Play Off 5° posto: vincono Padova, Modena e Piacenza

ROMA- Equilibrio e sorprese nella seconda giornata dei Play Off 5°posto. Due gare su tre finiscono al quinto set, quella che ha visto protagonista la Gas Sales Bluenergy Piacenza, capolista del mini torneo, che ha però dovuto lasciare un punto ad una sempre più convincente Rana Verona, e quella che ha visto la Valsa Modena superare a fatica Cisterna. Pomeriggio di gloria per Padova che ha superato in tre set una Cucine Lube Civitanova sempre più in difficoltà.

LE TRE SFIDE-

GAS SALES BLUENERGY PIACENZA - RANA VERONA-

Seconda vittoria consecutiva per Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza nel girone dei Play Off 5° Posto che assegna alla vincente un pass per la prossima Challenge Cup. E la vittoria vale il primo posto in classifica nel girone. Dopo oltre due ore di battaglia Rana Verona alza bandiera bianca dopo essersi trovata avanti per 2-1 nel computo dei set.

Vinto il primo parziale Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza ha perso sul filo di lana il secondo e ai vantaggi il terzo set nonostante due set point a diposizione, brava poi a vincere abbastanza agevolmente quarto e quinto set.

Battuta e muro hanno fatto la differenza, 18 punti per Simon di cui 5 a muro, 18 punti per Romanò con tre ace e per Brizard 10 punti con 4 ace e 4 muri vincenti. A Verona non sono bastati i 29 punti di Keita.

In avvio di gara coach Anastasi manda in campo Brizard e Romanò in diagonale, Ricci e Simon al centro, Recine e Lucarelli alla banda, Scanferla è il libero. Rana Verona risponde con Spirito e Keita in diagonale, Grozdanov e Mosca al centro, Dzavoronok e Sani alla banda, D’Amico è il libero.

Partenza sprint di Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza (3-0) ma due errori in attacco e una battuta sbagliata dei biancorossi permettono a Verona prima di impattare a quota tre e quindi mettere la freccia (3-4). Piacenza ci impiega qualche scambio prima di trovare la parità a quota 7 con l’ace di Brizard, sono ancora gli scaligeri a trovare il doppio vantaggio sul dieci pari (10-12), la parità arriva a quota 13 con il muro biancorosso protagonista. Brizard scatenato, punto di fino con il secondo tocco, due muri consecutivi del regista biancorosso e poi bomba di Romanò, 17-14 con Verona a chiamare time out. L’ace di Lucarelli vale il più cinque (21-16) con Verona a chiamare il secondo time out a disposizione, alla ripresa del gioco punto di Simon (22-16), il primo di cinque set point (24-19) arriva con Romanò, si va al cambio campo sulla battuta lunga di Sani.

Verona cerca subito l’allungo, il vantaggio arriva anche a tre lunghezze (8-11), Piacenza recupera con Romanò (10-11) e gli ospiti fermano tutto chiamando time out. Il muro sull’attacco di Romanò riporta avanti gli scaligeri di tre lunghezze (10-13) ed è Anastasi a chiamare tempo, al rientro in campo due ace consecutivi di Dzavoronok per il più cinque (10-15) e quando Mosca segna un altro punto (10-16) Piacenza chiama il secondo time out a disposizione. Un paio di punti Piacenza li recupera con Lucarelli e l’ace di Recine (13-17) ma è Verona a ripartire con due muri nel giro di tre scambi (13-20). Il block in sull’attacco di Romanò dice 15-22 e poco dopo un altro muro porta una infinità di set point agli ospiti (16-24), Piacenza sfrutta al meglio la serie in battuta di Lucarelli e ne annulla sette (23-24) prima di alzare bandiera bianca sull’attacco di Keita.

