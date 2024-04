Gara 3 può portare Trento in finale, Perugia e Milano cercano il 2-1

ROMA- Le Semifinali Scudetto stanno rispettando le aspettative di un torneo di SuperLega Credem Banca giocato ad altissimo livello dalle squadre in lizza. Solo una delle serie potrebbe chiudersi già domenica 7 aprile in Gara 3, la sfida tra Itas Trentino e Mint Vero Volley Monza, in programma alle 17.00. I campioni d’Italia, seppur messi alla prova nell’arco dei singoli incontri, hanno ribadito la superiorità già mostrata in Regular Season e possono raggiungere la Finale con il terzo successo. Ora sta all’orgoglio del collettivo monzese trovare lo slancio per riaprire la volata verso le partite titolate. Discorso tutt’altro che chiuso nell’altra serie, quella che vede le due avversarie in situazione di 1-1 e reduci dalla gara più lunga di sempre nei Play Off, la terza partita più duratura della storia nella massima serie. Domenica, alle 18.00, con diretta Rai Sport, la Sir Susa Vim Perugia riceve la visita dell’Allianz Milano, che mercoledì in casa ha ribaltato match e trend al tie-break riportando i giochi in parità al culmine di una battaglia sportiva chiusa in 171 minuti. Domenica 7 aprile, alle 17.00, l’Itas Trentino si gioca il primo di due match ball per tornare in Finale Scudetto e difendere il tricolore conquistato nella passata stagione. A ostacolare la cavalcata trionfale ci prova la Mint Vero Volley Monza, che nonostante l’esperienza di Fernando Kreling al palleggio e l’ottima vena offensiva di Eric Loeppky e Ran Takahashi, finora ha dovuto rinunciare a un elemento cardine come Stephen Maar, risolutivo nelle sfide chiave con Civitanova. Dal canto loro i dolomitici hanno spinto sull’acceleratore mostrando in settimana la prova perfetta a muro (15 i vincenti) in grado di destabilizzare i rivali, che invece hanno subito 5 ace e non sono riusciti a contrastare la pressione degli attaccanti gialloblù, ben innescati da Alessandro Acquarone. MVP e punto di riferimento il solito Alessandro Michieletto. Domenica 7 aprile, alle 18.00, con diretta su Rai Sport, l’ennesima battaglia sportiva tra i campioni del mondo della Sir Susa Vim Perugia e l’Allianz Milano, squadra che negli ultimi anni è riuscita a identificare il tallone d’Achille dei Block Devils resistendo ad autentiche tempeste per poi sfiancare i rivali e sorprenderli al fotofinish. La gara di mercoledì in Lombardia, vinta dai padroni di casa che hanno riportato in equilibrio (1-1) la Semifinale, è l’emblema delle sfide tra le due squadre. Gli umbri hanno dato un saggio della loro qualità portandosi per due volte in vantaggio, i meneghini hanno risposto con tenacia e resilienza girando con un colpo di coda una sfida dalla durata record. Un’impresa di squadra, ma quando si può far leva su un opposto come Ferre Reggers (31 punti a referto con il 62% di efficacia, 2 ace e 3 block) è possibile battere una Sir da 10 ace, 11 muri vincenti e il 53% in attacco.

LE DUE SFIDE-

ITAS TRENTINO - MINT VERO VOLLEY MONZA-

Domenica 7 aprile, alle 17.00, l’Itas Trentino si gioca il primo di due match ball per tornare in Finale Scudetto e difendere il tricolore conquistato nella passata stagione. A ostacolare la cavalcata trionfale ci prova la Mint Vero Volley Monza, che nonostante l’esperienza di Fernando Kreling al palleggio e l’ottima vena offensiva di Eric Loeppky e Ran Takahashi, finora ha dovuto rinunciare a un elemento cardine come Stephen Maar, risolutivo nelle sfide chiave con Civitanova. Dal canto loro i dolomitici hanno spinto sull’acceleratore mostrando in settimana la prova perfetta a muro (15 i vincenti) in grado di destabilizzare i rivali, che invece hanno subito 5 ace e non sono riusciti a contrastare la pressione degli attaccanti gialloblù, ben innescati da Alessandro Acquarone. MVP e punto di riferimento il solito Alessandro Michieletto.



