Play Off 5° posto: va in scena la 3ª giornata

ROMA- Fase calda nel Girone di Play Off 5° Posto con la terza giornata in programma domani, mercoledì 10 aprile. La classifica è ancora apertissima, ma il turno infrasettimanale può delineare in maniera importante il cammino delle sei squadre coinvolte. Alle 20.00 il PalaBancaSport si anima con il derby emiliano tra Gas Sales Bluenergy Piacenza e Valsa Group Modena. Alle 20.30 si ritrovano sotto rete all’Eurosuole Forum la Cucine Lube Civitanova e la Rana Verona, protagoniste lo scorso anno di una serie mozzafiato nei Quarti di Finale dei Play Off Scudetto. Alla stessa ora, sul taraflex di Cisterna di Latina, i padroni di casa del Cisterna Volley, al momento ultimi in classifica, cercano il colpo con la Pallavolo Padova, che nel secondo turno ha firmato un exploit sul proprio campo rendendo incerta una classifica che vede in vetta Piacenza, seguita da Verona.

LE TRE SFIDE-

GAS SALES BLUENERGY PIACENZA-VALSA GROUP MODENA-

Mercoledì, alle 20.00, la capolista Gas Sales Bluenergy Piacenza, reduce dal blitz in quattro set a Cisterna e dal successo interno al tie break con Verona, può blindare la qualificazione nella terza giornata con una vittoria tra le mura amiche. Al tempo stesso gli uomini di Andrea Anastasi vogliono regalare ai tifosi una prova di forza nel derby della via Emilia. Non è di questo avviso la penultima in classifica. La Valsa Group Modena domenica è tornata al successo nel proprio quartier generale piegando Cisterna al tie break e scrollandosi di dosso la sconfitta per 3-1 patita a Civitanova nel primo turno del Girone, le tre battute di arresto con Trento nei Quarti Scudetto e, andando a ritroso, il finale di Regular Season con sconfitta per 3-1 a Piacenza. Sono due i passi falsi stagionali negli scontri diretti con la Gas Sales dopo lo stop casalingo in tre set al PalaPanini. Il bilancio globale vede avanti i canarini con 10 successi a 8. Un ex per parte in campo, Yoandy Leal e Dragan Stankovic. Tommaso Rinaldi è vicino ai 1000 punti in carriera.



PRECEDENTI: 18 (10 successi Valsa Group Modena, 8 successi Gas Sales Bluenergy Piacenza)

EX: Yoandy Leal a Modena nel 2021/22; Dragan Stankovic a Piacenza nel 2019/20

Robertlandy Simon (Gas Sales Bluenergy Piacenza)- « Modena è sempre stato un avversario molto tosto e poco importa se in Regular Season abbiamo vinto entrambe le partite, la prossima sarà sicuramente diversa. Dobbiamo essere consapevoli che affrontiamo una squadra che gioca una bella pallavolo ed entrare in campo con la testa giusta, la grinta e l’aggressività necessarie per fare una grande partita ».

CUCINE LUBE CIVITANOVA - RANA VERONA-

Mercoledì, alle 20.30, la Cucine Lube Civitanova ha la necessità di rialzarsi dopo la caduta libera di domenica a Padova in tre set, prestazione opaca che ha vanificato il 3-1 casalingo contro Modena di pochi giorni prima facendola scivolare in quarta posizione. I marchigiani ricevono la visita della Rana Verona, squadra che quest’anno ha espugnato l’Eurosuole Forum al giro di boa della Regular Season al tie break, salvo poi venire domata con il massimo scarto davanti al Pala AIM Agsm nell’ultima giornata della stagione regolare. Anche Verona è reduce da uno stop esterno, ma è maturato con altre dinamiche, al tie break contro Piacenza, prima testa di serie del Girone. In virtù dei tre punti incamerati all’esordio in casa nel derby con Padova, ora gli scaligeri sono secondi a una lunghezza dalla vetta e con un risultato positivo nella trasferta marchigiana darebbero una svolta al loro cammino. I precedenti vedono avanti la Lube con 42 vittorie a 8. Un ex per squadra in campo: Simone Anzani e Francesco D’Amico. Record personale di punti vicino in Italia per Adis Lagumdzija e Marlon Yant.