È parità a quota quattro ma poi è Verona che allunga (4-7), dentro Leal al posto di Recine e subito lo schiacciatore brasiliano mette palla a terra, la parità Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza la trova a quota dieci con l’ace di Brizard e il sorpasso con il muro di Simon (11-10). Allunga decisa Piacenza (15-11) ma bastano un paio di disattenzioni in casa biancorossa e Verona è lì a due lunghezze (15-13) e la parità arriva a quota 15 con il muro su Leal che costringe Anastasi a chiamare tempo. Verona avanti di una lunghezza (16-17), in casa biancorossa dentro Caneschi per Ricci mentre tra gli scaligeri da alcuni scambi c’è Zingel, gli ospiti allungano sull’attacco out di Caneschi (16-19), Simon e poi due muri consecutivi ed è 23 pari, l’ace di Lucarelli porta il set point in casa Piacenza (24-23). Annullato dall’attacco veneto, nuovo set point biancorosso con Leal (25-24), annullato dall’invasione a rete di Caneschi, muro sull’attacco di Leal ed è Verona ad avere il set point (25-26) che poi subito chiude con un mani fuori.

L’ace di Romanò vale il 5-2, il colpo di Brizard l’8-4, ancora un ace di Romanò (13-8), le azioni ora sono lunghe, ricezione ospite in crisi sulla battuta tattica di Recine, chiude Simon (16-9), sul più otto (18-10) Stoytchev chiama il secondo time out a disposizione. Qualche punto Verona lo recupera (20-14), Lucarelli di fino, Romanò di potenza, muro di Recine (23-14), sul fallo in palleggio dei veneti arriva il primo di tanti set point per Piacenza (24-14) che poi chiude con il muro di Recine.

Equilibrio fin dai primi scambi, Simon mette a terra il pallone del 4-3 con Verona a chiamare time out e al rientro in campo ace di Romanò (5-3), l’opposto mancino crea ancora problemi alla ricezione ospite, chiude Simon per il 6-3. Ancora un punto di Simon (7-3), al cambio campo Piacenza è ancora avanti di quattro lunghezze (8-4), due punti consecutivi di Verona (8-6), due ace consecutivi di Brizard ed è 13-7, il colpo di Lucarelli porta ai suoi sei match ball (14-8), si chiude sull’attacco out di Keita.

I PROTAGONISTI-

Andrea Anastasi (Allenatore Gas Sales Bluenergy Piacenza)- « Verona è una squadra fisica e lo ha dimostrato anche questa volta. Questa è una vittoria molto importante perché questo torneo non è affatto facile e l’ho detto a chiare lettere ai ragazzi. In campo i ragazzi sono stati bravi a mantenere la calma anche quando qualcosa non ha funzionato, abbiamo avuto alti e bassi ma i set che abbiamo vinto li abbiamo vinti molto bene. Secondo e terzo set? Il rammarico c’è ma nel secondo li abbiamo fatti andare troppo avanti e nel terzo se non avessimo fatto l’invasione a rete lo avremmo vinto ».



Radostin Stoytchev (Allenatore Rana Verona)- « Sono dispiaciuto del risultato finale della partita, perché per come si è sviluppata avremmo potuto portare a casa molto di più. Dopo aver perso il primo set, abbiamo trovato allegria ed entusiasmo in campo e così si dovrebbe sempre giocare. Poi Piacenza si è dimostrata sempre in grado di rispondere ai nostri colpi con i grandi giocatori che ha. Adesso pensiamo a recuperare in fretta i giocatori dopo cinque set lunghi e prepararci per la prossima gara ».

IL TABELLINO-

GAS SALES BLUENERGY PIACENZA – RANA VERONA 3-2 (25-20, 23-25, 25-27, 25-16, 15-8) –

GAS SALES BLUENERGY PIACENZA: Brizard 10, Santos De Souza 16, Simon 18, Romanò 18, Recine 9, Ricci 7, Hoffer (L), Leal 4, Scanferla (L), Andringa 1, Caneschi 0, Dias 0. N.E. Gironi, Alonso. All. Anastasi.

RANA VERONA: Spirito 2, Dzavoronok 11, Grozdanov 7, Keita 29, Sani 12, Mosca 4, Zingel 2, D’Amico (L), Jovovic 0, Radivojevic (L), Esmaeilnezhad 1. N.E. Cortesia, Mozic, Zanotti. All. Stoytchev.

ARBITRI: Rossi, Papadopol, Galteri.

Durata set: 27′, 34′, 36′, 27′, 16′; tot: 140′.

