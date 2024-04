Play Off 5° posto: Civitanova supera Modena in quattro set

CIVITANOVA MARCHE (MACERATA)- La Cucine Lube Civitanova parte con una vittoria nei Play Off 5° Posto , centrando un successo sofferto in quattro set 3-1 (25-20, 25-19, 10-25, 25-22) contro una Valsa Modena che dopo i primi due set, nei quali ha subito il gioco dei padroni di casa, ha trovato la forza per disputare un terzo parziale di altissimo livello che ha demolito tutte le certezze della squadra di Blengini. Nel quarto set i cucinieri hanno ripreso in mano le redini della partita e, pur soffrendo, hanno completato l'opera prendendosi tre punti importanti nell'economia di un girone all'italiana di sola andata.

Premiato MVP Lagumdzija (16 punti con 2 ace e 2 muri). In doppia cifra anche Nikolov (14 con un block). Civitanova brillantissima a muro (11 i vincenti di cui 4 targati Anzani) e in difesa. Ospiti più performanti al servizio (9 ace a 3 con 4 personali di Sanguinetti) e pericolosi con gli attacchi del top scorer Davyskiba (21 con 2 ace). In doppia cifra anche Rinaldi. Solo in panchina l’ex capitano biancorosso Juantorena.

Cucinieri in campo con De Cecco al palleggio e Lagumdzija opposto, Anzani e Chinenyeze al centro, Nikolov e Bottolo in banda, i liberi Balaso e Bisotto ad alternarsi. Nemmeno a referto l’indisponibile Larizza. Ospiti schierati con Bruno al palleggio e Sapozhkov terminale offensivo, Brehme e Sanguinetti al centro, Davyskiba e Rinaldi in posto 4, Federici libero.

Nel primo set (25-20) La Lube attacca meglio (46% contro il 41%) e vince il duello a muro (3-1) con tre block di Anzani (5 punti). Buon avvio dei biancorossi con Nikolov (7-3), Modena si riavvicina con la serie al servizio di Sanguinetti (9-8) e impatta per un’invasione (10-10). Civitanova trova un break con il servizio di Chinenyeze (15-13) per poi allungare grazie a due muri intervallati da un attacco out ospite (19-14). Giuliani inserisce Boninfante e Giulio Pinali fino al 21-17. Sul 23-19 nella Lube entra Zaytsev per Nikolov. Civitanova chiude alla seconda palla set con il muro di Anzani.

Nel secondo set (25-19) Civitanova cresce in attacco (53%) con Nikolov (7 punti) e Lagumdzija (6) protagonisti, e lavora bene sia in ricezione che nel muro-difesa. Buon break targato Lagumdzija in (9-7), block di Nikolov per il +3 (11-8) e di Chinenyeze per il +4, seguito dal gran colpo di Lagumdzija (14-9). La Lube tiene a bada i canarini al termine di scambi prolungati (18-13). Sul più bello i padroni di casa tirano il fiato e Modena ci prova (19-17). Il primo tempo di Chinenyeze, un errore di Davyskiba e il mani out di Lagumdzija su battuta di Nikolov rimettono le cose a posto (22-17). Chiudono Anzani e Bottolo.

Nel terzo atto (10-25) la Lube commette l’errore di rilassarsi e non entra in campo con la testa giusta contro una Valsa Group più aggressiva (2-11) soprattutto al servizio (5 gli ace nel set. 3 del solo Sanguinetti). Nonostante gli ingressi di Yant e Zaytsev i cucinieri non riescono a venire a capo della situazione in un set in cui va tutto storto (8 errori). Sul punteggio di 8-19 Blengini inserisce Thelle per De Cecco. Civitanova prova a resistere, ma capitola sbagliando dai nove metri. Sono 6 i punti di un costante Davyskiba.

Nel quarto set (25-22) si rivede il 6+1 iniziale tra i biancorossi e, soprattutto, si rivede una squadra combattiva. Perentorio il +3 sul muro a uno di Anzani (8-5). Modena trova il pari dai nove metri (10-10) e firma il sorpasso con un ace di Sanguinetti (11-12), la Lube reagisce con quattro punti di fila (attacco, muro, due ace) mostrando tutto il repertorio (15-12). L’allungo arriva a muro con Chinenyeze (21-17) dopo un bel servizio del nuovo entrato Motzo, che poi si concede anche l’ace (22-17). Modena annulla tre palle set poi crolla.

I PROTAGONISTI-

Alberto Giuliani (Allenatore Valsa Modena)- « E’ stata una partita di alti e bassi anche all’interno degli stessi set, non abbiamo sviluppato quello che ultimamente abbiamo fatto con il servizio, qualche incastro anche sul cambiopalla lo abbiamo avuto. In sintesi un match nel quale potevamo far meglio, abbiamo avuto delle opportunità per ricucire e passare avanti che non abbiamo sfruttato ma è andata così ed ora dobbiamo pensare subito alla prossima. Ripartiremo dal servizio e dall’attacco che sono due fondamentali nei quali ultimamente avevamo migliorato, e che dobbiamo tornare a far funzionare. Domenica contro Cisterna abbiamo una partita molto importante per la classifica di questi Play Off, faremo del nostro meglio in campo ».

IL TABELLINO-

CUCINE LUBE CIVITANOVA – VALSA GROUP MODENA 3-1 (25-20, 25-19, 10-25, 25-22)

CUCINE LUBE CIVITANOVA: Bottolo 8, Anzani 8, Lagumdzija 16, Nikolov 14, Chinenyeze 8, De Cecco 1, Thelle 0, Motzo 1, Bisotto (L), Balaso (L), Zaytsev 1, Diamantini 0, Yant Herrera 1. N.E. All. Blengini.

VALSA GROUP MODENA: Sanguinetti 9, Mossa De Rezende 4, Davyskiba 21, Brehme 3, Sapozhkov 8, Rinaldi 10, Gollini (L), Boninfante 0, Stankovic 6, Pinali G. 1, Federici (L), Sighinolfi 0. N.E. Juantorena, Pinali R.. All. Giuliani.

ARBITRI: Turtù, Brunelli.

Durata set: 24′, 25′, 18′, 26′; tot: 93′.

MVP: Adis Lagumdzija (Cucine Lube Civitanova)

Spettatori: 1.453