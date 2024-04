Play Off 5° posto: si gioca la seconda giornata

ROMA- Se il Play Off 5° Posto per il pass europeo viene anticipato dalla delusione per l’uscita di scena dalla corsa Scudetto, quando poi si scende in campo a prendere il sopravvento sono lo spettacolo della grande pallavolo e l’agonismo alimentato da rivalità storiche. Soprattutto nell’anno in cui il livello medio di gioco si è spostato decisamente verso l’alto. Il blasone e la qualità delle partecipanti hanno già mostrato match godibili nel primo turno e anche la seconda giornata promette bene.

Domenica 7 aprile scendono in campo tutte le formazioni a partire dalle 16.00 al PalaBancaSport per la sfida tra Gas Sales Bluenergy Piacenza e Rana Verona, team che hanno vinto da tre punti all’esordio. Alle 17.00 la Pallavolo Padova è chiamata a sbloccare la classifica contro una rivale ostica come la Cucine Lube Civitanova, alle 18.00 la Valsa Group Modena fa il suo esordio casalingo contro il Cisterna Volley riproponendo un confronto che ha caratterizzato in Regular Season la volata per l’accesso ai Play Off Scudetto.

LE TRE SFIDE-

GAS SALES BLUENERGY PIACENZA - RANA VERONA-

La seconda giornata del Girone riserva subito uno scontro al vertice al PalaBancaSport. Forti dei successi da tre punti centrati rispettivamente a Cisterna di Latina e nel derby veneto casalingo, Gas Sales Bluenergy Piacenza e Rana Verona si incrociano per la vetta. Gli emiliani, terzi al termine della Regular Season e usciti nei Quarti in Gara 5 per mano di Milano, vogliono sfruttare il supporto della propria tifoseria contro gli scaligeri, che nei Quarti non sono riusciti a contrastare Perugia e sono usciti di scena dopo sole tre partite. Si tratta del match numero 15 tra i due team: finora i piacentini sono riusciti a sconfiggere i veronesi dieci volte, mentre sono caduti in quattro occasioni. Nella stagione in corso le squadre si sono sfidate solo in Regular Season e a farla da padrone è stato sempre il fattore campo. Due gli ex, Edoardo Caneschi ha giocato a Verona, lo scout Roberto Di Maio ha vissuto un’esperienza nello staff emiliano.



PRECEDENTI: 14 (10 successi Gas Sales Bluenergy Piacenza, 4 successi Rana Verona)

EX: Edoardo Caneschi a Verona nel 2020/21 - Allenatori: Roberto Di Maio a Piacenza nel 2018/19

Francesco Recine (Gas Sales Bluenergy Piacenza)- « Abbiamo iniziato bene questa qualificazione in Challenge Cup che è un obiettivo che ci ha dato la società dopo l’uscita dalla corsa Scudetto e vogliamo proseguire su questa strada. In questi giorni abbiamo cercato di togliere l’aria pesante che c’era nell’ambiente e la vittoria con Cisterna certamente ha fatto molto bene. Sappiamo che ottenere la qualificazione in Challenge Cup non è affatto facile visto gli avversari che fanno parte del Girone, noi ci proviamo fin dalla gara con Verona. Un’avversaria certamente non da sottovalutare, mi aspetto una gara lunga e difficile ma noi vogliamo continuare nel nostro percorso iniziato a Cisterna. Scendere in campo con il sorriso e dare il massimo ».

Radostin Stoytchev (Allenatore Rana Verona)- « Giocare contro Piacenza è sempre molto stimolante, è una squadra che a inizio stagione è stata costruita per vincere lo Scudetto. È un avversario che si presenta da solo: Simon, che ha fatto 80 muri solo in Regular Season con il 10% di ace e le solite percentuali in attacco, Leal, giocatore che fa la differenza con la palla alta, Romanò, opposto titolare della nazionale italiana, e Lucarelli, atleta di grandissima esperienza ed equilibro. Poi c’è Brizard, senza dimenticare Scanferla e Recine. Hanno molte varianti e tanta qualità nei singoli. Noi dobbiamo fare quello che serve per restare vicini nel punteggio e non mollare palloni in situazioni strane, tenendo alto il livello del nostro cambio-palla. Abbiamo ancora due giorni per prepararci al meglio, per andare a giocare con coraggio ».

