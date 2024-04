Straordinaria Monza, sbanca Trento e accorcia le distanze

TRENTO – Si riaprono i giochi per la MINT Vero Volley Monza nelle Semifinali Scudetto di SuperLega Credem Banca 2023/24. I ragazzi di coach Eccheli, sotto per 2-0 nella serie, nel terzo atto hanno gettato il cuore oltre l’ostacolo, espugnando per la prima volta nella loro storia la “Il T Quotidiano Arena” e imponendosi al tie-break (26-24; 22-25; 25-27; 27-25; 13-15) sui padroni di casa – nonché Campioni in carica -, della Itas Trentino.

Una partita molto combattuta da parte di entrambe le formazioni, dove Monza è stata brava a mettersi subito alle spalle il primo set – perso 26-24 -, e imporsi poi con decisione nel secondo e terzo parziale. Il rientro degli avversari nel quarto gioco ha consegnato la sfida al tie-break, che ha visto i ragazzi della Vero Volley aggredire i trentini con convinzione e respingere i loro attacchi, aggiudicandosi il match dopo oltre due ore di gioco.

Per questa terza sfida di Semifinale, coach Eccheli si affida come sempre alla regia di Kreling con Loeppky opposto, il rientrante Maar insieme a Takahashi come coppia di schiacciatori, Galassi e Di Martino centrali e Gaggini libero.

Le intenzioni dell’Itas Trentino sono chiare fin dall’inizio e il match si apre con un break per i padroni di casa (3-0). La MINT Vero Volley, però, non vuole restare indietro e con lo schiacciatore canadese Maar prima e Takahashi poi si avvicina (5-3). Sotto i pesanti colpi di Trento, Monza si difende bene e trova la parità sul 7-7. Si apre una fase di equilibrio tra le due formazioni fino al 12-10, che accende la “IlT Quotidiano Arena” e riporta avanti i trentini. I monzesi, però, sono tenaci e recuperano subito lo svantaggio ma complice qualche errore, la Itas scappa di nuovo e coach Eccheli spende il primo time-out sul 14-12. Al rientro in campo la sospensione sembra sorridere a Trento, che con Rychlicki allunga a +5 (17-12), ma Monza si fa sentire e si aggiudica il rocambolesco punto del 17-13. Il muro di Loeppky su Lavia e il vincente di Maar fanno ruggire gli ospiti che si riportano sotto e sul 19-16 anche per coach Soli è tempo di time-out. Alla ripresa è ancora Trento a guidare, ma Monza non lascia nulla di intentato e con Di Martino torna a -2 (21-19). Finale di set caldissimo con una scatenata MINT che fa sua la parità al 21 e apre una fase di botta e risposta tra le due squadre (23-23). Decisivo Loeppky che, dalla linea dei nove metri, regala a Monza il primo set point (23-24), annullato da un errore in battuta. Questa volta, però, sono i Campioni d’Italia ad avere la possibilità di portarsi in vantaggio (25-24) e chiudono il parziale poco dopo 26-24.

In avvio di secondo set Monza cerca di lasciarsi alle spalle la frazione precedente e mette a terra il primo punto (0-1). Trento, solida a muro, si aggiudica il break (4-2), ma Monza non vuole lasciar scappare gli avversari e con Takahashi ribalta la situazione, portandosi al comando sul 5-7. Momento positivo per la MINT che ora mette in seria difficoltà Trento, costretta all’inseguimento. I brianzoli sembrano aver decisamente cambiato passo rispetto al parziale precedente e allungano il vantaggio (9-12). Gli ospiti continuano Ia propria corsa ma i padroni di casa, spinti dal proprio pubblico, restano in contatto e sul -1 (15-16), arriva la prima sospensione del set per Monza. Dopo i 30″, è Monza a rientrare meglio in campo, recupera il comando e si porta 17-20. Le due formazioni si alternano al servizio con i brianzoli che, però, sono bravi a tenersi stretto il prezioso vantaggio. Altro time-out per la panchina monzese sul 21-22 ma con Loeppky alla ripresa gli ospiti trovano il 21-23 e anche il set-point (22-24). Kreling mette la firma sul secondo parziale e Monza pareggia così i conti. 1-1 sul campo di Trento.

Inizio di terzo gioco condito da qualche errore per parte al servizio, ma i brianzoli riescono a prendersi il break (5-7). Indiavolata la MINT che conferma il vantaggio e sul 6-9 costringe la Itas a rifugiarsi nel time-out. Loeppky affonda sul campo della IlT Quotidiano Arena e scatena i tifosi Vero Volley arrivati a Trento. Poca lucidità per i padroni di casa che si trovano ancora ad inseguire e devono recuperare sei punti di svantaggio (6-12). Maar tramortisce la difesa avversaria e va per l’8-14. Trento rialza la testa e sull’11-14 la panchina di Monza chiama a sé i suoi ragazzi. La MINT non accenna a rallentare (14-18) mentre la Itas non riesce a trovare il giusto ritmo. Gli ospiti toccano quota 20 e non vogliono lasciare i tre punti di vantaggio (17-20). Trento non molla e punto su punto cerca di ricucire il distacco fino alla parità sul 23-23. E’ di Takahashi il set point che poi va al servizio ma un errore restituisce a Trento la parità. Ora è set point per Trento, annullato sapientemente da Loeppky. Di Martino dai nove metri garantisce a Monza una nuova occasione di chiudere e così è: 25-27 e 1-2 per i brianzoli.

