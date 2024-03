Gara 3 può portare Monza, Trento e Perugia in semifinale

ROMA- Ultima chiamata per Civitanova, Modena e Verona . In Gara 3 dei Quarti di finale Monza, Trento e Perugia, in vantaggio per 2-0 dopo le prime due partite, possono staccare il pass per le semifinali mentre le squadre di Blengini, Giuliani e Stoytchev non hanno altre alternative alla vittoria, pena l'eliminazione dalla corsa scudetto per la stagione 2023/2024.

Non è il caso di Gas Sales Bluenergy Piacenza e Allianz Milano, attualmente in parità dopo che nei primi due incroci è saltato il fattore campo. Sono proprio emiliani e meneghini ad aprire le danze domani, sabato 16 marzo (ore 18.00) con l’anticipo tv davanti alle telecamere di Rai Sport. Domenica 17 marzo, il calendario prevede gli altri tre incontri: alle 17.00 l’Itas Trentino, reduce dal 3-1 interno sulla Lube nella Semifinale di andata di Champions League, cerca il successo che varrebbe il pass per le Semifinali Play Off, ma la Valsa Group Modena vuole vendere cara la pelle in trasferta. Alle 18.00 le telecamere di Rai Sport fanno visita all’Eurosuole Forum per il confronto da dentro o fuori tra Cucine Lube Civitanova, che ha perso i primi due faccia a faccia della serie, e la Mint Vero Group Monza, già finalista di Del Monte® Coppa Italia 2024 e determinata a centrare un altro blitz nelle Marche per centrare le Semifinali in campionato. Alla stessa ora, la Sir Susa Vim Perugia è impegnata tra le mura amiche e vuole infliggere il colpo di grazia alla Rana Verona, che per restare in lizza deve ripetere l’impresa del girone di ritorno della Regular Season, quando espugnò Pian di Massiano al tie break. Le formazioni che saranno eliminate nei Quarti di Finale Play Off Scudetto affronteranno ad aprile i Play Off 5° Posto.

LE QUATTRO SFIDE-

GAS SALES BLUENERGY PIACENZA-ALLIANZ MILANO-

La grande attesa per il terzo capitolo della serie tra Gas Sales Bluenergy Piacenza e Allianz Milano, protagoniste della diretta Rai Sport di sabato alle 18.00, è legata al gioco spettacolare delle due squadre e al fatto che nei primi due match il fattore campo sia stato solo un optional. Considerazione che rende ancora più imprevedibile una sfida al meglio delle cinque partite fin qui molto equilibrata. A scuotere gli emiliani dopo la sconfitta iniziale al tie break è stato un Robertlandy Simon granitico con una prova da record a muro. Nove block sui 14 di squadra che hanno gelato l’Allianz Cloud. Il centrale cubano ha eguagliato i 17 punti dello schiacciatore Yuki Ishikawa, protagonista al servizio con 3 ace. Meglio di loro ha fatto solo Ricardo Lucarelli, MVP e top scorer con 19 sigilli in una partita in cui nella tana della stella Fabio Porro è stato l’esperto Antoine Brizard a dire l’ultima parola mandando in doppia cifra quattro compagni. L’Allianz prepara la reazione, la Gas Sales Bluenergy ora vuole il sorpasso in casa.

PRECEDENTI: 17 (5 successi Allianz Milano , 12 successi Gas Sales Bluenergy Piacenza)



EX: Fabrizio Gironi a Milano nel 2018/19, 2019/20; Nicolò Hoffer a Milano nel 2018/19, 2019/20; Yuri Romanò a Milano nel 2021/22; Damiano Catania a Piacenza nel 2021/22.

Robertlandy Simon (Gas Sales Bluenergy Piacenza )- « I Play Off sono complicatissimi, ogni partita è una storia nuova, per il momento sono contento di avere tutta la responsabilità che mi hanno dato e che credo anche di essermi guadagnato, penso solo a vincere. Tutti noi abbiamo voglia di vincere e sappiamo bene quanto sia importante la prossima gara con Milano. Nove muri in Gara 2? Sono il passato, l’importante è avere vinto quella partita, puoi essere anche premiato come miglior giocatore o fare qualche record, ma l’unica cosa che conta è il successo. Ci attende ancora una gara molto difficile, non c’è dubbio. Ma noi ci siamo, è fondamentale essersi preparati al meglio per arrivare al top a Gara 3 ».