MVP: Robertlandy Simon (Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza)

Spettatori: 1774

PALLAVOLO PADOVA - CUCINE LUBE CIVITANOVA-

Pallavolo Padova chiude con una vittoria in tre set (3-0) il primo match casalingo dei play off 5° posto. Questa sera, infatti, i bianconeri hanno incontrato alla Kioene Arena Cucine Lube Civitanova, in una sfida che ha visto prevalere la squadra guidata da coach Cuttini, che dominato il campo. Per la gara con la Lube, i padovani si sono presentati in campo con Porro, Crosato, Zoppellari, Desmet, Truocchio, Stefani, Zenger (L). Desmet il miglior realizzatore con 15 punti (46% attacco) per Padova, mentre per Civitanova Lugumdzija con 12 punti (42% attacco).

Avvio di parziale decisamente positivo per i bianconeri della Pallavolo Padova che, particolarmente incisivi, nei primi istanti di gioco si attestano in vantaggio, doppiando Civitanova (sull’8-4, la mette a terra Crosato). Il set prosegue con la formazione guidata da coach Cuttini avanti e, dopo il mani out vincente di Desmet, sul 12-8, coach Blengini ricorre al time out per cercare di spezzare il ritmo visto fino a questo momento della sfida. La Lube, nelle fasi successive del parziale, prova a ricucire lo svantaggio, ma è bloccata dalla pressione messa in campo della compagine padovana che, approfittando anche di qualche sbavatura al servizio di Civitanova, corre avanti (16-8, muro di Truocchio). Verso la fine del primo set, Padova mantiene il vantaggio acquisto (sul 21-15, altro muro bianconero, firmato Guzzo) e chiude il gioco 25-18, grazie al mani out vincente di Stefani.

Il secondo parziale, rispetto al precedente, vede un inizio maggiormente all’insegna dell’equilibrio tra le due formazioni in campo (sul 4-3, punto di Stefani). In questi primi minuti del set Padova, dopo un break che la porta a più due da Civitanova, viene raggiunta dalla compagine di coach Blengini che, prima impatta sul 6-6 (pipe di Bottolo), e poi sorpassa sul 6-7. Inizia una fase del gioco in cui la Lube, seppur di poco, si mantiene avanti (12-14, punto di Anzani), che lascia, tuttavia, ben presto spazio al ritorno dell’equilibrio in campo (17-17, errore in slash di Civitanova). Sul 19-18, ace di Desmet e coach Blengini chiama il time out. Dopo il rientro in campo dal time out la formazione guidata da coach Cuttini macina punti (sul 20-18, punto di Truocchio) e termina positivamente anche il secondo parziale, su punto di Crosato, 25-21.

Inizio di terzo parziale segnato dal break bianconero (3-1). Il gioco prosegue e, sull’8-3, si assiste al muro vincente di Desmet, che porta il collettivo patavino a più cinque dalla Lube. Negli istanti di gioco successivi Padova riesce a mantenersi avanti (10-6), fino all’ace di Yant Herrera sull’11-11 e, sul 11-12, coach Cuttini ricorre al time out. In questa fase del gioco Civitanova sembra aumentare la pressione e si porta avanti (11-15). I bianconeri restano in partita e trovano la forza per ricucire tutto lo svantaggio: sul 14-15, slash di Gardini; sul 15-15, punto di Desmet. La fine della sfida vede Padova tornare nuovamente avanti (18-17, ace di Gardini; 23-20, la mette a terra Truocchio). Anche il quarto parziale si chiude positivamente per i padroni di casa 25-23, che si aggiudicano la vittoria nella prima sfida casalinga di play off 5° posto.

I PROTAGONISTI-

Andrea Truocchio (Pallavolo Padova)- « Quella di questa sera con Civitanova è stata una partita dove siamo riusciti a realizzare davvero molto. Ad esempio, riuscivamo sempre a fare side out, anche perché eravamo molto uniti. C’era molta voglia, anche per chi non aveva giocato poi molto durante la regular season, di dimostrare il percorso di crescita fatto in palazzetto nei mesi, con i vari allenamenti, e tutto ciò ha dato i suoi frutti ».