PRECEDENTI: 50 (42 successi Cucine Lube Civitanova, 8 successi Rana Verona)

EX: Simone Anzani a Verona nel 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17; Francesco D'Amico a Lube nel 2019/20, 2022/23

Simone Anzani (Cucine Lube Civitanova)- « Dobbiamo rifarci dopo la prova sottotono di domenica. I Play Off 5° Posto ci permettono di giocare ogni tre giorni e ci danno un’altra chance contro una squadra molto forte che, come la Lube, ambisce al pass europeo. Per noi sarà essenziale essere aggressivi con il servizio cercando così di viziare le manovre di gioco degli avversari. Proprio con l'efficacia e la continuità dai nove metri possiamo disputare una bella partita limitando le ottime individualità di Verona e il potenziale fisico del team scaligero. Sta a noi metterli in difficoltà ».

Radostin Stoytchev (Rana Verona)- « A Civitanova ci sono giocatori di grande esperienza internazionale che sanno come affrontare le partite importanti. È una squadra che per quasi tutta la regular season è stata terza in classifica ottenendo tante vittorie. Nell’ultima gara con loro abbiamo perso, ma domani sarà una nuova partita. Dobbiamo avere la giusta motivazione, perché a me le sconfitte danno tanto fastidio, e sfruttare quello che Civitanova ci concede. Non è per essere scaramantico, ma tutti i match sono importanti: è chiaro che ci troviamo di fronte un avversario molto forte e per questo dobbiamo dare tutto quello che abbiamo a disposizione ».

CISTERNA VOLLEY-PALLAVOLO PADOVA-

Alle 20.30 di mercoledì in palio punti importanti anche nel Lazio, sul campo di Cisterna Volley, ancora a secco di vittorie, ma in grado di portare Modena al tie-break nella seconda Giornata dopo lo stop casalingo in quattro set con Piacenza all’esordio. In arrivo la Pallavolo Padova, squadra che spesso lontano dalle mura amiche, come nel derby di mercoledì scorso, non riesce a giocare con l’autorevolezza e la personalità mostrate domenica in casa. Quando si è reduci da una vittoria altisonante come quella in tre set contro Civitanova è più facile trovare le energie mentali necessarie per ripetersi. Il Girone è apertissimo e il terzo posto dei patavini è molto promettente, ma la storia è ancora tutta da scrivere. In Regular Season negli unici due precedenti ha inciso il fattore campo: Padova ha piegato i pontini al tie-break, Cisterna si è rifatta al ritorno imponendosi 3-1. Mano calda per Michael Czerwinski e Ramon Jordi, protagonisti nella sfida di domenica al PalaPanini. Sul fronte padovano nell’ultimo match si sono distinti Andrea Truocchio a muro e gli attaccanti nei momenti clou.

PRECEDENTI: 2 (1 successo Cisterna Volley, 1 successo Pallavolo Padova)

EX: Nessuno

Alessandro Finauri (Cisterna Volley)- « Padova è una squadra che abbiamo affrontato tante volte, anche in una sfida salvezza, ma anche al torneo internazionale di Dubai, seppur con altri obiettivi. Ci prepariamo a una partita in cui cercheremo di dare il massimo con l’obiettivo di vincere e provare anche a superarli in questa partita dei Play Off 5° Posto: ci conosciamo ormai molto bene quindi saremo sicuramente preparati a quello che ci aspetta ».

Jacopo Cuttini (Pallavolo Padova)- « La vittoria su Civitanova è stata un momento emozionate per tutta la squadra, sono molto soddisfatto per l’exploit di risultato e in particolare tecnico. Non c’è tempo, tuttavia, per festeggiare. In questo periodo stiamo giocando ogni tre giorni, con poco tempo per fare grossi volumi di allenamento. Già da oggi, infatti, saremo in partenza per Cisterna ».

PROGRAMMA E ARBITRI 3ª GIORNATA - PLAY OFF 5° POSTO-



Mercoledì 10 aprile 2024, ore 20.00



Gas Sales Bluenergy Piacenza - Valsa Group Modena Arbitri: Florian, Nava



Mercoledì 10 aprile 2024, ore 20.30



Cucine Lube Civitanova - Rana Verona Arbitri: Carcione, Brancati



Mercoledì 10 aprile 2024, ore 20.30



Cisterna Volley - Pallavolo Padova Arbitri: Caretti, Canessa





LA CLASSIFICA-

Gas Sales Bluenergy Piacenza 5, Rana Verona 4, Pallavolo Padova 3, Cucine Lube Civitanova 3, Valsa Group Modena 2, Cisterna Volley 1.