Nella quarta frazione partenza decisa per Trento (3-1) ma Takahashi e Di Martino recuperano fino al 4-4. Monza riprende quota (4-5) e coach Soli ferma il gioco. Al rientro in campo arriva preciso l’ace di Galassi che segna il +3 per gli ospiti. Il videocheck conferma l’attacco di Loeppky del 7-9 a cui risponde Nelli con l’8-9 mentre Kozamernik riporta la parità. Trento esce bene dal time-out e va avanti 11-9, ma Monza non ci sta e resta vicina. Ancora botta e risposta tra le due compagini fino al break per i Campioni d’Italia (16-13) ma arriva l’ennesimo ace di Galassi, potente dalla linea di tre metri (16-15). Takahashi segna il suo ventesimo punto della partita, mettendo a terra il 18-16, mentre Loeppky ferma Lavia per il -1 (20-19). Monza non vuole mollare e sempre una sola lunghezza separa le due formazioni (23-22) e nuova sospensione per la panchina trentina. Si torna in campo e arrivano due set point per Trento, entrambi annullati da Takahashi e Maar (24-24). Nuova occasione per l’Itas, ma arriva ancora Maar. Il muro di Kozamernik al termine di un’azione lunghissima, con recupero strepitoso di Monza, mette a terra il 27-25 e quindi sarà il tie-break a decretare il vincitore di questa sfida.

Avvio di ultimo e decisivo parziale all’insegna di Monza, che si prende l’1-3: subito time-out Trento. Recuperano i padroni di casa, ma gli ospiti si portano avanti di una lunghezza (4-5). Si prosegue punto a punto e sul 7-8 si cambia campo. Maar ci mette tutta la potenza e segna l’8-10 per i suoi, ma risponde Nelli con il 9-10. Monza vede vicino il traguardo: 9-12 e sospensione tecnica per coach Soli. Ennesimo attacco di Loeppky (10-13), ma Trento risponde e si porta a -1 (12-13). Due match point per la MINT Vero Volley Monza con il primo annullato da Michieletto, ma il muro di Takahashi mette un punto alla sfida. 13-15 e 2-3 per Monza che espugna il campo dell’Itas e rimanda a Gara-4 il verdetto.

MVP del match il giapponese Ran Takahashi, autore di 25 punti e fondamentale nei momenti decisivi della partita. Per Monza in doppia cifra anche i due canadesi, Loeppky e Maar rispettivamente con 24 e 22 palloni messi a terra.

I PROTAGONISTI-



Fabio Soli (Allenatore Itas Trentino)- « Dopo gara 1 ci aspettavamo crescenti difficoltà nelle partite successive e oggi il livello di gioco si è decisamente alzato. Monza ha recuperato un giocatore molto importante come Maar e immaginavamo che stasera potesse giocare con tre schiacciatori. Questo assetto è effettivamente molto efficace, perché dà consistenza ai nostri avversari in tutta la loro fase break; Ci hanno messo in difficoltà, mettendo con battuta e difesa e giocando con una linea di ricezione a quattro che non ci ha permesso di produrre ciò che di solito riusciamo a fare con il nostro servizio. Al di là di tutto questo, credo che sia stata una partita emozionante giocata fino all’ultimo punto, come ci dobbiamo aspettare possano essere gara 4 ed un eventuale gara 5. Adesso dobbiamo pensare solo a recuperare energie fisiche e soprattutto mentali perché venivamo da diverse vittorie ottenute mediante un bel gioco, quindi, dobbiamo metabolizzare subito questa sconfitta in casa, prendendola come spunto per ripartire in vista dell’imminente gara 4 ».

Eric Loeppky (MINT Vero Volley Monza)- « Questa partita è stata pazzesca. Quando sei spalle al muro devi tirar fuori sempre il meglio, e penso che oggi abbiamo lottato tutti assieme mettendo in campo tutto ciò che avevamo. Loro ci hanno messo in difficoltà, giocando bene, ma sono molto contento per il risultato e per la squadra. Il prossimo match sarà durissimo: dobbiamo farci trovare pronti ».

IL TABELLINO-

ITAS TRENTINO:– MINT VERO VOLLEY MONZA 2-3 (26-24; 22-25; 25-27; 27-25; 13-15)

ITAS TRENTINO: Nelli 9, Kozamernik 12, Michieletto 23, Pace (L), Rychlicki 14, Magalini, Laurenzano (L), Lavia 21, Podrascanin 7, Acquarone 2. N.E. D’Heer, Cavuto, Berger, Garcia. All. Soli.



MINT VERO VOLLEY MONZA: Visic, Loeppky 24, Mujanovic, Galassi 8, Maar 22, Takahashi 25, Beretta, Kreling 1, Di Martino 8, Gaggini (L), Szwarc. N.E. Comparoni, Morazzini. All. Eccheli.

ARBITRI: Ilaria Vagni e Rossella Piani

Durata set: 32′, 29′, 34′, 35′, 20′. Tot: 2h30′

MVP: Ran Takahashi (MINT Vero Volley Monza)

Spettatori: 4026