Piacenza vince Gara 3 con Milano ma quanta fatica !

PIACENZA- La Gas Sales Bluenergy Piacenza vince in rimonta con l’Allianz Milano dopo due ore e mezza di battaglia e conquista il primo di due match ball per vincere la serie dei Quarti di Finale Play Off Scudetto. Il primo match ball sarà domenica 24 marzo a Milano (ore 20.30).

Vinto il primo set la formazione biancorossa, nel secondo parziale era avanti di cinque lunghezze (16-11) ma poi Milano è cresciuta in battuta e difesa, ha recuperato e vinto il parziale come pure ha portato a casa il terzo. Nel quarto è stata battaglia, Milano si è trovata avanti anche di tre lunghezze (18-21) e ha avuto tre match ball per chiudere la partita senza riuscirci, Piacenza al quinto set point ha portato la gara al tie break dove nonostante quattro punti di vantaggio (11-7) è stata raggiunta a quota 11 prima di avere l’allungo giusto con due ace consecutivi di Romanò.

Non sono bastati a Milano i 21 punti di Ishikawa e i 20 di Regger, per Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza 22 punti per Leal e 19 per Romanò.

In avvio di gara coach Anastasi manda in campo Brizard e Romanò in diagonale, Caneschi e Simon al centro, Lucarelli e Leal alla banda, Scanferla è il libero. L’Allianz Milano risponde con Porro e Reggers in diagonale, Vitelli e Loser al centro, Kaziyski e Ishikawa alla banda, Catania è il libero.

Il primo allungo è targato Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza e arriva con Simon in battuta (5-3), il muro di Caneschi porta a tre i punti di vantaggio (7-4) con Piazza a chiamare time out. Lucarelli fa bene dalla linea dei nove metri, il suo ace vale il 13-8 con Piazza costretto a chiamare il secondo time out. L’ace di Ishikawa fa avvicinare Milano (13-10), Piacenza riparte con Leal e Caneschi (16-12), l’ace di Leal riporta a cinque le lunghezze di vantaggio dei biancorossi (18-13). Qualche errore in battuta arriva da entrambe le parti, l’attacco out di Leal porta Milano a tre punti (22-19), l’attacco dalla seconda linea di Romanò consegna ai suoi quattro set point (24-20), i meneghini ne annullano due (24-22) con Anastasi che chiama tempo. Al rientro in campo chiude Caneschi che in tabellino segna un 100% in attacco.

Le due squadre giocano punto a punto, a quota otto viaggiano ancora a braccetto, è Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza ad allungare, il punto di Leal vale tre lunghezze di vantaggio (14-11) con Piazza a chiamare tempo. Alla ripresa del gioco muro secco di Caneschi e subito dopo ace di Romanò (16-11) con Piazza ad utilizzare il secondo time out a disposizione. Tre punti consecutivi di Milano (16-14) fanno chiamare time out ad Anastasi, altro punto meneghino ed è Leal in diagonale ad interrompere la serie degli ospiti (17-15), a quota 17 è parità sull’attacco out di Lucarelli. L’ace di Gironi, appena entrato in campo, vale il più due di Piacenza (19-17), la magia di Lucarelli dopo buone difese biancorosse il più tre (20-17). L’ace di Reggers riporta sotto i suoi (20-19), grandi difese di Milano e il muro secco su Simon vale la parità a quota 21. Braccio di ferro in campo, bomba di Leal (23-22), nuova parità (23-23), il set point è di Milano con Piano appena entrato in campo (23-24), time out di Piacenza, al rientro in campo ace di Porro.

Parte forte Milano, l’errore in attacco di Lucarelli vale il più tre per gli ospiti (5-8), dentro Recine per il martello brasiliano. Fatica Piacenza, il muro sull’attacco di Recine porta avanti i meneghini di cinque lunghezze (8-13), attacco out di Recine ed è 9-15 con Anastasi a chiamare il secondo time out a disposizione. Un paio di contrattacchi non vengono chiusi dai biancorossi, Milano ringrazia e mantiene cinque punti di vantaggio (14-19), Leal e Romanò fanno avvicinare Piacenza (16-19) ma è Milano a ripartire (16-23), l’attacco out di Lucarelli di nuovo in campo consegna otto set point a Milano (16-24) che chiude alla seconda occasione sulla battuta lunga di Gironi.