PALLAVOLO PADOVA - CUCINE LUBE CIVITANOVA-

Sconfitta in quattro set nel derby regionale sul campo di Verona al via della nuova fase, la Pallavolo Padova cerca il riscatto domenica (ore 17.00) tra le mura amiche, ma deve fare i conti con un team superato solo 7 volte su 55 precedenti. Reduce dalla vittoria per 3-1 all’esordio nel Girone di Play Off 5° Posto confezionando il terzo successo stagionale con Modena, la Cucine Lube Civitanova affronta la sua prima trasferta nella corsa al pass per la Challenge Cup 2025. Tanti gli ex: Marco Falaschi e Gabi Garcia hanno vinto lo Scudetto con la maglia biancorossa in annate differenti, mentre Fabio Balaso, Mattia Bottolo ed Enrico Diamantini hanno vestito la casacca patavina. Lo schiacciatore Luca Porro intravede i 1000 punti in carriera, distanti 11 sigilli, ma quello che conta per i padroni di casa, approdati alla manifestazione con il decimo posto finale nella prima fase, è muovere la classifica capitalizzando le prove alla Kioene Arena. Per la Lube sarebbe essenziale stappare punti esterni alla vigilia del doppio turno casalingo in arrivo contro Verona e Cisterna.



PRECEDENTI: 55 (48 successi Cucine Lube Civitanova, 7 successi Pallavolo Padova)

EX: Marco Falaschi a Lube nel 2020/21; Gabi Garcia Fernandez a Lube nel 2021/22, 2022/23; Fabio Balaso a Padova nel 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18; Mattia Bottolo a Padova nel 2019/20, 2020/21, 2021/22; Enrico Diamantini a Padova nel 2015/16

Jacopo Cuttini (Allenatore Pallavolo Padova)- « Dopo l’esordio a Verona, ritornare a giocare in casa, davanti al nostro pubblico, può rappresentare un fattore a nostro favore. Abbiamo sempre ricevuto un grande supporto alla Kioene e le nostre prestazioni casalinghe sono solitamente superiori rispetto a quando giochiamo fuori. Questo potrebbe essere un vantaggio, soprattutto considerando che affrontiamo una squadra importante, con uno dei migliori palleggiatori della SuperLega, De Cecco. Dovremo fare del nostro meglio per provare a mettere in difficoltà la loro ricezione con la nostra battuta ».

Mattia Bottolo (Cucine Lube Civitanova)- « Abbiamo debuttato nel girone con grinta e aggressività, siamo stati bravi a ritrovarci dopo l’uscita di scena dalla corsa Scudetto. La formula del Play Off 5° posto, però, non ammette pause e domenica dovremo spingere anche di più a Padova perché troveremo una squadra agguerrita e un pubblico che vivrà con entusiasmo la lotta per il pass europeo posto cercando di caricare il team patavino ».

VALSA GROUP MODENA - CISTERNA VOLLEY-

Domenica, alle 18.00, si chiude la seconda giornata con un’altra sfida di rilievo. In lizza le squadre che nel girone di ritorno si sono contese l’accesso ai Play Off Scudetto. Alla fine l’ha spuntata la Valsa Group Modena, che è poi uscita in tre gare con Trento nei Quarti Scudetto e ha debuttato nel Girone del Play Off 5° Posto con il passo falso a Civitanova Marche. Il Cisterna Volley non accetta ruoli da comparsa e dopo la sconfitta interna in quattro set contro Piacenza cerca il primo successo in uno scontro diretto con i canarini. Negli unici due precedenti ufficiali, andati in scena entrambi nell’ultima Regular Season, i modenesi hanno avuto la meglio, ma i pontini, noni al termine della stagione regolare con soli 4 punti in meno della Valsa Group, hanno la cattiveria agonistica e un’organizzazione di gioco per poter lottare con Juantorena e compagni. Anche se al Torneo di Dubai è stata Modena a fare la voce grossa.



PRECEDENTI: 2 (2 successi Valsa Group Modena)



EX: Michele Baranowicz a Modena nel 2012/13; Daniele Mazzone a Modena nel 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/2

Alberto Giuliani (Allenatore Valsa Group Modena)- « Contro Cisterna domenica sarà una partita già molto importante per la classifica di questo Play Off, dovremo raccogliere le energie giuste e dare il meglio di noi stessi in campo migliorando ancora in alcuni fondamentali come battuta e attacco ».

Daniele Mazzone (Cisterna Volley)- « Ora si gioca ogni tre giorni e avremo partite molto difficili da affrontare e dovremo lavorare partita dopo partita. Contro Modena ci aspetta una partita impegnativa contro una formazione che ha sempre inciso molto al servizio contro di noi ».

PROGRAMMA E ARBITRI DELLA 2A GIORNATA - PLAY OFF 5° POSTO-



Domenica 7 aprile 2024, ore 16.00



Gas Sales Bluenergy Piacenza - Rana Verona Arbitri: Rossi, Papadopol



Domenica 7 aprile 2024, ore 17.00



Pallavolo Padova - Cucine Lube Civitanova Arbitri: Santoro, Cavalieri Alessandro



Domenica 7 aprile 2024, ore 18.00



Valsa Group Modena - Cisterna Volley Arbitri: Serafin, Saltalippi

LA CLASSIFICA-

Rana Verona 3, Gas Sales Bluenergy Piacenza 3, Cucine Lube Civitanova 3, Valsa Group Modena 0, Cisterna Volley 0, Pallavolo Padova 0.