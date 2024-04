Monza batte ancora Trento e la porta alla bella

MONZA – Si riaprono i giochi per la MINT Vero Volley Monza nelle Semifinali Scudetto di SuperLega Credem Banca 2023/24. I ragazzi di coach Eccheli, sotto per 2-1 nella serie, nel quarto atto della semifinale hanno gettato il cuore oltre l’ostacolo, trovando una meravigliosa vittoria per 3-1 (22-25; 25-23; 25-23; 25-11), tra le mura amiche dell’Opiquad Arena – gremita da oltre 3000 indiavolati tifosi, sui Campioni in carica della Itas Trentino.

Un match condotto in maniera magistrale, una prova di forza e coraggio senza pari da parte della formazione ammiraglia maschile del Consorzio, che ha messo in mostra il meglio del suo repertorio, costituito da una grande solidità a muro, un servizio preciso e potente (ben 7 ace di squadra) e un grande spirito di squadra, emerso in maniera determinante quando, dopo aver perso il primo set, i gladiatori monzesi sono riusciti a ribaltare a proprio favore le sorti della partita, conquistandosi la possibilità di giocarsi in Gara-5 l’accesso a una Finale Scudetto che sarebbe storica.

E’ di Galassi, con un bel primo tempo su alzata di Kreling, il primo punto del match per la MINT Vero Volley Monza (1-1). Dopo una serie di scambi, sono i monzesi ad aggiudicarsi il break (5-3), guidati dalla parallela di Loeppky e dalla diagonale stretta di Takahashi. Trento aggancia i brianzoli (8-8), ma ci pensa Maar con il mani-out a riprendere l’inerzia. Botta e risposta tra le due compagini, con la MINT brava a mettere a terra nuovamente il break (11-9), dopo l’attacco vincente di Takahashi. Monza è coesa e determinata in questo avvio, spingendo al servizio e trovando sicurezza in difesa grazie alla splendida prova di Gaggini: 15-12 e time-out richiesto dalla panchina di Trento. Al rientro, il giapponese Takahashi trova subito l’ace del +4 (16-12). I dolomitici, però, non mollano e si riportano a una sola lunghezza di distacco (16-15), prima del time-out chiamato da Eccheli. Grande equilibrio in questo frangente, dove nessuna squadra riesce a prendere il sopravvento (19-19). Gli ospiti riescono a passare in avanti, nonostante la strenua resistenza dei padroni di casa (20-22): seconda sospensione tecnica per Monza. I brianzoli trovano subito il punto, ma Trento è più lucida e guadagna il primo set-point (21-24); la MINT lo annulla subito, ma Michieletto non si lascia sfuggire la seconda occasione e chiude il parziale 22-25.

Di Martino inaugura il secondo set (1-0), in un parziale caratterizzato dal primo break firmato dai dolomitici (3-5) e che induce coach Eccheli a spendere subito trenta secondi di sospensione. La pazienza premia i monzesi, che sfruttano l’ottima correlazione muro-difesa e un Loeppky in forma smagliante per impattare sul 6-6. Nuova serie di scambi tra brianzoli e dolomitici, con i secondi abili a riprendere nuovamente il pallino del gioco (10-12). Ma la partita è accesa e vibrante: infatti, Monza ritrova subito il pareggio grazie al primo tempo di Di Martino e mette la freccia per il sorpasso, dopo una pestata di linea da parte di Rychlicky (14-13). I capovolgimenti di fronte sono all’ordine del giorno in questa partita, dove la Itas riesce di nuovo a girare a suo favore il punteggio, effettuando il contro-sorpasso sul 16-17. Entrano Visic e Szwarc, ma è ancora Di Martino a trovare uno stupendo monster-block (18-18) che porta Soli a spendere un time-out. Provvidenziale ace di Galassi e sorpasso Monza al rientro in campo (19-18). Ultimi punti tutti da vivere (21-21). Trento sfrutta l’ace di Rychlicki per mettere a segno un break pesante (21-23), mentre Eccheli sceglie di chiamare il secondo time-out a disposizione. Sospensione che giova alla MINT: Di Martino mette il cuore in difesa, Loeppky è chirurgico in attacco e Galassi decisivo a muro per il set-point (24-23). Soli chiede time-out, ma alla ripresa Maar è più forte di tutti e la MINT si porta a casa il secondo parziale 25-23. Pareggio dei conti all’Opiquad Arena.

