Gara 5 dei Quarti, domani le sfide da dentro o fuori

ROMA- I Quarti di Finale dei Play Off Scudetto hanno rispettato le aspettative. Le due partite più equilibrate sulla carta si sono rivelate tali anche in campo tra rimonte e set giocati punto a punto. Grazie al ribaltone in Gara 4 da 0-2 a 3-2 contro gli emiliani, l’Allianz Milano ha impattato la serie, ma domani, mercoledì 27 marzo (ore 20.30 con diretta Rai Sport), i meneghini se la vedono in trasferta contro la Gas Sales Bluenergy Piacenza sul campo del PalaBancaSport. Tutto in una notte, quindi, ma il fattore campo è dalla parte degli uomini di Andrea Anastasi. Sempre mercoledì (ore 20.30), all’Eurosuole Forum, la Cucine Lube Civitanova e la Mint Vero Volley Monza si misurano per la bella. Dopo i due successi dei brianzoli e altrettante vittorie dei cucinieri, ecco un confronto senza appelli, chi vince avanza, chi perde scende nei Play Off 5° Posto a caccia del pass per la Challenge Cup. Chi dovesse assicurarsi Gara 5, oltre ad approdare in Semifinale Scudetto, si assicurerà inoltre un posto nelle coppe europee per la prossima stagione, o in Champions oppure in CEV Cup.

LE DUE SFIDE-

GAS SALES BLUENERGY PIACENZA - ALLIANZ MILANO-

La bella tra Gas Sales Bluenergy Piacenza e Allianz Milano, mercoledì alle 20.30, può contare sulla vetrina televisiva di Rai Sport. Sfida da dentro o fuori con le due squadre che si giocano in Gara 5 il pass per raggiungere Perugia in Semifinale Scudetto. Nulla è scontato alla vigilia, in primo luogo perché Milano in Gara 1 ha già espugnato il quartier generale degli emiliani e poi, archivio alla mano, nella scorsa stagione i meneghini sono stati capaci di espugnare la tana dei Block Devils nella gara decisiva dei Quarti di finale dimostrando di essere capaci anche di compiere imprese di tale fattura tanto in una serie quanto in un singolo match. Anche domenica sera i ragazzi di Roberto Piazza hanno dato prova di avere grande carattere in una partita giocata punto a punto nei primi quattro set, con i due set vinti in volata dai piacentini riequilibrati dai parziali chiusi al fotofinish in favore degli ambrosiani. Un recupero che ha spinto i padroni di casa a raddoppiare le forze e ha lasciato sulle gambe gli ospiti. Nel faccia a faccia decisivo si riparte dallo 0-0 e tutto può succedere. Eric Loeppky è a 22 punti dai 1000 in Italia. Centesima partita in Italia per Antoine Brizard, mentre Matey Kaziyski è a 27 punti dai 6000 in Italia.



PRECEDENTI: 19 (6 successi Allianz Milano , 13 successi Gas Sales Bluenergy Piacenza )



EX: Fabrizio Gironi a Milano nel 2018/19, 2019/20; Nicolò Hoffer a Milano nel 2018/19, 2019/20; Yuri Romanò a Milano nel 2021/22; Damiano Catania a Piacenza nel 2021/22

Edoardo Caneschi (Gas Sales Bluenergy Piacenza )- « I Play Off sono complicatissimi, ogni partita è una storia a se e anche Gara 5 sarà così. Una gara molto difficile e complicata ma non solo per noi; abbiamo il vantaggio di giocare davanti al nostro pubblico e questo non è poco ma dovremo essere molto concentrati e sfruttare al meglio ogni occasione che ci capiterà nei momenti decisivi senza sprecare palloni importanti. La cosa più complicata sarà riuscire non solo tenere il ritmo del loro gioco ma imporre il nostro. Affrontiamo una squadra molto forte in difesa e che tiene bene in ricezione, a volte non vedere cadere a palla a terra ti mette fretta e questo non deve capitare ».

