastian Solè (Sir Susa Vim Perugia )- « Abbiamo già abbondantemente chiuso Gara 1 e siamo tornati stamattina in palestra carichi e determinati in vista di Gara 2. Ogni partita di questa serie dei Quarti di Finale farà storia a sé e noi sappiamo benissimo che domenica a Verona sarà una partita molto dura e complicata che dovremo affrontare al meglio sia dal punto di vista tecnico che mentale. Loro avranno la spinta dei propri tifosi e cercheranno di metterci tanta pressione con la battuta, sarà importante tenere e poi lavorare bene con la nostra fase break ».

PROGRAMMA E ARBITRI DI Gara 2 DEI QUARTI DI FINALE –

Domenica 10 marzo 2024, ore 16.00



Valsa Group Modena - Itas Trentino (Serie 0-1) Arbitri: Zavater Marco, Vagni

Domenica 10 marzo 2024, ore 18.00

Mint Vero Volley Monza - Cucine Lube Civitanova (Serie 1-0) Massimiliano, Lot



Domenica 10 marzo 2024, ore 19.00



Allianz Milano - Gas Sales Bluenergy Piacenza (Serie 1-0) Arbitri: Florian, Cerra



Domenica 10 marzo 2024, ore 20.30



Rana Verona - Sir Susa Vim Perugia (Serie 0-1) Arbitri: Goitre, Carcione