I centrali della MINT subito protagonisti con Galassi ad aprire il terzo gioco con un ace millimetrico e Di Martino a segno con il monster-block (2-0). Altro ace, questa volta firmato da Kreling: Monza tenta l’allungo (4-1). Brianzoli da favola in questo avvio: 6-2, dopo il muro di Maar, e time-out per i dolomitici. Trento tenta la rimonta, ma ci pensa l’ace di Di Martino a mantenere le quattro lunghezze di distacco (9-5). La sensazionale difesa di Gaggini, vero e proprio gladiatore, permette ai padroni di casa – favoriti anche da un grande tempismo a muro -, di restare a +3 (12-9), nonostante il tentativo di rientro ospite. Monza è bravissima ad amministrare il vantaggio, sfruttando anche l’ottimo momento di forma del centrale Di Martino (17-12). Mini-break per i dolomitici (17-14): time-out per coach Eccheli. La Vero Volley continua a spingere in maniera decisa al servizio, mettendo in crisi la ricezione trentina, mentre entra in scena prepotentemente anche l’opposto Szwarc con una gran parallela per il 21-18. Soli spende anche il secondo time-out, utile per ricucire fino al 21-20. Il videocheck premia Monza, che riscontra un’invasione in battuta, permettendo ai brianzoli di tornare a +2 (22-20). Altro muro del “solito” Di Martino, ma Trento è cinica nel rimanere in scia (23-22): time-out Eccheli. Loeppky trova il punto del set-point (24-22); i dolomitici annullano, ma come nel precedente parziale ci pensa ancora Maar, mettendo la firma sul 25-23 e facendo girare tutti sul 2-1 per Monza.

Tre punti a fila di Loeppky, preciso, potente e tecnico quanto basta per scardinare la difesa trentina, in affanno in questo avvio: 4-1 Monza e time-out per Soli. Trento accusa il colpo, cadendo in un paio di errori di troppo e subendo nuovamente l’energia in attacco di Loeppky: +6 per i brianzoli e nuovo time-out per Trento. Al rientro è pero il muro di Di Martino e l’ace di Takahashi a spingere ancora più su la MINT nel punteggio (9-1). Monza macina gioco, mette cuore e grinta e arriva a toccare, addirittura, le dieci lunghezze di vantaggio dopo l’ace di Loeppky (13-3). Trento è in completo black-out, non riuscendo a reagire ad una Vero Volley granitica che vola verso il +12 (16-4), dopo una grande schiacciata di potenza di Maar. La partita è virtualmente chiusa: troppa la differenza in questo parziale, in cui Monza ha dato il meglio di sé, 22-8. Il vincente di Takahashi consegna alla MINT il primo match point 24-10, annullato dall’Itas. Galassi al centro chiude la partita e manda tutti a Trento per Gara-5, che deciderà chi andrà in Finale Scudetto.

MVP del match Fernando Kreling, capace con una prova da grande autore di mandare in doppia cifra tutta la sua batteria di attaccanti: Maar (19), Loeppky (17), Takahashi (14), Di Martino (11) e Galassi (10).

La MINT Vero Volley Monza, dunque, è attesa adesso da un appuntamento con la storia: domenica 14 alle 18:00 a Trento si scende in campo per decidere chi sarà la finalista per lo Scudetto. Sarà la quinta gara di una serie infinita, che emozionerà ancora una volta di più tutti i tifosi brianzoli e non solo.

I PROTAGONISTI-



Gabriele Di Martino (MINT Vero Volley Monza)- « Partita fantastica oggi: abbiamo giocato alla grande. Siamo davvero contenti, perché quest’anno stiamo facendo grandi cose e oggi abbiamo dimostrato di nuovo di essere squadra. Adesso ci aspetta Gara-5 a Trento e non vedo l’ora di giocarla, per noi giocatori, per la società e tutti i tifosi ».

Marko Podrascanin (Itas Trentino)- « La nostra partita era iniziata nel modo giusto ma si è complicata enormemente sul 23-21 del secondo set. Abbiamo lottato anche nel terzo parziale, poi abbiamo lasciato anticipatamente il campo. Complimenti a Monza perchè sta giocando molto bene e si è meritata Gara 5 di domenica a Trento ».

IL TABELLINO-

MINT VERO VOLLEY MONZA - ITAS TRENTINO 3-1 (22-25, 25-23, 25-23, 25-11) –

MINT VERO VOLLEY MONZA: Kreling 1, Takahashi 14, Di Martino 11, Loeppky 17, Maar 19, Galassi 10, Morazzini (L), Visic 0, Gaggini (L), Szwarc 1. N.E. Comparoni, Mujanovic, Beretta. All. Eccheli.

ITAS TRENTINO: Acquarone 0, Lavia 15, Kozamernik 8, Rychlicki 9, Michieletto 15, Podrascanin 7, Pace (L), Nelli 3, D'Heer 1, Magalini 0, Laurenzano (L), Garcia 0. N.E. Sbertoli, Cavuto. All. Soli.

ARBITRI: Curto, Lot.

Durata set: 31', 33', 34', 22'; tot: 120'.

MVP: Fernando Kreling (Mint Vero Volley Monza)

Spettatori: 3086