PRECEDENTI: 33 (4 successi Mint Vero Volley Monza, 29 successi Itas Trentino)



EX: Gianluca Galassi a Trento nel 2014/15 - Allenatori: Fabio Soli a Monza nel 2018/19, 2019/20, 2020/21

Fabio Soli (Allenatore Itas Trentino)- « Il 2-0 della serie è un bel bottino come vantaggio ma, come siamo soliti fare, ragioniamo dedicandoci solo alla singola partita con l'obiettivo di migliorare la nostra qualità di gioco, perché solo attraverso una buona prestazione potremo ambire a vincere questa sfida che immagino ancora più difficile delle precedenti, soprattutto se Monza recupererà Maar ».



Massimo Eccheli (Allenatore Mint Vero Volley Monza)- « È una partita da ultima spiaggia: dovremo mettere in campo tutta l'energia e la voglia che abbiamo per allungare la serie. Dobbiamo avere coraggio e dare tutto, senza risparmiarci ».

SIR SUSA VIM PERUGIA - ALLIANZ MILANO-

Domenica 7 aprile, alle 18.00, con diretta su Rai Sport, l’ennesima battaglia sportiva tra i campioni del mondo della Sir Susa Vim Perugia e l’Allianz Milano, squadra che negli ultimi anni è riuscita a identificare il tallone d’Achille dei Block Devils resistendo ad autentiche tempeste per poi sfiancare i rivali e sorprenderli al fotofinish. La gara di mercoledì in Lombardia, vinta dai padroni di casa che hanno riportato in equilibrio (1-1) la Semifinale, è l’emblema delle sfide tra le due squadre. Gli umbri hanno dato un saggio della loro qualità portandosi per due volte in vantaggio, i meneghini hanno risposto con tenacia e resilienza girando con un colpo di coda una sfida dalla durata record. Un’impresa di squadra, ma quando si può far leva su un opposto come Ferre Reggers (31 punti a referto con il 62% di efficacia, 2 ace e 3 block) è possibile battere una Sir da 10 ace, 11 muri vincenti e il 53% in attacco.



PRECEDENTI: 31 (9 successi Allianz Milano, 22 successi Sir Susa Vim Perugia

EX: Nessuno

Kamil Semeniuk (Sir Susa Vim Perugia )- « È stato un peccato per come è terminata Gara 2. Siamo stati molto vicini a vincerla, ma la pallavolo è questa, siamo di nuovo in parità e adesso ci concentriamo per Gara 3 di domenica in casa nostra. Sono certo che il PalaBarton sarà come sempre pieno e con una grande atmosfera. Sicuramente sarà una partita molto difficile come sempre contro Milano, noi daremo tutto quello che abbiamo sia dal punto di vista tecnico sia sotto l’aspetto emozionale per tornare a condurre la serie ».

Roberto Piazza (Allenatore Allianz Milano)- « Dopo la vittoria di mercoledì all'Allianz Cloud ho detto alla squadra, godiamoci questa sera, ma ci sarà da cambiare qualcosina, perché c'è subito Gara 3 a Perugia. Dobbiamo essere pronti a controbattere una grande squadra, che è cresciuta e migliorata ancora e che giocherà in casa. Anche i nostri ragazzi hanno però avuto un'iniezione di fiducia dei propri mezzi e di consapevolezza. Vedremo e mi aspetto molto giovedì prossimo dal pubblico di Milano ».

PROGRAMMA E ARBITRI DI GARA 3 SEMIFINALI PLAY OFF-

Domenica 7 aprile 2024, ore 17.00



Itas Trentino - Mint Vero Volley Monza Arbitri: Vagni, Piana Serie 2-0



Domenica 7 aprile 2024, ore 18.00



Sir Susa Vim Perugia - Allianz Milano Arbitri: Cesare, Giardini Serie 1-1