Gianlorenzo Blengini (Allenatore Cucine Lube Civitanova)- « Non ci sono scuse! Abbiamo giocato la peggiore partita dell’anno, l’abbiamo interpretata male dall’inizio e la responsabilità è solo mia perché non sono riuscito a far capire alla squadra che tipo di partita bisognava fare e che tipo di approccio bisogna avere in questo girone. Della gara di oggi non salvo nulla perché questo torneo è molto difficile da affrontare, soprattutto dal punto di vista mentale, e spetta a me il compito di incanalare la squadra verso la strada giusta. Da ora in poi abbiamo bisogno di un clic mentale se vogliamo arrivare fino in fondo al torneo ».

IL TABELLINO-

PALLAVOLO PADOVA – CUCINE LUBE CIVITANOVA: 3-0 (25-18, 25-21, 25-23)

PALLAVOLO PADOVA: Porro 10, Crosato 8, Zoppellari, Desmet 15, Truocchio 10, Stefani 7, Zenger (L); Falaschi, Guzzo 1, Gardini 6. Non entrati: Fusaro, Plak, Taniguchi, Bergamasco (L). All. Cuttini.

CUCINE LUBE CIVITANOVA: Bottolo 7, Anzani 2, Lugumdzija 12, Nikolov 6, Chinenyeze 3, De Cecco 4, Balaso (L); Thelle, Zaytsev, Yant Herrera 11, Diamantini 1, Yant Herrera, Bisotto (L). Non entrati: Motzo. All. Blengini.

ARBITRI: Santoro, Cavalieri

Durata Set: 25’, 28’, 31’. Tot: 84’.

MVP: Andrea Truocchio (Pallavolo Padova)

Spettatori: 1.421

VALSA GROUP MODENA - CISTERNA VOLLEY-

Il Cisterna Volley lotta per cinque set al PalaPanini di Modena contro il Valsa Group nel match valido per la seconda giornata dei play-off per il quinto posto del campionato di Superlega Credem Banca. Il match si chiude con il 3-2 che premia i padroni di casa mentre al Cisterna resta il rammarico di aver recuperato costantemente lo svantaggio fino al 2-2 che ha aperto le porte per il tie-break che alla fine ha premiato i modenesi. Per il Cisterna si tratta della seconda sconfitta di fila che relega i pontini a zero punti in questa coda della stagione che assegna un posto alla prossima Challenge Cup.

Modena parte col sestetto composto da Bruno-Sapozhkov in diagonale principale, Davyskiba-Rinaldi di banda, Sanguinetti-Brehme al centro con Federici libero. Cisterna risponde con Baranowicz-Rychlicki, martelli Ramon-Bayram, centrali Mazzone-Rossi e libero Finauri. L’avvio è in equilibrio, 7-6 Modena con l’ace di Sapozhkov. Il muro dell’opposto russo su Bayram vale il 13-11. Cisterna riesce a riportarsi in parità, ma l’ace di Brehme fa segnare il 17-15. Modena amplia il suo vantaggio, i due attacchi vincenti consecutivi di Davyskiba valgono il 22-18. Gli ospiti recuperano lo scarto e vanno avanti 22-23, poi chiudono 23-25 sull’errore in attacco di Sapozhkov. Anche il secondo set comincia testa a testa, Cisterna va 4-6 con il primo tempo di Mazzone. Modena recupera lo svantaggio e si porta avanti, 10-8 con il mani fuori di Davyskiba. La serie al servizio del martello bielorusso mette in difficoltà Cisterna, si va 18-13 e gli ospiti chiamano time-out. Modena trova un altro break di vantaggio, l’ace di Sapozhkov vale il 22-16, poi Cisterna infila un parziale di 0-6 e ritrova la parità sul 22-22. Nel finale di set hanno la meglio i gialloblù che chiudono 25-23 e rimettono il match in parità. Nel terzo parziale Modena parte meglio, è 6-3 con l’ace di Bruno. Cisterna non molla e trova la parità sul 15-15, poi i canarini si staccano di nuovo, 18-15. I laziali si rifanno sotto e rimettono il set in parità, ma l’allungo finale è ancora di Modena che vince 26-24 e si porta 2-1. Cisterna mette la testa avanti in avvio di quarto parziale, 5-7. Gli ospiti continuano a condurre il parziale ma Modena non molla, 12-13 con il mani fuori di Sapozhkov. Cisterna si porta 18-21, ma i gialloblù si riavvicinano e si va 22-23. Questa volta l’allungo finale è dei laziali che strappano il 23-25 e portano la gara al tie-break. Nel quinto set i canarini partono col piede giusto, ma Cisterna non lascia andare il match e ritrova la parità sul 6-6. I muri di Stankovic e Sapozhkov staccano Modena, 11-8. I canarini mantengono saldo il margine nel finale, chiudendo 15-10 con l’ace di Stankovic che vale il 3-2 al termine di un match combattuto fino all’ultimo.