Roberto Piazza (Allenatore Allianz Milano)- « Non abbiamo ancora fatto niente, mercoledì c’è la gara vera. Quella da dentro o fuori. Noi ne abbiamo già giocata una domenica, loro non ancora, ma adesso siamo 0-0 palla al centro. Che partita sarà? Sono i playoff della Superlega italiana, guardate i roster di Piacenza e di Milano. Ci sono giocatori che tutto il mondo ci invidia. Sono partite di altissimo livello in cui nessuno ti regala niente e dove si devono guadagnare i punti con le unghie e con i denti ».

CUCINE LUBE CIVITANOVA - MINT VERO VOLLEY MONZA-

La caparbietà inarrivabile e la potenza di fuoco dei laterali cucinieri contro il gioco spumeggiante e la correlazione muro-difesa, a tratti perfetta, dei brianzoli. Domani mercoledì 27 marzo, alle 20.30, scendono in campo la Cucine Lube Civitanova e la Mint Vero Volley Monza per chiudere in Gara 5 la serie dei Quarti Scudetto. Se dopo le prime due partite i vicecampioni d’Italia sembravano in balia degli avversari e avevano più di un piede fuori dai Play Off con Monza vicinissima alla sua seconda Semifinale della storia, le rocambolesche vittorie di Gara 3 e Gara 4, ottenute lottando in ogni momento della contesa hanno rilanciato la credibilità della Lube. Sulla carta, visti gli interpreti in campo, è lecito attendersi un’altra battaglia sportiva in cui i dettagli faranno la differenza. Uno di fronte all’altro si ritrovano due grandi alzatori come Luciano De Cecco e Fernando Kreling. In banda entrambi i team presentano elementi e capaci di fare la differenza. Basti pensare che domenica Alex Nikolov e Marlon Yant hanno vinto due set da soli con 24 punti a testa nella gara, mentre Stephen Maar (23 punti), Ran Takahashi ed Eric Loeppky sono intercambiabili. Eric Loeppky è a 22 punti dai 1000 in Italia.



PRECEDENTI: 29 (22 successi Cucine Lube Civitanova , 7 successi Mint Vero Volley Monza )



EX: Adis Lagumdzija a Monza nel 2020/21

Gianlorenzo Blengini (Allenatore Cucine Lube Civitanova )- « Siamo contenti di avere raddrizzato la serie, ma dobbiamo recuperare le energie nervose e mantenere il controllo per non vanificare gli sforzi, i tie break ravvicinati sono stati dispendiosi. Il team sta affrontando bene queste gare dal punto di vista mentale, sul piano tecnico c'è sempre da migliorare, ma manca il tempo per insistere su ogni singolo aspetto. Vanno limitate le sbavature e alzato il livello con lo studio dei match perché i dettagli faranno la differenza ».

Massimo Eccheli (Allenatore Mint Vero Volley Monza )- « E' l'ultima occasione per noi di accedere alle Semifinali. Dovremo essere molto bravi e determinati, cercando di approcciare al meglio la gara subito dal primo parziale. Sono due squadre che si conoscono molto bene, quindi probabilmente saranno i dettagli a far la differenza in questo confronto. Ci stiamo preparando al meglio e siamo convinti che faremo una buona partita dando battaglia fino all'ultimo ».

LA SITUAZIONE DOPO GARA 4-

Allianz Milano e Gas Sales Bluenergy Piacenza sono sul 2-2.

Itas Trentino elimina Valsa Group Modena in tre gare.

Cucine Lube Civitanova e Mint Vero Volley Monza sono sul 2-2.

Sir Susa Vim Perugia elimina Rana Verona in tre gare.

PROGRAMMA E ARBITRI DI GARA 5 DEI QUARTI DI FINALE –

Mercoledì 27 marzo 2024, ore 20.30



Gas Sales Bluenergy Piacenza – Allianz Milano Arbitri: Zavater, Curto

Mercoledì 27 marzo 2024, ore 20.30



Cucine Lube Civitanova – Mint Vero Volley Monza Arbitri: Puecher, Piana