Milano mura e difende, il block in su Leal vale la parità a quota 8, l’attacco out dello stesso schiacciatore il vantaggio meneghino (9-10), ancora Leal out e sono due i punti di vantaggio degli ospiti (12-14) con Anastasi a chiamare tempo. Il punto di Lucarelli riporta le squadre in parità a quota 14, la battuta di Brizard mette in crisi Ishikawa, chiude Simon per il più uno (17-16), ancora parità a quota 18, Milano ancora avanti sull’attacco out di Romanò (18-19). Anastasi costretto a chiamare il secondo time out sul punto di Ishikawa (18-20), alla ripresa del gioco nuovo punto di Ishikawa. L’errore in attacco di Loser riporta ad una lunghezza Piacenza (22-23), Reggers mette palla a terra e sono due i match ball per Milano (22-24), due muri consecutivi di Piacenza valgono il set point (25-24) annullato, nuova occasione per i biancorossi (26-25) annullata con la battuta in rete di Brizard. L’ace di Reggers vale il match ball (26-27) annullato dal primo tempo di Simon, nuovo set point biancorosso annullato. Squadre in parità a quota 28, Leal per il 29-28, dai nove metri Simon manda lungo, Caneschi per il quinto set point (30-29), chiude ancora Caneschi. Si va al tie break.

A quota quattro squadre in parità, due attacchi out di Piacenza con Simon e Romanò (4-6), Simon riporta il set in parità a quota 6, il mani out di Leal porta avanti i suoi (7-6), l’ace di Lucarelli manda le due squadre al cambio campo con Piacenza avanti di due (8-6). Quando Lucarelli chiude il suo ottimo turno di servizio si è sul 9-7, punto di Leal (10-7), ace di Simon per il più quattro (11-7) con Piazza a chiamare il secondo time out. Alla ripresa del gioco due punti di Milano (11-9) con Anastasi a chiamare tempo, ace di Vitelli e Milano è ad una lunghezza (11-10), confusione in casa Piacenza sotto rete ed è parità a quota 11. Muro di Caneschi (12-11), ace di Romanò (13-11), nuovo ace dell’opposto mancino e sono tre i match ball (14-11), il primo è annullato, alla seconda occasione festeggia Piacenza sulla battuta in rete milanese.

I PROTAGONISTI-

Andrea Anastasi (Gas Sales Bluenergy Piacenza)- « E’ stata una partita tiratissima ma questi sono i play off, siamo stati bravi a crederci fino in fondo anche quando le cose non hanno funzionato al meglio. I ragazzi sono stati bravi nel quarto set quando hanno tenuto i nervi saldi, ad un certo punto mi sono chiesto se Lucarelli era Lucarelli o chi, poi dal quarto set ha preso la squadra sulle spalle. Ci sono ora due occasioni per chiudere la serie ma non ci penso, sappiamo che a Milano tra una settimana sarà un’altra battaglia. Questa squadra sa soffrire e soprattutto ora sa avere pazienza ».

Matey Kaziyski (Allianz Milano)- « Eravamo davvero molto vicini a vincere, per non dire in vantaggio. Ci è mancata un po’ di fortuna, bravura e anche precisione nei momenti giusti. Peccato davvero perché quel quarto set tutti abbiamo pensato che potessimo farcela. Loro sono stati più bravi a difendersi in maniera impressionante. Domenica sarà un’altra battaglia. Alla squadra chiedo di presentarsi allo stesso modo di oggi e al pubblico di darci quel qualcosa in più che oggi è mancato ».

IL TABELLINO-

GAS SALES BLUENERGY VOLLEY PIACENZA - ALLIANZ MILANO 3-2 (25-22, 23-25, 17-25, 31-29, 15-12)

GAS SALES BLUENERGY VOLLEY PIACENZA: Caneschi 12, Brizard 2, Lucarelli 13, Simon 13, Romanò 19, Leal 22, Scanferla (L), Andringa, Recine, Gironi 1, Dias. Ne: Hoffer (L), Alonso, Ricci. All. Anastasi.

ALLIANZ MILANO: Vitelli 6, Porro 3, Ishikawa 21, Loser 8, Reggers 20, Kaziyski 13, Catania (L), Zonta, Dirlic, Piano 1, Colombo (L), Mergarejo. Ne: Starace, Innocenzi. All. Piazza.

ARBITRI: Zanussi, Giardini

Durata set 28’, 33’, 27’, 43’ e 23’ Tot: 154’.

MVP: Yuri Romanò (Gas Sales Bluenergy Piacenza)

Spettatori 2671.