I PROTAGONISTI-

Alberto Giuliani (Allenatore Valsa Group Modena)- « Stasera abbiamo sbagliato tanto a livello tecnico, la squadra però ha dimostrato di saper rimanere sempre attaccata alla partita anche in momenti in cui non abbiamo tanta benzina nel serbatoio. Ho visto la mia squadra giocare molto meglio di così, stasera siamo andati a sprazzi e bisogna dare merito al servizio di Cisterna che ha spinto moltissimo. Questo girone è equilibratissimo, può succedere di tutto in questo momento della stagione ».

Daniele Mazzone (Cisterna Volley)- «C’è rammarico perché abbiamo perso per alcuni dettagli e abbiamo sprecato in malo modo, però siamo sempre stati lì, a rintuzzare con il servizio i break di Modena, forse nel quinto non siamo stati bravi ad approfittare delle occasioni. Cosa può succedere ora? Siamo sicuramente un po’ a corto di energie come tutte le squadre in questo periodo anche se noi con i nostri giovani siamo stati bravi, voglio citare Finauri che ha giocato molto bene così come Czerwinski anche ha giocato con positività al servizio e in attacco, ovviamente chi non è abituato a giocare ci tiene a fare bella figura, questo può essere utile alla squadra».

IL TABELLINO-

VALSA GROUP MODENA – CISTERNA VOLLEY 3-2 (23-25, 25-23, 26-24, 23-25, 15-10)

VALSA GROUP MODENA: Mossa De Rezende 4, Sapozhkov 26, Davyskiba 18, Rinaldi 14, Sanguinetti 7, Brehme 7, Federici (L), Stankovic 2, Boninfante, Pinali G. N.E.: Pinali R, Juantorena, Sighinolfi, Gollini (L). All. Giuliani.

CISTERNA VOLLEY: Baranowicz 2, Czerwinski 23, Ramon 18, Bayram 14, Rossi 9, Mazzone 10, Finauri (L), Peric, Faure, Giani, De Santis (L). N.E.: Nedeljkovic, Piccinelli (L).

ARBITRI: Serafin, Saltalippi.

Durata set: 31’, 30’, 33’, 31’, 16’; tot: 141’.

MVP: Vlad Davyskiba (Valsa Group Modena)

Spettatori: 3012.

I RISULTATI-

Valsa Group Modena - Cisterna Volley 3-2 (23-25, 25-23, 26-24, 23-25, 15-10)

Gas Sales Bluenergy Piacenza - Rana Verona 3-2 (25-20, 23-25, 25-27, 25-16, 15-8)

Pallavolo Padova - Cucine Lube Civitanova 3-0 (25-18, 25-21, 25-23)

LA CLASSIFICA-

Gas Sales Bluenergy Piacenza 5, Rana Verona 4, Pallavolo Padova 3, Cucine Lube Civitanova 3, Valsa Group Modena 2, Cisterna Volley 1.

IL PROSSIMO TURNO-

Mercoledì 10 aprile 2024, ore 20.00

Gas Sales Bluenergy Piacenza - Valsa Group Modena



Mercoledì 10 aprile 2024, ore 20.30

Cucine Lube Civitanova - Rana Verona

Cisterna Volley - Pallavolo Padova