Roberto Piazza (Allenatore Allianz Milano)- « Andiamo a Piacenza consapevoli di non aver sfruttato al meglio le opportunità di giocare davanti al nostro pubblico. Sappiamo di avere concesso qualcosa a un avversario che sicuramente non ne aveva bisogno. Riconosciamo che la Gas Sales Bluenergy ha giocato una grandissima partita, ma siamo anche consapevoli che tutto è ancora in gioco in questo Quarto di Finale. Il fattore campo lo abbiamo ormai superato, quindi cosa posso dire… sarà veramente una lotta all’ultimo sangue ».

ITAS TRENTINO-VALSA GROUP MODENA-

Domenica, alle 17.00, sul mondoflex della ilT quotidiano Arena, i campioni d’Italia dell’Itas Trentino vogliono sfornare un’altra prova di qualità come quella che mercoledì ha fruttato il successo in quattro set nella Semifinale di andata della Champions League 2024. Avanti 2-0 nella serie dei Quarti ai Play Off Scudetto, i gialloblù vogliono chiudere subito il discorso per non disperdere ulteriori energie nervose, soprattutto dopo la maratona di Gara 2 al PalaPanini, palazzetto in cui per vincere bisogna per forza soffrire. La Valsa Group Modena, galvanizzata dal rinnovo biennale per coach Alberto Giuliani, ma memore dello stop netto all’esordio a Trento nei Quarti, è consapevole di aver messo in seria difficoltà i gialloblù nella sfida andata in scena in Emilia domenica, crede nei suoi mezzi e si presenta sulle Dolomiti con un atteggiamento tutt’altro che arrendevole. Tuttavia, nell’ultimo match non sono bastati i 21 punti di Vlad Davyskiba, un attacco più preciso e un atteggiamento convincente per arginare gli uomini di Fabio Soli, pericolosi con le fiammate al servizio, solidi a muro (16 i vincenti) e con Alessandro Acquarone bravo a dosare l’arsenale del team.

PRECEDENTI: 86 (35 successi Valsa Group Modena, 51 successi Itas Trentino)



EX: Daniele Lavia a Modena nel 2020/21; Osmany Juantorena a Trento nel 2009/10, 2010/11, 2011/12, 2012/13; Giulio Pinali a Trento nel 2021/22 - Allenatori: Fabio Soli a Modena nel 2010/11, 2011/12; Roberto Ciamarra a Trento nel 2017/18.

Marko Podrascanin (Itas Trentino)- « Siamo sul 2-0 ma nessuno di noi pensa che la serie sia finita, anche perchè affrontiamo un grandissimo avversario che ha saputo metterci davvero in difficoltà fra Gara 1 e Gara 2. Restiamo con i piedi per terra e prepariamoci ad un'altra battaglia, stavolta da giocare di fronte al nostro pubblico ».



Tommaso Rinaldi (Valsa Group Modena)- « Domenica andremo a Trento per un match molto difficile, siamo convinti delle nostre possibilità e si è visto in Gara 2. Sicuramente la sconfitta è stata una botta ma ci siamo ripresi, stiamo lavorando molto per migliorare le cose che non ci sono venute bene e domenica andremo lì per giocarcela, vogliamo riportare la serie al PalaPanini ».

CUCINE LUBE CIVITANOVA- MINT VERO VOLLEY MONZA-

Mai recitare il De profundis prima del tempo se si parla di Cucine Lube Civitanova. La storia insegna questo alla vigilia di Gara 3 dei Quarti, in programma domenica, alle 18.00, con diretta Rai Sport, all’Eurosuole Forum. Eppure, la sfida contro la Mint Vero Volley Monza va in scena in un momento complesso per i vice campioni d’Italia, reduci dalla delusione in Trentino nella Semifinale di andata della Champions League e sotto 2-0 nella serie contro i brianzoli. In stagione, la compagine di Massimo Eccheli ha già espugnato l’impianto marchigiano all’esordio in Regular Season e al debutto nei Quarti. Se il bilancio assoluto degli scontri diretti vede una Lube dominante, nei recenti tornei il canovaccio è cambiato. Da ottobre a oggi Monza si è imposta in quattro occasioni contro i cucinieri perdendo una sola volta (in Brianza). Il sestetto di Chicco Blengini deve sconfiggere i propri demoni, arginare i laterali ospiti e ripassare in archivio la rimonta monstre dello scorso anno con Verona. Zaytsev scalpita.

PRECEDENTI: 27 (20 successi Cucine Lube Civitanova , 7 successi Mint Vero Volley Monza )



EX: Adis Lagumdzija a Monza nel 2020/21.

Alex Nikolov (Cucine Lube Civitanova)- « Vogliamo cambiare rotta. Già con Trento, abbiamo mostrato un buon livello di gioco, c’è mancato poco per raggiungere l’obbiettivo. Domenica scenderemo in campo per battere Monza, portare i brianzoli a Gara 4 e muovere il primo passo verso la rimonta. Finora l’impegno non è mancato, ma per arrivare alla meta dobbiamo dare di più su ogni singolo pallone ».

Massimo Eccheli (Allenatore Mint Vero Volley Monza)- « Ci aspetta un’altra durissima battaglia e non ci saranno concesse distrazioni o cali di tensione. Dovremo presentarci a Civitanova, carichi di entusiasmo e consapevoli delle nostre qualità: tutto il resto lo racconterà il campo, come sempre ».

SIR SUSA VIM PERUGIA - RANA VERONA-

Sempre alle 18.00 di domenica, la Sir Susa Vim Perugia ha nelle mani delle sue stelle il match ball casalingo della serie contro la Rana Verona, che non ha mai raggiunto le Semifinali Scudetto, ma non ci sta a uscire di scena senza lasciare una firma importante come nella passata edizione dei Play Off. L’allenatore scaligero Radostin Stoytchev aveva definito i Block Devils come “i peggiori avversari” da incontrare in questo momento e visto quanto accaduto nei primi due incontri si è rivelato un bravo profeta. Ora, però, la guida dei veneti e il suo team possono cambiare la storia purché si presentino in Umbria affamati e con una scorta di resilienza da utilizzare nelle fasi più cruente del confronto con i campioni del mondo. Angelo Lorenzetti e il roster di Perugia hanno dimestichezza con le partite dalla posta in palio importante e raramente le sbagliano, soprattutto quando la cornice di pubblico è delle grandi occasioni e il gioco si fa duro; cioè quando i duri come Kamil Semeniuk iniziano a giocare davvero forte (44 punti personali tra Gara 1 e Gara 2).



PRECEDENTI: 39 (32 successi Sir Susa Vim Perugia , 7 successi Rana Verona )



EX: Massimo Colaci a Verona nel 2008/09, 2009/10; Sebastian Solé a Verona nel 2018/19, 2019/20 - Allenatori: Angelo Lorenzetti a Verona nel 2006/07.

Roberto Russo (Sir Susa Vim Perugia)- « Torniamo al PalaBarton con il doppio vantaggio nella serie, ma con la consapevolezza che nei Play Off tutto è sempre in gioco e che l’unica partita che conta è quella che bisogna giocare. Sicuramente Verona arriverà a Perugia con la voglia di allungare la serie e di ritornare a giocare nel proprio palazzetto, dovremo essere attenti, concentrati e determinati fin dal primo punto. Le prime due partite di questi Quarti di Finale hanno dimostrato che i nostri avversari hanno qualità tecniche e fisiche di primissimo livello. Sono sempre usciti meglio loro dai blocchi di partenza e sarà importante invertire questo trend. Ovviamente al PalaBarton sappiamo che potremo contare sul sostegno dei nostri tifosi che spingono sempre forte alle nostre spalle ».

Radostin Stoytchev (Rana Verona)- « Nella gara precedente, come in quella prima ancora, abbiamo avuto le forze mentali e tecniche durante il primo set, con la giusta concentrazione, i tocchi giusti, un cambio-palla perfetto: questo è l’unico tipo di gioco che ti può far vincere contro Perugia. Perugia ha di media più di due muri per set e due ace a set, è una squadra contro la quale è quasi impossibile giocare in questo momento. Nel primo parziale avevamo 0 errori un po’ ovunque con percentuali molto alte in cambio-palla: con questi numeri possiamo tenere il campo. In Gara 3 non abbiamo niente da perdere, cercheremo di entrare con tutte le forze che abbiamo, sia fisiche che mentali ».

PROGRAMMA E ARBITRI DI GARA 3 QUARTI DI FINALE PLAY OFF-

Sabato 16 marzo 2024, ore 18.00



Gas Sales Bluenergy Piacenza – Allianz Milano Arbitri: Zanussi, Giardini (Serie 1-1)

Domenica 17 marzo 2024, ore 17.00



Itas Trentino – Valsa Group Modena Arbitri: Lot, Brancati (Serie 2-0)

Domenica 17 marzo 2024, ore 18.00



Cucine Lube Civitanova – Mint Vero Volley Monza Arbitri: Vagni, Curto (Serie 0-2)

Domenica 17 marzo 2024, ore 18.00



Sir Susa Vim Perugia – Rana Verona Arbitri: Cappello, Canessa (Serie 2-0)